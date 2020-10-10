РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9983 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 871 59

В Украине за сутки 5 728 новых случаев COVID-19, 1 920 человек выздоровели, 108 - умерли

В Украине за сутки 5 728 новых случаев COVID-19, 1 920 человек выздоровели, 108 - умерли

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 5 728 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

За сутки выздоровели 1 920 пациентов, умерли 108 ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 256 266 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (532), Харьковской (510), Хмельницкой (402), Одесской (338) и Тернопольской и Житомирской (по 306) областях.

Днем ранее, 9 октября, лабораторно подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом – 5 804 больных, 8 октября за сутки - 5397 человек; 7 октября было 4753 новых случая заболевания; 6 октября - 4 348 случаев.

Читайте также: "Жесткого локдауна ни в коем случае не будет", - Степанов о карантинным мерах

карантин (16729) СНБО (4465) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Не переживайте, в нас є коронавірусний фонд.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:34 Ответить
+6
А влітку свистіли що ми вже на плато.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:29 Ответить
+5
Зате янелох будує дороги. До кладовищ і піариться на цьому.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За будь якої політичної "Бубочки" в Україні при владі, було-б теж саме! Забезпечена медицина, без успішної економіки, неможлива! А економіку, у нас валять вже три десятиліття всі Мудила, і навіть одна Вона що старцювала...
показать весь комментарий
10.10.2020 09:42 Ответить
Закая разніца коли дороги в Кончі-Заспі освітлені та заасфальтовані
показать весь комментарий
10.10.2020 09:49 Ответить
В усьому світі?!
показать весь комментарий
10.10.2020 09:48 Ответить
Тільки у нас. В інших країнах їх називають інакше: стадо, барани, вівці теж десь 73%.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:52 Ответить
Як не називай, але - "В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19".
показать весь комментарий
10.10.2020 09:55 Ответить
Як завжди - зебіли і дороги. Нахрена зебілам антиковідний фонд?
показать весь комментарий
10.10.2020 09:49 Ответить
Дійсно, якщо навіть маску вдягнути мізків не вистачає.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:12 Ответить
наоборот, гораздо больше чем пишут. Думаешь случайно озвучили 9000, это факт. Носите маску в переполненных маршрутках не работает.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:39 Ответить
Для того, щоб так казати, потрібно спочатку дійсно її носити. А то у вас: я не буду носити, бо і так знаю, що то не працює.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:14 Ответить
А влітку свистіли що ми вже на плато.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:29 Ответить
Зате янелох будує дороги. До кладовищ і піариться на цьому.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:36 Ответить
Не хвилюйтесь, все "елітне" бидло надійно забезпечене медичною допомогою, в "Феофанії" навіть косарка за 18 000 $ є!..
показать весь комментарий
10.10.2020 09:37 Ответить
... только штрафы и большие!! Что то может поймут. В Австралии за нарушение условий карантина..11000 долларов и арест. Вся Малайзия...Индонезия. Тайланд и все страны этого региона .. в масках на улицах... транспорте.. не говоря уж о торговых центрах. Понимают...что лечить никто не собирается.... и заболевшим остаётся только молится. ((((
показать весь комментарий
10.10.2020 09:55 Ответить
