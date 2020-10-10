Украинские спецназовцы приняли участие в учениях на борту эсминца Dragon ВМС Великобритании. ФОТОрепортаж

Операторы-разведчики 73 морского центра специального назначения им. кошевого атамана Головатого провели совместные учения вместе с коллегами из стран НАТО на эсминце "Dragon" Королевских ВМС Великобритании.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Во время учений отрабатывались абордажные действия на эсминце, мероприятия на борту, ведения ближнего боя, и зачистка судна. Совместные учения проводятся в рамках учебно-тренировочной операции "ОРБИТАЛ" - "Развитие партнерства - Украина".





Напомним, что 7 октября, в Одесский морской порт в рамках дружественного визита прибыл эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon". В план визита входят совместные корабельные тренировки на борту британского эсминца.

