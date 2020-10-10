В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Всего в Украине больничные койки для больных коронавирусной болезнью заполнены на 59,4%.
В четырех областях Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки для больных COVID-19 заполнены на 59,4%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.
Наиболее загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.
В Киеве же этот показатель составляет 69%.
Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.
При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости на коронавирус за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В других регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.
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https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
И это не сарказм, к сожалению.
Пандемія.
І бонусом маємо країну з президентом клоуном, і трускавецькою владою.
Дякуємо житєлям кривбасса, і зрітєлям «Скотов».
В Украине появилась новая проблема - возник дефицит специальных палочек для забора материала из носоглотки для ПЦР-теста. Об этом сообщил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
Он разъяснил, что для ПЦР-теста подходят только специальные палочки: наконечник из патентованного материала, который легко впитывает вирус и легко отдает его аппарату в лаборатории. Обычная вата для этих целей не подходит.
«Купить палочки (китайские, близкие к оригиналу) можно за 1 доллар, а это 1/5 стоимости теста», - констатировал медик, отметив, что именно качество материала палочки является гарантией того, что лаборатория обнаружит вирус.
Он также отметил, что проблема коснулась не только Украины - еще весной президент США Дональд Трамп заявлял, что именно количество палочек лимитирует тестирование в США.
...
** иммунохроматографический экспресс-анализ на антитела к COVID. Позволяет быстро выяснить, болел ли пациент (или, может, болеет прямо сейчас). Антитела IgM и IgG - это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом в самом начале заболевания. Для экспресс-теста нужна кровь - из пальца или из вены;
*** анализ на эти же антитела, но методом иммуноферментного анализа крови (ИФА), он же - иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА). Не только покажет, что есть антитела IgM и IgG, но и сколько их (их титр). Другими словами, находится ли пациент в стадии болезни, или у него уже сформирован иммунитет (правда, еще неясно, силен ли этот иммунитет, как долго он действует и какой, собственно, титр является "хорошим"). Для анализа возьмут кровь из вены;
**** иммунохроматографический экспресс-анализ на вирусные антигены (белки в РНК коронавируса, на которые реагирует иммунная система). Показывает, заражен ли человек в момент взятия мазка (его берут из носа). Достоинства: очень быстрый, можно "отстреляться" прямо на приеме у врача. Минусы: неточный
и уже потом выяснится, шо трупик и не болел вроде ничем....
Насчет наличия в продаже не знаю, я накупила целую кучу давно, как только появились.
ты есть на самом деле. Китайскими палочками заменим конституцию слабоумным так что ли?
а). Щоб не дати опежопі зайняти 1 місце зараз.
б). Щоб потім провести вибори одночасно на підконтрольній і окупованій території.
Старались із усіх сил, щоб пік на ту частину в цей час спихнути. Молодці, зебобики.
Больничная койка, конечно не слишком большая, но для того, что бы ее заполнить на 100% нужен еще тот жиртрест-пациент!