"Военные успехи создают новые возможности для дипломатии", - министр иностранных дел Азербайджана Байрамов
"Военные успехи ВС Азербайджана и международная поддержка нашей справедливой позиции создают новые возможности".
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в Twitter, сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на ресурс Haqqin.az.
Министр отметил, что Азербайджан укрепляет свои дипломатические усилия.
Топ комментарии
+25 Said_
показать весь комментарий10.10.2020 17:12 Ответить Ссылка
+19 Савелий Абрамов
показать весь комментарий10.10.2020 16:42 Ответить Ссылка
+18 Коля Морозов #473086
показать весь комментарий10.10.2020 16:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Интересно также услышать мнение начальника транспортного цеха коммунальной службы района Шампель муниципалитета города Женевы!
Це все одно, щоб ти, образившись на те, що не клює риба, зняв штани і насрав у річку...
Аль Капоне.
(Я, прослуживши десяток років у російській "глибинці" і звикнувши до "кацапщини", приїхав у Львів, на два місяці, у відрядження... Коли повернувся, півроку звикав знову до "расейскай действительнасти"... А я ж народився і виріс в Україні!!! А що казать про тих дикунів, що нічого, крім "Расеї", не бачили?...) Тобі України не жаль? Набери в Гуглі "Скоропадский о русских в Украине", і почитай...
П'ятій колоні слід видати паспорти негормадян. Без права участі у виборах і служби на державних посадах.
Ти й тут у першу десятку не потрапиш. Бо не "прекраснодушний", а звичайний. Vulgaris.
-
https://censor.net/ru/news/3168068/za_schet_ukrainy_spasen_gazprom_a_znachit_i_rossiya_es_o_podpisanii_kontrakta_na_tranzit_gaza_mejdu
.
Че скажите ?? ..
.
Зеленые и АбынеПОРОШЕНКОВЦЫ ?? .\
.
. .
Супер👍👍👍
Цим виродкам не треба важелі впливу, а лише капітуляція.
09.10.20 13:34 https://censor.net/ru/news/3223959/******************************************************************************************.