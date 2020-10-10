Враг за минувшие сутки один раз нарушил перемирие на Донбассе, в ВСУ без потерь

РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
1 200 13

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. "Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - уточнили в штабе.

"Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в сводке.

Также сообщается, что военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности в пятницу Объединенные силы локализовали пожар в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, неподалеку от Майорска, в ночное время, окончательно ликвидирован очаг возгорания, а вблизи н.п. Болотенное борьба с огнем продолжается.

"С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - констатировали в штабе.

обстрел (29713) Донбасс (26966) перемирие (1699) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+8
показать весь комментарий
10.10.2020 08:23 Ответить
+3
Устойчівоє перемЬІріє.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:33 Ответить
+3
Нельзя прославлять ВСУ , а то ***** обидится , надо подарить пол Украины и Крым в придачу ,путлер зельцмана наградит и по шутовской башке погладит
показать весь комментарий
10.10.2020 08:40 Ответить
"Конфлікт заморожено".
показать весь комментарий
10.10.2020 08:23 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2020 08:23 Ответить
Вже мона проводити вибори.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:24 Ответить
З якого дива?
показать весь комментарий
10.10.2020 08:26 Ответить
Устойчівоє перемЬІріє.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:33 Ответить
Перший крок на довжелезному шляху не на один рік.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:37 Ответить
Підозрюю шо перемьіріє буде лише до виборів. ***** чекає виборів на Домбасі. Узеленські йому щось таки наобіцяли.
показать весь комментарий
10.10.2020 08:57 Ответить
Підозрюю, що ***** вже давно не до нас.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:03 Ответить
А до кого ?
показать весь комментарий
10.10.2020 09:18 Ответить
Нельзя прославлять ВСУ , а то ***** обидится , надо подарить пол Украины и Крым в придачу ,путлер зельцмана наградит и по шутовской башке погладит
показать весь комментарий
10.10.2020 08:40 Ответить
"несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия". "Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли" -да вы и не принимали и в ответ на убитых от снайперов за эти месяцы "перемирия" от погибших от взрывов на мин орков (неизвестное взрывное устройство) от просто убийства(неосторожное обращение с оружием) самое главное вы прикрываете убийц, врагов, наших воин, оправдываетесь, то неприцельное а то он сам наступил, а то он сам застрелился, нет обвинений прямого на Мордор, пардон "тойстороны" что они убили, застрелили от снайпера, взорвали, и сразу докладывать всем кричать на весь мир а раз мы жертва сами не хотим признавать то им по барабану да и то ОБСЕ уже даже сама считает тысячами нарушения за это все время а наши оправдываюся и покрывают орков и росcию, понятно это приказ от сцыкуна малороса но разве военное руководство и командиров там на местах в ордло не достало унижать таким образом наших солдат и выполнять все это?
показать весь комментарий
10.10.2020 08:54 Ответить
Не дає спокою питання: Куди ділися всі оті хейтири повільного наступу за Порошенка? Я так розумію швидка капітуляція їм заходить краще,ніж повільний наступ?Мразота.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:29 Ответить
 
 