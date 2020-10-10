"Просьба найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - и.о. министра образования Шкарлет

И.о. министра образования Сергей Шкарлет предлагает вернуть детей на дистанционное обучение на следующие две недели.

Соответствующее обращение чиновник опубликовал в Телеграмм, информирует Цензор.НЕТ.

"Минобразования совместно с Минздравом постоянно мониторят ситуацию по распространению коронавирусной болезни, в том числе и в учебных заведениях. Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей ", - написал Шкарлет.

Глава Минобразования подчеркнул, что вопрос организации обучения решается на местах, однако в этой ситуации важно, чтобы центральная и местная власть действовали совместно.

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"Понимаю все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители. Эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Самое главное для нас сейчас - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей", - отметил Шкарлет.

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