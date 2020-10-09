РУС
Представитель Минобороны Армении опроверг заявление Алиева: Я в Гадруте, и вокруг одни армяне

Министерство обороны Армении опровергает заявление президента Азербайджана Алиева о взятии поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс News.am

"Я прямо сейчас нахожусь в Гадруте, и вокруг вижу только армян". Об этом написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев заявил о взятии Гадрута.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алиев заявляет, что армия Азербайджана взяла под контроль 9 населенных пунктов в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян по этому поводу отметил, что слова Алиева о взятии Гадрута так же далеки от истины, как "напуганное азербайджанское войско от самого Гадрута". "То есть на десятки километров", - заявил Погосян.

+19
В Джабраиле тоже одни были армяне,теперь они в виде трупов.
09.10.2020 22:47 Ответить
+17
Вспомни правдивую историю распятого мальчика.
09.10.2020 23:01 Ответить
+16
Азербайджан проклав нам шлях по визволенню окупованих територій. Війна дронами-камікадзе-це збережені життя та чіткі враження цілей Нам потрібно повернути Українську владу та закупити цих камікадзе стільки, щоб перетворити Донбас на велику металобазу з російської техніки
09.10.2020 23:04 Ответить
Кацапа завжди видно здалеку - по "вяликарусскай" спесивості, заносчивості, тупості і неграмотності... Ти, навіть, не зміг правильно процитувать слова Святого писання, приведені у знаменитому творі "Нєдоросль", вашим "вяликим русским писатєлем", саксонським дворянином Фон Візіним, "Ибо сказано отцами церкви: "Не мечите бисера перед свиниями, да не попрут они его ногами...". Людина тобі правильно сказала - тобі тікать у три сторони... Однак, він помилився - тобі тікать взагалі нікуди буде... На північ - Північний Льодовитий океан, на південь - Кавказ, де будуть чеченці з ножами, яким ти платиш данину, уяк у свій час платили твої предки кримському хану... А на сході будуть стоять уже китайці... А їм такі ліниві батраки не потрібні...
10.10.2020 03:44 Ответить
Ти його не зрозумів... Він же "цитує Портнікова...". Коли почне тобі відповідать, то заявить, що це не його "мнєніє"... Знову ж, таки, як я уже писав Максу Ак-Мурзі, про " німця Шкіцького", "класична лахтинська тактика "малих кроків"... Якщо на тупу заяву "лахтинець" отримує "в лоб" контраргумент, він трохи відступае і починає топтаться навкруги тебе, щоб "підкласти слизький хвіст шайтана" тобі під ноги... Я йому вище розіклав "по поличках" "відєніє сітуації", почекаю, чим крить буде...
А Портніков сказав правильно... Я цю його цитату прочитав пізніше, коли вже відповідь батраку лахтинському написав... Але співстав мій коментар і цю цитату - вони, по фактажу, практично, ідентичні...
10.10.2020 06:13 Ответить
Ну, от, бачих, я "як в воду дивився...". Лахтинський брехун зробив саме так, як я і написав:
"Это Виталий Портников жжет . ему , зеленый , задавай вопросы .
https://censor.net/ru/comments/locate/3224096/019214b1-884c-71e4-85cb-a9f2abe55ff9
10.10.2020 08:03 Ответить
В данной ситуации, Азербайджан (как вы в рашке очень любите говорить), наводит конституционный порядок на своей территории.
09.10.2020 23:27 Ответить
Гадрут - город находится на территории Азербайджана. Во времена СССР там стоял 42-й Гадрутский Краснознаменный погранотряд, войсковая часть 2087.
09.10.2020 23:35 Ответить
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center

Территории освобожденные армией https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азебайджана за 13 дней боевых действий от оккупационных https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #армянских войск https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

