Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании. ФОТОрепортаж
Операторы-разведчики 73 морского центра специального назначения им. кошевого атамана Головатого провели совместные учения вместе с коллегами из стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских ВМС Великобритании.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, мероприятия на борту, ведения ближнего боя, и зачистка судна. Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" - "Развитие партнерства - Украина".
Напомним, что 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". В план визита входят совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.
Украина налаживает стратегическое партнерство с уже третьей страной-членом организации "Пяти глаз" (AUSCANNZUKUS), куда помимо Великобритании входят США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. А это и потенциальный доступ к разведданным этих стран, и расширение возможностей для развития военно-морских сил Украины.
Нужно исходить из заявлений даже не Трампа, а его команды. А там четко говорят - Россия главная проблема Человечества. Даже не Китай, терроризм, потепление, экология, а прямо - Россия главная проблема человечества. Но как решить эту проблему?
В свое время исламский терроризм начал подымать голову на Ближнем Востоке. США решили эту проблему очень просто, они финансировали Израиль, помогли создать там одну из самых боеспособных армий, привили демократию и теперь Израиль та заноза которая сидит в заднице всех исламских стран которые ведут себя неадекватно по отношению к другим странам и народам.
Ну, а что же с Россией будут делать? Заноза для России будет Украина, поскольку на эту роль никто не пригоден даже НАТО или Китай. Китай придет только к дележке российского пирога и потребует свою пайку. Значит в Украину вбухают кучу денег, проведут ликвидацию коррупции, страну полностью милитаризуют, экономика будет работать на высоком уровне, уровень жизни возрастет, Украина станет главным союзником США и соответственно НАТО, вполне будут возвращены Донбасс и Крым. США через Украину будут воздействовать на Россию. Если не будет оказана поддержка Украине, может произойти очень не приятная вещь. Восточная Европа окажется под прессом России и придется тогда тратить не только финансы, но и чего то другое, даже человеческие жизни. Ведь не известно кто придет к власти в России после Путина."