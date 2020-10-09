"Надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - Степанов
В больницах Украины хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и нет проблем с медицинским кислородом.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. Из более 4 300 аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня на утро задействовано 411 аппаратов ИВЛ. Я думаю, уже надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - сказал Степанов.
Чиновник также отметил, что нет проблем и с поставками медицинского кислорода.
"Что касается кислорода. У нас в стране на сегодняшний день 16 компаний, которые поставляют медицинский кислород", - рассказал министр. Глава Минздрава сообщил, что правительство на заседании в пятницу приняло постановление о выделении 572 млн грн, "которые пойдут как субвенция в регионы именно для централизованной разводки кислорода в больницах и покупку кислородных концентраторов".
Степанов добавил, что по международным контрактам доставят 150 кислородных концентраторов, "которые будут уже в понедельник и будут развезены по Украине".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А где остальные и есть ли они вообще - не в курсе)
степанов считает зебилов настолько тупыми, что ссыт им не стесняясь))
типа на из 40 000-80 000 больных ковид-19 (10 дневное количество забоблевших) - всего-то 411 подключенны к ИВЛ .. т.е. 0.5%..
еще раз - по словам степанова - лишь ПОЛОВИНА(!) процента больных ковидом нуждается в ИВЛ..
а остальных - списали в расход?
или степанов в открытую брешщет, что медицина в Украине настолько сильная, что жинь лишь 0.5% больных под угрозой - а не 30-60% как в других странах..
т.е. заболевших винничан везут (точнее "ехайте сами, своим транспортом!"(с)) в больницы - Стрижавки, Калиновки, Липовца и т.д... районных "городков", а по сути - больших сёл.
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
Так. Идем на алиэкспресс и ищем "кислородный концентратор". Цена от 150 до 400 долларов. 150 концентраторов мы привозим в Украину. Делим на 24 области и плюс Киев. Итого 25 получателей. Итого по 6 аппаратов на область. Умножаем 6 аппаратов на среднюю цену одного концентратора в 300 долларов и получаем что на каждую область выделено аж по 1800 долларов!
Шах и мат тебе COVID 19! Что ты можешь противопоставить величайшему лидеру современности и его команде?
Тебе персонально обещали что купят американский или немецкий концентратор?
В дупу тебе засовывать будет бубочка которому ты поверил что купят тебе концентратор немецкий или американский. Он взял это под личный контроль.
Я сегодня спросил у нашего участкового терапевта, может ли она если нужно срочно заинтубировать больного, чтобы перевести его на ИВЛ и давать легкий наркоз (типа искусственной комы) на время проведения ИВЛ?
Ответ: - Ой, что вы, что вы! Ни в жизнь, у нас во всей поликлинике никто этого сделать не сможет!
А тут... закупили 0 -- але все й так добре. Думай-ТЕ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степанов или дурак, или ловко манипулирует.
Используется 8% не потому, что нет необходимости, а потому, что просто нет специалистов,
обученных и способных на них работать.
А то, что во многих клиниках нет кислорода, про это я вообще молчу. Это не афишируется и замалчивается.
Есть клиники, в которых есть ИВЛ и специалист, но аппараты не работает из-за отсутствия кислорода.
А Степанов продолжает нам ездить по ушам...
В это время деньги идут на дороги. А на бесплатное лечение от короны - ноль, доплаты врачам - ноль.
В бюджете 2021 года вообще запланировано отсутствие фонда борьбы с коронавирусом.
Типа, мы его уже победили.
Источник: https://censor.net/ru/n3224090