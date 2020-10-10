РУС
За год мы должны отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн-формат, - Федоров

За год мы должны отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн-формат, - Федоров

До сентября 2021 года в Украине необходимо полностью отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн формат.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим с помощью идеи, чтобы с сентября 2021 вообще нельзя было требовать бумажные документы, заставить государство и государственные органы скорее наладить взаимодействие", - отметил Федоров.

Минцифры планирует: если услуги не будет в онлайне, она не будет существовать в оффлайне. Сейчас государство имеет все данные о гражданине, однако между реестрами нет взаимодействия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конституции следует закрепить бесплатное цифровое образование, - Федоров

"Нам нужно развиваться революционно. Поэтому мы хотим заставить государство быстрее адаптироваться и меняться", - сказал Федоров.

Также Федоров напомнил, что Минцифры надеется увеличить часть ВВП, формируемого за счет ИТ, с 3% до 10%.

"Мы подаем в Верховную Раду законопроект и будем надеяться на поддержку депутатов -  про "Дія-сіті", это специальный правовой режим, специальная экономическая зона с лучшей в мире налоговой системой. Мы хотим адаптировать это сначала в ИТ-индустрии перед тем, как перезапускать экономику в Украине вообще", - сказал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры зовет хакеров ломать "Дію"

справочная (2) Федоров Михаил (528) диджитализация (224)
Топ комментарии
+23
И вы терпите?
―Мы привыкли.
―К дракону можно привыкнуть?
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство..."
(К/ф "Убить дракона").
10.10.2020 01:06 Ответить
10.10.2020 01:06 Ответить
+16
А коли світла не буде,Ви дулю отримаєте. Або буде перевантаження,або банальна поломка електроніки.Повністю не можна відмовлятися.Навіть в технологічній Японії такого не має.
10.10.2020 00:54 Ответить
10.10.2020 00:54 Ответить
+7
І листи уряд нам шле ...
10.10.2020 01:26 Ответить
10.10.2020 01:26 Ответить
Слушаешь этих пацанов и диву даёшся. В стране сплошной неграмотности и полит идиотизма они "за год" решили провести оцифровку власти. За год вы можете только Клычка научить выговаривать слово "диджитализация" и то со второго раза. И что это за параметр по обеспечению интернетом 95%?. Интернет ДОЛЖЕН быть везде, а вот скорость и надёжность по технической возможности. На местах вместо развития вай-фая всё опутали проводами как пауки жопу Бомжу. Пацаны хвалённый Майкрософт уже сколько лет дрочится с 10 виндой, а вы за год и вплоть до коммунизма. Это же полный идиотизм вперемешку с маразмом.
10.10.2020 11:43 Ответить
10.10.2020 11:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/329418 Причому Майксософт може пів України купити.Такого навіть ні в Південній Кореї,ні в Японії,ні в США немає.А в них багато технологічних корпорацій.
10.10.2020 18:59 Ответить
10.10.2020 18:59 Ответить
Это как в темноте. И некого позвать на помощь.
10.10.2020 13:39 Ответить
10.10.2020 13:39 Ответить
Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества.
Жан-Жак Руссо
10.10.2020 15:22 Ответить
10.10.2020 15:22 Ответить
Помню как как у нас на работе отменяли бумажный бумагооборот. Неоднократно
Ни разу не получилось. Потому как когда доходит до серьезной ответственности за что-то, то каждый хочет иметь на руках "бумагу" на которой стоит реальная подпись от руки и печать.
Когда можно что-то доказать, и в суде тоже.
10.10.2020 15:29 Ответить
10.10.2020 15:29 Ответить
Наблюдал недавно ситуацию в одном из отделений ПФ стольного града Киева - посетитель дает сотруднице ПФ свой ID-паспорт, а она ему говорит, что вы мне это не давайте, у нас тут нет оборудования, где я могу с этой карточкой что-то сделать, несите мне бамажки.
10.10.2020 15:44 Ответить
10.10.2020 15:44 Ответить
а давайте ваші зелені пики зникнуть з ТБ та й міністерства?
10.10.2020 17:35 Ответить
10.10.2020 17:35 Ответить
И туалетную бумагу пусть заменят компьютером: будут пахнуть тем, что они есть.
Маланское тупорылое гуанище
10.10.2020 17:38 Ответить
10.10.2020 17:38 Ответить
