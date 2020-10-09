Посредничество Минской группы ОБСЕ по Карабаху за 28 лет ни к чему не привело, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, которая является посредником в конфликте с Арменией. По его словам, международное посредничество по Нагорному Карабаху ни к чему не привело.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью азербайджанского лидера телеканалу CNN International, которое опубликовала его пресс-служба.
"У нас уже 28 лет существует международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года 28 лет пассивно "действует". Это посредничество ни к чему не привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит", - подчеркнул он.
По мнению Алиева, посредничество Минской группы ОБСЕ оказалось недостаточным для того, чтобы "заставить Армению оставить территории, которые ей не принадлежат".
Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поощрения мирного переговорного процесса между Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху. В группу входят Россия, США и Франция.
https://minval.az/news/124041512
Але як би там не було, побажаємо Азербайджану повної перемоги над агресором і відбудові окупованих земель!
P.S. У схожому становищі є Молдова. Могли би за допомоги Румунії причавити сепарів Придністров"я
нужно вооружаться до зубов и выбивать всю эту кацапскую падаль с Крыма и Донецка/Луганкска .и так и будет сделано. рано или поздно.
Ну а армения славится только голосованием в ООН и отрицанием агрессии московщины как и голодомора и есть сама автором геноцида азербайджанцев за что понесет военную и юридическую ответственность. Так что не надо нас из лагеря победителей перетаскивать в лагерь военных преступников. .
времена меняются может и так сегодня , мне тоже однажды годиков 6 назад попался вполне адекватный азербайджанец из Баку к тому же он отбеленный какой то был и выбритый в разговоре с ним я понял, что те о ком я писал выше для него позор нации и таких как Каспаров или Магомаев гораздо меньше чем абреков ,в чём и общая проблема кстати он же намекнул , что Азербайджан как бы есть северный Иран
Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо окупованого Карабаху за 28 років ні до чого не привело: президент патріот своєї держави- Алієв.... Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо окупованого Донбассу за 6 років ні до чого не привело, А тільки привело до капітуляції України, і втрати суверенної Української землі Криму і Донбасу тимчасово окупованих проклятою ворожою паРашею: продажний....резидент не патриот для нього держави- повії ЗЕбіл - капітулянт.