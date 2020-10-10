На выборах в США около 50 тыс. избирателей получили по почте неправильные бюллетени. Трамп заявил о фальсификации выборов

РУС
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. американских избирателей получили ложные бюллетени для заочного голосования на президентских выборах в США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Твиттере.

Трамп отметил: "50 тыс. избирателей из Огайо получили ложные бюллетени для заочного голосования. Контроль (за соблюдением честности голосования) отсутствует. Сфальсифицированные выборы!".

Издание  Associated Press,  со ссылкой на избирательную комиссию штата Франклин (округ Огайо) сообщает, что всего отправлено около 240 тыс. бюллетеней.

В комиссии уточнили, что 49 669 избирателей получили неправильные бюллетени. Это составляет 6% от примерно 880 000 зарегистрированных избирателей округа Франклин и 0,6% из 8 миллионов избирателей, зарегистрированных по всему штату на президентских выборы.

В комиссии уверяют, что начался новый процесс печати, заполнения конвертов и отправления.

выборы (24794) США (27966) Трамп Дональд (6696)
+14
чувствует, ********** щенок, что програет, вот и начинает хлюздить ))
10.10.2020 00:37 Ответить
+10
Трамп даже скучноват такой предсказуемостью.
10.10.2020 00:27 Ответить
+9
Демократия.
Действующий президент заявляет, что выборы фальсифицируют и не в пользу него. Путька с Лукашенко заплакали от неожиданности подобной ситуации. Разве такое возможно? Да ну, бред какой-то!
10.10.2020 00:35 Ответить
уже?.. да... уже фальсификации?)
10.10.2020 00:22 Ответить
Пора кому-то вводить новые санкции...
10.10.2020 00:27 Ответить
голосование по почте...нуда откуда фальсификации взяться...хлопчик ты дебил?
10.10.2020 02:45 Ответить
Якби ти, убогий, дійсно жив у Штатах, то знав би, що всі попередні голосування поштою на різних рівнях часто закінчувалися скандалами, судовою тяганиною та фальсифікаціями. Саме на це й розраховують дєрьмократи. А якщо суди затягнуться до 20 січня, дня інавгурації, то ВО президента автоматично стає пелосі. Так зрозуміло?
10.10.2020 06:54 Ответить
Странно - Байден по всем опросам опережает Трампа, разрыв практически неустраним - и тут демократы решили подставиться?
И кому этот скандал выгоден, горбатый Вы наш)
10.10.2020 08:12 Ответить
дурила там такие же опросы как на лубянке либирасты рисуют. (смотри 2016 опросы и те все ясно станет)и освучивают в ссвоих пархатых подконтрольных сми. и кто жопу рвет за голосование по почте кому это выгодно и зачем?
10.10.2020 09:00 Ответить
Ага, Клинтон тоже Трампа побеждала с неустранимым разрывом.
10.10.2020 13:50 Ответить
Якщо іврєйцу немає чого сказати, то іврєєц починає обзиватися. Хуцпа, понімаєшЬ...
10.10.2020 14:19 Ответить
так я так и сказал. но пелоси не прокатит народ уже на взводе https://www.mymilitia.com/militias/
10.10.2020 08:57 Ответить
но, то что будут пересчеты голосов по некоторым штатам и прения весь ноябрь кто победил, в этом я почти уверен
10.10.2020 00:25 Ответить
хорошо, если не перестрелки...
10.10.2020 10:29 Ответить
10.10.2020 00:27 Ответить
10.10.2020 00:35 Ответить
10.10.2020 00:37 Ответить
Это ты про Байдена, его сын получил от мера Москвы собянина 1,5 млн долларов. Трамп патриот США и для рашки он гораздо опаснее Байдена
10.10.2020 02:29 Ответить
Это он про трампа.
10.10.2020 04:38 Ответить
Трамп - патріот свого гаманця. Егоістична та неосвічена людина, яка потрапила до Білого дому завдяки дебільному електорату та ненависті старшого покоління до ліваків. Якщо Трамп - найкраще, на що спромоглися республіканці, то це дуже сумно.
10.10.2020 06:16 Ответить
как раз таки избиратели тогда выбрали Хиллари. Выборщики выбрали Трампа.
10.10.2020 08:39 Ответить
Мардва хватит шифрувацца. Апосраны халявки через нет ваняють.
10.10.2020 17:08 Ответить
Кацапская шлюха реально качает америку.
10.10.2020 00:43 Ответить
Та да, байден з шлюхой харріс качають Гамерику.
10.10.2020 06:55 Ответить
А чё не иля шавка. Мардва не будь гнусом, кликамц и калякамц на мастосраном, не гнушайся сваих преткав: салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава.
10.10.2020 17:10 Ответить
Еще один на Ростов готовится
10.10.2020 00:45 Ответить
Вместо дебатов пусть один км. пробегут. Кто быстрее
10.10.2020 00:53 Ответить
трамп уже никто.он проиграл.пусть манатки на ростов собирает
Байден - следующий Президент США.
10.10.2020 01:01 Ответить
..манатки соберут и зельоных монатиков изрыгают..
