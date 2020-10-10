В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Всего в Украине больничные койки для больных коронавирусной болезнью заполнены на 59,4%.

В четырех областях Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки для больных COVID-19 заполнены на 59,4%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наиболее загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В населенных пунктах с дефицитом коек для больных COVID-19 будем разворачивать мобильные госпитали, - главный санврач Ляшко

В Киеве же этот показатель составляет 69%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости на коронавирус за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В других регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.