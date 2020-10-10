Гриценко: "Зеленский и его партия решили скинуть свою импотенцию на местные власти"

Правительство вчера приняло два решения, которые подтверждают импотенцию центральной власти.

Об этом написал в фейсбуке экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство приняло решение призвать Киев, Харьков и Сумы усилить карантин самостоятельно. Ключевые слова: призывать и самостоятельно. Почему так? Почему не жестко-решительно, заботясь о жизни людей, с металлом в голосе, с угрозами и полицейскими рейдами, как это было в феврале-марте?" - отмечает Гриценко.

Он убежден, что таким образом "решили сбросить свою импотенцию и вместе с ней негатив - на местную власть: пусть теперь ее проклинают".

Кроме этого, пишет Гриценко, правительство приняло решение перевести на местные власти в регионах функцию установления всех коммунальных тарифов для населения: "Пусть население теперь проклинает за тарифы тех, за кого голосовали - чтобы не Зеленского и его слуг. А между тем они еще активнее займутся "большим строительством" и видосиками".

"Если такими темпами, то в случае очередного наступления Путина на фронте вместо организации обороны страны под руководством Верховного Главнокомандующего Киев также "призовет" местные власти в регионах отражать агрессию "самостоятельно", собственными силами и средствами?" - задается вопросом экс-министр.