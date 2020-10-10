"Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов

"Военные успехи ВС Азербайджана и международная поддержка нашей справедливой позиции создают новые возможности".

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на ресурс Haqqin.az.

Министр отметил, что Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия.

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