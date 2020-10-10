Враг за минувшие сутки один раз нарушил перемирие на Донбассе, в ВСУ без потерь
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины, потерь среди украинских военнослужащих нет.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Шумы противник совершил несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. "Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - уточнили в штабе.
"Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было", - говорится в сводке.
Также сообщается, что военнослужащие ВСУ совместно с пожарными ГСЧС продолжают тушить пожары на территории Донецкой и Луганской областей.
В частности в пятницу Объединенные силы локализовали пожар в районах населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, неподалеку от Майорска, в ночное время, окончательно ликвидирован очаг возгорания, а вблизи н.п. Болотенное борьба с огнем продолжается.
"С начала текущих суток, 10 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - констатировали в штабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda Мар'ян Середа
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
https://twitter.com/MarianSereda
@MarianSereda
·https://twitter.com/MarianSereda/status/1314826857733328896 3 год
Не дає спокою питання: Куди ділися всі оті хейтири повільного наступу за Порошенка? Я так розумію швидка капітуляція їм заходить краще,ніж повільний наступ?Мразота.