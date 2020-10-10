РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9607 посетителей онлайн
Новости
7 013 86

АМКУ помог российскому олигарху Мордашову обойти санкции за оккупацию Крыма, - Загребельская

АМКУ помог российскому олигарху Мордашову обойти санкции за оккупацию Крыма, - Загребельская

Согласие Антимонопольного комитета Украины на покупку Сергеем Тигипко одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий в Украине ЧАО "Днепрометиз", принадлежащего российской подсанкционной "Северстали", легализует схему, по которой российские олигархи смогут обходить украинские санкции за оккупацию Крыма и агрессию России против Украины.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю эту новость (о разрешении на покупку Тигипко ЧАО "Днепрометиз" российского олигарха Алексея Мордашова. - Ред.) однозначным предательством без оттенков... Очень щедрый подарок от Антимонопольного комитета Зеленского получил Тигипко и российские олигархи", - написала она.

Читайте также: АМКУ разрешил Тигипко купить "Днепрометиз" у россиян вопреки санкциям

8 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Agimant Limited украинского бизнесмена Сергея Тигипко приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd (г. Род-Таун, Британские Виргинские Острова), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий в Украине ЧАО "Днепрометиз", за соответствующее решение АМКУ проголосовал на заседании 8 октября.

25 апреля 2019 года АМКУ рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали" и признал нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в транзакции, наложив на группу "ТАС" штраф в 55 млн грн.

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа и отказ в данной концентрации.

АМКУ помог российскому олигарху Мордашову обойти санкции за оккупацию Крыма, - Загребельская 01

россия (97399) санкции (11884) Тигипко Сергей (1849) Антимонопольный комитет (488) Загребельская Агия (103)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Наступну революцію ми проведемо "трошки" по іншому. По взрослому без зеленок, смітєвих баків і котлів для патріотів, а з вірьовками і стовпами.....
показать весь комментарий
10.10.2020 10:58 Ответить
+12
На сайте ведомства сообщается, что Пищанская занимала должность заместителя председателя АМКУ с сентября 2019 года, когда была назначена указом президента Владимира Зеленского. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
показать весь комментарий
10.10.2020 11:11 Ответить
+11
а то шо практически все сми Украины антиукраинские АМКУ не волнует?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наступну революцію ми проведемо "трошки" по іншому. По взрослому без зеленок, смітєвих баків і котлів для патріотів, а з вірьовками і стовпами.....
показать весь комментарий
10.10.2020 10:58 Ответить
потрібно було це робити ще в 2004-му
показать весь комментарий
10.10.2020 11:14 Ответить
Дурень думкою радіє,нею він і багатіє,не було в нас ще революції,і не буде.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:19 Ответить
Сподіваюсь що вона розпочнеться дуже скоро!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 13:01 Ответить
Зелено!
показать весь комментарий
10.10.2020 11:00 Ответить
ВЖЕ ПРЯМА ДЕРЖАВНА ЗРАДА ЧИ ЩЕ НІ? У ЗСУ ПЕРЕСТАЛИ ПОСТАЧАТИ ПРОТИТАНКОВІ РАКЕТИ

https://newsua.one/news/vzhe-pryama-derzhavna-zrada-chi-sze-ni-u-zsu-perestali-postachati-protitankovi-raketi.html

АМКУ помог российскому олигарху Мордашову обойти санкции за оккупацию Крыма, - Загребельская - Цензор.НЕТ 2476

Україна практично повністю припинила закупівлю ракет "Корсар". Наразі рівень забезпеченості нашої армії даними ракетами - близько 15 відсотків від необхідного. Забезпеченість самими комплексами теж недостатня - близько 50%. І це при тому, що де-факто Генштаб і так занижує кількість комплексів, яке необхідно, щоб цифри не були зовсім вже кричущими.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:00 Ответить
13 Листопада 2019

Тисячі керованих ракет «Корсар» і «Стугна» поставлено до війська.



