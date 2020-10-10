РУС
Новости Коронавирус и карантин
17 299 289

Если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать, - "слуга народа" Качура

Если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать, - "слуга народа" Качура

Украина должна договариваться о закупке российской вакцины от COVID-19, если докажут ее эффективность.

 Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил 9 октября в эфире канала NewsOne, передает Цензор.НЕТ.

"Я скажу сейчас то, за что, наверное, меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и каждого чиновника должно быть здоровье граждан. Основоположная ценность Конституции – здоровье и жизнь каждого гражданина Украины", - сказал Качура.

По его мнению, если российская вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".

"Если эффективность российская вакцина свою покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, закупать, я считаю", - сказал нардеп.

вакцина (3815) карантин (16729) Качура Александр (171) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+90
Вы роиссю и в зад готовы целовать... Продажные...
10.10.2020 13:51 Ответить
+85
Качура ты просто зеленное мудило --- тебе эту вакцину в башку нужно вколоть
10.10.2020 14:06 Ответить
+74
Перед ким зобов'язані ?
10.10.2020 13:51 Ответить
Страница 3 из 3
Этот прорассейский жлоб знает, что предлагает. Скабеева уже давно усцыкалась и орала в эфире на тему, почему злая украинская власть не покупает российскую "панацею" от КОВИДа.
10.10.2020 16:57 Ответить
на этом дурачке и испытаем.. всю партию
10.10.2020 16:41 Ответить
Смотрите как маланцы переживают о гойском здоровье.
Качура, убери НДС и люди смоут покупать больше полезных вещей для иммунитета.
А кремлевскую вакцину "Новичок-2" вколи своим деткам.
10.10.2020 17:06 Ответить
Ага, ага... Американские, великобританские, немецкие, французские вакцины будут не эффективны, а рассейская ******* потрясающими результатами.
Не, ну не дэбил, твою мать? А скорее - враг, которого гнать нужно с ВР, сраной метлой. Зеленский, шо за людишки трутся в Вашей партейке?
10.10.2020 16:54 Ответить
З дуба впав, чи що? Яка там вакцина. Давно відома істина - за що росіяни за що не візьмуться, то виходить тільки стирений у німців автомат "Калашникова".
10.10.2020 16:59 Ответить
Кремль уничтожает украинцев экономически, информационно. военными действиями, а вакциной он будет нас ЛЕЧИТЬ и ОЗДОРАВЛИВАТЬ ???
Даже урод Сталин у гитлеровцев лекарства не закупал.
Качура, заколись той вакциной вместе со всем своим семейством, тварь зелёная.
10.10.2020 17:03 Ответить
качура, как и вся зеленая шобла слуг сброда , без мозгов. дайте ему селедки
реально в этой шобле слуг сброда одни дегенераты . как только эти имбецилы открывают рот, сразу народ офигивает . я так понимаю, сброду зеленому пора в отставку.
10.10.2020 17:10 Ответить
Зелёной команде пора в отставку по методу Чаушеску.
По-другому они не поймут.
10.10.2020 17:14 Ответить
Там везде, в ВР, одни дегенераты. Смотреть тошно на это сборище вороваек-дрочеров. Ну как Кива может быть в ВР? Ну как? И там таких большинство.
показать весь комментарий
Ківа дуже яскравий образок справжнього фашиста.
показать весь комментарий
... фашиста-онаниста... Здорово ты придумал.
показать весь комментарий
