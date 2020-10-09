Представитель Минобороны Армении опроверг заявление Алиева: Я в Гадруте, и вокруг одни армяне

Министерство обороны Армении опровергает заявление президента Азербайджана Алиева о взятии поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.

"Я прямо сейчас нахожусь в Гадруте, и вокруг вижу только армян". Об этом написал представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованисян на своей странице в Фейсбук.

Напомним, что ранее президент Ильхам Алиев заявил о взятии Гадрута.

Пресс-секретарь президента непризнанного Нагорного Карабаха Ваграм Погосян по этому поводу отметил, что слова Алиева о взятии Гадрута так же далеки от истины, как "напуганное азербайджанское войско от самого Гадрута". "То есть на десятки километров", - заявил Погосян.