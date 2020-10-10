РУС
Мариуполь лидирует по загрязнению воздуха среди промышленных городов. Наилучшая ситуация в Горишних Плавнях, - ЦГО

Город Горишние Плавни (Полтавская обл.) по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА), учитывающему степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям, в первом полугодии 2020 года вновь получил наилучший показатель среди 39 городов Украины, в которых рассчитывается индекс (1,4).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

Так, список городов с очень высоким уровнем загрязнения возглавляют Мариуполь (14,3), Каменское (13,1), Одесса (13), Днепр (12,4) и Кривой Рог (12).

За ними идут Киев (9,5), Николаев (8,3), Херсон (7,8), Черкассы (7,8) и Запорожье (7,7).

"Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен, по большей части, значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ", - констатируется в исследовании ЦГО.

Читайте также: В Киеве назвали топ-3 главных загрязнителей воздуха

Отмечается, что показатель КИЗА общего уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии 2020 года снизился до "повышенного" уровня – 6,9 с "высокого уровня" в 7,1 в первом полугодии 2019 года и 7,6 – в первом полугодии 2018 года. Если в прошлом году улучшение произошло за счет снижения содержания фенола, то в этом – фтористого водорода.

ЦГО указывает, что по сравнению с прошлым годом в 16-ти городах наблюдалось снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (по КИЗА), наиболее заметно – в Днепре, Николаеве, Луцке (до 6,4) и Лисичанске (до 5,0).

В то же время в восьми городах уровень загрязнения вырос, наиболее заметно – в Кременчуге (до 7,1) и Черкассах.

Наименее загрязненный воздух (по КИЗА) январе-июне 2020 года помимо Горишних Плавней был в Измаиле (2,8), Светловодске (2,8), Харькове (3,1) и Черновцах (3,3).

+5
Короче везде олигарх Ахметов гадит
Донецкую область загадил , Мариуполь загадил , сейчас пытается загадить Запорожье ( после покупки Запорожстали )
10.10.2020 10:26 Ответить
+5
Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО - Цензор.НЕТ 6915
10.10.2020 10:33 Ответить
+2
Вообще-то его хата в новом доме в Киеве рядом с СБУ . Боится жить далеко . Его наверно СБУ и охраняет 😀😀😀
10.10.2020 10:39 Ответить
А по названиям и не скажешь.. ( "шутка- юмора")
10.10.2020 10:00 Ответить
А сколько в Горишних Плавнях заводов?
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC8xNsnQ0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsOwiVoMLmy_su9hwYcfFjgt7L-y4sFXhwv4Luy9suLAJxFUAEhsuNl7YChTaCpEHAH85bD9sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj6obG3vKnsAhVuhosKHRRdBQMQ6BMoADASegQIFhAC Население : 51 955 (2017 г.).... На одной "Азовстали" Мариуполя работает мабуть весь город Горишни Плавни
10.10.2020 10:15 Ответить
Дело не столько в заводах, а в ГОК (рудник) находяться прямо возле этого города. Знающие люди рассказывали, что радиация там не детсякая. Говорят, что до пенсии на этом карьере никто не доживает. А воздух может быть и чище чем у остальных промышленных городах...
10.10.2020 10:42 Ответить
Не триндіть як ота тринда.
Нема тут радіації. Яма дуже глибока - спека + висока вологість = негатив для зроров'я.
Повітря чисте коли вітер західний - відстойники з пульпою на сході.
10.10.2020 11:27 Ответить
Вибачте, я нЄ мЄстний Я написал лиш те, що мені якось розповів один мужичок. Їхали якось разом в одному вагоні. Він там каже працював охоронцем. Каже зарплата мала, зато радіація велика. Їхав на заробітки в Київську область на будівництво якесь.
10.10.2020 12:24 Ответить
10.10.2020 10:42 Ответить
Ооо, я пам'ятаю відрядження до Маріуполя (радіотелевізійний передавальний центр) наприкінці 90-х. В радіорелейній апаратній (міжміський обміг телепрограмами та телефонією) побачив дивний розклад комутацій за різними напрямками. Спитав що це і чому?
- Це скорельовано з "вихлопами" різних заводів, які призводять до завмирань радіосигналу (у гігагерцевому діапазоні). Тому перед черговим вихлопом перемикаємося на "обхідну" радіорелейну лінію . А перед вихлопом іншого заводу - повертаємося до першої лінії.
Абалдєть!
10.10.2020 10:36 Ответить
Тоже відкриття. Він завжди такий був.
10.10.2020 10:53 Ответить
Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях

*************
В дєрєвнє Гадюкіно ідуть дожді... (с)

Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО - Цензор.НЕТ 1964
10.10.2020 10:59 Ответить
Ещё бы...никогда не забуду"маленькую веру",где поезд ездит практически по двору,где дети играют...
10.10.2020 11:18 Ответить
Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО - Цензор.НЕТ 8601/
10.10.2020 11:48 Ответить
Мэр Мариуполя бойченко крышует проделки ахметова
10.10.2020 11:57 Ответить
не могу вставить видео.... но пусть центр Кривого рога покажут
10.10.2020 12:07 Ответить
не знаю на счет Мариуполя, но вот у нас в Харькове гребаный коксохимзавод травит капец просто, невозможно помещение даже проветрить, жуткая вонь химией, аж в горле першит, и власть полностью импотентная, у завода этого куча нарушений, руководство забило на власть полностью, и что они сделали? оштрафовали аж на 200 грн.. твари вонючие.
10.10.2020 15:14 Ответить
Тепер у Горішніх Плавнях не тільки ґепічна назва, але ще й найкраща екологічна ситуація
10.10.2020 16:51 Ответить
Никалаев- жутко зас.аный город. Хотя никакого призводства нет
10.10.2020 20:23 Ответить
 
 