За год мы должны отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн-формат, - Федоров

До сентября 2021 года в Украине необходимо полностью отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн формат.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказал вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим с помощью идеи, чтобы с сентября 2021 вообще нельзя было требовать бумажные документы, заставить государство и государственные органы скорее наладить взаимодействие", - отметил Федоров.

Минцифры планирует: если услуги не будет в онлайне, она не будет существовать в оффлайне. Сейчас государство имеет все данные о гражданине, однако между реестрами нет взаимодействия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конституции следует закрепить бесплатное цифровое образование, - Федоров

"Нам нужно развиваться революционно. Поэтому мы хотим заставить государство быстрее адаптироваться и меняться", - сказал Федоров.

Также Федоров напомнил, что Минцифры надеется увеличить часть ВВП, формируемого за счет ИТ, с 3% до 10%.

"Мы подаем в Верховную Раду законопроект и будем надеяться на поддержку депутатов - про "Дія-сіті", это специальный правовой режим, специальная экономическая зона с лучшей в мире налоговой системой. Мы хотим адаптировать это сначала в ИТ-индустрии перед тем, как перезапускать экономику в Украине вообще", - сказал Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры зовет хакеров ломать "Дію"