Посредничество Минской группы ОБСЕ по Карабаху за 28 лет ни к чему не привело, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев раскритиковал Минскую группу ОБСЕ, которая является посредником в конфликте с Арменией. По его словам, международное посредничество по Нагорному Карабаху ни к чему не привело.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью азербайджанского лидера телеканалу CNN International, которое опубликовала его пресс-служба.

"У нас уже 28 лет существует международное посредничество. Минская группа ОБСЕ с 1992 года 28 лет пассивно "действует". Это посредничество ни к чему не привело. Оно привело к тому, что сегодня происходит", - подчеркнул он.

По мнению Алиева, посредничество Минской группы ОБСЕ оказалось недостаточным для того, чтобы "заставить Армению оставить территории, которые ей не принадлежат".

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поощрения мирного переговорного процесса между Баку и Ереваном по Нагорному Карабаху. В группу входят Россия, США и Франция.

