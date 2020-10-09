РУС
"Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - Степанов о карантинным мерах

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине. Сдерживание распространения коронавируса планируется различными ограничительными мерами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных заведений и массовых мероприятий.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может ввести локдаун, как это сделал Израиль, - Степанов. ВИДЕО

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042) локдаун (294)
Топ комментарии
+10
это недоразумение почему на этой должности ?

Кто выбрал того, кто его туда назначил ?
10.10.2020 00:00 Ответить
+10
А какая разница? Не будет локдауна а будет пандемия,по новым дорогам на катафалке
10.10.2020 00:15 Ответить
+4
Ви не спроможні зебидло змусити м'якого дотримуватися...що говорити про жорсткий
10.10.2020 00:23 Ответить
это недоразумение почему на этой должности ?

Кто выбрал того, кто его туда назначил ?
10.10.2020 00:00 Ответить
А какая разница? Не будет локдауна а будет пандемия,по новым дорогам на катафалке
10.10.2020 00:15 Ответить
Ви не спроможні зебидло змусити м'якого дотримуватися...що говорити про жорсткий
10.10.2020 00:23 Ответить
а отделение моего банка полностью закрылось и не работает
10.10.2020 00:36 Ответить
Сама надійна банка трилітрова.
10.10.2020 00:40 Ответить
ти знаєш є проблеми із зберіганням грошового паперу, коли його багато напхано у банку... міклоклімат там. вологість, температура і т. ін.))
10.10.2020 00:44 Ответить
Покладьте до банки силикогель. )
10.10.2020 01:04 Ответить
Поклади банку в термостат, користуйся ********* технологіями. Тим більше що бабло є...
10.10.2020 08:11 Ответить
бабло завжди є... бабла не може не бути)
10.10.2020 08:25 Ответить
А в наших банках бабло тоже имеет свойство портиться. С концами

Кстате очередной этап не за горами.
10.10.2020 09:34 Ответить
надо разбивать бабло на разные банки, тогда и фонд гарантирования вкладов больше покроет сумму возврата
10.10.2020 11:34 Ответить
Угу. Аж до 25 жовтня...
10.10.2020 02:53 Ответить
готуй допомогу на поховання. Хоча до кого це я? Мета зелені з олігархами- знищити як можна більше українців
10.10.2020 03:08 Ответить
Так и есть ! шмигаль уже заявил ,что через 15 лет денег на пенсии , вообще не будет
10.10.2020 04:31 Ответить
то вони вже заздалегідь розписали бабло, скільки освоять...
10.10.2020 08:29 Ответить
Во власти одни воры, лохи и лузеры.
10.10.2020 06:23 Ответить
причому з 1920-х років..
10.10.2020 07:37 Ответить
государство завсегдашних воров и случайных прходимцев себя исчерпало, привратившись в корыто и суету за место возле кормушки. При этом отгоняя всякими сказками обицянками, страхами , насилием и просто брехней тех кто в очереди стояли. Государство чиновников превратилось в неповортливого монстра паразита для своих громодян , зато шустрых и всеядных мышей шо до всяких накопленых и взятых ими в кредит запасов . В громадах этих мышей хватает но они близко их хорошо видно и можно поймать не то шо на печерских пагорбах. Самоуправлению пора перезапускать новый суспильный договор. А то остались без земли, портов, надр, теперь и без пенсий в недовзи будем. Чего дальше ждать от свиней корыта? Самим в громадах решать надо.
10.10.2020 08:29 Ответить
Послушаем его через пару дней,когда он в прыжке переобуется
10.10.2020 12:35 Ответить
 
 