РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10304 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 126 49

"Надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - Степанов

"Надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - Степанов

В больницах Украины хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и нет проблем с медицинским кислородом.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. Из более 4 300 аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня на утро задействовано 411 аппаратов ИВЛ. Я думаю, уже надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - сказал Степанов.

Чиновник также отметил, что нет проблем и с поставками медицинского кислорода.

"Что касается кислорода. У нас в стране на сегодняшний день 16 компаний, которые поставляют медицинский кислород", - рассказал министр. Глава Минздрава сообщил, что правительство на заседании в пятницу приняло постановление о выделении 572 млн грн, "которые пойдут как субвенция в регионы именно для централизованной разводки кислорода в больницах и покупку кислородных концентраторов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская ОГА просит Минздрав разрешить припортовому заводу поставлять кислород в больницы: медучреждения обеспечены кислородом до конца октября

Степанов добавил, что по международным контрактам доставят 150 кислородных концентраторов, "которые будут уже в понедельник и будут развезены по Украине".

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
"Надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - Степанов - Цензор.НЕТ 2130
показать весь комментарий
09.10.2020 22:21 Ответить
+12
- Видишь ИВЛ ?
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:22 Ответить
+10
Степанов рогатая лживая тварь. Обещал что украинцы будут бесплатно лечиться от короны. И что? И где? Кто ему верит? Его давно нужно гнать как поганого блохастого шакала и гнать прямо в тюрьму.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - Степанов - Цензор.НЕТ 2130
показать весь комментарий
09.10.2020 22:21 Ответить
Степанов рогатая лживая тварь. Обещал что украинцы будут бесплатно лечиться от короны. И что? И где? Кто ему верит? Его давно нужно гнать как поганого блохастого шакала и гнать прямо в тюрьму.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:33 Ответить
Ви здивуєтесь, але мою дружину, якій вже 72, лікували від вірусу цілий місяць повністю безкоштовно. Більш того, щодня до неї навідувались навіть хірурги, коли стало відомо про її хронічні болячки. Через низький гемоглобін їй і переливання крові проводили безкоштовно. При виписці, коли хотів віддячити грошима за таке чуйне ставлення, на мене щиро образилися, погодилися лише прийняти дві торби солодощів. Рівненська міська лікарня, якщо що.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:53 Ответить
Может вы местный депутат? Или прокурор? Потому что все , что вы говорите абсолютно не характерно для украинской медицины и здравоохранения и вы это прекрасно знаете. Все мои знакомые, родственники и я сама лично лечимся в больницах только платно и не только от короны, а от всех заболеваний только за свои деньги.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:37 Ответить
Важко повірити, що десь людей лікують не за гроші? Спробуйте запитати у місцевих керівників де гроші виділені на лікування від вірусу. Можливо вони знаючи, що отара овець їх цього не запитає, нишком тирять кошти?
показать весь комментарий
10.10.2020 21:55 Ответить
Ніхто не тирив, бо не було чого й тирити. Я вам написала зверху, що Кабмін гроші не виділив, і Степанов збрехав, що виділять і лікування буде безоплатним. Що тут незрозуміло? Що зелений уряд бреше?
показать весь комментарий
11.10.2020 08:34 Ответить
Тепер я вкотре пересчвідчився, які ви брехливі. Може вже досить брехати?
показать весь комментарий
11.10.2020 05:36 Ответить
Ті дебіл? Не я брешу, а уряд тобі бреше кожний день. Я тут пишу багато років правдиву інформацію, а ти тут перший день і пишешь якусь нісенітницю, якусь дійсно брехню. Ти тут троль чи що? Пиши конкретно що я збрехала, падло.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:37 Ответить
Та йдіть вже поїжте шоколаду та заспокойтесь. Важка в вас робота...
показать весь комментарий
11.10.2020 10:53 Ответить
Тролль, с какой дурной головы ты заключил что я за шоколаду? Я критиковала 5 лет Пэдрю - олигарха, сейчас критикую Зелю - олигархическую шестеру, а ты тут первый день и не разобравшись начал писать всякую чушь собачью. Или у тебя тролличье задание дискредитировать тех, кто против ОЛИГАРХАТА? Тогда иди нах.
показать весь комментарий
11.10.2020 11:55 Ответить
"в ведомственных больницах задействованы 411 аппаратов ИВЛ"..
А где остальные и есть ли они вообще - не в курсе)

