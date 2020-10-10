Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Карабахе

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, вступившего в силу в 12:00 10 октября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что вооруженные силы Азербайджана, игнорируя объявленный режим прекращения огня, в 12:05 "предприняли атаку в направлении участка Карахамбейли". "Подразделения Армии обороны Карабаха предпринимают соответствующие меры для пресечения атаки", - сообщила она.

Между тем министерство обороны Азербайджана сообщило, что вооруженные силы Армении в настоящее время обстреливают азербайджанские населенные пункты. "Противник обстреливает территорию Тертерского и Агдамского районов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября

Ранее Минобороны Армении заявило об ударах азербайджанских военных по армянским населенным пунктам. "Противник применил ударные беспилотники по селу Ерицванк на территории Армении, а также селу Арцваник Капанского района Сюникской области Республики Армения", - написал представитель Минобороны Армении Арцрун Овиннисян.