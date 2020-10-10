На доплату врачам из фонда COVID-19 выделили 901 млн, на дороги - 13 млрд. ИНФОГРАФИКА

Согласно данным Министерства финансов Украины, из фонда COVID-19 по состоянию на 5 октября больше всего денег выделили на строительство/ремонт дорог, меньше всего - на доплату врачам.

Об этом свидетельствует опубликованная министерством инфографика, сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 июля принял решение о выделении на строительство и ремонт дорог 35 миллиардов гривен из специального Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями общим объемом 64,7 млрд грн.

18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц. Президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 22 июня.