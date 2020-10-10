За сутки в ВСУ 112 новых случаев COVID-19, всего болеет 870 человек

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировано 112 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 24 человека (Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 4 военнослужащих Военно-медицинский клинический центр Восточного и Центрального регионов - по 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Староконстантиновский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Житомирский и Деснянский военные госпитали - по 1 военнослужащему, изолятор воинской части Харьковской области - 1 военнослужащий, Одесская ГКБ - 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 88 человек (Киевская область - 38 военнослужащих и 8 работников ВС Украины, Львовская область - 4 военнослужащих, Одесская область - 10 военнослужащих, Харьковская область - 3 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Хмельницкая, Черниговская, Николаевская и Житомирская области - по 4 военнослужащих, Днепропетровская, Тернопольская, Полтавская и Сумская области - по 1 военнослужащему, Винницкая, Ривненская и Черновицкая области - по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

По состоянию на 10.00 10 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет - 870 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 2 788 человек, летальных случаев - 11. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 504 человека.