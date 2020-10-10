Мариуполь лидирует по загрязнению воздуха среди промышленных городов. Наилучшая ситуация в Горишних Плавнях, - ЦГО

Город Горишние Плавни (Полтавская обл.) по комплексному индексу загрязнения атмосферы (КИЗА), учитывающему степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям, в первом полугодии 2020 года вновь получил наилучший показатель среди 39 городов Украины, в которых рассчитывается индекс (1,4).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории им. Б.Срезневского.

Так, список городов с очень высоким уровнем загрязнения возглавляют Мариуполь (14,3), Каменское (13,1), Одесса (13), Днепр (12,4) и Кривой Рог (12).

За ними идут Киев (9,5), Николаев (8,3), Херсон (7,8), Черкассы (7,8) и Запорожье (7,7).

"Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен, по большей части, значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ", - констатируется в исследовании ЦГО.

Отмечается, что показатель КИЗА общего уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии 2020 года снизился до "повышенного" уровня – 6,9 с "высокого уровня" в 7,1 в первом полугодии 2019 года и 7,6 – в первом полугодии 2018 года. Если в прошлом году улучшение произошло за счет снижения содержания фенола, то в этом – фтористого водорода.

ЦГО указывает, что по сравнению с прошлым годом в 16-ти городах наблюдалось снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха (по КИЗА), наиболее заметно – в Днепре, Николаеве, Луцке (до 6,4) и Лисичанске (до 5,0).

В то же время в восьми городах уровень загрязнения вырос, наиболее заметно – в Кременчуге (до 7,1) и Черкассах.

Наименее загрязненный воздух (по КИЗА) январе-июне 2020 года помимо Горишних Плавней был в Измаиле (2,8), Светловодске (2,8), Харькове (3,1) и Черновцах (3,3).