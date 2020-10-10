АМКУ помог российскому олигарху Мордашову обойти санкции за оккупацию Крыма, - Загребельская

Согласие Антимонопольного комитета Украины на покупку Сергеем Тигипко одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий в Украине ЧАО "Днепрометиз", принадлежащего российской подсанкционной "Северстали", легализует схему, по которой российские олигархи смогут обходить украинские санкции за оккупацию Крыма и агрессию России против Украины.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю эту новость (о разрешении на покупку Тигипко ЧАО "Днепрометиз" российского олигарха Алексея Мордашова. - Ред.) однозначным предательством без оттенков... Очень щедрый подарок от Антимонопольного комитета Зеленского получил Тигипко и российские олигархи", - написала она.

Читайте также: АМКУ разрешил Тигипко купить "Днепрометиз" у россиян вопреки санкциям

8 октября Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компании Agimant Limited украинского бизнесмена Сергея Тигипко приобрести единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd (г. Род-Таун, Британские Виргинские Острова), в собственности которого находятся 98,6578% акций одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий в Украине ЧАО "Днепрометиз", за соответствующее решение АМКУ проголосовал на заседании 8 октября.

25 апреля 2019 года АМКУ рассмотрел вопрос относительно покупки группой "ТАС" предприятия "Днепрометиз" у подсанкционной "Северстали" и признал нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в транзакции, наложив на группу "ТАС" штраф в 55 млн грн.

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о наложении штрафа и отказ в данной концентрации.