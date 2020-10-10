В Киеве за сутки 532 новых случая COVID-19, всего болеет 16 899 киевлян
За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 532 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки вирус обнаружили в 532 человек. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
Среди заболевших 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 214 мужчин от 18 до 80 лет, 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболел также 21 медик.
В больницы госпитализированы 82 человека, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.
За сутки 6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 469 киевлян.
Выздоровели за сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9 627 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания выявлены в Деснянском районе – 117, в Дарницком – 89, и в Днепровском районе – 67 случаев.
