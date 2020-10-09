В компьютерную систему налоговой была специально заложена ошибка, ее устранение принесло с мая 22 млрд грн, - представитель СБУ Витюк
Система, которая должна была распознавать уклонение от уплаты налогов, не работала должным образом. Устранение этой ошибки позволило бюджету за 5 месяцев получить дополнительно 22 млрд грн.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Система, которая, кстати, идея очень хорошая - она мониторит все экономические операции в государстве, составление налоговых накладных и тому подобное. Она мониторит, и если она видит, что операция является рисковой, направленной на уклонение от уплаты налогов, имеет какие-то признаки - она ее блокирует", - описал Витюк, как все должно было работать в идеале.
"Была специально заложена неточность. Математическая и логическая ошибка. ... из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она не может быть противоправной", - пояснил он.
Также на Цензор.НЕТ: Реестр ГАСИ находился за границей и, как искусственный интеллект, сам понимал, с кого брать взятки, - Федоров
По словам Витюка, ошибку заметили и устранили в мае.
"С мая месяца - это данные официальные - дополнительно поступило в государственный бюджет 22 млрд грн. ... Это такая победа", - рассказал представитель СБУ.
Виявляється, великі компанії, які є крупними платниками податків, мають переваги перед іншими? Тобто ітут у олігархів є переваги?
Зачем ты анитировал против Пороха, чтобы так стало ?
Ты - дебил и не понимаешь прогнозов своих действий ?
Иллюстрация к слову "О22еть!". Повесить в гараже за яйца программиста и поинтересоваться, кто ему заказал такую ошибку.
Оці "додатково отримані " мільярди - це заблоковані кошти тих , хто хотів працювати чесно , а монополії як не втрачали нічого , так і не втрачають їм ніхріна не блокують ((((
Как там СБУ рисовало на своей эмблеме? Орел не ловит мух? СБУ НЕ ЛОВИТ МЫШЕЙ надо было написать.
В курсі про ес-бе-ушні ніштяки в ЖК Джек хаус?
не маю НІ ЯКОГО сумніву, що чув.
Але то свої.
Чим швидше те шобло люструєму, тим краще. Купу талановитих, молодих українців занепастять своїм "світоглядом"
Кому?
Бо блокування - це не відмова в реєстраціїї ; по заблокованій накладній ПДВ продавцем однаково сплачується по факту першої події , тобто продажу товару , то де тут кошти вимиті з бюджету ? Тепер далі - продавець вже пролетів ((( чи виграв покупець? - ні грама !!!! він податковий кредит по заблокованій накладній не зареєструє (( Тут дійсно не зрозуміло кому що принесло ........ але судячи з того як принесло мені ...... єдине що побажаю щоб вони за мої гроші собі на могилах пам"ятники поставили (((
Аксиома 2. Если в программе нет ошибок, значит, в исходном алгоритме есть ошибка.
Аксиома 3. Если ни в программе, ни в алгоритме ошибок нет, то такая программа никому не нужна.
Якщо таких тестів не було, то куди дивилась та ж СБУ чи хто приймає у нас софт в органи?
" потому что считала, что такая компания - она не может быть противоправной"
Оригинально.
Её не посадишь!