Мариуполь лидирует по загрязнению воздуха среди промышленных городов. Наилучшая ситуация в Горишних Плавнях, - ЦГО
Город Горишние Плавни (Полтавская обл.) по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА), учитывающему степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям, в первом полугодии 2020 года вновь получил наилучший показатель среди 39 городов Украины, в которых рассчитывается индекс (1,4).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.
Так, список городов с очень высоким уровнем загрязнения возглавляют Мариуполь (14,3), Каменское (13,1), Одесса (13), Днепр (12,4) и Кривой Рог (12).
За ними идут Киев (9,5), Николаев (8,3), Херсон (7,8), Черкассы (7,8) и Запорожье (7,7).
"Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен, по большей части, значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ", - констатируется в исследовании ЦГО.
Отмечается, что показатель КИЗА общего уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии 2020 года снизился до "повышенного" уровня – 6,9 с "высокого уровня" в 7,1 в первом полугодии 2019 года и 7,6 – в первом полугодии 2018 года. Если в прошлом году улучшение произошло за счет снижения содержания фенола, то в этом – фтористого водорода.
ЦГО указывает, что по сравнению с прошлым годом в 16-ти городах наблюдалось снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (по КИЗА), наиболее заметно – в Днепре, Николаеве, Луцке (до 6,4) и Лисичанске (до 5,0).
В то же время в восьми городах уровень загрязнения вырос, наиболее заметно – в Кременчуге (до 7,1) и Черкассах.
Наименее загрязненный воздух (по КИЗА) январе-июне 2020 года помимо Горишних Плавней был в Измаиле (2,8), Светловодске (2,8), Харькове (3,1) и Черновцах (3,3).
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC8xNsnQ0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsOwiVoMLmy_su9hwYcfFjgt7L-y4sFXhwv4Luy9suLAJxFUAEhsuNl7YChTaCpEHAH85bD9sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj6obG3vKnsAhVuhosKHRRdBQMQ6BMoADASegQIFhAC Население : 51 955 (2017 г.).... На одной "Азовстали" Мариуполя работает мабуть весь город Горишни Плавни
Нема тут радіації. Яма дуже глибока - спека + висока вологість = негатив для зроров'я.
Повітря чисте коли вітер західний - відстойники з пульпою на сході.
Донецкую область загадил , Мариуполь загадил , сейчас пытается загадить Запорожье ( после покупки Запорожстали )
- Це скорельовано з "вихлопами" різних заводів, які призводять до завмирань радіосигналу (у гігагерцевому діапазоні). Тому перед черговим вихлопом перемикаємося на "обхідну" радіорелейну лінію . А перед вихлопом іншого заводу - повертаємося до першої лінії.
Абалдєть!
*************
В дєрєвнє Гадюкіно ідуть дожді... (с)