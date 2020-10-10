"Напомни о каждом": в Киеве сегодня пройдет акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев
В субботу, 10 октября, в 18:30 по всей Украине пройдет акция "Напомни о каждом". В Киеве она состоится у памятника Ярославу Мудрому.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написала в фейсбуке волонтер Татьяна Руденька.
"Пленные... Без вести пропавшие! Сегодня, 18:30 памятник Ярославу Мудрому", - написала она
"Напомни о каждом. О тех, кто находится в плену врага. О тех, кого убивали и пытали. О тех, кого родные не теряют надежд увидеть живыми. Напомни себе, власти, стране и всему миру, что у нас война с Россией, что наших граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам за любовь к Украине. Напомни о важных людях и важных событиях.
Мы поддержим наших пленных и родных пропавших без вести. О них услышат все.
Также лозунг нашей акции примет и другое значение - напомни о каждом, кто забыл свои обещания, забыли об ответственности за проблемы плена и пропавших без вести, кто не может или не хочет наказать убийц украинцев", - отмечается в описании события.
Также обнародованы требования к власти:
- Принятие закона о пленных, который законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.
- Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности.
- Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.
- Определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, бывшими пленными и государственными органами.
- Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных. Не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей на подвалах. Такие преступники должны нести наказание.
"Напомним обо всем этом Президенту, Кабмину, министерствам, СБУ и каждому-каждому народному депутату. Напоминайте вместе с нами", - призывают организаторы.
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Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
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. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
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как бы гусский мир..
В Киеве под ТРЦ Гулливер представители Нацкорпуса жгут фаеры, так как на здании по вечерам начало появляться изображение радужного флага. Об этом https://t.me/c/1261833912/6230 сообщает PavlovskyNews в Telegram в четверг, 8 октября.
Националисты утверждают, что ТРЦ пропагандирует гомосексуальность вместо того, чтобы показывать "украиноцентрические ценности" или выражать скорбь о погибших воинах АТО.