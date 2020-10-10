РУС
Новости
Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября

Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября

Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.

Об этом говорится в заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Стороны согласились о нижеследующих шагах: 1) объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста; 2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.

3) Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования; 4) стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - отмечается в заявлении.

Читайте также: Представитель Минобороны Армении опроверг заявление Алиева: Я в Гадруте, и вокруг одни армяне

Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ, начавшиеся в пятницу в Москве, завершились в ночь на субботу, они продолжались более 10 часов.

Азербайджан (817) Армения (839) россия (97399) Нагорный Карабах (471)
+30
Путин хочет заморозить ситуацию.
10.10.2020 09:01 Ответить
+28
Буде перемЬІріє як у нас на Домбасі з неприцільними пострілами.
10.10.2020 09:00 Ответить
+22
Не яку нас. Нам до азербайджанців ще рости і рости, щоб мати на посту президента свого патріота Алієва, а не інфантильного малороса Зєлєнского. Азербайджан повернув за ці два тижні біля 30 відсотків окупованої території. І йому самому потрібен безумовно і перерочинок, і поповнення військ хоча б тими ж Байрактарами. Бо це не настільки потужна країна з безмежними ресурсами, щоб яести довгострокову війну не лише зАврменами, але й з кацапами. І потрібно взяти до уваги, що миру запросив Пашинян, який і є мторори
, яка отримала поразку. Звісно ж, що Алієв не піде з відвойований територій. І головне - час працює на Азербайджан. Нафта і газ принесуть йому ресурси для майбутнього кидка. В той час, як вірменами сподіватися нема на що. Швидше за все країна вступає у зону турбулентності, як кацапи після поразки від Японії у 1905 році. Пашинян швидше за все втратить владу, як президент, який програв війну. Тому прогнозу, що за час, коли Азербайджан укріпиться, як він це робив останнім часом, вірмени ще більше ослабнуть, як і їхні союзники - рашка. І тоді Азербайджан зробить ще один кидок, внісши корективи на основінабутого досвіду. Тому порівнювати Азербайджан з Україною, президент якої здає її інтереси разом з територією, відаод, чи війська і скорочаючи армію.
10.10.2020 09:29 Ответить
Привід москлям верещати на весь світ які вони невє"б..ені миротворці !!)))
10.10.2020 10:20 Ответить
Країни ЕС засуджують дії Туреччини. Країни ЕС закликають припинити вогонь. Країни цивилизовпного світу закликають Азербайджан та Туреччину припинити войну. Хто за війну? Українці,пакистанці,ИГИЛ та турки))) Проеврлпейська Україна,яка серед корумпованих країн в лідерах підтримує корумпованого Алієва. Логично.
10.10.2020 10:37 Ответить
Не ЄС, а армяни з ЄС. Не путай. Розлізлися по світу, як жиди.
10.10.2020 11:15 Ответить
Невзирая на большой перевес в живой силе и технике, а также колоссальную военную и политическую поддержку Турции, приходится констатировать, что блиц-криг у Азербайджана не удался. Захвачены небольшие куски территории Нагорного Карабаха на севере в районе Талыша, а также на юго-востоке в районе Джебраила-Физули. При этом потери в живой силе и технике у Азербайджана велики.
Учитывая вышенаведенное, военно-политическое руководство Азербайджана признало, что дальнейшие наступательные действия бесперспективыны, вывод армянских войск, на котором настаивал Баку-это утопия.
Алиев пошёл на перемирие, что хорошо, так как оно предотвратит бессмысленную гибель большого числа азербайджанцев и армян, страдания мирного населения.
Я приветствую шаги конфликтующих сторон по примирению и окончанию боевых действий.
Что думает Эрдоган по этому поводу, меня не интересует.
10.10.2020 10:50 Ответить
Та тобі в ТКГ замість дідів потрібно.
10.10.2020 11:14 Ответить
Сам Алиев тебе это сказал? военно-политическое руководство Азербайджана признало .
Что за чушь? Ильхам Алиев: «Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану» https://haqqin.az/news/191269
10.10.2020 12:22 Ответить
ну и зачем надо было начинать, если потом тормозить?

