В Запорожской области оперативник Нацполиции попался на взятке 50 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке старшего оперуполномоченного сектора уголовного розыска одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По предварительной информации, полицейский требовал от гражданина взятку в сумме 50 тыс. гривен. За эти деньги он обещал "закрыть глаза" на преступление, связанное с незаконным посевом и выращиванием конопли.

9 октября во время получения части взятки в сумме 25 тыс. гривен оперуполномоченного задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, отстранении его от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

