На выборах в США около 50 тыс. избирателей получили по почте неправильные бюллетени. Трамп заявил о фальсификации выборов

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. американских избирателей получили ложные бюллетени для заочного голосования на президентских выборах в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Трамп отметил: "50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для заочного голосования. Контроль (за соблюдением честности голосования) отсутствует. Сфальсифицированные выборы!".

Издание Associated Press, со ссылкой на избирательную комиссию штата Франклин (округ Огайо) сообщает, что всего отправлено около 240 тыс. бюллетеней.

В комиссии уточнили, что 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени. Это составляет 6% от примерно 880 000 зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% из 8 миллионов избирателей, зарегистрированных по всему штату на президентских выборы.

В комиссии уверяют, что начался новый процесс печати, заполнения конвертов и отправления.





