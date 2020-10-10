С начала суток зафиксирован 1 вражеский обстрел возле Водяного, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала текущих суток, 10 октября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксирован один вражеский обстрел.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе населенного пункта Водяное противник нарушил режим прекращения огня, осуществив один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Вражеский выстрел не представлял угрозу жизни и здоровью наших воинов, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

В районе проведения ООС военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидированы пожары вблизи Новоалександровки, Майорска и Катериновки. Кроме того, локализован пожар недалеко Болотенного.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 9 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 г., со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник совершил неприцельные выстрелы из стрелкового оружия. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов не было.

Военнослужащие Вооруженных Сил и спасатели ГСЧС локализовали пожары в районах населенных пунктов Новоалександровка и Катериновка. Кроме того, были окончательно ликвидированы ячейки возгорания возле Майорска.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 72 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 750 транспортных средств и 4 632 человека. Также были задержаны 7 человек, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и ее наемников.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыл 501 человек, в обратном направлении - 853 человека. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украине территорию пересекли 100 человек, в обратном направлении - 98 человек. КПВВ "Марьинка" не функционировал.