10.10.2020 01:06 Ответить
Да да похоже подкацапник рыжий чувствует своё поражение и заранее начинает истерику про фальсификации...
10.10.2020 01:13 Ответить
Что там чувствовать, 13% разница, с виборщиками єто максимум треть штатов за путлерососа.
10.10.2020 08:28 Ответить
Прям как в Украине .Ещё до выборов проигравшие начинают кричать что выборы подтасовали
10.10.2020 01:15 Ответить
Клоун после золотого дождя московской шлюхи, в такой стране как США, намного опаснее для нашей страны чем наш дегенерат.
10.10.2020 01:39 Ответить
опаснее чем корпоративный фашизм байдена?
10.10.2020 02:43 Ответить
Демократы мошенники.
10.10.2020 01:53 Ответить
Я за Байдена і категорично проти Трампа, який ганьбить США,
10.10.2020 02:35 Ответить
потому что ты фаггот
10.10.2020 02:41 Ответить
Байден позорник!
10.10.2020 08:32 Ответить
Какой смелый и неожиданный coming out. Попробуй программу из 12 шагов.
10.10.2020 13:57 Ответить
"Флорида - это гремучая смесь выходцев из всех штатов, республиканских и демократических. Здесь 77% населения белые, а 17% чёрные. Пенсионеры едут сюда , где тёплый климат и море. Голоса традиционно делятся примерно поровну, поэтому к Флориде всегда особое внимание . Даже среди эмигрантов, на результаты выборов русские заметно не повлияют.
А вот кубинские и венесуэльские эмигранты, их тут более 4 миллионов, это около 20% населения, и это значительная часть электората. Они также расколоты - одна часть, в отличие от эмигрантов других штатов голосуют за республиканцев, так как они настроены жёстче по отношению к диктаторам, другая часть - голосует за демократов, так как они традиционно активнее поддерживают эмигрантов.
Идёт борьба за каждый голос, и он здесь имеет значение."
10.10.2020 01:54 Ответить
Флорида - 29 голосов выборщиков, для победы нужно всего 270...
10.10.2020 02:14 Ответить
Вайнштайн считает что гораздо больше левых бюллетеней напечатали и с умыслом. Автомат их будет считывать. В общем странная история. Он тоже получил с буквой в конце алфавита, и его друзья....
10.10.2020 03:00 Ответить
Если выиграет Трамп в США начнется война. Демократы не выдержат второго поражения от "русского" Трампа. Лучше уж сфальцифицировать, чем доводить до ужасных последствий демократической истерии.
10.10.2020 03:54 Ответить
https://www.mymilitia.com/militias/
10.10.2020 06:18 Ответить
Штатам полюбасу конец. Очень скоро.
10.10.2020 08:31 Ответить
не, не конец
10.10.2020 10:31 Ответить
Не пались кацап.
11.10.2020 10:35 Ответить
Дешевая еда дорого стоит....
10.10.2020 03:55 Ответить
вове - трындец?
10.10.2020 05:31 Ответить
Трамп боится, он чтото знает 😁
10.10.2020 04:40 Ответить
Знает, что ему конец.
10.10.2020 08:29 Ответить
хрен оторвешь этих клоунов(зе и рыжего)от власти))
10.10.2020 05:54 Ответить
Трамп ще й на третій термін піде.
10.10.2020 07:58 Ответить
Трампушке ловить нефиг
https://www.bbc.com/russian/in-depth-53655061
10.10.2020 08:36 Ответить
тоже самое либирасты постили в 2016м
10.10.2020 08:53 Ответить
Трамп ведет так же, как и любой классический диктатор.
А почему о возможных фальсификациях не говорит противоположная сторона?
10.10.2020 09:17 Ответить
потому что фальсификации в их пользу
10.10.2020 10:32 Ответить
какие фальсификации? С дуба упал?
10.10.2020 10:48 Ответить
Трамп - 74 года, Байден - 77 лет. Пацанва рвется возглавить супер-пупер-мега-державу
10.10.2020 09:34 Ответить
еще и там гражданская война назревает...
10.10.2020 10:33 Ответить
Трамп идиот? Трамп же власть, я это утверждаю. Если при тебе (власти) есть фальсификации, значит ты провалил работу правоохранительных органов. А если ты власть, и при тебе фальсификации, значит ты импотент. Скорей всего, советники из Мордора, решили посоветовать Трампу устроить заваруху. Скорей всего, куча республиканцев это понимают и разгром Трампа на выборах будет ошеломляющим. Но самое интересное, что фальсификации действительно идут, и идут они в пользу Трампа. Я надеюсь в США нет 73% идиотов, которые поведутся на историю о том, что Байден фальсифицирует выборы в пользу Трампа.
10.10.2020 11:37 Ответить
В США власть несколько иначе, нежели у вас в кацапии. Поэтому тебе и непонятно.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:01 Ответить
*устроена
10.10.2020 14:04 Ответить
После выборов гражданская война в США не такая уже и не фантазия.. на жаль...
10.10.2020 11:44 Ответить
Уже представляю как всевозможные фрики, потерявшиеся в выборе из 57 полов, атакуют ядренных техасских мужланов при помощи губных помад и фаллоиммитаторов.
10.10.2020 14:03 Ответить
 
 