Представник Міноборони Вірменії спростував заяву Алієва: Я в Гадруті, і навколо одні вірмени - Цензор.НЕТ 9381
09.10.2020 23:37 Ответить
ох и нарисовали)))уж как то сильно круто.там все намного скромнее.поверьте))
09.10.2020 23:46 Ответить
Так шо там с видео армяна в Гадруте? Судя по всему - снова врут армяшки.
09.10.2020 23:52 Ответить
https://ru.armeniasputnik.am/video/20201009/24839532/Gadrut-pod-kontrolem-Armii-oborony-Karabakha--video-iz-goroda.html
хотя не понятно, когда это снималось
10.10.2020 00:02 Ответить
У нас спутник признан пропагандистским средством страны-помойки. Даже открывать не стану, брезгую...
10.10.2020 00:08 Ответить
ниже, но тебе это видео уже показывали..ну хз, подождем видео азербайджанцев, если они гадрут взяли, то должны и видео заснять
10.10.2020 00:10 Ответить
Вот и я о том же. Верить террористам резона нет, подождем инфы от Азербайджана.
10.10.2020 00:13 Ответить
Чего ждать, если лично Алиев несколько часов назад дал абсолютно официальную информацию о взятии Гадрута и 7 сел вокруг него? Алиев что, врет как Пашинян или *****? Он с начала войны не соврал ни разу, все, что говорил, подтверждалось.
10.10.2020 00:21 Ответить
Дивився вчора два інтерв"ю - Алієва і Пашиняна, європейському медіаагентству... Алієв говорив конкретно, англійською мовою, розкладаючи все "по поличках", спираючись на положення міжнародного права. А якби не вірменська мова, то я подумав-би, що говорить Путін, а не Пашинян... Стара пластинка - "Всі кругом під..си, а ми - д"Артаньяни...". Турки, сірійські терористи, історична земля, терор стосовно вірмен, витіснення з рідної землі, геноцид і заселення Карабаху "невірменськими" народами... Короче кажучи, "путінська тріскотня вірменською мовою..."
10.10.2020 03:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NGXIRmSYEgs&feature=emb_logo
10.10.2020 00:04 Ответить
Видео от террористической организации как доказательство?
10.10.2020 00:12 Ответить
так если других нет видео?а откуда инфа, что оно от террористической организации?
10.10.2020 00:17 Ответить
ԱՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ NKR DEFENSE ARMY - а шо же это, по-твоему? Не такая же терористическая организация, как "вс л/днр" ?
10.10.2020 00:20 Ответить
На сегодня ими совершено несколько терактов против мирного населения и инфраструктуры Азербайджана.
10.10.2020 00:28 Ответить
I like it.
10.10.2020 04:38 Ответить
ну нарисовать то можно, что угодно, видеодоказательства нужны
10.10.2020 00:06 Ответить
По Джебраилу уже не спорите?) Видеодоказательства увидели?)
10.10.2020 03:31 Ответить
ну так...я ж не буду отрицать очевидное...хотя даже бутусов рассказывает, что полного контроля нет, так как часть местности простреливается с высот
14.10.2020 11:38 Ответить
То другой Гадрут и он в Аду. Хотя кругом одни армяне.
09.10.2020 23:38 Ответить
Гадрут взят, оттуда уже видео идет азербайджанское. А истерика у армян оттого, что это ПЕРВЫЙ обитаемый поселок, взятый азербайджанцами. До этого были только руины, в которые армяне превратили азербайджанские села и города.
09.10.2020 23:59 Ответить
"Мамой клянус!" - забыл добавить тот представитель МО Армении.
10.10.2020 00:07 Ответить
На свете много мест где кругом одни армяне.
10.10.2020 00:12 Ответить
подождем
скоро появятся азерские видео из гадрута
а куча дебилов, гадящих здесь, сядет в свое же дерьмо
как уже сели с джебраилом
10.10.2020 00:15 Ответить
А чего фото не сделал и не выложил в Фейсбуке? Это бы сняло все вопросы.
10.10.2020 00:32 Ответить
какое еще фото можно сделать на овощехранилище базара на залесье.
10.10.2020 01:04 Ответить
Вся правда об истоках Карабахского конфликта от болгарской журналистки Цветаны Паскалевой !https://www.youtube.com/watch?v=wLcsdQ4WnSk
10.10.2020 00:51 Ответить
Ти не "Цветану" цитуй, а Макса Ак-Мурзу слухай... Фільм "В бой идут одни "старики" бачив? Як там Титаренко, в заключному епізоді каже: "Я по этим местам через сто лет без карты летать смогу, потому что они могилами моих товарищей отмечены...". А Макс у Карабаху півноги залишив... Саме тоді, коли конфлікт починався... Так що "не їздь тут, по вухах...", усім нам...
10.10.2020 06:02 Ответить
ЧичерЫНа тама ишо?
10.10.2020 01:10 Ответить
Надеюсь этой мерзкой самке с бешенством ватки голову надует окончательно
10.10.2020 22:58 Ответить
https://youtu.be/mAHWU-Cynag
10.10.2020 02:04 Ответить
Посмотрите кто такой Пегов, армяно российский шпион! https://haqqin.az/news/191248
10.10.2020 02:22 Ответить
украина беспилотники купит у америки через 30 лет а пока пострелевать будем
10.10.2020 11:16 Ответить
Слава визволенню від кацапських окупантів - Молдови, Грузії, Чечні, Азербайджану,України, Естонії, Білорусії, Японії!
10.10.2020 15:47 Ответить
200 трупов азербайджанских диверсантов в Гадруте будут выданы только представителям Красного Креста
10.10.2020 20:45 Ответить
