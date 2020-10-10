Если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать, - "слуга народа" Качура

Украина должна договариваться о закупке российской вакцины от COVID-19, если докажут ее эффективность.

Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил 9 октября в эфире канала NewsOne, передает Цензор.НЕТ.

"Я скажу сейчас то, за что, наверное, меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и каждого чиновника должно быть здоровье граждан. Основоположная ценность Конституции – здоровье и жизнь каждого гражданина Украины", - сказал Качура.

По его мнению, если российская вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если эффективность российская вакцина свою покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, закупать, я считаю", - сказал нардеп.

Читайте также: В Киеве за сутки 532 новых случая COVID-19, всего болеет 16 899 киевлян