В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко
Министерство здравоохранения готово разворачивать мобильные госпитали в населенных пунктах, где возникнет нехватка коек в больницах для больных COVID-19.
Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть локальные населенные пункты и административные территории, в которых заполненность коек растет достаточно быстро, поэтому там нужны временные мобильные госпитали и мобильные бригады, которые будут оказывать медицинскую помощь больным", - сказал чиновник.
Как пояснил главный санврач, "проще развернуть госпиталь и привезти медицинского работника, чем всех транспортировать куда-то за пределы области или в другой областной центр".
"У нас сейчас уже есть полная смета и имеющееся оборудование, кровати на укомплектование временного госпиталя на 500 коек. Сейчас мы определили локации, где это приоритетно, которые, я думаю, в ближайшее время будут разворачиваться, если не будет стабилизации эпидемической ситуации", - сообщил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за отсутствие зараженных коронавирусом.
Лидер КНДР https://lenta.ru/tags/persons/kim-chen/ Ким Чен Ын поблагодарил корейцев за то, что в стране нет зараженных коронавирусом. Об этом он заявил во время праздничного парада в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи, передает http://www.ria.ru/ РИА Новости .»
І пломбір у ніх вкусний.
Утомльонниє войной, і прітєснєнієм русского язика бєндєровцами ?
Желающіє єсть?
Сорри за черный юмор, что-то воспоминания об советской армии оказались не очень, так и пробивает на что-то этакое.