Про це Інформаційному агентству Міністерства оборони України *********** повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони полковник Владислав Шостак.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:15 Ответить
к чему ты это?.. что ты хотел сказать?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:30 Ответить
Що именно вам не понятно?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:34 Ответить
ну конкретно же написано. Ну напишу большими буквами:

ЧТО ТЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ СВОИМ ПОСТОМ?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:49 Ответить
і де посилання на джерело...
показать весь комментарий
10.10.2020 12:00 Ответить
только для учений и хватит
показать весь комментарий
10.10.2020 14:47 Ответить
Какая патриотка!
Устраивать скандал по поводу перехода украинского завода от расийского к украинскому владельцу!
показать весь комментарий
10.10.2020 11:02 Ответить
Скандал не в этом, а в способе передачи, таким же способом можно продать и кацапам, поскольку создан прецедент
показать весь комментарий
10.10.2020 11:06 Ответить
таким же способом можно продать и кацапам, поскольку создан прецедент

--------------------------------------------------------------------------
А кто и что собирается "таким способом продавать" кацапам?
ПыСы...Может вы не знаете - абсолютно все предприятия на востоке имеют хозяином кацапа или кацапы имеют долю в предприятиях.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:21 Ответить
Що це за вкид? Є джерело з посиланням?
показать весь комментарий
10.10.2020 15:30 Ответить
Есть, почитай про Метинвесст холдинг
показать весь комментарий
10.10.2020 17:19 Ответить
І що ж там таке написано?
показать весь комментарий
10.10.2020 21:19 Ответить
Конечно есть.. Например, М.Ефимов, будучи депутатом - бппшником, продал кацапам завод Энергоспецмашсталь. Заводом "Пушка" вначале владела жена Лужкова, затем кому-то перепродала, КЗТС - акционеры кацапы, КМЗ - хозяева кацапы, НКМЗ - хотят продать кацапам (но кацапы поставили условия - половину работяг нафик)...
показать весь комментарий
10.10.2020 19:51 Ответить
Це ж ти писав: "...абсолютно все предприятия на востоке имеют хозяином кацапа или кацапы имеют долю в предприятиях". А тепер вже пишеш "НКМЗ - хотят продать" - це ж тільки наміри. А де в метінвесті або в ДТЕКу хозяєва кацапи? Ахмєтов та Новінський мають укрїнське громадянство.
Лише б щось написати?
показать весь комментарий
10.10.2020 21:18 Ответить
Стукайте та обрящітє...Нема сенсу витрачати час на добірку інфи хто де хозяїн - все одне ви будете казати "вивсеврете"
показать весь комментарий
10.10.2020 22:22 Ответить
Так, звісно, ти методічку відробив, треба тепер скоріш на нову тему
показать весь комментарий
10.10.2020 23:57 Ответить
А хто українській власник!??? Мерзота тігібко, так ця тварина краде з моменту як "корочку комсомольську" сховав до кращих часів.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:06 Ответить
ты гибкий,фуле...
показать весь комментарий
10.10.2020 11:03 Ответить
так вся влада на службі в олігархів,під покровом ночі перемовини проводять)
показать весь комментарий
10.10.2020 11:04 Ответить
а то шо практически все сми Украины антиукраинские АМКУ не волнует?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:06 Ответить
На сайте ведомства сообщается, что Пищанская занимала должность заместителя председателя АМКУ с сентября 2019 года, когда была назначена указом президента Владимира Зеленского. До этого была коммерческим директором ООО "СТЭМ Инжиниринг", директором ООО "Закупочные решения"; также занимала должности в "АрселорМиттал Кривой Рог" и ООО "Метинвест Холдинг".
Также Ольга является https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html родной сестрой Светланы Пищанской , "соседки" Владимира Зеленского из Кривого Рога, директора его итальянской компании и по совместительству спонсора "Слуги народа".
показать весь комментарий
10.10.2020 11:11 Ответить
А шо вы хотите от агента фсб тигипко ?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:17 Ответить
Комсомолец Тигипко рождён в Молдове .

Однозначно завербован КГБ вО времена комсомольской карьеры . В те времена вербовали всех перспективных в политике молодых студентов.

