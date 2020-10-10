РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9957 посетителей онлайн
Новости
20 097 104

Гриценко: "Зеленский и его партия решили скинуть свою импотенцию на местные власти"

Гриценко: "Зеленский и его партия решили скинуть свою импотенцию на местные власти"

Правительство вчера приняло два решения, которые подтверждают импотенцию центральной власти.

Об этом написал в фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение призвать Киев, Харьков и Сумы усилить карантин самостоятельно. Ключевые слова: призывать и самостоятельно. Почему так? Почему не жестко-решительно, заботясь о жизни людей, с металлом в голосе, с угрозами и полицейскими рейдами, как это было в феврале-марте?" - отмечает Гриценко.

Он убежден, что таким образом "решили сбросить свою импотенцию и вместе с ней негатив - на местную власть: пусть теперь ее проклинают".

Читайте также: Синютка о выборах во Львове: Лучше пусть объединятся "Евросолидарность" и "Свобода", чем объединятся и победят "Самопомич" и "Слуга народа"

Кроме этого, пишет Гриценко, правительство приняло решение перевести на местные власти в регионах функцию установления всех коммунальных тарифов для населения: "Пусть население теперь проклинает за тарифы тех, за кого голосовали - чтобы не Зеленского и его слуг. А между тем они еще активнее займутся "большим строительством" и видосиками".

"Если такими темпами, то в случае очередного наступления Путина на фронте вместо организации обороны страны под руководством Верховного Главнокомандующего Киев также "призовет" местные власти в регионах отражать агрессию "самостоятельно", собственными силами и средствами?" - задается вопросом экс-министр.

Гриценко: Зеленский и его партия решили скинуть свою импотенцию на местные власти 01

Гриценко Анатолий (1408) местные выборы (2753) Слуга народа (2670)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
Гриценко: "Зеленский и его партия решили скинуть свою импотенцию на местные власти" - Цензор.НЕТ 7677
показать весь комментарий
10.10.2020 08:52 Ответить
+55
Есть такая примета...если анатоль грицацуев начал подавать голос...значит скоро выборы...
показать весь комментарий
10.10.2020 08:55 Ответить
+43
Они и раньше не заморачивались. Поверить в 4тыс долларов ЗП, мог только махровый зебил, которых у нас к сожалению большинство.
И это пугает...
показать весь комментарий
10.10.2020 08:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Грицацуй много лет служил Юльке за депутатский мандат. Даже после того как она подписала с хутиным катастрофический для Украины договор по газу.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:19 Ответить
Гриценко: "Зеленський і його партія вирішили скинути свою імпотенцію на місцеву владу" - Цензор.НЕТ 1088
показать весь комментарий
10.10.2020 22:00 Ответить
Да и гриценко тоже не особо нужен. Развалил и разворовал что можно в армии. Теперь пускай идёт на*ер со своими советами.
показать весь комментарий
10.10.2020 22:08 Ответить
Коли чоловік починає про імпотенцію, це означає, що він її вже має. Цей підкаблучник знищив залишки нашої армії та озброєнь. Чому він з таким щастям та ще на волі?
показать весь комментарий
11.10.2020 12:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 