РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10289 посетителей онлайн
Новости
8 555 101

Нарпдеп "ЕС" Южанина о "пенсионной страшилке" Шмыгаля: Это все равно, что сказать людям - не платите ЕСВ, все равно ничего не получите

Нарпдеп

Заявление премьер-министра Шмыгаля о недостатке средств через 15 лет для выплаты пенсий неприемлема, потому что она демотивирует нынешних плательщиков ЕСВ.

 Об этом сказала в эфире программы "Мир і/чи війна" на телеканале Интер народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что подобные утверждения непрофессиональные, и накопительная система не станет панацеей для адекватного пенсионного обеспечения.

"Что касается заявления Шмыгаля. Слушайте, это все равно, что он сказал - не платите ничего, потому что вы ничего не получите. Поэтому эту историю нужно забыть. Я не согласна, что второй уровень нам позволит выйти из этой ситуации - не позволит, это должно быть многоуровневая, трех, четырех уровневая система", - убеждена Южанина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии

Она отметила, что правительство недостаточно использует те источники поступлений в Пенсионный фонд, которые есть и сейчас. Для этого власть должна предоставить соответствующие инструменты и поощрить людей платить налоги.

"Если у нас 18 миллионов трудоспособного населения, и только 13,2, которые являются застрахованными лицами - где 5 миллионов, которые не являются застрахованными и не платят совсем, даже минимальных взносов? По отчету Пенсионного фонда на 2019 г. они оценивают, что где-то 3,5 миллиона граждан Украины работают без оформления трудовых отношений, а 1,5 миллиона - это возможно те люди, которые не работают в Украине. Сейчас я бы хотела, чтобы и правительство, и мы сконцентрировались, нам нужно все сделать, чтобы 3,5 миллиона людей начали платить налоги", - считает Южанина.

"По вашей оценке, это как раз более 40% - 45% людей, работающих в аграрной отрасли, то давайте им инструменты поощрять их, чтобы они начали выплачивать взносы на свое будущее", - говорит Нина Южанина.

Она отметила, что солидарная система существует как базовая и в развитых странах Европы, но она усиливается дополнительными инструментами.

"О Германии только что говорили? А вы знаете, что у них солидарная система такая как у нас, это обеспечение минимального размера пенсий, а потом все пошло нарастать. Но солидарная система - это принцип обеспечения наименьших выплат пенсионерам. Остальное зависит от того, как построит государство все последующие программы для того, чтобы пенсионер мог себя обеспечить. Потому пенсионные системы - это и часть страховой медицины. Так как это в Израиле, в Германии работает. Поэтому у нас Пенсионный фонд должен стать таким мега-органом, который предложит на самом деле много шагов для решения этой проблемы", - считает Южанина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - "слуга народа" Третьякова

"Накопительная система, которая позволяет собрать людям на пенсию определенную сумму средств, может сработать, если человек будет 40 лет перечислять в Пенсионный фонд не менее 10% от доходов, которые он получит. И гарантии от государства также могут быть. Казахстан, например, дает гарантию государства, Пенсионные фонды должны увеличивать накопления на индекс инфляции. Минимально это гарантирует государство. Инструментов очень много, нам просто надо говорить о концептуальных вещах и двигаться для того, чтобы начать этот большой путь", - отмечает Южанина.

Автор: 

пенсионная реформа (1205) Пенсионный фонд (434) пенсия (2162) Южанина Нина (156) ЕСВ (16) Шмыгаль Денис (2736)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+27
Так по факту так оно и есть . Плати ЕСВ не плати , по факту мы все получим хрен с левой резьбой , а не пенсию . Те кто сей час с честно платит ЕСВ просто обеспечивает шикарную пенсию прокурорам , судьям и депутатам . Тем кому сей час 40 и меньше надо самим дуиать о своей старости , а надеятся на государство может только полный идиот.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:26 Ответить
+20
Так я при этой ЗЕлёной шобле воров и, пардон, муда..в, как работающий пенсионер не имею желания платить ЕСВ, по причине того, что они всё равное стырят мои взносы. С такой скоростью, как крадёт эта власть во главе с шутом, смывается только вода в унитазе. Ни при одной власти ТАК не крали, как это делают они.
показать весь комментарий
10.10.2020 19:21 Ответить
+18
Нарпдеп "ЕС" Южанина о "пенсионной страшилке" Шмыгаля: Это все равно, что сказать людям - не платите ЕСВ, все равно ничего не получите - Цензор.НЕТ 91
показать весь комментарий
10.10.2020 19:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Потратить можно не больше, чем заработал.
показать весь комментарий
11.10.2020 10:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 