Потому можно неудивлятся ШО СОЦИАЛЬНЫЙ КГБЭШНЫЙ ЛИФТ ВЫНЕС ЕГО НА ВЕРХИ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ И КОЛОМОЙСКИЙ НЕ РАСТОПТАЛ
показать весь комментарий
10.10.2020 11:21 Ответить
Что значит не растоптал?
Это такой же человек из круга коломойского, как Юля, зеля и многие другие.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:42 Ответить
Тигипко , це виползиш з Кучмівського кубла !!000
показать весь комментарий
10.10.2020 11:44 Ответить
Руководитель штаба Янека в 2004. После оранжевой революции уехал жить в Москву.

Потом его опять привлекли к политической работе в Украине .

Вот так всякие агенты Новинский , Тигипко , мертветчук и разоряют Украину , выгребая в офшоры бюджетные средства, то есть налоги украинцев
Вампиры !!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 11:25 Ответить
Весь істеблішмент України , без жодних винятків, це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!))
показать весь комментарий
10.10.2020 11:45 Ответить
😀😀😀
показать весь комментарий
10.10.2020 12:01 Ответить
Зять кучмы. Точка. Кстати, пепо сынло женилось на питерской и ходило с футболкой я люблю П...
показать весь комментарий
10.10.2020 11:45 Ответить
Кто зять Кучмы?
Тебя в детстве часто роняли?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:49 Ответить
Один из богатейших украинцев, входящий в первую десятку среди них. В 2008 году, по версии журнала «Форбс», стал самым богатым украинцем, обойдя Рината Ахметова[4]. В 2013 году занял 6-е место в рейтинге самых богатых людей Украины с состоянием 2,150 млрд долларов[5].

Зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Народный депутат Украины III-IV созывов
показать весь комментарий
10.10.2020 15:16 Ответить
Доки вселякі Мертвечуки, Новинські, Тигипки, Гепи та Допи будут вільно себе почувати в Україні , цей сепарсько-колорадський бедлам не скінчиться !!))
показать весь комментарий
10.10.2020 11:48 Ответить
Я думаю , что лозунг ДОЛОЙ ОЛИГАРХОВ должен быть перед глазами украинцев постоянно
И может созреют снять жтот хомут с шеи
показать весь комментарий
10.10.2020 12:00 Ответить
Останні реальні вибори відбулись 1994 р., з приходом до влади Кучми , розквіла політична корупція і утворився олігархат, який керує Україною досі !! Бубочка ,це лялька з ганчір"я !!!)))
показать весь комментарий
10.10.2020 12:10 Ответить
Тому що основна маса українців кричать "Геть олігархів!", не тому, що не хочуть їх, а тому, що мріють самі стать ними... Ви "Володар Кілець" читали? Згадайте, як Гендальф пояснював, як Кільце Всевладдя перетворює душу? Кожного наділяє "всевладдям" у відповідності з його натурою і силами... От і наші "Горлуми" мріють отримать своє "всевладдя"... І приклади з літератури нашої можу привести - наприклад, п"єсу "Сто тисяч"... Головний герой мріє: "Їдеш один день, другий, третій... "Чия земля? "Калитчина!...". Що це як не "дрібне всевладдя"? А вбивство депутатом Лозинським у лісі, який він "захапав", селянина? Це те ж саме "всевладдя", тільки іншого штибу...
показать весь комментарий
10.10.2020 13:29 Ответить
Так. Я вже давно побачила цю заздрість. А на виборах відбулась помста більш успішній людині, на фоні якої ці нікчеми особливо і не виділялись. Зате обрали більш на себе схожого продажного підлабузника і циркача.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:55 Ответить
треба кричати "смерть олігархам", і не кричати а діяти!
показать весь комментарий
10.10.2020 15:39 Ответить
Ти так нічого і не зрозумів... Діять теж потрібно з розумом... Тут питання не стільки "Як діять?...", а "Для чого діять?..." Якщо діять для того, щоб прибрать "олігархів" "П" і "К", щоб на їх місце прийшли нові олігархи "М" і "О", чи якісь інші, то нема чого і браться...
показать весь комментарий
10.10.2020 15:49 Ответить
Я все зрозумів, "смерть" не означае вбивство, це означає відібрати стратегічні об'єкти життєзабазпечення, єлектро мережі, газорозподільчі мережі, та таке інше, у приватних руках не повинно бути нічого окрім торгівлі, послуг та з нуля побудованного виробництва.Тобто все що "прихватизовано" шахти єлектостанції,ГОКи, та інші заводи-пароплави, потрібно повернути.Я на власні очі бачив що сталося з Дніпровською "Петровкою" за роки після приватизації, і таке з кожним підприємством.
Окремо потріюно змінювати виборчу систему.Заборонити партії, балотуватися ТІЛЬКИ за місцем проживання, якщо не переміг у виборах- заборона на подальше висування.А то виходить що 90 % депутатів кияни, які начебто вибрані від умовної "дерижопівки".
та таке інше. на жаль формат коменту не дозволяє викласти повністю думки .
показать весь комментарий
10.10.2020 16:42 Ответить
Зебанутые 73% довольны
показать весь комментарий
10.10.2020 12:12 Ответить
Обрали вони , а страждають всі і Україна. як держава так саме !!))
показать весь комментарий
10.10.2020 12:21 Ответить
А монопольному комитету ХОРОШО ЗАПЛАТИЛИ . Почему ГБР и НАБУ ещё не там?
показать весь комментарий
10.10.2020 11:26 Ответить
Кругова порука злочинців в цій країні.
Навіть тупі вівці піддакують, коли йдеться про порушення закону.
Тому думаю, що і цій країні ніколи не буде добре. Бо всі живущі тут брехливі тварини.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:53 Ответить
Ой, мене вже нічого не дивує.
Зелені ригі при владі.
показать весь комментарий
10.10.2020 11:51 Ответить
А з-за їхнеї спини виглядає дупа зажопінців !!! Начувайтесь українці , зажопінці це реальна загроза Україні,як державі, та українцям, як націі !!!))))
показать весь комментарий
10.10.2020 12:04 Ответить
найбільша загроза українцям самі українці.
вони свідомо не хочуть жити згідно законів, постійно все порушують, отже не мають права вимагати іншого від влади.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:12 Ответить
Згоден!1 Що поробиш,"мудрий народ", який вибирає Голобородька , аби не Порошенко !! Наслідки асиміляціі українців московитами та кремлівської селекціі, ще довгий час будут давати ознаки !!))))
показать весь комментарий
10.10.2020 12:19 Ответить
