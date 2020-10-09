РУС
Посредничество Минской группы ОБСЕ по Карабаху за 28 лет ни к чему не привело, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, которая является посредником в конфликте с Арменией. По его словам, международное посредничество по Нагорному Карабаху ни к чему не привело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью азербайджанского лидера телеканалу CNN International, которое опубликовала его пресс-служба.

"У нас уже 28 лет существует международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года 28 лет пассивно "действует". Это посредничество ни к чему не привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит", - подчеркнул он.

По мнению Алиева, посредничество Минской группы ОБСЕ оказалось недостаточным для того, чтобы "заставить Армению оставить территории, которые ей не принадлежат".

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поощрения мирного переговорного процесса между Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху. В группу входят Россия, США и Франция.

Алиев Ильхам (172) ОБСЕ (4900) Нагорный Карабах (471)
Топ комментарии
+14
ОБСЕ и не старалось ничего решать ни по Карабаху, ни по Украине. Это бесполезно - вредная организация масонов.
09.10.2020 22:31 Ответить
+14
Правильно. ОБСЕ - это, вообще, банда паразитов-халявщиков с нулевым КПД, стригущая бабло на чужих проблемах.
09.10.2020 22:32 Ответить
+6
Ну что тут сказать. Нас тоже хотят тоже поводить за нос етим путем 28 лет?
09.10.2020 22:42 Ответить
ОБСЕ и не старалось ничего решать ни по Карабаху, ни по Украине. Это бесполезно - вредная организация масонов.
09.10.2020 22:31 Ответить
минская группа ничем таким не помогла, но минские полонезы баку пришлись, очень даже, кстати
09.10.2020 23:08 Ответить
Правильно. ОБСЕ - это, вообще, банда паразитов-халявщиков с нулевым КПД, стригущая бабло на чужих проблемах.
09.10.2020 22:32 Ответить
И ещё от путлера в конвертах получали , за то ,что глохли и слепли вовремя !
09.10.2020 22:43 Ответить
Послушайте, плиз, украинского эксперта Юрия Подоляку о Джебраильском сражении.

