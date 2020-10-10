За год мы должны отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн-формат, - Федоров
До сентября 2021 года в Украине необходимо полностью отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн формат.
Об этом в эфире "Свободы слова" сказал вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы хотим с помощью идеи, чтобы с сентября 2021 вообще нельзя было требовать бумажные документы, заставить государство и государственные органы скорее наладить взаимодействие", - отметил Федоров.
Минцифры планирует: если услуги не будет в онлайне, она не будет существовать в оффлайне. Сейчас государство имеет все данные о гражданине, однако между реестрами нет взаимодействия.
"Нам нужно развиваться революционно. Поэтому мы хотим заставить государство быстрее адаптироваться и меняться", - сказал Федоров.
Также Федоров напомнил, что Минцифры надеется увеличить часть ВВП, формируемого за счет ИТ, с 3% до 10%.
"Мы подаем в Верховную Раду законопроект и будем надеяться на поддержку депутатов - про "Дія-сіті", это специальный правовой режим, специальная экономическая зона с лучшей в мире налоговой системой. Мы хотим адаптировать это сначала в ИТ-индустрии перед тем, как перезапускать экономику в Украине вообще", - сказал Федоров.
Жан-Жак Руссо
Ни разу не получилось. Потому как когда доходит до серьезной ответственности за что-то, то каждый хочет иметь на руках "бумагу" на которой стоит реальная подпись от руки и печать.
Когда можно что-то доказать, и в суде тоже.
