В Украине за сутки 5 728 новых случаев COVID-19, 1 920 человек выздоровели, 108 - умерли

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 728 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

За сутки выздоровели 1 920 пациентов, умерли 108 ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 256 266 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402), Одесской (338) и Тернопольской и Житомирской (по 306) областях.

Днем ранее, 9 октября, лабораторно подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом – 5 804 больных, 8 октября за сутки - 5397 человек; 7 октября было 4753 новых случая заболевания; 6 октября - 4 348 случаев.