https://minval.az/news/124041512
09.10.2020 22:35 Ответить
Кацапський хохол, українського мало. Але послухати можна.
09.10.2020 22:56 Ответить
Подоляк заявляет,что с Россией Украине было бы лучше.Итого вывод,что прислушиваться к мнению ватничка вредно категорически не рекомендуется.
10.10.2020 08:18 Ответить
У Алієва дещо інша ситуація. Вірменія не має спільного кордону з Мордором, і Алієв має нафту з газом.
Але як би там не було, побажаємо Азербайджану повної перемоги над агресором і відбудові окупованих земель!
P.S. У схожому становищі є Молдова. Могли би за допомоги Румунії причавити сепарів Придністров"я
09.10.2020 22:40 Ответить
Дело не в нефти и газе. Думаешь мы жили бы лучше если бы у нас ето все было? Да как бы не так. У нас тоже немало чего есть только все ето теперь принадлежит мафиозным кланам, которые каждый год вывозят с Украины десятки миллиардов долларов на свои заграничные офшоры.
09.10.2020 22:51 Ответить
как бы не так, для азербайджана первейшее дело, как раз и есть в нефти и газе...без них и турция не смогла бы помочь
09.10.2020 23:12 Ответить
Ну что тут сказать. Нас тоже хотят тоже поводить за нос етим путем 28 лет?
09.10.2020 22:42 Ответить
Уже 7 лет водят
09.10.2020 22:44 Ответить
Ну значит осталось еще 21 год. Ровно столько нужно прожить пока мы созреем чтобы трезво увидеть что мы пришли в тупик и нужно брать оружие чтобы силой выкидывать врага с нашего дома. Правда к етому времени на окупированной территории не останется уже ниодного украинца а кацапы расплодят несколько поколений своих ублюдков.
09.10.2020 22:47 Ответить
https://censor.net/ru/news/3224094/posrednichestvo_minskoyi_gruppy_obse_po_karabahu_za_28_let_ni_k_chemu_ne_privelo_aliev...неужели Украина будет вот так 28 лет- 39 лет возиться с....внуки 73% скажут ,что пора уже один раз освободить как когда то сделал Азербайджан.
09.10.2020 22:43 Ответить
Пора уже власти понять .что украинцы это украинцы, а не советский народ Украины и мы конечно разные,а не один народ
09.10.2020 22:45 Ответить
Посредничество Минской группы ОБСЕ по Карабаху за 28 лет ни к чему не привело, - Алиев - Цензор.НЕТ 8369Боевики кричали. что именно Игорь Кожома доброволец батальона "Донбасс", обстреливает мирные дома, минирует территории и вообще является "карателем и фашистом". Обозленные люди кричали, проклинали, а потом плевали, фотографировали и били Игоря. В избиении принимали участие даже подростки и соседки. Мужчине выбили зубы, сломали челюсть и ребра. Пытка длилась несколько часов и Игорь несколько раз терял сознание.
09.10.2020 22:57 Ответить
Час швидко летить. Вже 6 років маємо війну, скоро в школу підуть діти які мирної України не знатимуть. Страшно уявити, яких малолітніх зомбі виховають в ОРДЛО.
09.10.2020 23:08 Ответить
Он прав.кацапо-фашисты и его дружки - понимают и уважают только силу.
нужно вооружаться до зубов и выбивать всю эту кацапскую падаль с Крыма и Донецка/Луганкска .и так и будет сделано. рано или поздно.
09.10.2020 22:51 Ответить
шарага обсе не может что то предпринять ,против политики рабсеи, которая ее содержит
09.10.2020 23:10 Ответить
говорили же хитрожопым арам - тикайте. не захотели - получайте по полной.
09.10.2020 23:11 Ответить
Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо Карабаху за 28 років ні до чого не привело, - Алієв - Цензор.НЕТ 9694
09.10.2020 23:11 Ответить
Минская группа по Карабаху - страна-помойка, вооруженные силы и наемники которой участвовали в оккупации Карабаха и две страны с наиболее влиятельными армянскими лобби. Вы ожидали других результатов?
09.10.2020 23:34 Ответить
Correct.They needs to work in the Kremlin. The destiny of millions of the population of Abkhazia, the Crimea, Karabakh, Transdnistria,Ukraine didn't worry such specialists at all for decades. Bat when these peoples rose to defend their homeland that the occupier's servants began to shed false tears, because their sponsor had not yet been able to seize the Turkish-Azerbaijani gas and oil pipes.
10.10.2020 04:11 Ответить
Нам приходится быть на стороне азеров(мусульман) так как ары(хрисиане) лояльны раше и кремлю, но вот Алиев это сын коммуняки Алиева(что то типа Кравчука) ,брежневских времён , что тоже не приветствуется ,кстати обоим сторонам раша поставляет вооружение , вот такой он сегодняшний корявый расклад
09.10.2020 23:45 Ответить
Азербайджан - наш стратегический союзник /см. Военную стратегию безопасности Украины/, торговля у нас хорошая как и военное сотрудничество, в Киеве стоит памятник Гейдару Алиеву /как бы комуняки/ за то что когда мордор еще в 1998 году перекрыл углеводородный крантик и Украина в июле осталась без ГСМ в период уборки небывалого урожая, именно Гейдар Алиев спас и урожай и нашу страну. Турция тоже наш естественный союзник.
Ну а армения славится только голосованием в ООН и отрицанием агрессии московщины как и голодомора и есть сама автором геноцида азербайджанцев за что понесет военную и юридическую ответственность. Так что не надо нас из лагеря победителей перетаскивать в лагерь военных преступников. .
09.10.2020 23:53 Ответить
Понимаешь когда азеры человек так 30 как животные прибежали бить одного украинца в те годы когда я служил в армии 1984 ,за то что тот дал пи-ды один на один их колеге, у меня к ним по сей день неприязнь, как клиенты , что ары, что азеры и что цыгане,это жмоты,нытики, чмошники и абсолютно не держат слово , я им ничего не ремонтирую больше после пару разборокб нытья и скандалов бо нихочу тратить нервы собственно как и мои колеги иконкуренты по цеху , да они торгаши и хитрожёпые твари ,если я слышу кавказкий акцент в трубке я культурно отказываюсь мне всё равно кто что подумает моё здоровье и нервы мне дороже ,правда грузины и чечены совсем противоположны им ,но парой трудно определить по телефону
10.10.2020 00:22 Ответить
Приходилось встречаться по жизни с кавказцами и далеко не на базарах / там совсем не лучшие представители/. Чеченцы - умные, интелигентные и глубокие, но очень помнят о всех делах, что делали рашисты 200 лет. Грузины - благожелательные, достаточно продвинутые. Азербайджанцы дружелюбные, трудолюбивые. Ничего плохого лично я о этих нациях сказать не могу, исходя из личных контактов. Что касается армян. то они довольно беспорядочные,поножовщина и обман исходит от них. Списывают их дела обычно на весь кавказ.
10.10.2020 01:04 Ответить
Пишите Азербайджанцы дружелюбные, трудолюбивые.