ни хера не понятно ну или мы чего то не знаем...
10.10.2020 10:52 Ответить
Медведя запросто можно есть и по частям. Если он не в состоянии ответить. А, как выяснилось, таки не в состоянии.
10.10.2020 10:58 Ответить
можно, но его перед етим нужно убить, а уже потом по частям.
10.10.2020 11:11 Ответить
Нет, в том-то и дело, что можно есть неубитого медведя. Для этого надо отрезать от него небольшие кусочки, так, чтобы он этого не заметил, или не смог ответить.
10.10.2020 17:39 Ответить
Наивно.
10.10.2020 17:58 Ответить
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили в небе украинского Донбасса пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумие действия нечестивого Правительства этой раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
10.10.2020 13:06 Ответить
Сміявсь.
10.10.2020 15:05 Ответить
НИЧЕГО НЕ ОСТАНОВЛЕНО . ВСЕ ЭТО БЫЛО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РОССИЯ НЕ ПОТЕРЯЛО ЛИЦО. АЗЕРБАЙДЖАН В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПОМОГ РОССИИ. ПРЯМО СЕЙЧАС ИДУТ ИНТЕНСИВНЫЕ БОИ.
10.10.2020 12:26 Ответить
а зачем Азербаиджану кацапское лицо, а тем более его сохранять?
именно ето и не понятно....
10.10.2020 12:39 Ответить
ТЕМ ЧТО , ТАКИМ ОБРАЗОМ РОССИЯ УМЫВАЕТ РУКИ . ВОТ МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ , НО СТОРОНЫ САМИ НЕ ХОТЯТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ. АЗЕРБАЙДЖАН ТАКОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ УСТРАИВАЕТ. НЕ УСТРАИВАЕТ АРМЯНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ. МЫ,ПРЯМО СЕЙЧАС ИХ ДОЛБИМ ОЧЕНЬ СИЛЬНО С ЮГА.
10.10.2020 12:58 Ответить
интересная мысль, хоть и все равно не понимаю причем здесь кацапия изначально.
в любом случае - желаю скорой победы Азербайджану, свое вернуть - святое дело.
10.10.2020 13:06 Ответить
Що тут "понимать"? Карабах -- це сестра-республіка Придністров'ю, ДНР, ЛНР, Абхазії, тощо. Замовник, організатор і спонсор, постачальник зброї і живої сили -- Росія. Про що вони могли домовитися в Росії -- тільки про тимчасове перемир'я, якому грош ціна. Вихід для Азербайджану, це виселити вірменів зі своєї території, тобто з Карабаху, як колись турки виселили греків.
10.10.2020 17:59 Ответить
"ДНР, ЛНР" - шо ето за звери и набор буков?
10.10.2020 18:03 Ответить
Хвалить и превозносить алиева никак не стоит. Он **** камуняча, сам гебист, сын гебиста. ************. Думаю, что эту войну он начал чтобы пресечь оппозицию, которая прекрасно знает ему цену. Это договорняк с ******. Он думает что он **** сам хитрый и путем войны он укрепит свой авторитет. Вангую что все будет ровно наоборот - когда народ поймет, что он делает и для чего, армия уйдет в Баку чтобы его свергнуть. В общем будет обычный бардак сраны, которая борется за то, чтобы власть стала народной. Армяне вновь захватят Карабах и его очень быстро признают россия и франция да и еще много кто. И всё. Азербайджан уже ничего не сможет сделать, так как от него даже турки отвернутся.
10.10.2020 10:56 Ответить
А тобі що з того? Дивіденти?
10.10.2020 11:12 Ответить
ЗАТКНИСЬ ЛУЧШЕ ИДИОТ, НЕ МЕЛИ ЧУШЬ.
10.10.2020 12:27 Ответить
последнее, шо я мог представить - Азербайджан на переговорах в мацкве.
как минимум перед етим должны были быть базары Едоргана с ******.
10.10.2020 11:06 Ответить
Фєдєрашка буде намагатись забовтати ситуацію...
Гадаю, що Азербайджан пішов на цей крок, щоби показати Світу, що далі говорильні нічого не рушиться, ну й підготуватись до наступних дій...
10.10.2020 11:10 Ответить
Азербайджан зробив векличесну дурницю, це йому буде дорого коштувати.
10.10.2020 11:15 Ответить
если у тебя нет сил и средств на "начинать большое строительство"
то незачем и доски таскать.
опять же - возможно мы не знаем всего.
10.10.2020 11:19 Ответить
Ары опять всех наиграли???
10.10.2020 11:23 Ответить
Алієв дуже нагадує Ердогана,- такий же міцний, послідовний і цілеспрямований. А як відстоює свої землі, що загарбали супротивники! Шмарклі у нього треба повчитись, а не мавпувать лУКАШЕНКА.
10.10.2020 11:24 Ответить
Переговоры надо проводить в Анкаре и давить эту армянскую нечисть по всем пунктам. А вот увидите как подло и преступно масква снова вооружит армян и они снова развяжут войну на НЕ СВОЕЙ территории. Кацапам верить себя не уважать.
10.10.2020 11:31 Ответить
ЗАПАСАЙТЕСЬ ПОПКОРНОМ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ МОЧИТЬ АРМЯНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ.
10.10.2020 13:00 Ответить
30 років Азербайджан планомірно йшов до цієї ведети,нам треба піднімати економіку ,віру в людей через вирішення внутрішніх проблем.
10.10.2020 11:36 Ответить
Большая ошибка Алиева. ******* хачей оккупантов и парашу до границы без переговоров. Если бы Сталину сказали-Переговоры,под Минском в 44м?Жаль что не все зависит от Алиева😠
10.10.2020 11:48 Ответить
Парашинян как и Путин, при слове беспилотник, ссут кипятком, зачем **** понижать было градус? Куй железо параши, пока горячо..
10.10.2020 11:52 Ответить
Наступающим тоже нужна передышка,азербайджанцы спокойно закрепятся на новых позициях,легко проведут разведку для дальнейшего наступления одновременно показав всему миру, как они,высокомерно и с позиции победителя,сделали одолжение жалкому просителю путину и его шестеркам армяшкам позабирать с поля боя трупы своих горе вояк.
10.10.2020 11:59 Ответить
это еще на 30 лет....
10.10.2020 12:08 Ответить
НЕТ, УЖЕ НЕТ! ПРЯМО СЕЧАС ИДУТ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ . ВСЕ ЭТО БЫЛО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЛИЦА РОССИИ.
10.10.2020 12:29 Ответить
Перемирие не соблюдаются, во время онлайн репортажа турецкого телевидения в 12.23 была обстреляна деревня.
10.10.2020 12:30 Ответить
Армянская армия предприняла попытку наступления СРОЧНО https://haqqin.az/news/191270
10.10.2020 12:30 Ответить
https://minval.az/news/124041727 ВС Азербайджана уничтожили бронетехнику армян, нарушивших перемирие: видео

