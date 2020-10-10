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"Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов

"Военные успехи ВС Азербайджана и международная поддержка нашей справедливой позиции создают новые возможности".

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на ресурс Haqqin.az.

Министр отметил, что Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посредничество Минской группы ОБСЕ по Карабаху за 28 лет ни к чему не привело, - Алиев

Автор: 

Азербайджан (794) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+25
Скоріш за все - фейк. Бо у Женевській конвенції чітко визначено, що народи, які мають етнічні держави не мають права самовизначення на територіях інших держав. Тобто вірмени Нагірного Карабаху на відміну від басків, наприклад, юридичного права на самовизначення не мають. Так само, як ніхто і ніде не має права перешкоджати вірменам у поверненні на територію Вірменії.
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10.10.2020 17:12 Ответить
+19
Каломойська вважає інакше,краще продатись кацапам за 100млрд,от тільки пад нагами путаются какието патриоты!!!
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10.10.2020 16:42 Ответить
+18
ну так твои братушки србы повырезали местное население, и не по рассказам пропагандонов в тельавизоре, а реальности, начни свой душераздирающий рассказ с этого
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10.10.2020 16:50 Ответить
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Каломойська вважає інакше,краще продатись кацапам за 100млрд,от тільки пад нагами путаются какието патриоты!!!
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10.10.2020 16:42 Ответить
Путлер взагалі вважає,що за срублі газпрому укри мають воювати з турками та азерами,бо вони тільки в рекрути й годяться,а думати не вміють-за них поросяче ,чи каломойне думає.
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10.10.2020 17:35 Ответить
Конечно это бред поддерживать международным сообществом откушенный кусок земли. Если кто-то считает что-то несправедливым, откусывать все равно нельзя, иначе европейскому процветанию придет каюк и будут сплошные войны
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10.10.2020 16:43 Ответить
Кусок, откушенный у Сербии, многие европейские страны поддержали.
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10.10.2020 16:47 Ответить
поплач кацапа
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10.10.2020 16:50 Ответить
ну так твои братушки србы повырезали местное население, и не по рассказам пропагандонов в тельавизоре, а реальности, начни свой душераздирающий рассказ с этого
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10.10.2020 16:50 Ответить
Нет никакой Сербии, есть говно-сателлит рашки на Балканах. Им бы радоваться что до сих пор живы и мутят воды по указке ************
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10.10.2020 16:54 Ответить
А це нічого, що серби розвернули етнічні чистки проти мусульман, на своїй території? Проти босняків і проти албанців-косоварів? От і змушені були, в Европі, піти на цей крок... Сербів, як і вас, кацапів, і вірменів, треба лупить до тих пір, поки не виб"ється ваша "імперскість" і "старшебратство"... Ти в курсі, що такими ж "чистками", три десятки років тому, вірмени займалися на території Карабаху та окупованих районів Азербайджану? І що убивали і виганяли не тільки азербайджанців, а й курдів, татар, татів, турок, грузинів? Так що стули писок, і не фігуруй тим, в чому не розбираєшся...
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10.10.2020 17:02 Ответить
Если ты не в курсе госдеп решил в Европе мусульманское госсударство создать и Изетбегович взял и не приехал на встречу .. УНА УНСО вместе с кацапам за армию Сербов воевала если что
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10.10.2020 17:16 Ответить
Ага... І колонію марсіан в Чувашії...
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10.10.2020 19:17 Ответить
Городской совет Женевы 7 октября 49 голосами «за», 18 «воздержавшимися» и 2 «против» принял резолюцию об осуждении военной агрессии Азербайджана, признании права армян Карабаха на самоопределение и принуждении заморозить активы клана Алиевых в Швейцарии.
"Військові успіхи створюють нові можливості для дипломатії", - міністр закордонних справ Азербайджану Байрамов - Цензор.НЕТ 6134
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10.10.2020 17:04 Ответить
Скоріш за все - фейк. Бо у Женевській конвенції чітко визначено, що народи, які мають етнічні держави не мають права самовизначення на територіях інших держав. Тобто вірмени Нагірного Карабаху на відміну від басків, наприклад, юридичного права на самовизначення не мають. Так само, як ніхто і ніде не має права перешкоджати вірменам у поверненні на територію Вірменії.
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10.10.2020 17:12 Ответить
Раз такого уровня фейки запускаются - дела у армяно-кацапов очень плохи
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10.10.2020 17:18 Ответить
А районнонный совет Женевы какую постанову принял по Карабаху?
Интересно также услышать мнение начальника транспортного цеха коммунальной службы района Шампель муниципалитета города Женевы!
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10.10.2020 17:21 Ответить
Ти б ще послався на "решение деревенского совета Зажопья"... Навіть якщо це не фейк (а вам, кацапам, "збрехать, що дурному з клуні скочить..."), то, тобі, для інформації - ти знаєш, що таке "суб"єкт міжнародного права"? Це суверенна держава, що діє в полі міжнародного публічного права... Місто Женева таким суб"єктом не є ... Крім того, місцевим органам влади Швейцарії ЗАБОРОНЕНО втручаться у фінансово-економічну діяльність суб"єктів підприємництва... В Швейцарських банках з 30-х років зберігаються гроші і золото нацистів, і весь світ не може нічого зробить, щоб навіть довідаться номери рахунків...
Це все одно, щоб ти, образившись на те, що не клює риба, зняв штани і насрав у річку...
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10.10.2020 18:28 Ответить
Это фейк из армянской "прессы".
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10.10.2020 18:32 Ответить
Ты из "армянпресс" этот фейк скопипастил, русский?
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10.10.2020 18:31 Ответить
А прекращение огня и разведение войск создают.... а нет, нифига они не создают. Кроме проблем на десятилетия для нас и наших детей.
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10.10.2020 16:44 Ответить
С помощью доброго слова и пистолета вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. (с)