времена меняются может и так сегодня , мне тоже однажды годиков 6 назад попался вполне адекватный азербайджанец из Баку к тому же он отбеленный какой то был и выбритый в разговоре с ним я понял, что те о ком я писал выше для него позор нации и таких как Каспаров или Магомаев гораздо меньше чем абреков ,в чём и общая проблема кстати он же намекнул , что Азербайджан как бы есть северный Иран
10.10.2020 01:27 Ответить
Гейдар Алієв-генерал КДБ , був Головою КДБ АзРСР !!!)))
09.10.2020 23:59 Ответить
Це суті не міняє.
10.10.2020 00:04 Ответить
После прочтения, сравним с президентом другой страны с похожей ситуацией.Прежде всего, президент Ильхам Алиев еще раз убедительно продемонстрировал, что для него высшим приоритетом были и остаются национальные интересы Азербайджана, невзирая ни на какие «настоятельные призывы» извне. Азербайджан объявляет о готовности к диалогу на фоне качественных сдвигов в военном раскладе. Прежнего статуса-кво и «линии соприкосновения» более не существует. В активе нашей страны и Азербайджанской Армии - прорванная и опрокинутая линия армянской «эшелонированной обороны», нанесённый оккупационным силам «неприемлемый ущерб», уничтоженные армянские командные пункты, в результате которых потеряно управление войсками уже позволяют говорить о стратегическом поражении Армении. У военной машины агрессоров и оккупантов по сути «сломан хребет». Азербайджанская Армия за 12 дней разгромила вооруженные силы Армении, которые Ереван и его покровители пестовали и лелеяли четверть века. И теперь Армении понадобятся десятки лет, чтобы прийти в себя и заново создать армию - и это при наличии жизнеспособной экономики. Но об этом в Ереване могут только мечтать - экономика Армении разрушена и развалена. Нарастает внутриполитический кризис. Не получила Армения и ожидаемой международной поддержки - несмотря на все пашиняновское «вылизывание пяток», униженные мольбы и «вынос мозга» мировым лидерам по телефону. Так что сегодня Николу Пашиняну, ставшему героем мемов и анекдотов, самое время поднимать белый флаг, прятать поглубже все свое прежнее «бряцание языком» и по сути подписывать капитуляцию.И на этом фоне президент Азербайджана делает «гроссмейстерский ход». Не прекращая военной операции, он решительно и хладнокровно «конвертирует» военные успехи в дипломатическое преимущество и предлагает Армении мир уже на условиях Азербайджана. Где самое важное условие - это четкий график вывода войск. Причём со стороны Баку больше не будет прекращения огня «авансом», в одностороннем порядке и в расчете на «давайте сейчас прекратим стрелять, а потом подумаем, как договариваться» -сомневающиеся могут ознакомиться с президентскими «твитами». Азербайджан под руководством своего Верховного главнокомандующего продолжает победную стратегию, и теперь политика в регионе вершится уже на условиях Азербайджана.Жаль только, что некоторым приходится объяснять это при помощи ударных БПЛА
09.10.2020 23:45 Ответить
Через 28 років українці скажуть те ж саме по Донбасу
09.10.2020 23:50 Ответить
Воюйте, а они пусть заседают.
10.10.2020 00:32 Ответить
" Хочешь МИРА - буть готов к ВОЙНЕ !". Думаю эта истина проверена тысячилетиями истории человечества. Так хочет ли МИРА Украина?
10.10.2020 01:33 Ответить
-
Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо окупованого Карабаху за 28 років ні до чого не привело: президент патріот своєї держави- Алієв.... Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо окупованого Донбассу за 6 років ні до чого не привело, А тільки привело до капітуляції України, і втрати суверенної Української землі Криму і Донбасу тимчасово окупованих проклятою ворожою паРашею: продажний....резидент не патриот для нього держави- повії ЗЕбіл - капітулянт.
10.10.2020 06:15 Ответить
Достойный лидер азербайджанского народа!
10.10.2020 06:50 Ответить
зебилам на заметку
10.10.2020 07:19 Ответить
 
 