степанов считает зебилов настолько тупыми, что ссыт им не стесняясь))
типа на из 40 000-80 000 больных ковид-19 (10 дневное количество забоблевших) - всего-то 411 подключенны к ИВЛ .. т.е. 0.5%..
еще раз - по словам степанова - лишь ПОЛОВИНА(!) процента больных ковидом нуждается в ИВЛ..
а остальных - списали в расход?
или степанов в открытую брешщет, что медицина в Украине настолько сильная, что жинь лишь 0.5% больных под угрозой - а не 30-60% как в других странах..
показать весь комментарий
09.10.2020 22:35 Ответить
кстати.. в том же городе Винница - коек на больных ковид-19 уже нет, и больных отправляют.. в сельские и районные больницы на госпитализацию...
т.е. заболевших винничан везут (точнее "ехайте сами, своим транспортом!"(с)) в больницы - Стрижавки, Калиновки, Липовца и т.д... районных "городков", а по сути - больших сёл.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:38 Ответить
- Видишь ИВЛ ?
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:22 Ответить
Брехун ! Коммерция на беде , ворюги , из помощи 19 000 000 не закупили ни одного аппарата , все разворовали ! Почему медикам не доплачиваете ?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:33 Ответить
зато не в реале а в виртуале и нынче модно
показать весь комментарий
09.10.2020 22:34 Ответить
Вот и я их не видел когда лежал с короной.Говорят,что где то в больнице они были..
показать весь комментарий
09.10.2020 23:50 Ответить
Шкода 27%, їх то за що?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:24 Ответить
27% це ті хо голосував за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Вилкул + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолий Гриценко ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:01 Ответить
А ты поспрашивай ради интереса, у сторонников мертведчука, бойко, петушария, симоменко, вилкула и прочих любителей русско-фашистского мира за кого они голосовали. Все 100% ответят - за зеленского. зеленая тварь - это реванш антимайдана
показать весь комментарий
10.10.2020 07:19 Ответить
Я жодного такого не знаю. А ось ти похоже в кублі змій знаходишся. То є твоє недопрацювання.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:41 Ответить
Надо прекращать разговоры, что у нас адекватный министр здравоохранения! Походу чувак живнет в параллельной реальности, наверное кокс вместе с зпленским покупают у одного барыги
показать весь комментарий
09.10.2020 22:25 Ответить
Он из той же реальности, из которой «Зеглавнокомандующий» победил коррупцию и бедность. Мне интересно, где украинцы так нагрешили, что к власти пришла эта шмаркля?
показать весь комментарий
10.10.2020 08:01 Ответить
А чё ж так хреново, если всё так зашибись ?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:25 Ответить
Харьков, Киев, Чугуев, Люботин и еще более 50 населенных пунктов страны врыаются в оранжевую зонц. Новое зонирование
"Надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - Степанов - Цензор.НЕТ 3748
показать весь комментарий
09.10.2020 22:26 Ответить
Є, так, як «офшори Порошенка»?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:28 Ответить
Не трожь оффшоры! Это для ЗЕбилов святое! Если Порошенко не крав то самые тупые ЗЕбилы поймут что их развели как котят!
"Надо прекращать эти разговоры, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ", - Степанов - Цензор.НЕТ 7909
показать весь комментарий
09.10.2020 22:33 Ответить
ИВЛ есть а врачей и персспектие кислорода - может не стать.... Кернес не зря покинул в спешке город. Ходят слухи, что многие носатые начали паковать чемоданы ибо пришла разнарядка что "пора"- да вот незадача - Израиль не принимает - в красной зоне
показать весь комментарий
09.10.2020 22:30 Ответить
п*даль! ворвались на 9 мест ов мире по количеству заболевших и на 9 м по смертям за вчера!
показать весь комментарий
09.10.2020 22:30 Ответить
Дивлюся на 9-му місці Мексика, по кількості смертей на 9-му https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-africa/ South Africa . Що приймаєш таке забористе? путінку чи рошенку ?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:05 Ответить
А правда что медведчукова-тодуровские оснащены виртуальным монетоприёмником пока не кинешь не заводятся
показать весь комментарий
09.10.2020 22:32 Ответить
Степанов добавил, что по международным контрактам доставят 150 кислородных концентраторов, "которые будут уже в понедельник и будут развезены по Украине".

