Реестр ГАСИ находился за границей и, как искусственный интеллект, сам понимал, с кого брать взятки, - Федоров
"Умельцы" из Государственной архитектурно-строительной инспекции в нарушение закона разместили ее реестр за границей и написали специальный компьютерный скрипт, который понимал, с кого брать взятки.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Мало того, что реестр находился за границей. Еще эти умельцы разработать скрипт, который автоматически понимал, с кого можно брать деньги, а с кого нельзя. То есть, анализировался район обитания человека, где начинается строительство, сколько там комнат и вообще сколько денег можно взять", - рассказал Федоров.
Когда это нарушение обнаружили, реестр при помощи правоохранителей перенесли в Украину, но это не помогло.
"Мы запустили автоматически разрешения на строительство ... Мы гордились этим, но потом мы поняли, что что-то происходит в реестре, меняются данные. Мы не смогли отследить, у кого еще есть доступ к этому реестру. И мы этот реестр "убили" условно и создали за полгода новый. И уже запустили с 5 октября новый реестр", - рассказал Федорово.
"Теперь мы видим каждое изменение в реестре, каждый человек заходит через электронный ключ, и мы это видим", - добавил он.
Федоров добавил, что сейчас одна из целей государства - наладить взаимодействие между разными реестрами, чтобы каждый государственный орган мог видеть документы и данные , которые есть у другого государственного органа.
"Мы платим социальные выплаты людям, которые, например, проживают за рубежом, у них "Бентли" и они живут в коттедже, а мы платим пособие по безработице. Потому что реестр, в котором находится человек - социальных выплат - это реестр не видит реестр имущества, что у человека есть большой дом, яхта (это реальные кейсы!), "Бентли", и это официально зарегистрировано, но эти реестры не взаимодействуют между собой", - пояснил Федоров.
Члены команды Зеленского уже даже перестали делать вид, что они государственные служащие и уже откровенно лоббируют интересы олигархов их содержащих.И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Экономических обоснований нет. Расчетов нет. Просто - "дайте Ринату денег !"
у каждого из вас есть Бентли, яхта и вилла за границей.
нехер вам всякие пособия! - они слугам нужнее.
а то они поиздержались, служа вам верой и правдой.
А-ха-ха. Ясно дело. Какая разница на чьих серверах реестр. Там сисадмин просто следит за тем, чтобы битики не потерялись.
А скрипты автоматического определения с кого брать взятки пишет владелец данных -- сами сотрудники ГАСИ. Вот нашли бы этих сотрудников, и заодно нанятых ими программистов для написания этих скриптов посадили вместе с ними за соучастие. Вот это было бы по закону.
А уголовное дело открыли ? Это наверно опять умелец Яценко ????
Тут ГБР должно разбираться . А дело министра - продвигать вперёд технологии цифры
Раньше куры, сидящие не на своем месте и не умеющие обрщаться с компьютером все свои проколы объясняли таким же далеким от техники "ошибкой компьютера". И никто типо не виноват.
Забавно, что сейчас почти таким же способом пытаются отмазаться от взяток. "Это все щайтан-мащин", а кто скрипт написал не знаю...
Ура, диджитализации.
свыня ********* мальдивы, оффшоры, слепые трасты
воняет свынофермой за километр а чуть шо: "у меня копыта чистые, я не приделах"