Реестр ГАСИ находился за границей и, как искусственный интеллект, сам понимал, с кого брать взятки, - Федоров

"Умельцы" из Государственной архитектурно-строительной инспекции в нарушение закона разместили ее реестр за границей и написали специальный компьютерный скрипт, который понимал, с кого брать взятки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мало того, что реестр находился за границей. Еще эти умельцы разработать скрипт, который автоматически понимал, с кого можно брать деньги, а с кого нельзя. То есть, анализировался район обитания человека, где начинается строительство, сколько там комнат и вообще сколько денег можно взять", - рассказал Федоров.

Когда это нарушение обнаружили, реестр при помощи правоохранителей перенесли в Украину, но это не помогло.

"Мы запустили автоматически разрешения на строительство ... Мы гордились этим, но потом мы поняли, что что-то происходит в реестре, меняются данные. Мы не смогли отследить, у кого еще есть доступ к этому реестру. И мы этот реестр "убили" условно и создали за полгода новый. И уже запустили с 5 октября новый реестр", - рассказал Федорово.

"Теперь мы видим каждое изменение в реестре, каждый человек заходит через электронный ключ, и мы это видим", - добавил он.

Федоров добавил, что сейчас одна из целей государства - наладить взаимодействие между разными реестрами, чтобы каждый государственный орган мог видеть документы и данные , которые есть у другого государственного органа.

"Мы платим социальные выплаты людям, которые, например, проживают за рубежом, у них "Бентли" и они живут в коттедже, а мы платим пособие по безработице. Потому что реестр, в котором находится человек - социальных выплат - это реестр не видит реестр имущества, что у человека есть большой дом, яхта (это реальные кейсы!), "Бентли", и это официально зарегистрировано, но эти реестры не взаимодействуют между собой", - пояснил Федоров.