ГЄна...багато в Україні з зайвими 5000 тисячами баксів їздить в маршрутках ?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:03 Ответить
Да ты что? Вот когда...клоун...будешь заполнять въездную электронную декларацию https://www.qld.gov.au/border-pass/general и получишь свой код-разрешение...то там и прочтёшь..сколько тебе влупят за покидание места самоизоляции. А 4620 долларов...это касается граждан Австралии и это цифра страховки.... если ты застрахован... и прибыл из района...определённого австралийским правительством..как опасного и будешь обязательно проходить карантин. И сумма зависит от количества детей с тобой. Если ты один...2800...если двое 3710... с детьми 4165...4620...7875... За отсутствие на твоей морде маски штраф не предусмотрен. Только предупреждение. Иностранные граждане... обязательный карантин за свой счёт..14 дней. Без права покидания места карантина. нарушение 11000 австралийских долларов. Повторное нарушение...- арест!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 11:05 Ответить
не погоджусь..
Штрафи "божеські" 500 -1000 грн,але котрі будуть брати масово,прямо на вулиці,ЕФЕКТИВНІШІ ,бо наглядніші...
ДЕБІЛА БЕЗ МАСКИ В МАРШРУТЦІ ЧИ ЕЛЕКТРИЧЦІ що не платить,або без документу,по якому можна виписати штраф -Моррдою в підлогу ,висадити і завести у поліцейський відділок.. "для встановлення особи"..
показать весь комментарий
10.10.2020 11:01 Ответить
.. а Ви попробуйте взяти штраф на вулиці у громадянки без маски.... Вона і Вам і поліцейскому очі вицарапає...І народ буде ще заступатися. У нас дурні поліцейські і дурний народ. Країна суцільного беззаконня і небажання виконувати даже ті предостороги, що небезпечні для життя! Тому у дальнійшому ...лікарні не будуть приймати ... будуть боліти массово...і вмирати значно частіше. А там і бунти почнуться..і лікарні громити будуть... і все інше.... Винуваті ВСІ.... але не кожний окремо. ))))
показать весь комментарий
10.10.2020 11:18 Ответить
у чомусь ви праві.. народ ОЧУНЯЄ ,коли вже не буде кому трупи вивозити .....
Я про те,що зараз ВЗАГАЛІ штрафна система "не працює"
показать весь комментарий
10.10.2020 11:40 Ответить
так до цього ж і йде!!!((( Пам*ятаєте навесні.... Ніякого ковіду нема... придумали... народ дурять...трупи по Європі фейк...маски не рятують....((( Де ці горлопани? Тихенько сидять і читають. А штрафувати наше населення нема сенсу. Поперше... нема системи штрафу ... майже ніхто не носить документи... А по друге... народ буде захищати тих..кого захочуть штрафонути... А це суцільно буде. Поки кожний у своїй родині не побачить результати ковіду.... ніхто не очуняє. А до Нового року побачить більшість..з такими темпами і з такою безалаберностю.... Поки не торкнеться... не зрозуміють!!!((((
показать весь комментарий
10.10.2020 11:52 Ответить
допоки свобордоолюбиві довбо..оби у своїй масі не почнуть носити маски ,а "влада довбо..бів" не зменшить штрафи до 500грн-1000 і не заставить міліцію ці штрафи брати масово -НЕ ВРЯТУЄ НІЯКА КІЛЬКІСТЬ Лікарень і "ліжкомісць".. Особливо,коли доведено,щло імунітет -лише на 4 місяці максимум...
показать весь комментарий
10.10.2020 10:52 Ответить
Не переживайте, в нас є коронавірусний фонд.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:34 Ответить
В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли - Цензор.НЕТ 9654
показать весь комментарий
10.10.2020 09:37 Ответить
Вам поставлять крапельницю і випишуть чек на 30000 грн на пігулки. А короновірусний фонд справді є, просто з нього не можна брати гроші, бо якщо з нього почати брати гроші, то фонд зникне.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:40 Ответить
30 000 не чув... можливо у Києві..
МАКСИМАЛЬНИЙ "чек на руки" в Україні на утримання ковід -хворого в день 20 000 у Львові.

