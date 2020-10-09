РУС
В компьютерную систему налоговой была специально заложена ошибка, ее устранение принесло с мая 22 млрд грн, - представитель СБУ Витюк

Система, которая должна была распознавать уклонение от уплаты налогов, не работала должным образом. Устранение этой ошибки позволило бюджету за 5 месяцев получить дополнительно 22 млрд грн.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Система, которая, кстати, идея очень хорошая - она ​​мониторит все экономические операции в государстве, составление налоговых накладных и тому подобное. Она мониторит, и если она видит, что операция является рисковой, направленной на уклонение от уплаты налогов, имеет какие-то признаки - она ​​ее блокирует", - описал Витюк, как все должно было работать в идеале.

"Была специально заложена неточность. Математическая и логическая ошибка. ... из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной", - пояснил он.

По словам Витюка, ошибку заметили и устранили в мае.

"С мая месяца - это данные официальные - дополнительно поступило в государственный бюджет 22 млрд грн. ... Это такая победа", - рассказал представитель СБУ.

+18
Главное, что не сказал кто специально заложил ошибку, кто за это отвечает, кто вернет бабло. Надоели уже эти дебильные заявления на ветер, которые ничего не дают И так понятно, что власть - это олигархические слуги и нашего и мирового олигархата и так понятно, что 99% украинского бабла идет нашим олигархам, а через них и мировым их хозяевам. Хватит уже этого цирка, клоуны. Люди не совсем конченые и понимают, что происходит - работают за копейки и ничего не имеют, а все уходит из страны.
09.10.2020 22:39 Ответить
+13
Головне не це. Ось гиловне:"из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной",Источник: https://censor.net/ru/n3224095
Виявляється, великі компанії, які є крупними платниками податків, мають переваги перед іншими? Тобто ітут у олігархів є переваги?
09.10.2020 23:36 Ответить
+12
блокировка налоговіх накладніх ЭТО БАНДИТИЗМ!!! На гос уровне... судами признана незаконность блокировки но это верный способ ВЫКАЧАТЬ БАБЛО и из бюджета и из кармана предпринимателя
09.10.2020 22:37 Ответить
Ох*еть, нет слов!
09.10.2020 22:34 Ответить
Главное, что не сказал кто специально заложил ошибку, кто за это отвечает, кто вернет бабло. Надоели уже эти дебильные заявления на ветер, которые ничего не дают И так понятно, что власть - это олигархические слуги и нашего и мирового олигархата и так понятно, что 99% украинского бабла идет нашим олигархам, а через них и мировым их хозяевам. Хватит уже этого цирка, клоуны. Люди не совсем конченые и понимают, что происходит - работают за копейки и ничего не имеют, а все уходит из страны.
09.10.2020 22:39 Ответить
Головне не це. Ось гиловне:"из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной",Источник: https://censor.net/ru/n3224095
Виявляється, великі компанії, які є крупними платниками податків, мають переваги перед іншими? Тобто ітут у олігархів є переваги?
09.10.2020 23:36 Ответить
Ну так естественно. Зеленая власть сосет у олигархов и олигархические предприятия аж никак не могут быть преступными.)
09.10.2020 23:41 Ответить
А можна, не дуже ввічливе питання - скільки вам років і хто ви за освітою і ким працюєте?
10.10.2020 11:16 Ответить
блокировка налоговіх накладніх ЭТО БАНДИТИЗМ!!! На гос уровне... судами признана незаконность блокировки но это верный способ ВЫКАЧАТЬ БАБЛО и из бюджета и из кармана предпринимателя
09.10.2020 22:37 Ответить
Они тупо не возмещают НДС реальному сектору, а "скрутки" под их крышеванием процветают.
09.10.2020 22:43 Ответить
При Порохе такого не было.

Зачем ты анитировал против Пороха, чтобы так стало ?