Теперь понятно, почему Богдан сказал "Ну что, поработаем до Нового Года?"
Уже переработали, пора на покой.
Интересно. что напишут на могилке Зеленского ?
И в какой стране она будет находиться ?
10.10.2020 17:24 Ответить
короче , встретил слугу сброда, сразу обнули урода. дерьмо не должно размножатся
показать весь комментарий
ОЙ ДУРАК .
показать весь комментарий
та не - дураков он разводит...
показать весь комментарий
ЗЕКОманду нашпиговать этим зельем в первую очередь!!!
показать весь комментарий
Хтось ризикне вколотися цією вакциною?
показать весь комментарий
Кива.
Ему терять нечего.
показать весь комментарий
Как это? А эрекция? Или и так уже "всё" ?
показать весь комментарий
Зачем ему эрекция, чтобы мять хозяйство в штанах, пялясь на девок в телефоне ?
И так сойдёт.
показать весь комментарий
всіх слуг хай і проколять і причому отой гидотой, що Навального це буде ще краще...
показать весь комментарий
Падло.
показать весь комментарий
От кремлёвской вакцины. Качура окачурится
показать весь комментарий
он шо, дурной совсем ? Навальный уже испытал на себе пуйловскую "вакцину", еле откачали
показать весь комментарий
Уже сразу Новичком тогда.
показать весь комментарий
Російська вакцина "Новачок " розроблена спеціально для всіх любителів російського гнилого миру ! Засіб застосовувати виключно для тих хто підтримує ФСБ РФ в Україні ! Сил вам та надхнення в застосуванні !
показать весь комментарий
Хвірму з росіянії, що типу винайшла вакцину, ніколи ніхто не бачив і не чув з будь-якими вакцинами,була ж вона "засвічена" зі збутом лівих ліків і розпилом бабла з бюджета , ото і все
показать весь комментарий
Кто разработал вирус, тот имеет и антидот..... А если рашка кричит о имеющейся у неё вакцине, то ........
показать весь комментарий
Антидот вводят хотя бы своим войскам. И руководству страны. А если в войсках эпидемия, но никто вакцину никому не колет, то либо вакцины никакой вообще нет, либо от неё такие отрицательные последствия, что даже солдат жалко.
показать весь комментарий
Ця вся зелена бидлота прогризає дно з нижнього боку.
показать весь комментарий
Скоро і геморой вилижуть в РФ. Тварини!
показать весь комментарий
Вакшинуйте цього виродка! Російсьеою вакциною "Новічок"! Бог ти мій,де беруться такі виб***ки !
показать весь комментарий
Качура!! ты и такие пророссийские продажные шкуры как ты , готовы пуйла в жопу целовать!! По -моему мы с россией воююем шестой год!! А вы,с Зеленским и ворюгой Ермаком, что....??? Мастера блин, по вылизыванию чужих дуп...Так тогда ваше место за поребриком!!
показать весь комментарий
Качура. из каких болот вы зеленые повылазили? Не из мокшанских, где кремлядь сейчас стоит?
показать весь комментарий
Особисто мені начхати, де вироблені ліки. Аби вони дійсно лікували і мали притомну ціну.
показать весь комментарий
https://theconversation.com/russian-coronavirus-vaccine-results-have-been-published-heres-what-they-reveal-145636 President Vladimir Putin recently announced that a team of Russian scientists had developed a COVID-19 vaccine and that it had been approved for use by the regulators - at least, in Russia. However, the announcement caused consternation among scientists and clinicians in the rest of the world as human trials for the vaccine - nicknamed Sputnik V - had only started a couple of months before Putin's announcement.

Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7703
10.10.2020 19:15 Ответить
спочатку вакцинуйся сам. а потім будеш зобовязаний.
показать весь комментарий
качура был и есть сепаром, он с медведчуковских каналов не вылазит.
показать весь комментарий
Вот на сумашедшеи резиновом дедеэту вакцину и испытаем. Никогда не видел чтобы маленький зеленый вакцинировался. Как начнет, позовете....!
показать весь комментарий
Я вас попереджала щойно новина про рашкінську =вакцину= з*явилася.
Готуйтеся.
Та й медведчук же ж не дарма літав ...
показать весь комментарий
Испытание кацапской вакцины:

Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 9447
показать весь комментарий
https://risu.ua/mer-odesi-peredav-upc-mp-dokumenti-na-zemlyu-na-yakij-roztashovanij-svyato-iverskij-monastir_n112513
Мер Одеси передав PПЦ МП документи на землю, на якій розташований Свято-Іверський монастир
показать весь комментарий
Кремль спит и видит чтобы такое вколоть злобным украм, чтобы наутро они сказали:
"Крым ВАШ, братья вы наши дарагие !"
"Простите нас, засранцев, за Майдан, мы малоросы люди маленькие, куйню спороли - исправимся !"
показать весь комментарий
Сначала в обязательном порядке "проколоть" вакциной ******** всю фракцию ЗЕ, начиная с 4х кратного отказника, термоса гидранта, а также остальных депутатов и чиновников которые примут такое дебильное решение. Остальных граждан по желанию, по истечении определенного срока наблюдений над подопытными букашками.
показать весь комментарий
Остальные граждане, желающие проколоться российской вакциной должны перед этим будут подписать отказ от ответственности за возможные последствия. А лучше сразу отказ от украинского гражданства.
показать весь комментарий
Как сказала Зверобий « кур.а качура"
показать весь комментарий
Какой позор.
показать весь комментарий
ну, если росс газ можно, гсм, экспорт-импорт вовсю, 2,5 млн заробитчан в рф, то вакцина это так - мелочи.
показать весь комментарий
ГСМ - медведчуковские, газ Украина российский - НЕ ПОКУПАЕТ.
Заробитчан в разы меньше, потому как рубль упал, а в Польше платят в евро.
показать весь комментарий
ГСМ из рф в том числе. газ Украина российский - ПОКУПАЕТ.
Не арабский же газ она покупает.
Заробитчан не в разы меньше. Туда-сюда мотается более 2 млн.
показать весь комментарий
Ещё при Порошенко Украина перестала закупать российский газ.
Газ может и российской добычи, но деньги за него платятся в Европе, а не в кремле.
Заправки GLUSCO с российским топливом принадлежат куму путина Медведчуку.
Чего нашим людям мотаться а нищебродскую Россию,
если в Польше официальный статус и достойная оплата ?
показать весь комментарий
итак, Украина даёт деньги газпрому и обогащает "европейских" посредников. а за этими посредниками торчат уши наших коррупционеров.
топливо поставляет не один медведчук.
2,4 млн заробитчан в рф - математических факт, несмотря на польшу и т.д.
показать весь комментарий
Украина даёт деньги за газ европейскому хабу, а не газпрому.
Заробитчан в РФ становится всё меньше и меньше - вот математичческий факт.
показать весь комментарий
даааа. "европейсвому" хабу. там присоски коррупционные сидят. и конечно они укр деньгами газпрому не платят. кто захочет, тот найдёт в сети расследования.
заробитчан всё меньше. к 2050-му совсем мало будет. факт.
показать весь комментарий
имя твое "2,5млн" и ты на заработках в кацаердовке
показать весь комментарий
не моё, а твоё имя "2,5млн" и не я, а ты на заработках в кацаердовке.
показать весь комментарий
Есть медицинская практика - самый даже простой лекарственный препарат во всем мире проходит практически один и тот же временный цикл от начала разработки до сертификации и запуска в официальное применение - от 1,5 до 2.5 лет!!! Посмотрите что творится сегодня с вакциной против COVID-19 - все страны и континенты бросились разрабатывать эту вакцину. и прошло-то всего полгода от начала пандемии и некоторые страны, в т.ч. и Россия, уже заявляют, что у них вакцина готова, прошла опробирование (где, когда?) и готовы ее продавать (!?). Это близко к банальному шарлатанству и попытке быстро на этом заработать большие деньги, при этом никто даже не заикается об ответственности за возможные негативные последствия ее применения. К тому же до сих пор официальная медицина не опубликовала подтвержденные результаты исследований о сути самой болезни - короновируса. А личный врач Билла Гейтса заявил, что ученые до сих пор не уверены, что это вообще вирус. А есть информация, что это не вирус, а особый вид микроба. Так как при таком положении можно говорить о создании вакцины, если не известно конкретно что собой представляет то, что нужно лечить? По этой причине также сомнительно и то, что дает сегодняшнее дорогостоящее тестирование. У некоторых людей тесты дают положительный результат, а через день-два вдруг появляется отрицательный результат. Как такое может быть?

