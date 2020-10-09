РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10304 посетителя онлайн
Новости
9 330 19

Реестр ГАСИ находился за границей и, как искусственный интеллект, сам понимал, с кого брать взятки, - Федоров

Реестр ГАСИ находился за границей и, как искусственный интеллект, сам понимал, с кого брать взятки, - Федоров

"Умельцы" из Государственной архитектурно-строительной инспекции в нарушение закона разместили ее реестр за границей и написали специальный компьютерный скрипт, который понимал, с кого брать взятки.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Мало того, что реестр находился за границей. Еще эти умельцы разработать скрипт, который автоматически понимал, с кого можно брать деньги, а с кого нельзя. То есть, анализировался район обитания человека, где начинается строительство, сколько там комнат и вообще сколько денег можно взять", - рассказал Федоров.

Когда это нарушение обнаружили, реестр при помощи правоохранителей перенесли в Украину, но это не помогло.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый строительный реестр заработал в Украине вместо реестра скандальной ГАСИ

"Мы запустили автоматически разрешения на строительство ... Мы гордились этим, но потом мы поняли, что что-то происходит в реестре, меняются данные. Мы не смогли отследить, у кого еще есть доступ к этому реестру. И мы этот реестр "убили" условно и создали за полгода новый. И уже запустили с 5 октября новый реестр", - рассказал Федорово.

"Теперь мы видим каждое изменение в реестре, каждый человек заходит через электронный ключ, и мы это видим", - добавил он.

Федоров добавил, что сейчас одна из целей государства - наладить взаимодействие между разными реестрами, чтобы каждый государственный орган мог видеть документы и данные , которые есть у другого государственного органа.

Также на Цензор.НЕТ: Саакашвили о ходе строительной реформы: Запускаем институт частных инспекторов, который "не оставит воздуха для коррупции"

"Мы платим социальные выплаты людям, которые, например, проживают за рубежом, у них "Бентли" и они живут в коттедже, а мы платим пособие по безработице. Потому что реестр, в котором находится человек - социальных выплат - это реестр не видит реестр имущества, что у человека есть большой дом, яхта (это реальные кейсы!), "Бентли", и это официально зарегистрировано, но эти реестры не взаимодействуют между собой", - пояснил Федоров.

Автор: 

реестр (334) шоу Шустера (315) Федоров Михаил (528) диджитализация (224) ГАСИ (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Верим, верим неподкупным слугам урода!!!! Святые люди!!! А честные, ну просто аж противно!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Члены команды Зеленского уже даже перестали делать вид, что они государственные служащие и уже откровенно лоббируют интересы олигархов их содержащих.И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Экономических обоснований нет. Расчетов нет. Просто - "дайте Ринату денег !"
показать весь комментарий
09.10.2020 22:21 Ответить
+3
Яхта, Бентли и большой дом это у нищих , у богатых много яхт ,Бентли и куча больших домов
показать весь комментарий
09.10.2020 22:28 Ответить
+2
поняли, лошары безработные?
у каждого из вас есть Бентли, яхта и вилла за границей.

нехер вам всякие пособия! - они слугам нужнее.
а то они поиздержались, служа вам верой и правдой.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верим, верим неподкупным слугам урода!!!! Святые люди!!! А честные, ну просто аж противно!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Члены команды Зеленского уже даже перестали делать вид, что они государственные служащие и уже откровенно лоббируют интересы олигархов их содержащих.И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Экономических обоснований нет. Расчетов нет. Просто - "дайте Ринату денег !"
показать весь комментарий
09.10.2020 22:21 Ответить
Вот еще ноу хау. С установкой твердотопливного котла единственный потребитель газа в доме осталась газ плита с расходом 10-12 куб/мес. В этом месяце пришло уведомление с Кировоград Газ, что минимальное обязательное потребление 51 куб, за доставку которых надо платить в любом случае. 100 грн/мес просто так+12 кубов=200 грн. За такие деньги я могу заправить баллон и отказаться от вонючего путинского-фирташевского газа вообще. Вопрос знатокам. На сколько хватает стандартного 40л баллона пропана для газ плиты на семью из 3-х человек?
показать весь комментарий
01.02.2021 11:06 Ответить
Конечно дадут , вчера на поклон зеуроды уже съездили !
показать весь комментарий
09.10.2020 22:28 Ответить
Яхта, Бентли и большой дом это у нищих , у богатых много яхт ,Бентли и куча больших домов
показать весь комментарий
09.10.2020 22:28 Ответить
поняли, лошары безработные?
у каждого из вас есть Бентли, яхта и вилла за границей.

нехер вам всякие пособия! - они слугам нужнее.
а то они поиздержались, служа вам верой и правдой.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:29 Ответить
Бреше. Ми будинок продали, так нам субсидію не давали 2 роки бо у нас був продаж. Вони все бачать і знають, а те що він триндить то таке, аби потріпатися.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:38 Ответить
Або грошей хоче на своє відомство.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:38 Ответить
Взгляните очередной раз на купюру 1 доллар США там на рисунке есть пирамида ,над ней еФрейский лаз ,это всё он гад
показать весь комментарий
09.10.2020 22:52 Ответить
"Когда это нарушение обнаружили, реестр при помощи правоохранителей перенесли в Украину, но это не помогло."
А-ха-ха. Ясно дело. Какая разница на чьих серверах реестр. Там сисадмин просто следит за тем, чтобы битики не потерялись.
А скрипты автоматического определения с кого брать взятки пишет владелец данных -- сами сотрудники ГАСИ. Вот нашли бы этих сотрудников, и заодно нанятых ими программистов для написания этих скриптов посадили вместе с ними за соучастие. Вот это было бы по закону.
показать весь комментарий
09.10.2020 22:39 Ответить
что-то зе-лохи в последнее время какой-то бред несут
показать весь комментарий
09.10.2020 22:50 Ответить
«Умельцы" из Государственной архитектурно-строительной инспекции в нарушение закона разместили ее реестр за границей и написали специальный компьИсточник: https://censor.net/ru/n3224091»
А уголовное дело открыли ? Это наверно опять умелец Яценко ????
показать весь комментарий
09.10.2020 23:22 Ответить
ГАСИ застройщикам создают искусственный трудности , шоб проучить взятку
Тут ГБР должно разбираться . А дело министра - продвигать вперёд технологии цифры
показать весь комментарий
09.10.2020 23:24 Ответить
Ще один квантумний діджиталізатор намалювався.Казачки для дурників буде розповідати.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:34 Ответить
Вот это ссут в глаза
показать весь комментарий
10.10.2020 00:16 Ответить
вы фсе врётиии, мы не верииим, зрадааа, ыыыыы
показать весь комментарий
10.10.2020 03:53 Ответить
"Мы не смогли отследить, у кого еще есть доступ к этому реестру"

Раньше куры, сидящие не на своем месте и не умеющие обрщаться с компьютером все свои проколы объясняли таким же далеким от техники "ошибкой компьютера". И никто типо не виноват.
Забавно, что сейчас почти таким же способом пытаются отмазаться от взяток. "Это все щайтан-мащин", а кто скрипт написал не знаю...
Ура, диджитализации.
показать весь комментарий
10.10.2020 10:16 Ответить
а Реестр ГАСИ оказался за границей при свыне?
свыня ********* мальдивы, оффшоры, слепые трасты
воняет свынофермой за километр а чуть шо: "у меня копыта чистые, я не приделах"
показать весь комментарий
10.10.2020 11:54 Ответить
А КЛЮЧИ УЖЕ СЛИЛИ !?)
показать весь комментарий
10.10.2020 13:33 Ответить
 
 