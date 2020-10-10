"ЕС" требует от ЦИК прекратить полномочия Добровеличковской ТИК на Кировоградщине из-за систематического нарушения Избирательного кодекса. ДОКУМЕНТ

Партия "Европейская Солидарность" требует от Центральной избирательной комиссии прекратить полномочия Добровеличковской поселковой территориальной избирательной комиссии (Кировоградская область) из-за систематического нарушения Избирательного кодекса Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Добровеличковская ПТИК четыре раза принимала постановления об отказе в регистрации кандидатов от партии "Европейская Солидарность" на выборах в поселковый совет.

Два постановления уже признаны противоправными и отменены решениями Кировоградского окружного административного суда от 30 сентября и 2 октября 2020 года. Суд обязал Добровеличковская ПТИК рассмотреть документы о ресторацию кандидатов от партии "Европейская Солидарность", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует от ЦИК распустить Кременчугскую ТИК из-за грубого нарушения законодательства. ДОКУМЕНТ

Из-за систематических нарушений избирательного законодательства партия также обратилась к Новоукраинской районной территориальной избирательной комиссии с заявлением о досрочном прекращении полномочий Добровеличковской ПТИК. Районная ТИК не смогла принять решение по заявлению "Европейской Солидарности".

Между тем Добровеличковская ПТВК приняла еще два постановления от 5 и 7 октября и в третий раз и в четвертый раз отказалась регистрировать кандидатов от "ЕС".

Как известно, Избирательный кодекс Украины не предусматривает возможности принятия избирательной комиссией по одному и тому же вопросу двух постановлений одновременно с одинаковым решением.Таким образом, Добровеличковская ПТИК не выполняет решения судов, действует за пределами избирательного законодательства и препятствует регистрации кандидатов от "Европейской Солидарности".

Читайте также: Бывший премьер Литвы Кубилюс: в Европарламенте знакомы с ситуацией в Кременчуге, это тест на демократию









