Степанов о привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19: Будем передавать им образцы
Государственные учреждения будут отправлять в частные лаборатории образцы для проведения тестирований на COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ, так министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, каким образом частные лаборатории будут привлечены к проведению тестирования на коронавирусную болезнь:
"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал он на брифинге в субботу.
Степанов также пояснил: "Это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги".
Глава Минздрава отметил, что в частные лаборатории будут отвозить образцы для проведения тестирований на COVID-19.
..Оце медичні реХформи !!
Сорос взял на содержание Супрун и ее активистов
Ульяна Супрун, ее экс-заместитель Павел Ковтонюк и бывшая глава Директората стратегического планирования Минздрава Ирина Литовченко из фонда Таблеточки переходят к Томашу Фиале в финансируемую им Киевскую школу экономики .
https://t.me/shadow_anonymous_insights/1217 Коллеги сообщают (), что для них специально создали Центр экономики здравоохранения.
О новом центре сообщил и Милованов.
Лицом проекта решили сделать Ковтонюка.
Супрун для публики будет выступать приглашенным специалистом
Годовой бюджет Центра экономической стратегии Томаша Фиалы - 11 миллионов гривен
Обратили внимание, как красиво ребята расписали своих доноров. Вот только 10 из 11 миллионов - вливания Сороса и его структур
11 220 545 - поступления в 2019 году
5 131 000 - внес на счет лично соросовский кошелек Томаш Фиала
3 644 515 - гранты от соросовского фонда Возрождение
1 553 527 - грант от европейской филии соросовского фонда Открытое общество
200 000 - благотворительное пожертвование от компании Поликомпани.
Учредитель компании - Драгон Капитал. Бенефециар - Томаш Фиала
10 529 042 - поступление с соросовских счетов. Дальше - мелкие гранты от дружеских к Соросу организаций
На эти деньги финансируются безработные активисты (https://t.me/sorosata/402), которые решают кому в суде работать можно, а кому нет.
На эти деньги финансируются аналитики, которые https://t.me/sorosata/370 разрабатывают программы (), как уничтоженить государственные предприятия для их дальнейшей продажи
На эти деньги https://t.me/sorosata/306 лоббируются инициативы (), которые позволили НАТО и специализированным фондам программы правительства США проводить оборонный заказ в Украине в обход тендеров, называя это реформой оборонного заказа.
На эти деньги оплачиваются советники ), которые бесплатно работают в государственных структурах помощниками и советниками
А они считают что справились.
https://twitter.com/tsnua ТСН.ua (канал 1+1)
https://twitter.com/tsnua @tsnua
https://tsn.ua/********/u-sluzi-narodu-proponuyut-zakupiti-rosiysku-vakcinu-vid-covid-19-yakscho-ta-pokazhe-svoyu-efektivnist-1643227.html
Нардеп зі "Слуги народу" пропонує закупити російську вакцину від COVID-19, якщо та покаже свою ефективність
Кажуть,рашен Спутнік 5 ,,так бореться з Ковідом(трохи),але створює дуже сприятливі умови для СПІДу....
что ж так тупорыло делать заявления???)))) нарид дальше слова "бесплатно" не читает !!!))))
Горпинюк..Нестеров ...)))
Зачєм лєчіться!!?? ФСЄ УМРЬОМ !!!
от государства и тогда ковид зникне.Все станут лечить то что болит. Орви,инсульт а не кормить шарлатанов ковидных.
у вас методологічна помилка...
типова для населення мордору..
це там можна заставити.(владі нагнути громадян)..
Вакцини не ліки... Вакцинуються НА ПЕРСПЕКТИВУ...і ,при наявності альтернативи,ніхто при здоровому розумі ,крім упоротої "вати" вакцинуватись кацапським Спутніком 5 не буде )))
тому вітаю появу рашистського Спутніка 5 на ринку як засобу перетворення української "вати" у перегній
Блд, , на кого ця заява розрахована??
Можливо для 73% ідіотів і проконає !