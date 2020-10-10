Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, вступившего в силу в 12:00 10 октября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана, игнорируя объявленный режим прекращения огня, в 12:05 "предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли". "Подразделения Армии обороны Карабаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки", - сообщила она.
Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты. "Противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении.
Ранее Минобороны Армении заявило об ударах азербайджанских военных по армянским населенным пунктам. "Противник применил ударные беспилотники по селу Ерицванк на территории Армении, а также селу Арцваник Капанского района Сюникской области Республики Армения", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Овиннисян.
Врага надо сначала додавить, а потом уже вести переговоры.
Переговори в Москві були реакцією на нібито мирні ініціативи Пашиняна,щоб ніхто не звинувачував Баку в кровожерності й непоступливості (видно почерк турецької дипломатії:перемовини ведуть,але роблять своє).
До того ж азербайджанцям теж треба відпочити,перегрупуватись,закріпитись,приспати пильність ворогів...
https://youtu.be/_FDvA6PaR3I
Конечно же нужно перед мировым сообществом делать вид, что ты хочешь мира, а то это сообщество импотентов может еще санкции ввести, запретить для Азербайджана продажу комплектующих для оружия и т.д.
При это нельзя не отметить, что разговоры об этом ведутся еще с 2018 года, когда был заключен контракт на $70 млн на поставку первых шести беспилотников, трех станций управления и 200 управляемых боеприпасов.
Але Путін живий, РФ не розпалася і досі атомна, а вони забирають і жоден 'мінськ' їх не зупиняє.
Ось, що значить готуватись, вміти чекати момент і не плазувати перед окупантом!
Сьогодні армяни порушили режим тиші і Азербайджан знову їх є... шить !!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..