Враг за минувшие сутки один раз нарушил перемирие на Донбассе, в ВСУ без потерь

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. "Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - уточнили в штабе.

"Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в сводке.

Также сообщается, что военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности в пятницу Объединенные силы локализовали пожар в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, неподалеку от Майорска, в ночное время, окончательно ликвидирован очаг возгорания, а вблизи н.п. Болотенное борьба с огнем продолжается.

"С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - констатировали в штабе.