та чорт кращий за порошенка!А Ви л'єте воду на млин пуйла , якщо для Вас соевий пройдисвіт найкращий.
показать весь комментарий
10.10.2020 15:42 Ответить
"Всі хочуть змін на краще, однак ніхто не хоче починать з себе...".
показать весь комментарий
10.10.2020 13:17 Ответить
Мене вчора роздратувала коза в маршрутці. Приспустила маску на мордяці і сидить кашляє.
Навіть рота не прикриває, бо пальці на телефоні. Та і взагалі настільки пофігістичне ставлення до всіх окрім себе. Оця суцільна атмосфера..
показать весь комментарий
10.10.2020 13:24 Ответить
Я таке бидло спостерігаю постійно, коли змушений їхать у маршрутці. Вчора товариш запрошував по гриби. Їхать електричкою, півтори години (автомобілем не можна - пройшли дощі, а туди ведуть лише грунтові лісові дороги. Тому, лише залізницею, а там ліс починається за 50 м від колії). Я відмовився, не ризикнув... Саме через це...
показать весь комментарий
10.10.2020 13:50 Ответить
На іншій гілці пишуть, що в густонаселеному Стамбулі ВСІ у масках і на кожному кроці санітайзери.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:53 Ответить
Розумієте, я колись читав про Сінгапур. Там організували Всесвітню виставку сантехнічного обладнання. І на цій виставці представнику місцевої влади задали питання:
- Скажіть, як ви справляетеся з такою кількість бруду? Адже у вас щільність населення більша, ніж у Гонконгу і Токіо!...
Сінгапурець відповів:
- Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять...
Я з внуком, до карантину, часто ходив на рибалку. Там, бувало, обідали... Смажили сало, шпикачки, на вогнищі, їли бутерброди... Перед тим, як піти, перевіряли, чи погасло кострище, забирали з собою рештки того, що принесли з собою... Це обов"язок внука - перевірить, чи прибрано... А навкруги - "гадюшник"...
Був, з друзями, на рибалці. На сусідній прибережній полянці - компанія.... Спочатку пили, їли. Потім взяли сильну пневматичну гвинтівку і почали стрілять по пустих пляшках... Ну, а потім одному п"яному захотілось "сходить у кущики"... Розпанахав скаллям ногу... Мати стояли!!! В десять поверхів... А коли хтось з наших зробив зауваження, що вони самі ж винні, то полізли биться... Була-б, бійка, та ми вчасно порекомендували везти "пораненого" в лікарню, щоб не стік кров"ю...
Біда наша в тому, що всі звикли жить по принципу: "Про нас закон не писаний...". Наші люди чекають виконання оточуючими законів, однак самі на їх виконання плюють... (Це те, з чого наша полеміка починалася...).
показать весь комментарий
10.10.2020 14:11 Ответить
Я вас зрозуміла. Гарний приклад.
Прикро, що таке трапляється на кожному кроці.
Ми в під'їзді новий ліфт встановлювали, за кошти мешканців.
Минуло три роки, він вже пошарпаний, що і старий. Брудні засмальцьовані вугли, стіни. Обдерті поли, планочки. Позапихуване сміття в решітки.. Це взагалі. Азіопа грьобана.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:16 Ответить
Розумію... Сам кілька разів панелі ліфта протирав тампоном з ацетоном, від маркерних "розписів"... Так один раз, коли цим займався, почув від однієї "тринди" лайку - їй, бачите, "ваняет"!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 14:31 Ответить
А я спостерігав у Туреччині таку картину: на перилах зовнішніх сходів якась дитина поклала шматочок тістечка. То була "нейтральна зона", яку не контролювали покоївки. Наступного дня там з'явився пластиковий стаканчик з "бичками". Я взав фломастер і жирно написав "Urus domuzları" (ру**кие свиньи). Протягом години все було прибране і напис змитий. Хоча в готелі "того" контингенту були лічені одиниці.
показать весь комментарий
10.10.2020 16:05 Ответить
Вислів чув: "Ложка дьогтю псує бочку меду..."? "Ограниченные люди с непомерными амбициями охотнее всего гадят в местах, обжитых другими людьми. А в местах, которые являются для кого-то святыми, гадят с особым трудолюбием и упорством...".
Як ти думаєш, до якого народу, в першу чергу, можна "прикласти" цей вислів?...
В сусідньому під"їзді жив "шкет" з "русскаязичної" сім"ї. Улюбленим заняттям у нього було загодить у ліфтові кабінки сусідніх під"їздів і сцять там... Коли "піймали на гарячому" і привели за вухо до батьків, то "наслухалися", що їх дитину "абижают незаслуженно"... Зараз мамка передачі в тюрму возить - синок сидить за ********* з тяжкими тілесними...
показать весь комментарий
10.10.2020 16:36 Ответить
