РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9848 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 585 12

В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19, более 350 тыс. человек, - ВОЗ

В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19, более 350 тыс. человек, - ВОЗ

В ВОЗ за сутки получили информацию о 350 тыс. 766 новых случаях заражения коронавирусом COVID-19 в мире, что стало рекордом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает Associated Press.

Примерно 110 тыс. из этих случаев были выявлены в Европе.

Пятничный показатель на примерно 12 тыс. превосходит прежний наивысший показатель, полученный ранее на этой неделе.

"Большинство людей в мире все еще подвержены риску, связанному с этой болезнью", - заявил в пятницу на брифинге исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Также читайте: ВОЗ проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19

Он отметил, что странам стоит сосредоточиться не только на ограничительных мерах, но и на укреплении систем контроля, тестировании, отслеживании контактов потенциально инфицированных жителей, а также - на обеспечении вовлеченности населения в борьбу с инфекцией.

"(Локдауны) могут быть неизбежны там, где болезнь снова вышла из-под контроля, но мы не должны мириться с тем, что в каждом государстве рост числа заражений рассматривается лишь как срочный повод для введения режима изоляции", - пояснил Райан.

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано почти 37 млн случаев заражения COVID-19, а также 1 млн. летальных исходов. 27,8 млн человек удалось полностью вылечиться.

Однако некоторые эксперты считают, что в действительности ситуация еще драматичнее: так, ранее в октябре в ВОЗ предположили, что следы инфекции могут быть обнаружены у каждого десятого человека на планете, то есть примерно у 760 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ проведет специальное исследование случаев повторного заражения COVID-19

Автор: 

ВОЗ (781) карантин (16729) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Выбирайте !!!

Выбирайте правильно !!!

Хоть в этом случае выбирайте правильную больничку возле своего дома,

если не смогли правильно выбрать тех, кто вас защитит.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:33 Ответить
+1
На западе начали ,здесь уже сразу подхватили , только уровень жизни как то не одинаков и у нас это ударит по карманчику многих и очень даже сильно
показать весь комментарий
09.10.2020 23:35 Ответить
+1
Трамп вроде уже не финансирует эту шарашку. Кто им платит ?
показать весь комментарий
10.10.2020 00:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
но мы не должны мириться с тем, что в каждом государстве рост числа заражений рассматривается лишь как срочный повод для введения режима изоляции Источник: https://censor.net/ru/n3224099

Шантаж?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:23 Ответить
Выбирайте !!!

Выбирайте правильно !!!

Хоть в этом случае выбирайте правильную больничку возле своего дома,

если не смогли правильно выбрать тех, кто вас защитит.
показать весь комментарий
09.10.2020 23:33 Ответить
На западе начали ,здесь уже сразу подхватили , только уровень жизни как то не одинаков и у нас это ударит по карманчику многих и очень даже сильно
показать весь комментарий
09.10.2020 23:35 Ответить
шекели медицинские,видимо,тоже на асфальт пускают...
показать весь комментарий
09.10.2020 23:36 Ответить
мож дипломы дохтора-асфальтоукладчика уже пора?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:38 Ответить
Скромний вклад Нашої Епідемії також можна долучити до цього миздобутку?
показать весь комментарий
09.10.2020 23:41 Ответить
Трамп вроде уже не финансирует эту шарашку. Кто им платит ?
показать весь комментарий
10.10.2020 00:01 Ответить
Та капец, лечение от 1000 баксов и до 300 000, Днепр.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:07 Ответить
А вы п*доры без масок ходите дальше, твари.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:08 Ответить
300000 гривен.
показать весь комментарий
10.10.2020 01:09 Ответить
а що там батьківщина коронавірусу? Не хворіє? Там 1,3 мільярда душ проживає(ло)
показать весь комментарий
10.10.2020 07:49 Ответить
Забористую бодягу сварили китайские химики!
2022 год - Желтая планета?
показать весь комментарий
10.10.2020 09:57 Ответить
 
 