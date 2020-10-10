Заставлять вводить дистанционное обучение никого не будем: МОН в понедельник направит в регионы лишь рекомендации, - Шкарлет
В понедельник, 12 октября, Министерство образования и науки направит в регионы письмо с рекомендациями по переходу учреждений образования на дистанционное обучение. Однако МОН не будет никого заставлять вводить "дистанционку".
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал врио министра образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ.
Рекомендательное письмо в первую очередь будет касаться "оранжевых зон" карантина и регионов, где сложная ситуация с распространением коронавируса.
"Мы, конечно же, будем официально рекомендовать или смешанную форму, или полностью дистанционную. Не приказывать, а рекомендовать... Мы никого не можем заставить, какую форму обучения применить. Уже же давно осуществилась децентрализация", - сказал Шкарлет.
Врио министра отметил, что органы местной власти сами решают, когда начинать каникулы и какую форму обучения вводить в учреждениях образования.
"Я призвал быть ответственными всех, независимо от того, будь то школа или заведение высшего образования. Университеты давно, большинство из них находятся на дистанционном обучении для того, чтобы осуществить социальное дистанцирование", - добавил он.
Напомним, сегодня в своем Telegram-канале Шкарлет обратился к органам местного самоуправления с просьбой перевести учреждения образования на дистанционное обучение на ближайшие две недели. Свою просьбу он объяснил сдерживанием распространения коронавируса.
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Сам хлопе вирішуй, як тобі жити. Виключно сам!!!
но тревожит вопрос :
что должен делать дядя из Киева за те деньги, которые получает ?
Есть рекомендации..
Но вы держитесь!
))
Коли вже тебе пошлють нах.?
Мрак.
"Рівень" знань - відповідний.