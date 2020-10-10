РУС
Новости Взяточники
2 572 15

В Запорожской области оперативник Нацполиции попался на взятке 50 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Запорожской области оперативник Нацполиции попался на взятке 50 тыс. грн, - ГБР 01

По предварительной информации, полицейский требовал от гражданина взятку в сумме 50 тыс. гривен. За эти деньги он обещал "закрыть глаза" на преступление, связанное с незаконным посевом и выращиванием конопли.

В Запорожской области оперативник Нацполиции попался на взятке 50 тыс. грн, - ГБР 02

9 октября во время получения части взятки в сумме 25 тыс. гривен оперуполномоченного задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь ГБР вымогал $80 тыс. за открытие производства и давление на следователя Нацполиции

В Запорожской области оперативник Нацполиции попался на взятке 50 тыс. грн, - ГБР 03
В Запорожской области оперативник Нацполиции попался на взятке 50 тыс. грн, - ГБР 04

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении  по ч. 3 ст. 368 УК Украины, отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Также смотрите: Двое полицейских скрыли убийство девушки в Харькове, - ГБР. ФОТО

Автор: 

взятка (6234) Нацполиция (16786) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Запорожская область (3574) ГБР (3218)
Топ комментарии
+3
Зловили чергову тюльку, а де акули корупціі??)))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:20 Ответить
+2
Можна ставити хреста на реформі.
Повний провал.
Довалив все авакян.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:07 Ответить
+2
Мент , це не фах, це спосіб життя !!!Мент лишається ментом , як його не назвешь !!))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:16 Ответить
Та ти що !! Рішучи та безкомпромисні зерехворми лише розпочались !!)))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:18 Ответить
А, да...міліція не заслуговує на зарплати та автівки, які має отримувати поліція.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:08 Ответить
Лишились дрібнички , мати поліцію,а не ментівку !!)))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:19 Ответить
Мент , це не фах, це спосіб життя !!!Мент лишається ментом , як його не назвешь !!))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:16 Ответить
Не путай ментов с мусорами.
Оперов и пэпсов.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:32 Ответить
Тут саме опера , а вчора по Харкову , теж опера відзначились !!)))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:35 Ответить
Это не оперативники, а уроды (по Харькову).
показать весь комментарий
10.10.2020 14:43 Ответить
Зловили чергову тюльку, а де акули корупціі??)))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:20 Ответить
сколько мусора не корми...
показать весь комментарий
10.10.2020 14:21 Ответить
Він лишиться мусорам !!))
показать весь комментарий
10.10.2020 14:35 Ответить
Банда с погонами.
показать весь комментарий
10.10.2020 14:36 Ответить
хорошие в хороших гробах.
показать весь комментарий
10.10.2020 15:04 Ответить
мусора всегда будут мусорами.какие реформы не проводи. а собаков всю мусорню оставил. вот и имеем то что имеем. мусор пришел в мусарню бабло стрич а не служить закону.
показать весь комментарий
10.10.2020 17:05 Ответить
 
 