Сума озвучена,і підтверджена депутатом Львівської міськради Козловським на сесії міськради.. Коли він не витримав "наглої простоти пана Андрія Садового "Доля"...
показать весь комментарий
10.10.2020 11:43 Ответить
В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли - Цензор.НЕТ 4237
показать весь комментарий
10.10.2020 09:41 Ответить
Медицинская маска или смерть!Смерть ближним!Смерть дальним.!Сводки с фронта.Лук ,чеснок,чаище!Я ношу ожерелье из чеснока.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:43 Ответить
забий зразу собі осиновмй кілок у груди..
ЩОБ ВЖЕ НАДІЙНІШЕ...
показать весь комментарий
10.10.2020 10:53 Ответить
Нда.....

9 октября, коронавирусом - 5 804 больных,
8 октября за сутки - 5397 человек;
7 октября было 4753 новых случая заболевания;
6 октября - 4 348 случаев.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:47 Ответить
В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли - Цензор.НЕТ 5337
показать весь комментарий
10.10.2020 09:47 Ответить
Величайший предлагает Олимпиаду в Украине провести, даже не сомневаюсь, откуда деньги возьмутся))
показать весь комментарий
10.10.2020 09:59 Ответить
ЗЕ-гарант національної безпеки витратив кошти на самопіар - "будівництво доріг".
показать весь комментарий
10.10.2020 10:21 Ответить
Я навіть знаю, чим це все закінчиться. Лікарі остаточно на все плюнуть, не будуть ставити навіть крапельниці і підходити не більше одного разу до хворого. І хворі зрозуміють, що вижити вдома у них більші шанси, ніж в лікарні і статистика хворих покращиться, тому що перестануть звертатися.
показать весь комментарий
10.10.2020 09:51 Ответить
Вот и пришли к новым " рекордам" - **.. "чемпионы по борьбе с ковидом" Уверенными шагами идем к 6000, да нет чего там к 7000 тысяч заболевших в сутки и 120, да чего уж к 150 умерших в день. Но как говорилось в детской книжке " Мальчиш Кибальчиш" - " Нам бы день простоять, да ночь продержаться" - так вот Зе команде нужно простоять , продержаться и провести выборы, а потом.. Ну что потом, потом это уже совсем другая история. Потом объявят во всем виновным министра здравоохранения и еще пару персонажей, отправят в "Куршавель", а Зе скажет что он то тут не при чем.. Он же не врач.. и то верно ну какой из клоВуна - врач .
показать весь комментарий
10.10.2020 09:59 Ответить
есть ещё на планете, минимум одно "белое пятно". остаётся не открытым самое высокогорное плато в мире. ))
показать весь комментарий
10.10.2020 10:20 Ответить
Зато дороги будут отличные.
Ну если и не отличные, то хоть свои заработают нормально
показать весь комментарий
10.10.2020 10:25 Ответить
особливо тупим..


90 відсотків заражених ковідом -безсимптомні..

але інфікувати інших певний час можуть..
-----------
2. можлива ситуація посмилки, тому тестуватись краще повторно..
----------
3.На жаль,в Україні НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ з кількістю тестів "на душу населення" .В ипреджаємо у Європі по цьому показнику лише Албанію..
показать весь комментарий
10.10.2020 10:57 Ответить
Остаётся только поздравить руководящую мед верхушку и пособолезновать погибшим на своём посту Врачам. А это падло которое провело 146 реформ пусть хлебает свои реформы. а я ему желаю всю оставшуюся жизнь только хлебать большой ложкой, то что оно натворило.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:25 Ответить
А куда подевались ковидоотрицатели требовавшие "Покажите мне переполненные больницы"? Сейчас даже комментов их не найти. Небось, поудаляли от стыда подальше.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:36 Ответить
у них зараз нова фішка -перейшли просто на критику ЗЕ... -"де ковідфонд?"
і на підтримку Арменії в карабахському конфлікті... РОБОТА У НИХ ЗАВЖДИ Є...
показать весь комментарий
10.10.2020 11:45 Ответить
В больницах людей не больше, чем прошлой осенью. Но ковидобесы продолжают истерить.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:43 Ответить
У нас за день заболевает почти в 2 раза больше людей, чем в Эстонии за все время. Так что Ваша информация для Украины не актуальна.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:09 Ответить
Я про Украину. И пора бы уже научиться отличать заболевших от носителей.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:37 Ответить
На основании чего Вы сделали такой вывод?
показать весь комментарий
10.10.2020 14:40 Ответить
У центрі Києва (станція метро "Кловська") стоять три агітаційні намети.
зелень, зажоп'є і Удар. Здогадайтеся з трьох разів хто з агітаторів стоїть у масці.
А ішна гидота лізе до людей і тицькає в руки зелені та сині коронавірусні листівки.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:34 Ответить
Смотрите на ютубе "Срочная новость! Организаторов к0видгеноцида ждёт уголовный трибунал!"
показать весь комментарий
10.10.2020 13:45 Ответить
К новому году умирать будет по 200 человек в день, к марту по 400.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:10 Ответить
Странно все как то,но похоже взаимосвязано. Чем больше количество положительных результатов тестирования,тем сильнее раскручивается тема покупки российской "вакцины".
и идиотам не понять.что это сомнительное пойло будет за копейки,но ПРОТИВОЯДИЕ!!! от этого суррогата будет стоить очень больших денег.
показать весь комментарий
10.10.2020 20:43 Ответить
 
 