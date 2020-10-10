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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Представитель омбудсмена Лисянский о ситуации с COVID-19 на окупированном Донбассе: "Больницы в ОРДЛО переполнены"

Представитель омбудсмена Лисянский о ситуации с COVID-19 на окупированном Донбассе:

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции на оккупированной территории Донбасса критическая.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей критическая. Больницы в ОРДЛО переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры такие как - социальная дистанция, масочный режим и др., не действуют.

Сейчас в ОРДЛО ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и реальное количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают", - написал Лисянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированной Луганщине РФ проводит мероприятия по усилению милитаризации детей, - представитель омбудсмена Лисянский. ФОТО

Оккупанты продолжают проводить массовые мероприятия. Кроме того, на протяжении всего 2020 года, оккупационные службы РФ в ОРДЛО системно вывозили местных жителей в Ростовскую область для оформления паспортов РФ.

"Таким образом, реализуя политические проекты, процессы интеграции жителей ОРДЛО в РФ (паспортизация, образовательная деятельность) оккупанты ставят выше сохранения здоровья и жизни жителей ОРДЛО", - отметил представитель омбудсмена.

Читайте также: Вытеснение всего украинского на оккупированном Донбассе может существенно затруднить реинтеграцию этих территорий, - Украина в ОБСЕ

Автор: 

Донбасс (26958) Лисянский Павел (96) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Главное, чтоб морги были переполненеы
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10.10.2020 20:01 Ответить
+3
Зачем так переживать за российских подданных? Какое нам дело до них? Об украинцах и и здоровье переживайте, о раненных и искалеченных под обстрелами где "перемирие") наших воинах, которые вынуждены сидеть в окопах без права ответить на нападения, о раненных гражданских на подконтрольных наших территориях...Это "успехи" в переговорах, где готовится дальнейшая сдача наших территорий, отвоеванных кровью и смертями украинских защитников страны. Скорбный и бессильный гнев. Думаете, если придут путиноиды будет мир, не будут стрелять? Россияне нас ненавидят. Всех. Им все равно вы за них или нет. Думайте что вы реально получите после местных выборов, а не просто верьте в лучшее. Бесплатный сыр только в мышеловке.
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10.10.2020 20:12 Ответить
+2
Как то ***** на ордлу.
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10.10.2020 20:01 Ответить
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ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ .....
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10.10.2020 19:23 Ответить
как раз на них ********* испытает свою "супер" вакцину
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10.10.2020 20:22 Ответить
Перейматись потрібно тими, що мешкають на підконтрольній Україні, а ті самі зробили свій вибір. То може ще будете направляти туди медикаменти, обладнання медичне і рятувати...
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10.10.2020 19:27 Ответить
Как то ***** на ордлу.
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10.10.2020 20:01 Ответить
Главное, чтоб морги были переполненеы
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10.10.2020 20:01 Ответить
Зачем так переживать за российских подданных? Какое нам дело до них? Об украинцах и и здоровье переживайте, о раненных и искалеченных под обстрелами где "перемирие") наших воинах, которые вынуждены сидеть в окопах без права ответить на нападения, о раненных гражданских на подконтрольных наших территориях...Это "успехи" в переговорах, где готовится дальнейшая сдача наших территорий, отвоеванных кровью и смертями украинских защитников страны. Скорбный и бессильный гнев. Думаете, если придут путиноиды будет мир, не будут стрелять? Россияне нас ненавидят. Всех. Им все равно вы за них или нет. Думайте что вы реально получите после местных выборов, а не просто верьте в лучшее. Бесплатный сыр только в мышеловке.
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10.10.2020 20:12 Ответить
ак зачем вы шастать дырляндцам даете? Они всякую заразу разносят и ковид - еще цветочки
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10.10.2020 20:33 Ответить
Как говорил киля азиров: "пихуй".
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10.10.2020 20:40 Ответить
краще б морги і цвинтарі. А так ще вилікуються ненароком...
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10.10.2020 20:44 Ответить
А російська чудо-вакцина не діє?
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10.10.2020 20:47 Ответить
А ее кто то вообще видел? Реально больницы Донецка забиты ковидными.
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10.10.2020 20:53 Ответить
да ну и хер им на встречу )) пускай подыхают и чем больше, тем лучше. после того что они призвали в страну войну, абсолютно никого сочувствия к нам не испытываю.
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10.10.2020 22:19 Ответить
Висловлюю стурбованість. І на неї ще й кладу занепокоєність.
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10.10.2020 21:18 Ответить
 
 