Гидять не лише ********. Ось ми з дружиною повернулися з відпочинку. Відчиняємо вікна - ззовні вдарив зарах розчинника. Токсичного. Миттєво оббігав, обдзвонив сусідів, знайшов: просто під нами якась бидлота винаймає квартиру, з дозволу господаря пофарбували підвіконня і залишили вікна відчиненими.
Вимагаю негайно закрити вікна, бо в моєї дружини починався бронхоспазм від тієї хімії.
- А чим ми будемо дихати якщо закриємо вікна?
- Це ваші проблеми. Зараз тут буде голова ОСББ, дільничний мент і людина з податкової. Ви маєте укладений нотаріусом договір оренди? Можете не відповідати. Тож або миттєво зачиніть вікна, або поїдете "дихати" за місцем реєстрації.
Зачинили, вийшли надвір. Через дві години тихцем відкрили. На щастя, пішов дощ і прибив вонидло.
Після цього попередив власника квартири (нормального хлопця) щоби він моніторив тимчасових мешканців на предмет можливої вагітності. По-перше їх буде складно виселити, а по-друге нам, власникам квартир, чужі крики не потрібні. Хлопець зрозумів.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:22 Ответить
Оголошення в під"їзді: "Уважаемые жильцы! Пожалуйста, не выбрасывайте окурки с балкона... Вы можете попасть в хороших людей, остановившихся, чтобы поссать на клумбу у вашего подъезда...".
показать весь комментарий
10.10.2020 16:40 Ответить
Років 10 тому під час пікніка біля річки до нашої компанії приєднався цікавий чоловік. Диригент духових оркестрів з родиною. На ранок влаштував нам "алаверди". Коли ми вже збиралися додому, він обережно поцікавився, чи не збираємося ми закопати сміття в землю?
- Аж ніяк. У мішки, а за кільматр - контейнери для сміття.
Він розповів як гостював у Швеції. Тож там при виїзді з місця пікніків охоронці змушують буквально всіх відкрити багажники и пред'явити сміття. Навіть якщо люди не "пікнікували", а просто гуляли, вони про всяк випадок збирають опале листя та якісь гілочки у мішок, інакше доведеться довго переконувати охоронців чим вони займалися.
показать весь комментарий
10.10.2020 15:48 Ответить
... за кілометр...
показать весь комментарий
10.10.2020 15:56 Ответить
все в масках у нас на районе....
шаг из машины - маска на роте с носом...
санитайзеры, уже не знаю насколько они еффецтивны, но на входе в любой магазин...
иногда и швицары стоят и ручку тележки протрут перед тем как ты ее покатишь.... но не везде....
показать весь комментарий
10.10.2020 14:17 Ответить
А я завжди і всюди маю "пшикалку" (70 мл) куди заливаю 96% етиловий спирт. Нещодавно здавав тест IFA, тож попшикав стілець перед тим як сісти. Медсестри були приємно шоковані.
показать весь комментарий
10.10.2020 16:10 Ответить
А чому зразу зрада, якщо Тигібко купив російский бізнес. А якщо Порошенко продав йому ленінську кузню, та ще й з оборонними замовленнями, то це був патріотизм?
показать весь комментарий
10.10.2020 12:28 Ответить
А хто ж Новінському допоміг Українське
Громадянство отримати??🤔
показать весь комментарий
10.10.2020 12:31 Ответить
Евреи евреям помогают украинское гражданство получать. Потом вместе грабят. Да и в чужой народ стрелять не жалко. Майдан это уже показал. Почему власти Киргизии никого не расстреляли из бунтовщиков? Потому что и там и там киргизы.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:51 Ответить
Так п'ятий і допоміг...))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:55 Ответить
Коли при владі не українці то вона стає антиукраїнською.
показать весь комментарий
10.10.2020 12:45 Ответить
АМКУ допоміг російському олігархові Мордашову обійти санкції за окупацію Криму, - Загребельська - Цензор.НЕТ 10
показать весь комментарий
10.10.2020 12:53 Ответить
В тебе роги та лапті стирчать
показать весь комментарий
10.10.2020 15:44 Ответить
Это означает, что в АМКУ сидят настоящие патриоты Украины. Как же ещё это объяснить?
показать весь комментарий
10.10.2020 16:25 Ответить
ДАВНО ПОРА СДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТИ КОМИТЕТЫ ВЕРТУАЛЬНЫМИ !!! И ВВЕСТИ СМЕРТНУЮ КАЗНЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ПОДОБНОГО РОДА ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ !!!
показать весь комментарий
10.10.2020 16:26 Ответить
Украиной правит банда предателей-коррупционеров, бывших "рыгов", возглавляемых агентом кремля ермаком-козырем.
показать весь комментарий
11.10.2020 01:00 Ответить
АМКУ допоміг російському олігархові Мордашову обійти санкції за окупацію Криму, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6545
показать весь комментарий
11.10.2020 01:02 Ответить
 
 