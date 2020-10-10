В Украине за сутки 5 728 новых случаев COVID-19, 1 920 человек выздоровели, 108 - умерли
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 728 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.
За сутки выздоровели 1 920 пациентов, умерли 108 ранее заболевших.
Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 256 266 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402), Одесской (338) и Тернопольской и Житомирской (по 306) областях.
Днем ранее, 9 октября, лабораторно подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом – 5 804 больных, 8 октября за сутки - 5397 человек; 7 октября было 4753 новых случая заболевания; 6 октября - 4 348 случаев.
Штрафи "божеські" 500 -1000 грн,але котрі будуть брати масово,прямо на вулиці,ЕФЕКТИВНІШІ ,бо наглядніші...
ДЕБІЛА БЕЗ МАСКИ В МАРШРУТЦІ ЧИ ЕЛЕКТРИЧЦІ що не платить,або без документу,по якому можна виписати штраф -Моррдою в підлогу ,висадити і завести у поліцейський відділок.. "для встановлення особи"..
Я про те,що зараз ВЗАГАЛІ штрафна система "не працює"
МАКСИМАЛЬНИЙ "чек на руки" в Україні на утримання ковід -хворого в день 20 000 у Львові.
Сума озвучена,і підтверджена депутатом Львівської міськради Козловським на сесії міськради.. Коли він не витримав "наглої простоти пана Андрія Садового "Доля"...
ЩОБ ВЖЕ НАДІЙНІШЕ...
Ну если и не отличные, то хоть свои заработают нормально
90 відсотків заражених ковідом -безсимптомні..
але інфікувати інших певний час можуть..
-----------
2. можлива ситуація посмилки, тому тестуватись краще повторно..
----------
3.На жаль,в Україні НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ з кількістю тестів "на душу населення" .В ипреджаємо у Європі по цьому показнику лише Албанію..
і на підтримку Арменії в карабахському конфлікті... РОБОТА У НИХ ЗАВЖДИ Є...
зелень, зажоп'є і Удар. Здогадайтеся з трьох разів хто з агітаторів стоїть у масці.
А ішна гидота лізе до людей і тицькає в руки зелені та сині коронавірусні листівки.
и идиотам не понять.что это сомнительное пойло будет за копейки,но ПРОТИВОЯДИЕ!!! от этого суррогата будет стоить очень больших денег.