Ты - дебил и не понимаешь прогнозов своих действий ?
09.10.2020 22:48 Ответить
Точно не було? Ну ти казкар!
09.10.2020 22:57 Ответить
так у тебя есть прекрасная возможность меня обломать и привести пример )))
09.10.2020 23:01 Ответить
Как ваша фамилия?
09.10.2020 23:16 Ответить
это не пример
09.10.2020 23:24 Ответить
Вы провокатор, Как ваша фамилия?
09.10.2020 23:25 Ответить
это не пример
09.10.2020 23:27 Ответить
А нахріна нам тоді ЗЕля? Мінцифри забацає програму "президент" і всьо!
09.10.2020 23:04 Ответить
Ви правий не на 100% а на 200% ; на собі це відчув , ніколи не думав що таке може реально трапитися (((( і що саме головне - немає де і правди шукати ((( вони вже навіть щоб себе не навантажувати одразу опитування у скарзі на розблокуання вставили , чи оскаржене блокування у судовому порядку , щоб свої жирні зади лишній раз від стільця часом не відірвати((((
10.10.2020 01:01 Ответить
...воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной", - пояснил он.

Иллюстрация к слову "О22еть!". Повесить в гараже за яйца программиста и поинтересоваться, кто ему заказал такую ошибку.
09.10.2020 22:38 Ответить
Повісить за яйця потрібно того програміста , який так би мовити "помилку виправив" ((( після цього "виправлення " люба помилка у податковій накладній у вигляді помилково набраної однієї букви у номенклатурі товару , не кажу вже про інше викличе автоматичне блокування реєстрації і плакали ваші гроші ((((( адже покупці тепер керуючись рекомендаціями тієї самої податкової сплачують продавцю до реєстрації ПН аванс у сумі 80% , продавець зобов"язаний по факту першої події сплатити державі 20% від суми поставки і залишається біля розбитого корита (((( за реалізований з дотриманням законодавства товар отримує в результаті 60% його вартості ((( виникає запитання - а нахрін тоді працювати чесно і платити податки державі ? Адже повернути втрачене стає дуже проблематичним (((( Всякі коменти щодо того що можна оскаржити рішення комісії по розблокуванню - до п"ятої точки (((( на своїй шкурі відчув , працюючи чесно ((( а поруч ті хто за готівку продає і купує тепер з мене сміються (((

Оці "додатково отримані " мільярди - це заблоковані кошти тих , хто хотів працювати чесно , а монополії як не втрачали нічого , так і не втрачають їм ніхріна не блокують ((((
10.10.2020 00:55 Ответить
от вынесем, чмо рыжее к вам придем с вопросами... готовы?
09.10.2020 22:38 Ответить
Чувак, при всем уважении... Расставляй правильно запятые...
показать весь комментарий
Чувак, при всем неуважении - ты же понял?
09.10.2020 23:14 Ответить
a kto vinovat i kto nakazan ?
09.10.2020 22:38 Ответить
Значит🤢🤡 Зе …***** успели за год столько 🤑 баблоса стырить
09.10.2020 22:39 Ответить
образ незавершенный, ему бы кожанку и револьвер
09.10.2020 22:39 Ответить
интересно, сколько заплатили тому, кто допустил ошибку?
09.10.2020 22:41 Ответить
Не для себя, для барыг старается. За долю малую. (с)
09.10.2020 22:52 Ответить
Преднамеренную "ошибку" нашли, а "писателя" нет? Но ведь в комьютерную систему налоговой может вносить изменения очень огранниченое число людей.
Как там СБУ рисовало на своей эмблеме? Орел не ловит мух? СБУ НЕ ЛОВИТ МЫШЕЙ надо было написать.
09.10.2020 22:48 Ответить
баканов 100% шавка зельцмана
10.10.2020 08:02 Ответить
Отой Витюк, х..юк.
В курсі про ес-бе-ушні ніштяки в ЖК Джек хаус?
не маю НІ ЯКОГО сумніву, що чув.
Але то свої.
Чим швидше те шобло люструєму, тим краще. Купу талановитих, молодих українців занепастять своїм "світоглядом"
09.10.2020 22:49 Ответить
В компьютерную систему налоговой была специально заложена ошибка, ее устранение принесло с мая 22 млрд грн, - представитель СБУ Витюк

