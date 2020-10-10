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"Напомни о каждом": в Киеве сегодня пройдет акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев

В субботу, 10 октября, в 18:30 по всей Украине пройдет акция "Напомни о каждом". В Киеве она состоится у памятника Ярославу Мудрому.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом написала в фейсбуке волонтер Татьяна Руденька.

"Пленные... Без вести пропавшие! Сегодня, 18:30 памятник Ярославу Мудрому", - написала она

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"Напомни о каждом. О тех, кто находится в плену врага. О тех, кого убивали и пытали. О тех, кого родные не теряют надежд увидеть живыми. Напомни себе, власти, стране и всему миру, что у нас война с Россией, что наших граждан бросают в тюрьмы и подвергают пыткам за любовь к Украине. Напомни о важных людях и важных событиях.

Мы поддержим наших пленных и родных пропавших без вести. О них услышат все.

Также лозунг нашей акции примет и другое значение - напомни о каждом, кто забыл свои обещания, забыли об ответственности за проблемы плена и пропавших без вести, кто не может или не хочет наказать убийц украинцев", - отмечается в описании события.

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Также обнародованы требования к власти:

  1. Принятие закона о пленных, который законодательно фиксирует правовой статус и закрепляет необходимую социальную помощь.
  2. Принятие закона о военных преступлениях, что позволит имплементировать нормы международного права, таким образом подтвердив способность Украины судить за международные преступления, общепризнанные в мире, к которым не применяются сроки давности.
  3. Обеспечить работу Комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести, которая уже не функционирует около двух лет, и дать возможность представителям семей пропавших без вести участвовать в заседаниях.
  4. Определить ответственное лицо при Офисе Президента по вопросам плена и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, бывшими пленными и государственными органами.
  5. Обеспечить работникам СБУ эффективную работу в вопросе сбора информации по обмену и правовой оценке действий освобожденных. Не секрет, что освобождают не только героев. Были неоднократные случаи, когда освобождали организаторов "референдумов", палачей на подвалах. Такие преступники должны нести наказание.

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"Напомним обо всем этом Президенту, Кабмину, министерствам, СБУ и каждому-каждому народному депутату. Напоминайте вместе с нами", - призывают организаторы.

Напомни о каждом: в Киеве сегодня пройдет акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев 01

акция (2425) военнопленные (1149) политзаключенные (1626)


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Топ комментарии
+4
"Напомни о каждом": в Киеве сегодня пройдет акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 3022

..
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10.10.2020 15:45 Ответить
+2
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..

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10.10.2020 15:52 Ответить
+2
"Нагадай про кожного": у Києві сьогодні відбудеться акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 7451"Нагадай про кожного": у Києві сьогодні відбудеться акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 5472
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10.10.2020 15:53 Ответить
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"Напомни о каждом": в Киеве сегодня пройдет акция в поддержку пленных и без вести пропавших украинцев - Цензор.НЕТ 3022

..
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10.10.2020 15:45 Ответить
«Вo всeм винoвата Poccия!
Винoвата в нашей гражданской войне.
Уничтoжение Poссии - требование истории и будущего Европы». --
- Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). .
-
. Это он о граждансской войне в Испании 30 гг .. А теперь, - посмотрите на карту ! -
Где Испания , а где россия ??. .-
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!...... . . .
.. Счасс это называеться - КГБ -ГАЗПРОМ - ФСБ !
. .
как бы гусский мир..

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10.10.2020 15:52 Ответить
Не слишком ли долго он был министром?
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10.10.2020 16:05 Ответить
"Нагадай про кожного": у Києві сьогодні відбудеться акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 7451"Нагадай про кожного": у Києві сьогодні відбудеться акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 5472
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10.10.2020 15:53 Ответить
За півтори року Зєлєнскій повів цілих два обміни і повернув додому кілька десятків наших військових, декількох політичних бранців і кількадесят таксистів, комівояжерів і інших випадкових людей, віддавши взамін Цемахвюа і інших цінних для Гааги злочинців і у півтори рази більше сепаратистів нижчого рангу. В той час при Порошенку було здійснено більше півсотні обмінів і вдалося повернути тисячі людей. То хто дбав про полонених і заручників? Запитання риторичне.
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10.10.2020 16:05 Ответить
"Нагадай про кожного": у Києві сьогодні відбудеться акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 9301
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10.10.2020 16:19 Ответить
"патриоты" нацкорпус будут?когда пришли люди в поддержку Антоненка к апеляционнуму суду их не было думал в отпуске аж нет действительно на что то значимое они не пойдут как показывает практика они вместе со "Свобода" могут только геев гонять а прийти к бубочке к венедиктовой или против Мертвечука то нет- кстати поездка в москву и не было никакой реакции от нац жен корпуса зато позавчера нарисовались устроили маскарад против рекламы лгбт это наверное важнее -"Представители нацкорпуса а вот пару дней назад-.
В Киеве под ТРЦ Гулливер представители Нацкорпуса жгут фаеры, так как на здании по вечерам начало появляться изображение радужного флага. Об этом https://t.me/c/1261833912/6230 сообщает PavlovskyNews в Telegram в четверг, 8 октября.
Националисты утверждают, что ТРЦ пропагандирует гомосексуальность вместо того, чтобы показывать "украиноцентрические ценности" или выражать скорбь о погибших воинах АТО.
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10.10.2020 16:09 Ответить
"Нагадай про кожного": у Києві сьогодні відбудеться акція на підтримку полонених та безвісти зниклих українців - Цензор.НЕТ 5222
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10.10.2020 16:15 Ответить
Зэ уже и войну закончил и пленных всех обменял и на второй срок собрался. Правда прошло всего 1,5 года ...
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11.10.2020 15:56 Ответить
 
 