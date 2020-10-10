Представитель омбудсмена Лисянский о ситуации с COVID-19 на окупированном Донбассе: "Больницы в ОРДЛО переполнены"

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на оккупированной территории Донбасса критическая.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей критическая. Больницы в ОРДЛО переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры такие как - социальная дистанция, масочный режим и др., не действуют.

Сейчас в ОРДЛО ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и реальное количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают", - написал Лисянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский. ФОТО

Оккупанты продолжают проводить массовые мероприятия. Кроме того, на протяжении всего 2020 года, оккупационные службы РФ в ОРДЛО системно вывозили местных жителей в Ростовскую область для оформления паспортов РФ.

"Таким образом, реализуя политические проекты, процессы интеграции жителей ОРДЛО в РФ (паспортизация, образовательная деятельность) оккупанты ставят выше сохранения здоровья и жизни жителей ОРДЛО", - отметил представитель омбудсмена.

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