Степанов о привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19: Будем передавать им образцы

Государственные учреждения будут отправлять в частные лаборатории образцы для проведения тестирований на COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ, так министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, каким образом частные лаборатории будут привлечены к проведению тестирования на коронавирусную болезнь:

"Мы будем контрактовать через наши лабораторные центры возможности частных лабораторий относительно проведения тестирований. То есть наша мобильная бригада или больница, которая осуществляет забор, то есть мазок у человека, - она будет передавать в частные лаборатории, которые уже будут проводить тестирование на соответствующем лабораторном оборудовании", - сказал он на брифинге в субботу.

Степанов также пояснил: "Это не означает, что сейчас частная лаборатория начнет делать просто для людей с улицы эти тесты. Мы просто не сможем это проконтролировать, потому что мы частным лабораториям будем платить деньги".

Глава Минздрава отметил, что в частные лаборатории будут отвозить образцы для проведения тестирований на COVID-19.