Аль Капоне.
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10.10.2020 16:48 Ответить
Вообще вокруг проевропейских стран надо строить великую китайскую стену, защита от варваров
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10.10.2020 16:53 Ответить
А вас не волнует тот факт, что "проевропейские" страны существуют только в вашем воображении? Вам не приходит в вашу необразованную голову, что подобная стена, будучи построенной, пройдет через улицы городов, через дома и даже семьи? Нет "проевропейских" стран. В каждой стране, даже в составе ЕС, есть миллионы граждан, чье сознание намного ближе к сознанию феодальной России, чем к сознанию некоего идеализированного в ваших двух с половиной извилиной "европейца в вакууме". Даже в Америке такая же ситуация (выборы Трампа и последующий ряд событий это отлично продемонстрировали). Ваше желание "построить стену" обусловлено страхом и пролетарским стремлением к простым решениям - в стиле Шарикова: "отнять и разделить!"
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10.10.2020 16:58 Ответить
У нас не было стены с оркостаном, и чем это закончилось? И неизвестно сколько еще десятков тысяч людей погибнет в течении 10 летий?
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10.10.2020 17:01 Ответить
Стена не поможет! Есть пятая колонна которая откроет врагу ворота! Вот эту пятую колонну надо в телячьи вагоны и отправлять в Лаптестан! А вместо них можно пустить россиян которые хотят жить в цивилизованной стране!
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10.10.2020 17:05 Ответить
Пятую колонну нужно интернировать с конфискацией.
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10.10.2020 17:34 Ответить
Лучше аннигилировать.
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10.10.2020 17:56 Ответить
Возвратиться в ********* и провести остаток жизни там куда хуже смерти. Мы гуманисты. Но не до такой же степени!!!
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10.10.2020 18:31 Ответить
А кацап это судьба. Ни одного не пускать в Украину!
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10.10.2020 17:35 Ответить
Кацап это не только мутировавший алкоголик , но и фуйло с новичком в зубах.
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10.10.2020 19:59 Ответить
Де ти бачив таких "росіян"? Представники Росії, що перебралися за рубіж, так само, як і араби, найбільш важко асимілюються в цивілізованих країнах... Евреї, з цього року, ввели обмеження для "іудеоросіян", що бажають поселиться в Ізраїлі... Мову вчить не хочуть, працювать - теж... Тільки "бухтять", "бухають" і "права качають"...
(Я, прослуживши десяток років у російській "глибинці" і звикнувши до "кацапщини", приїхав у Львів, на два місяці, у відрядження... Коли повернувся, півроку звикав знову до "расейскай действительнасти"... А я ж народився і виріс в Україні!!! А що казать про тих дикунів, що нічого, крім "Расеї", не бачили?...) Тобі України не жаль? Набери в Гуглі "Скоропадский о русских в Украине", і почитай...
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10.10.2020 19:03 Ответить
Пустить? Россиян? "Посади свиню за стіл, вона й ноги на стіл". Цивілізованих росіян буквально ОДИНИЦІ. І то - це євреї, українці, поляки, німці.
П'ятій колоні слід видати паспорти негормадян. Без права участі у виборах і служби на державних посадах.
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10.10.2020 19:21 Ответить
Так вот я и говорю. Судебное решение о лишении гражданства и депортация для любителей русского мира! Самый простой и действенный рецепт!
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10.10.2020 17:15 Ответить
Знаешь, читая подобные предложения, у меня возникает "встречный план" - депортировать из страны всех прекраснодушных идиотов и ура-патриотических вышиватников. Но, боюсь, страна при этом практически опустеет. А форум Цензора просто прекратит свое существование. Засим прощаюсь. Желаю тебе выписать себе депортационный билет в ту страну, где наивность и глупость определяют гражданство.
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10.10.2020 17:23 Ответить
Большинство диктует свою волю меньшинству поскольку вас дебильных ватников меньше поэтому вас надо депортировать. Было бы вас больше тогда могли бы депортировать нас патриотов! Но жить в одной стране мы ты прав не будем. Это как жить нормальному человеку в одной квартире с наркоманом. Кто-то должен съежать!
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10.10.2020 17:35 Ответить
>>прекраснодушных идиотов<<
Ти й тут у першу десятку не потрапиш. Бо не "прекраснодушний", а звичайний. Vulgaris.
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10.10.2020 19:30 Ответить
Стіну побудувати було досить просто - отримав громадянство іншої країни - автоматично позбувся українського. З відповідним позбавленням права участі в українських виборах, права на виплату Україною пенсії (або її частки) заробленої в СеРеСеРе, тощо. Але робити це треба було вчасно. Тоді б увесь отой "сосуз офіцерів" давно перебрався б на територію своїх хазяїв.
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10.10.2020 17:18 Ответить
Польша почему-то не согласилась на щедрое предложение орка откусить что-нибудь с другой стороны
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10.10.2020 17:02 Ответить
Волнует. У меня есть простое решение в духе Путина! Всех кто не хочет жить цивилизовано отправить на Солнечную Колыму! Если хочешь жить как в России там и живи!
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10.10.2020 17:03 Ответить
Только чего-то потоки беженцев прут в Европу, а не из
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10.10.2020 17:05 Ответить
Необходимо более жесткое законодательство в сфере депортации не смог ассимилироватся марш на свою историческую родину! Европу как и Римскую империю погубят толпы варваров!
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10.10.2020 17:11 Ответить
Римскую империю, увы, погубили не варвары, а латифундии (олигархи-землевладельцы из Рима по современному) и институт граждан Рима (номенклатура по современному). Варвары только воспользовались охватившей империю деградацией.
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10.10.2020 18:38 Ответить
Не дай бог дожить к этому времени! Но думаю что доживу. В этом смысле надо брать пример израиля как они поступают с палестинцами! Выдворяют в их палестинский бантустан и держат их на расстоянии силой оружия!
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10.10.2020 17:13 Ответить
За счет Украины спасен "Газпром", а значит и Россия, - "ЕС" о подписании контракта на транзит газа между Украиной и РФ .

