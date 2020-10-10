"Просьба найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - и.о. министра образования Шкарлет
И.о. министра образования Сергей Шкарлет предлагает вернуть детей на дистанционное обучение на следующие две недели.
Соответствующее обращение чиновник опубликовал в Телеграмм, информирует Цензор.НЕТ.
"Минобразования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях. Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей ", - написал Шкарлет.
Глава Минобразования подчеркнул, что вопрос организации обучения решается на местах, однако в этой ситуации важно, чтобы центральная и местная власть действовали совместно.
"Понимаю все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители. Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", - отметил Шкарлет.
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https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
Тому Воно типу і "просить".
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
А вообще пригорело у Вас знатно, видать в точку попало. Очень показательно, как Вас задело "про мотивацию". Вместо того, чтобы оскорбляться на ровном месте, перекручивать и обобщать - постарайтесь исправить ситуацию.