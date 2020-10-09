В компьютерную систему налоговой была специально заложена ошибка, ее устранение принесло с мая 22 млрд грн, - представитель СБУ Витюк

Система, которая должна была распознавать уклонение от уплаты налогов, не работала должным образом. Устранение этой ошибки позволило бюджету за 5 месяцев получить дополнительно 22 млрд грн.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал начальник управления кибербезопасности СБУ Илья Витюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Система, которая, кстати, идея очень хорошая - она ​​мониторит все экономические операции в государстве, составление налоговых накладных и тому подобное. Она мониторит, и если она видит, что операция является рисковой, направленной на уклонение от уплаты налогов, имеет какие-то признаки - она ​​ее блокирует", - описал Витюк, как все должно было работать в идеале.

"Была специально заложена неточность. Математическая и логическая ошибка. ... из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной", - пояснил он.

По словам Витюка, ошибку заметили и устранили в мае.

"С мая месяца - это данные официальные - дополнительно поступило в государственный бюджет 22 млрд грн. ... Это такая победа", - рассказал представитель СБУ.