Уничтожена бронетехника противника, нарушившего режим прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана.
https://minval.az/news/124041727 Minval.az


Дата: 2020/10/10 13:51


Перемир"я ,осв"ячене Ху№лом )))))))))
10.10.2020 13:14 Ответить
https://censor.net/ru/user/370397 Умнички
10.10.2020 12:49 Ответить
МИНСКАЯ ГРУППА НЕИЗМЕННО МУТНАЯ !)
10.10.2020 13:13 Ответить
Алиев пояснил согласие на перемирие. Армянам дают возможность уйти без новых потерь. Если они признают, что Карабах - это Азербайджан, и уводят своих солдат, со стороны Азербайджана военная часть операции по возвращению контроля над оккупированными землями прекращается. Если Армения не согласна или не будет этого придерживаться, военная часть продолжится.
10.10.2020 14:44 Ответить
Звичайно,що "мир",на зразок "мінського".Усе і скрізь таємно,підло,нахабно буде окуповано Путлером.Лишилося 30 км,аби захопити ,(як фейковий миротворець), азербайджанську нафтову трубу до Європи і Азербайджан,Грузія,Україна будуть під його повним контролем.Беззуба бабця Європа нічого з агресором не зробить,Америка віддалилася від слабаків по їхній жеж вині,Україну міжусобиці роздерли,а Турція не така вже й могутня.Тому готуйтеся тупі рекрути бути найманцями параші у майбутній війні з турками за газпромівські срублі.
10.10.2020 15:58 Ответить
.Лишилося 30 км,аби захопити ,(як фейковий миротворець), азербайджанську нафтову трубу до Європи і Азербайджан,Грузія,Україна будуть під його повним контролем..

звідки ця зрадо..обська ,"пораженческая" юхня ?
Лахті ,взагалі не розумієш,Що Азербайджан зараз наступає .маючи велику перевагу на цій "ділянці фронту" ?
10.10.2020 20:56 Ответить
Замаскована окупація-таємні наміри-це і є хитрий план.Тут без прихованого мату та образ такі виродки тому й не діють-бо "їхтамнемає"-це просто лапті порозліталися від азерівських дронів.Шкода що в Україні-український петра отизм поросячий-13200-і жертв серед населення і (!) жодного загиблого на фронті з привладних депутатів ВР,проте повчати когось ура-петраотизмом -мастаки та ще й які матюгливі!
11.10.2020 00:43 Ответить
путін даремно клепав танки та інший, сьогодні же непотрібний брухт!
За кремлівськими стінами війна нового покоління!
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Ударные дроны Азербайджана отправили на пенсию армию РФ, пока Путин травит сказки

Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня - Цензор.НЕТ 192
10.10.2020 20:46 Ответить
