РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9921 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
15 828 50

Заставлять вводить дистанционное обучение никого не будем: МОН в понедельник направит в регионы лишь рекомендации, - Шкарлет

Заставлять вводить дистанционное обучение никого не будем: МОН в понедельник направит в регионы лишь рекомендации, - Шкарлет

В понедельник, 12 октября, Министерство образования и науки направит в регионы письмо с рекомендациями по переходу учреждений образования на дистанционное обучение. Однако МОН не будет никого заставлять вводить "дистанционку".

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.

Рекомендательное письмо в первую очередь будет касаться "оранжевых зон" карантина и регионов, где сложная ситуация с распространением коронавируса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Просьба найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - и.о. министра образования Шкарлет

"Мы, конечно же, будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать... Мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить. Уже же давно осуществилась децентрализация", - сказал Шкарлет.

Врио министра отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учреждениях образования.

"Я призвал быть ответственными всех, независимо от того, будь то школа или заведение высшего образования. Университеты давно, большинство из них находятся на дистанционном обучении для того, чтобы осуществить социальное дистанцирование", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 990 COVID-пациентов госпитализировали за сутки, это максимум с начала пандемии, - Степанов

Напомним, сегодня в своем Telegram-канале Шкарлет обратился к органам местного самоуправления с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение на ближайшие две недели. Свою просьбу он объяснил сдерживанием распространения коронавируса.

Автор: 

карантин (16729) школа (3023) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Умно! Типа скинуть ответственность на местные власти! Если заболеет куча детей то умыть руки мы типа предупреждали!
показать весь комментарий
10.10.2020 18:15 Ответить
+5
ну это правильно, ясен пень, что каждый кузнец своего счастья и плотник своего гроба,

но тревожит вопрос :

что должен делать дядя из Киева за те деньги, которые получает ?
показать весь комментарий
10.10.2020 19:51 Ответить
+4
А почему Шкарлет до сих пор сидит в министерском кресле? Его разве не вышвырнули, как афериста, жулика, плагиатора, корруппционера? Всё простили? Именно такое говно нужно власти. чтобы послушно и покорно выполнял грязную работу по хищению наших денег и торговле должностями...
показать весь комментарий
10.10.2020 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чтобы да так нет.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:08 Ответить
чтобы нет так да.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:29 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3456
показать весь комментарий
10.10.2020 20:42 Ответить
Вам уже вчора писали про вашу огидну спекуляцію.
Спам.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:14 Ответить
а что она написала нe так? учителя умерли не от ковида?
показать весь комментарий
10.10.2020 22:16 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html https://patrioty.org.ua/images/2020/10/07173622_3e73c0ad0869308c7baa433a191cfd46_large.jpg Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6186 Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1943
показать весь комментарий
10.10.2020 20:42 Ответить
Пусть Шкарлет скажет, почему сверху с облоно и районо спускают разнарядки умалчивать о случаях коронавируса в школах? Все директора угрожают учителям разными карами о разглашении информмации о covid. Мол, подыхайте тихо, да?! Никто молчать не будет: сейчас все соцсети узнают о ваших совковых методах!
показать весь комментарий
11.10.2020 07:41 Ответить
ну якщо у вчилки немає мізків, то нехай боїться і виконує наказ (наврядчи письмовий) про нерозголошення.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:44 Ответить
думаю второй и третьей четверти не будет .четвертая под вопросом.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:09 Ответить
А 2021 рік взагалі настане?
показать весь комментарий
10.10.2020 18:21 Ответить
та без проблем...но домашний,как и изначально сочельник и планировался
показать весь комментарий
10.10.2020 18:31 Ответить
А почему Шкарлет до сих пор сидит в министерском кресле? Его разве не вышвырнули, как афериста, жулика, плагиатора, корруппционера? Всё простили? Именно такое говно нужно власти. чтобы послушно и покорно выполнял грязную работу по хищению наших денег и торговле должностями...
показать весь комментарий
10.10.2020 18:14 Ответить
1. Його поставили на 3 місяці. тепер вони закінчилися і він класично заявив, що залишається.2. він подав у суд на тих, хто виявив його поагіат. Людям погрожуть, людей цькують. класика жанру. вчительські продукти у всій красі.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:47 Ответить
Умно! Типа скинуть ответственность на местные власти! Если заболеет куча детей то умыть руки мы типа предупреждали!
показать весь комментарий
10.10.2020 18:15 Ответить
Хтось за вас має вирішувати, що і коли ви маєте їсти та пити? Так і тут, вирішуйте на місцях на які жертви ви готові йти заради здоров'я ваших дітей. Ви САМІ! А не дядя з Києва, якого потім так просто назвати винним в УСЬОМУ.
Сам хлопе вирішуй, як тобі жити. Виключно сам!!!
показать весь комментарий
10.10.2020 18:25 Ответить
ну это правильно, ясен пень, что каждый кузнец своего счастья и плотник своего гроба,

