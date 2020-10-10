МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет в 2019 году, - СБУ

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря наибольшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130 млн. Также приостановлена ​​работа трех фабрик, которые занимались их производством", - говорится в сообщении британского МИДа в официальном Твиттере.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы: "Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков".

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В целом британская сторона высоко оценила сотрудничество со Службой безопасности Украины. "Борьба с преступными группировками и искоренения коррупции - важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Напомним, что масштабную операцию "Магма" СБУ провела совместно с британскими и польскими коллегами летом 2019 года. Была заблокирована деятельность крупной преступной группировки и изъята крупнейшая за всю историю независимости Украины контрабандная партия табачных изделий.

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