Степанов о привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19: Будем передавать им образцы

Государственные учреждения будут отправлять в частные лаборатории образцы для проведения тестирований на COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, каким образом частные лаборатории будут привлечены к проведению тестирования на коронавирусную болезнь:

"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал он на брифинге в субботу.

Читайте также: Частные лаборатории делают до 20% тестов на COVID-19, - Степанов

Степанов также пояснил: "Это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги".

Глава Минздрава отметил, что в частные лаборатории будут отвозить образцы для проведения тестирований на COVID-19.

карантин (16729) тестирование (499) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+5
чо.жинка в одессе ,в авангарде уже успела частную лабораторию открыть? пора и тут бабло косить?
10.10.2020 10:32 Ответить
+4
Бабос для дружков которые подделывают результат анализа на выборах.
10.10.2020 10:52 Ответить
+4
Но если за налоги мы ничего не получаем взамен, то получается что у нас отбирают часть результатов нашего труда без согласия, получается мы часть времени работаем на государство по принуждению не получая взамен ничего, а это классическое рабство.
10.10.2020 11:00 Ответить
чо.жинка в одессе ,в авангарде уже успела частную лабораторию открыть? пора и тут бабло косить?
Баблос для приватників .
..Оце медичні реХформи !!
Бабос для дружков которые подделывают результат анализа на выборах.
Соросята, [07.10.20 13:30]
Сорос взял на содержание Супрун и ее активистов


Ульяна Супрун, ее экс-заместитель Павел Ковтонюк и бывшая глава Директората стратегического планирования Минздрава Ирина Литовченко из фонда Таблеточки переходят к Томашу Фиале в финансируемую им Киевскую школу экономики .


https://t.me/shadow_anonymous_insights/1217 Коллеги сообщают (), что для них специально создали Центр экономики здравоохранения.

О новом центре сообщил и Милованов.
Лицом проекта решили сделать Ковтонюка.
Супрун для публики будет выступать приглашенным специалистом
Соросята, [07.10.20 18:30]
Годовой бюджет Центра экономической стратегии Томаша Фиалы - 11 миллионов гривен
Обратили внимание, как красиво ребята расписали своих доноров. Вот только 10 из 11 миллионов - вливания Сороса и его структур


11 220 545 - поступления в 2019 году
5 131 000 - внес на счет лично соросовский кошелек Томаш Фиала
3 644 515 - гранты от соросовского фонда Возрождение
1 553 527 - грант от европейской филии соросовского фонда Открытое общество
200 000 - благотворительное пожертвование от компании Поликомпани.
Учредитель компании - Драгон Капитал. Бенефециар - Томаш Фиала
10 529 042 - поступление с соросовских счетов. Дальше - мелкие гранты от дружеских к Соросу организаций
На эти деньги финансируются безработные активисты (https://t.me/sorosata/402), которые решают кому в суде работать можно, а кому нет.
На эти деньги финансируются аналитики, которые https://t.me/sorosata/370 разрабатывают программы (), как уничтоженить государственные предприятия для их дальнейшей продажи
На эти деньги https://t.me/sorosata/306 лоббируются инициативы (), которые позволили НАТО и специализированным фондам программы правительства США проводить оборонный заказ в Украине в обход тендеров, называя это реформой оборонного заказа.
На эти деньги оплачиваются советники ), которые бесплатно работают в государственных структурах помощниками и советниками
Пошли в … ворюги , барыги на беде ! Не справились , разворовали всю помощь - в тюрьму !
Это ты считаешь что они не справились.
А они считают что справились.
ничего личного - только бизнес (такое объяснение подходит?)
В их объяснениях не нуждаюсь , за легковерных дураков обидно , наслаждайтесь лохотроном от шапито 🤢🤡💩🎪95
то маячня...скоріш доплачують за кожного невиявленного.вірніше,наказують за кожного виявленого
З березня місяця з тих коштів що заклали в ковідний фонд можна було по всій країні побудувати мережу *********** лабораторій,але кому про це розповідати....таку владу тре не у відставку а розстрілювати за те,що вони роблять,лобісти гребані.
https://twitter.com/tsnua

https://twitter.com/tsnua ТСН.ua (канал 1+1)

https://twitter.com/tsnua @tsnua

https://tsn.ua/********/u-sluzi-narodu-proponuyut-zakupiti-rosiysku-vakcinu-vid-covid-19-yakscho-ta-pokazhe-svoyu-efektivnist-1643227.html