но тревожит вопрос :

что должен делать дядя из Киева за те деньги, которые получает ?
показать весь комментарий
10.10.2020 19:51 Ответить
Если у меня похмелье или отравление, то моему соседу от этого ни холодно ни жарко. Но если COVID, то думаю, его это поднапряжет.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:41 Ответить
МОН реально не має права наказувати закрити школи саме по медичній причині. Його парафія в методичному плані. МОЗ із головним лікарем через кабмін за контролюючої підтримки полції і служби захисту споживачів може наказати місцевим утримувачам шкіл (меру) закрити школи саме по медпричинм.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:53 Ответить
Денюх нету..
Есть рекомендации..
Но вы держитесь!
))
показать весь комментарий
10.10.2020 18:17 Ответить
Змушувати вводити дистанційне навчання нікого не будемо: МОН у понеділок направить у регіони лише рекомендації, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4015
показать весь комментарий
10.10.2020 18:32 Ответить
Цю державну нагороду та звання заслуженого науковця України видав близький родич регіонал Табачник за суцільний плагіат. Що таке корупція в освіті та зазіхання на державне майно шкарлети сьогодня доводять реальними справами.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:12 Ответить
Цю державну нагороду та звання заслуженого науковця України видав близький родич регіонал Табачник за суцільний плагіат. Що таке корупція в освіті та зазіхання на державне майно шкарлети сьогодня доводять реальними справами.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:17 Ответить
Университеты на дистанционном и школы - большая разница. В ЕС не вводят дистанционное в школах, чтоб дать работать родителям. И так весь мир потерял в экономике в Lock Down.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:43 Ответить
меня беспокоит судьба выпускников - если в одних школах 11-классники будут учиться, а в других нет, то как сдавать ЗНО? на одинаковых условиях? самостоятельно по учебникам ребенок не может сам осилить весь материал, например, алгебру и геометрию ребенку надо объяснить, прочитать текст из учебника явно недостаточно.
показать весь комментарий
10.10.2020 18:49 Ответить
Наташа, я вас как маму понимаю. На ютубе есть очень хорошие уроки, вводите название темы по предмету и вперёд. Это лучше, чем ничего
показать весь комментарий
11.10.2020 08:43 Ответить
вимагайте, щоб 9 та 11 класи ходили очно на ЗНО-предмети. ШКола пуста, місця дофіга: поділити і посадити школярів по 10 на шкільну кімнату. Це вже дорослі діти, до таких в народ (між партами) вчателю ходити немає потреби. Вчитель достатньо захищений, знаходячись біля дошки. Усі в масках.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:58 Ответить
Давно треба було вже всіх відправити на карантин
показать весь комментарий
10.10.2020 20:00 Ответить
Беже яке обмежене створіння. Не здивований, що докторську здер.
Коли вже тебе пошлють нах.?
показать весь комментарий
10.10.2020 20:11 Ответить
Жопу листом прикрив. Молодець. В цьому в тебе чуйка є.
показать весь комментарий
10.10.2020 20:17 Ответить
Мені тут розказують про навчання онлайн.
Мрак.
"Рівень" знань - відповідний.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Потім ті хто так вивчився,будуть лікувати,працювати на різних об'єктах і тд.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:47 Ответить
почему учителям не выдают хоть одну маску в день? почему учителя должны умирать из-за того, что кто-то украл деньги?
показать весь комментарий
10.10.2020 22:24 Ответить
а видана маска круче постіраної? яке ти дурне.
показать весь комментарий
11.10.2020 09:00 Ответить
 
 