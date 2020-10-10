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Новости Коронавирус и карантин
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В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко

В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возникнет нехватка коек в больницах для больных COVID-19.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ

"Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет достаточно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным", - сказал чиновник.

Как пояснил главный санврач, "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать куда-то за пределы области или в другой областной центр".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о ситуации с COVID-19: Впереди у нас нелегкий период - эпидемиологическая ситуация осложняется

"У нас сейчас уже есть полная смета и имеющееся оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это приоритетно, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации", - сообщил Ляшко.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6141
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10.10.2020 19:57 Ответить
+6
а не занять ли под больнички уже пустующие загородные санатории-профилактории, детские и ведомственные лагеря и базы отдыха ? там хоть какие-то не полевые условия???
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10.10.2020 20:01 Ответить
+5
А шосе до цього шпіталя прокладут ??)))
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10.10.2020 20:05 Ответить
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В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6141
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10.10.2020 19:57 Ответить
Наверное у наполеона фобия к пороху потому что рошен без его ведома производила торты наполеон....или травонулся корівкой
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10.10.2020 21:15 Ответить
а не занять ли под больнички уже пустующие загородные санатории-профилактории, детские и ведомственные лагеря и базы отдыха ? там хоть какие-то не полевые условия???
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10.10.2020 20:01 Ответить
Хатинки в Конче!!)))
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10.10.2020 20:06 Ответить
та да! ))) те отстреливаться будут ))))
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10.10.2020 20:13 Ответить
А нам сказали лікувати всіх на дому. Незалежно від стану хворого.
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10.10.2020 20:01 Ответить
згідно нових директив МОЗ : якщо температура тіла хворого протягом доби не піднімається вище кімнатної - негайно на кладовище по свіжозасфальтованій дорозі
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10.10.2020 20:12 Ответить
Так і буде. До речі, мені аж 10 китайських масок видали.
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10.10.2020 20:17 Ответить
Разворачивать надо на стадионах вместо короновирусных футбольных шоу.
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10.10.2020 20:02 Ответить
«10 октября 2020
Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за отсутствие зараженных коронавирусом.

Лидер КНДР https://lenta.ru/tags/persons/kim-chen/ Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за то, что в стране нет зараженных коронавирусом. Об этом он заявил во время праздничного парада в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .»

І пломбір у ніх вкусний.
Утомльонниє войной, і прітєснєнієм русского язика бєндєровцами ?
Желающіє єсть?
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10.10.2020 20:05 Ответить
А шосе до цього шпіталя прокладут ??)))
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10.10.2020 20:05 Ответить
да уж, мобильные госпитали. зеленые имбецилы жгут . в стране эпидемия полным ходом, а эти правящие дегенераты раздуплились.интересно, как быстро это будет сделано и кем? рожденные идиотами ими и подохнут
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10.10.2020 20:11 Ответить
дякуємо рідній зеленій дрисні за рідкісний комфорт часів другої світової війни!
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10.10.2020 20:12 Ответить
Звісно. Протягом років закривати районні лікарні (бо вони не ефективні) було доцільно і поріформаторськи. А платити лямами зарплати і пенсії держслужбовцям, суддям, прокурорам, мусорам - супервигідно для суспільства. Тепер лемент: місць не вистачає!!! Хотілось би сказати ріформаторам - жріть, що маєте, але ж воно, все одно торкнеться не їх, а пересічних громадян.
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10.10.2020 20:20 Ответить
так ты ж налогов не платил столько, чтобы содержать больницу
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10.10.2020 20:27 Ответить
Ой да канєшно... Пересічний громадянин винен. А де прогресивні податки на дохід? На виведений капітал? На розкіш? Твій сивочолий гетьман що прийняв?
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10.10.2020 21:11 Ответить
О, Боже...
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10.10.2020 20:34 Ответить
Мобильный госпиталь от Ляшко.............................................................................................. У населених пунктах із дефіцитом ліжок для хворих на COVID-19 розгортатимемо мобільні госпіталі, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 583
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10.10.2020 20:38 Ответить
О да. О советских времен у меня остались "приятные воспоминания", как мы в таком спали, 23 человека в одной палатке. Больных в них тоже так будут складировать, как солдат, у нас запросто так могут придумать. Да и теплее так, несомненно Главное, тех, кто уже отмучился, складывать вдоль стенок.
Сорри за черный юмор, что-то воспоминания об советской армии оказались не очень, так и пробивает на что-то этакое.
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10.10.2020 20:58 Ответить
Санврач Ляшко - это диагноз.
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10.10.2020 21:28 Ответить
У вас не хватает мед.персонала в обычных госпиталях и больницах...а на мобильные тем более не будет.... Хотя для 73% зебилов *какая разница* кто их там будет лечить, санитарка или врач ...
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10.10.2020 22:07 Ответить
Супрун клонипуют
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10.10.2020 22:55 Ответить
 
 