РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6747 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 190 10

Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании. ФОТОрепортаж

Операторы-разведчики 73 морского центра специального назначения им. кошевого атамана Головатого провели совместные учения вместе с коллегами из стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских ВМС Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании 01

Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, мероприятия на борту, ведения ближнего боя, и зачистка судна. Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" - "Развитие партнерства - Украина".

Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании 02
Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназ ВМС провел в акватории Одессы учения по освобождению захваченного боевиками судна. ФОТОрепортаж

Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании 04

Напомним, что 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". В план визита входят совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.

Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (5144) оборона (5287) спецназ (620) военные учения (3498) ССО (573) Силы специальных операций (54)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
На борту авианосца Королевских ВМС Prince of Wales министр обороны Украины Андрей Таран и его британский коллега Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между странами, в частности в оборонном секторе.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:34 Ответить
+10
Гарна новина!!! Україна і Великобританія підписали "Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве".

Украина налаживает стратегическое партнерство с уже третьей страной-членом организации "Пяти глаз" (AUSCANNZUKUS), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. А это и потенциальный доступ к разведданным этих стран, и расширение возможностей для развития военно-морских сил Украины.

https://www.dsnews.ua/politics/vizit-zelenskogo-v-london-08102020-401854
показать весь комментарий
10.10.2020 13:36 Ответить
+5
Хлопці. тренуйтеся.
Побачив цікавенький булпапчик рідного виробництва.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На борту авианосца Королевских ВМС Prince of Wales министр обороны Украины Андрей Таран и его британский коллега Бен Уоллес подписали Меморандум об усилении сотрудничества между странами, в частности в оборонном секторе.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:34 Ответить
Хлопці. тренуйтеся.
Побачив цікавенький булпапчик рідного виробництва.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:35 Ответить
Гарна новина!!! Україна і Великобританія підписали "Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве".

Украина налаживает стратегическое партнерство с уже третьей страной-членом организации "Пяти глаз" (AUSCANNZUKUS), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. А это и потенциальный доступ к разведданным этих стран, и расширение возможностей для развития военно-морских сил Украины.

https://www.dsnews.ua/politics/vizit-zelenskogo-v-london-08102020-401854
показать весь комментарий
10.10.2020 13:36 Ответить
Це було написано 5 років тому, зовсім недавно.
***
"
.
Нужно исходить из заявлений даже не Трампа, а его команды. А там четко говорят - Россия главная проблема Человечества. Даже не Китай, терроризм, потепление, экология, а прямо - Россия главная проблема человечества. Но как решить эту проблему?
В свое время исламский терроризм начал подымать голову на Ближнем Востоке. США решили эту проблему очень просто, они финансировали Израиль, помогли создать там одну из самых боеспособных армий, привили демократию и теперь Израиль та заноза которая сидит в заднице всех исламских стран которые ведут себя неадекватно по отношению к другим странам и народам.
Ну, а что же с Россией будут делать? Заноза для России будет Украина, поскольку на эту роль никто не пригоден даже НАТО или Китай. Китай придет только к дележке российского пирога и потребует свою пайку. Значит в Украину вбухают кучу денег, проведут ликвидацию коррупции, страну полностью милитаризуют, экономика будет работать на высоком уровне, уровень жизни возрастет, Украина станет главным союзником США и соответственно НАТО, вполне будут возвращены Донбасс и Крым. США через Украину будут воздействовать на Россию. Если не будет оказана поддержка Украине, может произойти очень не приятная вещь. Восточная Европа окажется под прессом России и придется тогда тратить не только финансы, но и чего то другое, даже человеческие жизни. Ведь не известно кто придет к власти в России после Путина."
показать весь комментарий
10.10.2020 13:51 Ответить
Ой, робити "зачистку" на військовому кораблі не просто. По перше - кругом всі броняжки (двері) металеві і мають таке кріплення, що не виламаєш навіть вибухівкою. І саме не знаючи внутрішню будову корабля там робити нема чого.
показать весь комментарий
10.10.2020 13:45 Ответить
Ну то бріти підскажуть куди йти чи бігти )
показать весь комментарий
10.10.2020 14:08 Ответить
"отрабатывались абордажные действия" - черноморский флот напрягся
показать весь комментарий
10.10.2020 13:46 Ответить
Молодчаги!!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 16:59 Ответить
..абордаж ...- кино и нимци... ще б у морськый бий в клитинку пограли...
показать весь комментарий
10.10.2020 22:24 Ответить
 
 