Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября
Армения и Азербайджан по итогам многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября.
Об этом говорится в заявлении, зачитанном по итогам трехсторонних консультаций главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Стороны согласились о нижеследующих шагах: 1) объявляется о прекращении огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями международного красного креста; 2) конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно.
3) Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования; 4) стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса", - отмечается в заявлении.
Переговоры главы МИД Армении, Азербайджана и РФ, начавшиеся в пятницу в Москве, завершились в ночь на субботу, они продолжались более 10 часов.
Учитывая вышенаведенное, военно-политическое руководство Азербайджана признало, что дальнейшие наступательные действия бесперспективыны, вывод армянских войск, на котором настаивал Баку-это утопия.
Алиев пошёл на перемирие, что хорошо, так как оно предотвратит бессмысленную гибель большого числа азербайджанцев и армян, страдания мирного населения.
Я приветствую шаги конфликтующих сторон по примирению и окончанию боевых действий.
Что думает Эрдоган по этому поводу, меня не интересует.
Что за чушь? Ильхам Алиев: «Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану» https://haqqin.az/news/191269
ни хера не понятно ну или мы чего то не знаем...
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили в небе украинского Донбасса пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумие действия нечестивого Правительства этой раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
именно ето и не понятно....
в любом случае - желаю скорой победы Азербайджану, свое вернуть - святое дело.
как минимум перед етим должны были быть базары Едоргана с ******.
Гадаю, що Азербайджан пішов на цей крок, щоби показати Світу, що далі говорильні нічого не рушиться, ну й підготуватись до наступних дій...
то незачем и доски таскать.
опять же - возможно мы не знаем всего.
Уничтожена бронетехника противника, нарушившего режим прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана.
https://minval.az/news/124041727 Minval.az
Дата: 2020/10/10 13:51
Перемир"я ,осв"ячене Ху№лом )))))))))
звідки ця зрадо..обська ,"пораженческая" юхня ?
Лахті ,взагалі не розумієш,Що Азербайджан зараз наступає .маючи велику перевагу на цій "ділянці фронту" ?
За кремлівськими стінами війна нового покоління!
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Ударные дроны Азербайджана отправили на пенсию армию РФ, пока Путин травит сказки