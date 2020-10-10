МИД Великобритании поблагодарил СБУ за спецоперацию по задержанию рекордной партии контрабандных сигарет в 2019 году, - СБУ
Министерство иностранных дел Великобритании поблагодарило Службу безопасности Украины за успешное проведение спецоперации по задержанию рекордной партии контрафактных сигарет.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Королевская налогово-таможенная служба и Служба безопасности Украины сотрудничали вместе для противодействия контрабанде табачных изделий. Благодаря наибольшей за последние 30 лет операции было изъято рекордное количество незаконных сигарет - 130 млн. Также приостановлена работа трех фабрик, которые занимались их производством", - говорится в сообщении британского МИДа в официальном Твиттере.
Британские дипломаты отметили, что речь идет о ликвидации одной из самых серьезных организованных преступных группировок Европы: "Таким образом было сэкономлено более 100 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков".
В целом британская сторона высоко оценила сотрудничество со Службой безопасности Украины. "Борьба с преступными группировками и искоренения коррупции - важные сферы, в которых Великобритания предоставляет Украине поддержку. Правоохранительные органы обеих стран тесно сотрудничают для борьбы с транснациональной организованной преступностью", - заявили в Министерстве иностранных дел Великобритании.
Напомним, что масштабную операцию "Магма" СБУ провела совместно с британскими и польскими коллегами летом 2019 года. Была заблокирована деятельность крупной преступной группировки и изъята крупнейшая за всю историю независимости Украины контрабандная партия табачных изделий.
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Стоп, так меморандум абсолютно не є "мільярдною угодою". Це документ, який юридично ні до чого не зобовязує, а лишень фіксує намір.
Приємно, звісно, але не більше того.
Andriy Lavrys
Мабуть, ЗЕленому ублюдку треба нагадати про Будапештський меморандум! Що Україні дало його підписання? Ні-хре-на.
Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".