Нардеп зі "Слуги народу" пропонує закупити російську вакцину від COVID-19, якщо та покаже свою ефективність

Степанов о привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19: Будем передавать им образцы - Цензор.НЕТ 545
Московітська вакцина для українців з новачком ?
для виборців ОПЗЖ ...)))))
І Шарія... ))

Кажуть,рашен Спутнік 5 ,,так бореться з Ковідом(трохи),але створює дуже сприятливі умови для СПІДу....
Только для вас «слуг и ваших хузяйвов пархатых»
т.е. для людей как было за деньги так и будет, но для "образцов" привозимых больничками это будет за деньги державы? правильно?
что ж так тупорыло делать заявления???)))) нарид дальше слова "бесплатно" не читает !!!))))
А нафиг тогда государство и налоги? Какую они роль выполняют?
собирать налоги и жить-поживать за эти налоги (чтоб и внукам хватило)
Но если за налоги мы ничего не получаем взамен, то получается что у нас отбирают часть результатов нашего труда без согласия, получается мы часть времени работаем на государство по принуждению не получая взамен ничего, а это классическое рабство.
Так и есть , РАБСТВО , и оплата за ваш труд смешная
Цікаво чим відрізняється лікування КОВІД-19 від інших ГРВІ? Якщо нічим, то тратити кошти на ці аналізи немає сенсу, хіба шо для статистики, бо розповсюдження вже не контрольоване і зупинити це не можливо, а з накладанням созонних вірусів потреба у діагностиці зросте, але знову ж чи є різниця у лікуванні.
скажу так - за декілька днів починається запалення легенів, і якщо лікувати 2 тижні лише антибіотиками - стає лише гірше. Але без результату - лікують.. в мого колеги 3 тижні лікували а потім сказали, що загубили результат. Переробили вже по крові - та за день був ковід... але ж він 3 тижні їздив на крапельницю звичайним таксі! бо у лікарню не клали.
ні.. ще не всі дурантинофіли ВИМЕРЛИ... )))

Горпинюк..Нестеров ...)))


Зачєм лєчіться!!?? ФСЄ УМРЬОМ !!!
Это схема называется "откат". Будем вам давать образцы на тесты и вы поделитесь с нами бабками. Даже школьник сразу бы понял
С масками не получилось с вакцинами загвоздка, но мы заставим лохотрон делать тесты. Ну а дальше дело техники. Есть предложение выдать каждому гражданину его гроши на тест
от государства и тогда ковид зникне.Все станут лечить то что болит. Орви,инсульт а не кормить шарлатанов ковидных.
Лахті...

у вас методологічна помилка...
типова для населення мордору..

це там можна заставити.(владі нагнути громадян)..
Степанов про залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19: Передаватимемо їм зразки - Цензор.НЕТ 8066
Ще раз...

Вакцини не ліки... Вакцинуються НА ПЕРСПЕКТИВУ...і ,при наявності альтернативи,ніхто при здоровому розумі ,крім упоротої "вати" вакцинуватись кацапським Спутніком 5 не буде )))

тому вітаю появу рашистського Спутніка 5 на ринку як засобу перетворення української "вати" у перегній
Зе барыги маски из стратегического запаса украли , как раз в разгар первой волны
Зараз тести в державних клініках платно, а в приватних буде безкоштовно!..
Блд, , на кого ця заява розрахована??
Можливо для 73% ідіотів і проконає !
Как всегда !