Кому?
09.10.2020 22:51 Ответить
Каломою
10.10.2020 08:03 Ответить
"С мая месяца - это данные официальные - дополнительно поступило в государственный бюджет 22 млрд грн. ... Это такая победа", - рассказал представитель СБУ.
10.10.2020 09:17 Ответить
В США, если бы такое произошло, то авторы этой "ошибки" на пару с представителями налоговой, которые приняли и одобрили этот софт, уже мотали бы пару-тройку пожизненных сроков на всю компанию, а их имущество являлось бы федеральной собственностью.
09.10.2020 22:51 Ответить
Якби у США провели таке "виправлення" , то з державного бюджету через суди людям би повернули не тільки 22 млрд які у них держава "віджала" а іще б і трішки компенсації добавили (((( а так у нас - у тих хто чесно сплатив державі ПДВ у сумі 22 млрд грн відібрали можливість отримати ці кошти від покупців поставленого товару - ось так потрібно читати це повідомлення .
Бо блокування - це не відмова в реєстраціїї ; по заблокованій накладній ПДВ продавцем однаково сплачується по факту першої події , тобто продажу товару , то де тут кошти вимиті з бюджету ? Тепер далі - продавець вже пролетів ((( чи виграв покупець? - ні грама !!!! він податковий кредит по заблокованій накладній не зареєструє (( Тут дійсно не зрозуміло кому що принесло ........ але судячи з того як принесло мені ...... єдине що побажаю щоб вони за мої гроші собі на могилах пам"ятники поставили (((
10.10.2020 01:15 Ответить
Аксиома 1. В каждой программе есть ошибка.
Аксиома 2. Если в программе нет ошибок, значит, в исходном алгоритме есть ошибка.
Аксиома 3. Если ни в программе, ни в алгоритме ошибок нет, то такая программа никому не нужна.
09.10.2020 22:55 Ответить
Какая выгодная ошибка.
09.10.2020 22:58 Ответить
Да знам. тётка год пыталась закрыть чп и все время шли штрафы.
09.10.2020 22:59 Ответить
Это начальник управления кибербезопасности СБУ ??? Как наша страна еще жива с таким ужасающим отрицательным отбором? Видимо,Б.г нас бережет.Но надолго?https://censor.net/ru/n3224095
09.10.2020 23:04 Ответить
Це все казочки.Он Мертвечук всіх вертить на члені.
09.10.2020 23:31 Ответить
Якщо це критична функціональність софту (а судячи із заявок - це так) то це повинно було прогонятись на функціональних тестах.
Якщо таких тестів не було, то куди дивилась та ж СБУ чи хто приймає у нас софт в органи?
09.10.2020 23:33 Ответить
СБУ смотрит за поребрик(в надежде что им позволят оттуда хоть как то проявиться)а софт не принимают а ,,дружеское"ФСБ поставляет(,,качественное"ни разу не бодяженое)
09.10.2020 23:56 Ответить
Думаю не по своей воле программист там ошибку сочинил,так что вешать надо заказчиков
10.10.2020 07:13 Ответить
Похоже главная ошибка закралась в налоговый кодекс. И называется она НДС.
10.10.2020 07:58 Ответить
Это не ошибка. На этом люди деньги зарабатывают.

" потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной"
10.10.2020 09:47 Ответить
Тоесть если крупный налогоплательщик - то пожалуста, делайте шо хотите. А если мелочь какая где ошиблась - то к ногтю иё. По решению программы.

Оригинально.
10.10.2020 09:46 Ответить
А виновата программа!
Её не посадишь!
10.10.2020 09:52 Ответить
Так, а кто заложил эту ошибку ??? Все бухгалтера только и делали что собирали документы для разблокировки корректировок и налоговых накладных со смешным НДС и нулевым..И кто за это будет отвечать?😤
10.10.2020 10:06 Ответить
свыня мальдивская покопалась
10.10.2020 12:06 Ответить
О !!! РАБОТА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ !!! АВТОМАТИКА, КИБЕРНЕТИКА !) А КТО В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НАСРАЛ !)
10.10.2020 13:29 Ответить
Я вам могу пояснить о чем идет речь. Было так что если заплатить живыми деньгами НДС больше 1 млн грн., вы автоматически попадали в базу крупных налогоплательщиков. А для них - ЛЬГОТЫ!! Ваши накладные пролетали после этого на ура! Эти деньги люди успешно отбивали за пару часов регистрации откровенного левака. (Информация с телеграм каналов посвященных теневой экономике). Никакой СПЕЦИАЛЬНОЙ ошибки от программистов не было. Просто так был реализован алгоритм. И в нем была просто "льгота" для крупных плательщиков, которой воспользовались крупные мошеники
10.10.2020 22:33 Ответить
 
 