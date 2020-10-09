Представитель Минобороны Армении опроверг заявление Алиева: Я в Гадруте, и вокруг одни армяне
Министерство обороны Армении опровергает заявление президента Азербайджана Алиева о взятии поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс News.am
"Я прямо сейчас нахожусь в Гадруте, и вокруг вижу только армян". Об этом написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян на своей странице в Фейсбук.
Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев заявил о взятии Гадрута.
Пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян по этому поводу отметил, что слова Алиева о взятии Гадрута так же далеки от истины, как "напуганное азербайджанское войско от самого Гадрута". "То есть на десятки километров", - заявил Погосян.
Топ комментарии
+19 Reagan Bush
показать весь комментарий09.10.2020 22:47 Ответить Ссылка
+17 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий09.10.2020 23:01 Ответить Ссылка
+16 ptn hlo #451489
показать весь комментарий09.10.2020 23:04 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Портніков сказав правильно... Я цю його цитату прочитав пізніше, коли вже відповідь батраку лахтинському написав... Але співстав мій коментар і цю цитату - вони, по фактажу, практично, ідентичні...
"Это Виталий Портников жжет . ему , зеленый , задавай вопросы .
https://censor.net/ru/comments/locate/3224096/019214b1-884c-71e4-85cb-a9f2abe55ff9
https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center
Территории освобожденные армией https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азебайджана за 13 дней боевых действий от оккупационных https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #армянских войск https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
хотя не понятно, когда это снималось
скоро появятся азерские видео из гадрута
а куча дебилов, гадящих здесь, сядет в свое же дерьмо
как уже сели с джебраилом