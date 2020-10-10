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Новости Местные выборы-2020
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"ЕС" требует от ЦИК прекратить полномочия Добровеличковской ТИК на Кировоградщине из-за систематического нарушения Избирательного кодекса. ДОКУМЕНТ

Партия "Европейская Солидарность" требует от Центральной избирательной комиссии прекратить полномочия Добровеличковской поселковой территориальной избирательной комиссии (Кировоградская область) из-за систематического нарушения Избирательного кодекса Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

ЕС требует от ЦИК прекратить полномочия Добровеличковской ТИК на Кировоградщине из-за систематического нарушения Избирательного кодекса 01

"Добровеличковская ПТИК четыре раза принимала постановления об отказе в регистрации кандидатов от партии "Европейская Солидарность" на выборах в поселковый совет.

Два постановления уже признаны противоправными и отменены решениями Кировоградского окружного административного суда от 30 сентября и 2 октября 2020 года. Суд обязал Добровеличковская ПТИК рассмотреть документы о ресторацию кандидатов от партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

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Из-за систематических нарушений избирательного законодательства партия также обратилась к Новоукраинской районной территориальной избирательной комиссии с заявлением о досрочном прекращении полномочий Добровеличковской ПТИК. Районная ТИК не смогла принять решение по заявлению "Европейской Солидарности".

Между тем Добровеличковская ПТВК приняла еще два постановления от 5 и 7 октября и в третий раз и в четвертый раз отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС".

Как известно, Избирательный кодекс Украины не предусматривает возможности принятия избирательной комиссией по одному и тому же вопросу двух постановлений одновременно с одинаковым решением.Таким образом, Добровеличковская ПТИК не выполняет решения судов, действует за пределами избирательного законодательства и препятствует регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности".

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ЕС требует от ЦИК прекратить полномочия Добровеличковской ТИК на Кировоградщине из-за систематического нарушения Избирательного кодекса 02
ЕС требует от ЦИК прекратить полномочия Добровеличковской ТИК на Кировоградщине из-за систематического нарушения Избирательного кодекса 03
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ЕС требует от ЦИК прекратить полномочия Добровеличковской ТИК на Кировоградщине из-за систематического нарушения Избирательного кодекса 06
ЕС требует от ЦИК прекратить полномочия Добровеличковской ТИК на Кировоградщине из-за систематического нарушения Избирательного кодекса 07

Автор: 

выборы (24763) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Европейская Солидарность (1063) Кировоградская область (646)


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Топ комментарии
+24
Беніна зелена саранча, зробивши рейдерське захоплення влади, звичайно не збирається її віддавати, програвши на чесних виборах. Тому вони i приносять похоронні вінки під хату Смолія, нападають на Балуха і тупо блокують рахунки в банках під час виборів
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10.10.2020 17:05 Ответить
+14
Слуги наріду та опЖзОПА вже давно скооперувалися, та приймають одностайні рішення по блокуванню патріотичних сил.
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10.10.2020 17:21 Ответить
+8
Ви помиляєтися, це один незчіслених прикладів. Варто звернути увагу, якщо ви розумієте процес.
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10.10.2020 17:23 Ответить
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Беніна зелена саранча, зробивши рейдерське захоплення влади, звичайно не збирається її віддавати, програвши на чесних виборах. Тому вони i приносять похоронні вінки під хату Смолія, нападають на Балуха і тупо блокують рахунки в банках під час виборів
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10.10.2020 17:05 Ответить
Слуги наріду та опЖзОПА вже давно скооперувалися, та приймають одностайні рішення по блокуванню патріотичних сил.
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10.10.2020 17:21 Ответить
Інших новин мабуть немає, чим писали про забуту богом та людьми Добровеличківку...
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10.10.2020 17:07 Ответить
Ви помиляєтися, це один незчіслених прикладів. Варто звернути увагу, якщо ви розумієте процес.
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10.10.2020 17:23 Ответить
Особливо я помиляюсь, що це велике село, де погоду правлять два фермера (на котрих працює вся Добровеличківка). І ніяких перспектив і просвітів там не було і не буде.
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10.10.2020 17:38 Ответить
Ви абсолютно праві, але я вам вказав на вашу помилку (не в конкретному випадку, взаглі), ви не зрозуміли(
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10.10.2020 19:33 Ответить
парни из кировоградщины, вспомните мобилизированые тот бой под мариновкой, майора Степанова
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10.10.2020 17:07 Ответить
Агонія зеленої худоби. т
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10.10.2020 17:35 Ответить
Там видно одна зєсєпарня та їх таварісчі з опзж і замайбах в пачьотє.
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10.10.2020 17:37 Ответить
Прикольно - майбах в поросячьем ряду з пошарпаным "запором" крестьянина-пенса
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10.10.2020 17:44 Ответить
Обратите внимание, что у агента фсб - зеленского и его квартальной шоблы нет претензий к мертведчукам, зато есть претензии к порошенкам. Это все что нужно знать о режиме зе-сепара, который ненавидет все проукраинское. Ведь правду говорят, что зеленский - это реванш антимайдана.
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10.10.2020 17:54 Ответить
очень интересная интерактивная карта голосований и миграции предпочтений избирателей

https://texty.org.ua/d/2020/elections_history/ Як популізм накрив Україну. Історія голосувань з 2006 року:
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10.10.2020 18:01 Ответить
Дякую за лінк на цікаву статтю, інформація - супер.
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10.10.2020 18:37 Ответить
И кому еще не ясно, что если не проголосовать за Европейскую Солидарность на этих выборах, то на следующих выборах никаких выборов не будет, а ермак будет назначать депутатов.
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10.10.2020 19:25 Ответить
 
 