-
https://censor.net/ru/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu

.
Че скажите ?? ..
.
Зеленые и АбынеПОРОШЕНКОВЦЫ ?? .\
.
. .
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10.10.2020 16:54 Ответить
Передайте эти слова ЗеЛе и Ермаку
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10.10.2020 16:55 Ответить
Дуже вірно висловився міністр іноземних справ Азербайджану !!
Супер👍👍👍
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10.10.2020 16:56 Ответить
так рассуждают в стране, где не возможен шут на троне.
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10.10.2020 16:57 Ответить
Ары с ****** не довольны.
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10.10.2020 16:57 Ответить
да всем посрать на хитрожопых ар и их пигмейского ********.
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10.10.2020 17:26 Ответить
Порівняйте це з блаЗЄнсько-єрмаківським: ...ми не прославляємо воєнні успіхи [Війська України]...

Цим виродкам не треба важелі впливу, а лише капітуляція.
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10.10.2020 16:59 Ответить
У Ермака другая концепция, - главное не раздражать агрессора упоминанием о том, что он агрессор.
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10.10.2020 17:13 Ответить
"Військові успіхи створюють нові можливості для дипломатії", - міністр закордонних справ Азербайджану Байрамов - Цензор.НЕТ 3295
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10.10.2020 17:19 Ответить
Таки так!!))
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10.10.2020 17:23 Ответить
Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом.©
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10.10.2020 17:26 Ответить
ОТЛИЧНО СКАЗАНО! И сделано!!!
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10.10.2020 17:30 Ответить
внятный мужик и с мозгом дружит...
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10.10.2020 17:33 Ответить
Наш бубочка считае иначе.
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10.10.2020 17:50 Ответить
Он абсолютно прав в данном случае. Для х.уйловцев и подх.уйловников имеет абсолютное значение получение коллекционных отрезвляющих люлей. Они очень способствуют честной договороспособности данных обезьян.
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10.10.2020 18:08 Ответить
А фсбшна бубочка і його завхоз думають інакше.
09.10.20 13:34 https://censor.net/ru/news/3223959/******************************************************************************************.
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10.10.2020 18:44 Ответить
Армяха пішов нах з фуйлом з Карабаха.
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10.10.2020 20:00 Ответить
Господи пошли Украине , такого как Алиев
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10.10.2020 19:28 Ответить
молодец министр иностранных дел Азербайджана - нашел, таки, правильные слова для эрэфии.
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10.10.2020 20:10 Ответить
 
 