"Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - Степанов о карантинным мерах

Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине. Сдерживание распространения коронавируса планируется различными ограничительными мерами.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Интер".

Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных заведений и массовых мероприятий.

"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не может ввести локдаун, как это сделал Израиль, - Степанов. ВИДЕО