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Новости Силовики
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МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет в 2019 году, - СБУ

МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет в 2019 году, - СБУ

Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря наибольшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130 млн. Также приостановлена ​​работа трех фабрик, которые занимались их производством", - говорится в сообщении британского МИДа в официальном Твиттере.

Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы: "Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков".

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В целом британская сторона высоко оценила сотрудничество со Службой безопасности Украины. "Борьба с преступными группировками и искоренения коррупции - важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.

Напомним, что масштабную операцию "Магма" СБУ провела совместно с британскими и польскими коллегами летом 2019 года. Была заблокирована деятельность крупной преступной группировки и изъята крупнейшая за всю историю независимости Украины контрабандная партия табачных изделий.

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Великобритания (5046) контрабанда (2410) правоохранительные органы (2971) СБУ (20116) сигареты (867) силовики (2799)


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Топ комментарии
+12
МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 8662МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 4739
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10.10.2020 16:31 Ответить
+5
МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 1329
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10.10.2020 16:48 Ответить
+4
Я тоже неудивлюсь, шо конечным БЕНЕфициарием окажется опзжО
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10.10.2020 16:37 Ответить
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МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 8662МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет - Цензор.НЕТ 4739
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10.10.2020 16:31 Ответить
Я тоже неудивлюсь, шо конечным БЕНЕфициарием окажется опзжО
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10.10.2020 16:37 Ответить
а хаха, я вам такие партии задержу дайте автомат
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10.10.2020 16:31 Ответить
Це британський тролінг.Бойова спецслужба, не змігши затримати терористів Вагнера, успішно затримала партію цигарок. 😏
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10.10.2020 17:12 Ответить
не понятно, кто куда гнал?
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10.10.2020 16:40 Ответить
Дайте відкат, відсотків 10 хоча б, за це тим біднякам з СиБеУ.
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10.10.2020 16:43 Ответить
Конкретику подавайте: хто, що, куди, звідки і т.д.
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10.10.2020 16:44 Ответить
Где алкашка и табачок с янтарем, там СБУ. Где Медведчук, Ходаковский и Пасичник, там СБУ нету. Хотя нет, это ж оно и есть.
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10.10.2020 16:47 Ответить
И шо, вы думаете, шо Евролаб рядом не стоит, вместе про ФСБэшным ОПЗм\Ж.пистом пальчевским?
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10.10.2020 17:30 Ответить
МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 1329
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10.10.2020 16:48 Ответить
а мид раисси поблагодарил за рекордную партию вагнеровцев
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10.10.2020 16:53 Ответить
Обратите внимание, что это лето 2019 года т,е еще в СБУ работали старые кадры. Но СН конечно, эту операцию припишут себе,
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10.10.2020 16:53 Ответить
Ликбез для "юриста" ЗЕленского: Меморандум - это НЕ договор, придурок!

МЗС Великої Британії подякувало СБУ за спецоперацію із затримання рекордної партії контрабандних сигарет - Цензор.НЕТ 741

Стоп, так меморандум абсолютно не є "мільярдною угодою". Це документ, який юридично ні до чого не зобовязує, а лишень фіксує намір.
Приємно, звісно, але не більше того.
Andriy Lavrys

Мабуть, ЗЕленому ублюдку треба нагадати про Будапештський меморандум! Що Україні дало його підписання? Ні-хре-на.
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10.10.2020 16:55 Ответить
А-ха-ха! ЗЕлений ублюдок образився на принца Вільяма! Очевидно, напхали Вовчику по самі гланди)
Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
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10.10.2020 16:59 Ответить
Бубочка запропонував зіграти на роялі герцогу, а той відмовився. Бубочка образився.
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10.10.2020 18:21 Ответить
может опозорился, задним числом догнал, теперь стыдно принцу на глаза попадаться... Чего только стоит держать в руках возле принаца пакеты(целлофановые), как еще не "кравчучку".
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10.10.2020 17:35 Ответить
Або и того похлеще... Принц инициировал войну сигаретно-офшорным земаклям.
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10.10.2020 17:37 Ответить
ахахахахахахахахахахахаха
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11.10.2020 00:13 Ответить
 
 