Так. Идем на алиэкспресс и ищем "кислородный концентратор". Цена от 150 до 400 долларов. 150 концентраторов мы привозим в Украину. Делим на 24 области и плюс Киев. Итого 25 получателей. Итого по 6 аппаратов на область. Умножаем 6 аппаратов на среднюю цену одного концентратора в 300 долларов и получаем что на каждую область выделено аж по 1800 долларов!
Шах и мат тебе COVID 19! Что ты можешь противопоставить величайшему лидеру современности и его команде?
показать весь комментарий
09.10.2020 22:39 Ответить
китайский концентратор можешь собі в дупу встромить.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:07 Ответить
Зебил решил поумничать?
Тебе персонально обещали что купят американский или немецкий концентратор?
В дупу тебе засовывать будет бубочка которому ты поверил что купят тебе концентратор немецкий или американский. Он взял это под личный контроль.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:26 Ответить
Головне що тобі китайський. З аліекспреса. На більше і не меньше. Не те що твоєму пану пйётру.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:21 Ответить
Что ты червяк зебильный извиваешься? Сказали же тебе - не умничай.
показать весь комментарий
10.10.2020 00:25 Ответить
"У нас хватает" это о ЗЕ и его окружении? Верю сразу и навеки веков.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:40 Ответить
Бизнес на «чуме «!
показать весь комментарий
09.10.2020 23:02 Ответить
У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. Из более 4 300 аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня на утро задействовано 411 аппаратов ИВЛИ- ,,,болие - мение реальная статистика по Украине о тяжело больных пневмонией,но отнюдь не чудовщной статистикой степановского вируса
показать весь комментарий
09.10.2020 23:06 Ответить
Забавно то, что на аппаратах ИВЛ могут работать только врачи анестезиологи реаниматологи а их у нас раз, два и обчелся, особенно в небольших населенных пунктах. (ИВЛ это определенная медицинская технология с дополнительным довольно точным медикаментозным воздействием)
Я сегодня спросил у нашего участкового терапевта, может ли она если нужно срочно заинтубировать больного, чтобы перевести его на ИВЛ и давать легкий наркоз (типа искусственной комы) на время проведения ИВЛ?
Ответ: - Ой, что вы, что вы! Ни в жизнь, у нас во всей поликлинике никто этого сделать не сможет!
показать весь комментарий
09.10.2020 23:47 Ответить
Саме тому хворих не шпиталізують?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:53 Ответить
зрада, когда нету никакой зрады.
показать весь комментарий
10.10.2020 03:51 Ответить
Ага ,они есть ,но всем и не бесплатно...
показать весь комментарий
10.10.2020 07:31 Ответить
хм, а як ж тоді Супрун, всі її проклинали
А тут... закупили 0 -- але все й так добре. Думай-ТЕ!
показать весь комментарий
10.10.2020 09:19 Ответить
степашка ,а ти пойди в больницу ,и представся ивановим,и не увидиш и в л, и там пройди курс лечения,может повезут по новим дорогам слабо,,,,,,так возят наш многострадальний народ , из больниц,,,,,
показать весь комментарий
10.10.2020 09:45 Ответить
"У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. ...."- сказал Степанов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степанов или дурак, или ловко манипулирует.
Используется 8% не потому, что нет необходимости, а потому, что просто нет специалистов,
обученных и способных на них работать.
А то, что во многих клиниках нет кислорода, про это я вообще молчу. Это не афишируется и замалчивается.
Есть клиники, в которых есть ИВЛ и специалист, но аппараты не работает из-за отсутствия кислорода.
А Степанов продолжает нам ездить по ушам...
В это время деньги идут на дороги. А на бесплатное лечение от короны - ноль, доплаты врачам - ноль.
В бюджете 2021 года вообще запланировано отсутствие фонда борьбы с коронавирусом.
Типа, мы его уже победили.

Источник: https://censor.net/ru/n3224090
показать весь комментарий
10.10.2020 09:45 Ответить
Зелені у своєму репертуарі. "Все в чому нас звинувачують це неправда, усього у нас вистачає, ВЖЕ ВИДІЛИЛИ ГРОШІ ІЗ ПОНЕДІЛКА БУДУТЬ КУПУВАТИ". Якщо все є тоді нахрена купувати, на що ж тоді гроші виділяють. А знаєте що сталось? Весною, коли по Європі пішов спад захворювань, у Зеленського вирішили (стратеги!) що ковід 19 "фсьо" - скопитився. А у фонді боротьби з ним гора "дурного бабла", яке можна розтягати куди кому захочеться, а на те для чого фонд був призначений недали нічого. А "піпец", як звичайно, підкрався непомітно.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:25 Ответить
 
 