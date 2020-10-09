5 967 20
"Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - Степанов о карантинным мерах
Министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность жесткого карантина по всей Украине. Сдерживание распространения коронавируса планируется различными ограничительными мерами.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала "Интер".
Он отметил, что на следующем заседании правительства будут разработаны различные меры для введения в стране в рамках карантина. Среди них ограничения работы определенных заведений и массовых мероприятий.
"Мы сейчас разрабатываем дополнительные ограничительные меры, которые предложим на следующем заседании правительства. Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - заявил Степанов.