Уважаемый молодой человек А.Качура - спешка нужна при ловле блох! Такие серьезные способы испытания человеческого организма можно проводить только после гарантированных подтверждений в мире эффективности этой вакцины.
показать весь комментарий
Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 3104
показать весь комментарий
Готовь сраку зеленая сопля - на тебе испытывать будем
показать весь комментарий
Эта зеленая, пртбуда вкрай ох... ла...
показать весь комментарий
хмм, люди будут пользоваться. Это понятно. А что, вирус этот разве существует? Я вот где не зайду в магазин за сигаретами и пивом (хлеб не употребляю как и колбасы и в очередях в маркет не стою) парочка "накачаных" сэмом мужыков говарит что нет никакого вируса и небы. Часто такое бывает. А я никого не слушаю. Пиво - всему голова
показать весь комментарий
Обязаны после мертветчука и его семейства колоть рашистскую вакцину члены ОПЗЖ, 5 -колонна и персонально качура. Если после этого, вздумают испытывать на животных, то оставшиеся в живых после вакцинирования, позавидуют мертвым. А украинцы не обязаны получать от агрессора и оккупанта прививки.
показать весь комментарий
Микроб, ясно дал понять, что "Слуга Народу"=ЗаЖОПУ
Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7483 Якщо російська вакцина від коронавірусу буде ефективною, ми будемо зобов'язані домовлятися і купувати, - "слуга народу" Качура - Цензор.НЕТ 7867
показать весь комментарий
За 1,5 года зелёной власти, лично у меня, появилось стойкое неприятие слов: слуга, народ и зелёный.
показать весь комментарий
Тут вопрос в стоимости, предельная цена 10$ (284грн) на российскую вакцину.
Посмотрим кто будет какую покупать, если цена будет в несколько раз дороже.
показать весь комментарий
себе уколи и своим детям
показать весь комментарий
Неизвестно что хуже - Ковид. или последствия "вакцины".
К тому же вирус мутирует - наверное, в доле с продажи вакцин.
показать весь комментарий
Вакцина не прошла испытания на обезьянах предлагаю первым привить Качуре
показать весь комментарий
россиянская вакцина настолько эффективна что на россии рекорды по заболеваемости covid 19
показать весь комментарий
А как же торговля на крови?
показать весь комментарий
Так это же гойская кровь.
показать весь комментарий
А существует прививка от ватности?
показать весь комментарий
да, топор
показать весь комментарий
Российская вакцина Новичок. Помогает от всех заболеваний!
показать весь комментарий
Помните , Жуков , что бы взять Берлин раньше Американцев, - положил больше миллиона совецких солдат ?? ..
Вот такжэ и с вакцыной от Ковид 19 будет ! .

.
.
показать весь комментарий
У Жукова русской была только фамилия, а этника была другая (угадате какая).
показать весь комментарий
Качура хворий на всю голову. Коли вже колаборантів судити будуть
показать весь комментарий
Коли українці обиратимуть кращих поміж себе і всенародно висуватимуть у Президенти.
А не обиратимуть менш гидке лайно з того, що їм підсунули коломоські.
Ніщо не здолає всенародну підтримку, бо нас в Україні безумовна більшість.
показать весь комментарий
Чаек-новичёк уже доказал эффективность. Закупись.
показать весь комментарий
Холуев уродов - прививать ею насильно и бесплатно. Как они того и заслуживают - как скот
показать весь комментарий
Страница 3 из 3
 
 