Если российская вакцина от коронавируса будет эффективна, мы будем обязаны договариваться и закупать, - "слуга народа" Качура
Украина должна договариваться о закупке российской вакцины от COVID-19, если докажут ее эффективность.
Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура заявил 9 октября в эфире канала NewsOne, передает Цензор.НЕТ.
"Я скажу сейчас то, за что, наверное, меня часть фракции "Слуга народа" может забросать камнями, но я считаю, что главным приоритетом для государства и каждого чиновника должно быть здоровье граждан. Основоположная ценность Конституции – здоровье и жизнь каждого гражданина Украины", - сказал Качура.
По его мнению, если российская вакцина будет эффективной, "мы не имеем права не воспользоваться этой возможностью".
"Если эффективность российская вакцина свою покажет, будут рекомендации соответствующие, мы будем обязаны договариваться, закупать, я считаю", - сказал нардеп.
Качура, убери НДС и люди смоут покупать больше полезных вещей для иммунитета.
А кремлевскую вакцину "Новичок-2" вколи своим деткам.
Не, ну не дэбил, твою мать? А скорее - враг, которого гнать нужно с ВР, сраной метлой. Зеленский, шо за людишки трутся в Вашей партейке?
Даже урод Сталин у гитлеровцев лекарства не закупал.
Качура, заколись той вакциной вместе со всем своим семейством, тварь зелёная.
реально в этой шобле слуг сброда одни дегенераты . как только эти имбецилы открывают рот, сразу народ офигивает . я так понимаю, сброду зеленому пора в отставку.
По-другому они не поймут.
Уже переработали, пора на покой.
Интересно. что напишут на могилке Зеленского ?
И в какой стране она будет находиться ?
Ему терять нечего.
И так сойдёт.
Готуйтеся.
Та й медведчук же ж не дарма літав ...
Мер Одеси передав PПЦ МП документи на землю, на якій розташований Свято-Іверський монастир
"Крым ВАШ, братья вы наши дарагие !"
"Простите нас, засранцев, за Майдан, мы малоросы люди маленькие, куйню спороли - исправимся !"
Заробитчан в разы меньше, потому как рубль упал, а в Польше платят в евро.
Не арабский же газ она покупает.
Заробитчан не в разы меньше. Туда-сюда мотается более 2 млн.
Газ может и российской добычи, но деньги за него платятся в Европе, а не в кремле.
Заправки GLUSCO с российским топливом принадлежат куму путина Медведчуку.
Чего нашим людям мотаться а нищебродскую Россию,
если в Польше официальный статус и достойная оплата ?
топливо поставляет не один медведчук.
2,4 млн заробитчан в рф - математических факт, несмотря на польшу и т.д.
Заробитчан в РФ становится всё меньше и меньше - вот математичческий факт.
заробитчан всё меньше. к 2050-му совсем мало будет. факт.
Уважаемый молодой человек А.Качура - спешка нужна при ловле блох! Такие серьезные способы испытания человеческого организма можно проводить только после гарантированных подтверждений в мире эффективности этой вакцины.
Посмотрим кто будет какую покупать, если цена будет в несколько раз дороже.
К тому же вирус мутирует - наверное, в доле с продажи вакцин.
Вот такжэ и с вакцыной от Ковид 19 будет ! .
.
.
А не обиратимуть менш гидке лайно з того, що їм підсунули коломоські.
Ніщо не здолає всенародну підтримку, бо нас в Україні безумовна більшість.