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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Всего в Украине больничные койки для больных коронавирусной болезнью заполнены на 59,4%.

В четырех областях Украины больничные койки заполнены на более чем 70%. Всего в стране больничные койки для больных COVID-19 заполнены на 59,4%. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наиболее загруженными являются больницы Донецкой (107,8%), Одесской (81,1%), Луганской (81,1%) и Харьковской (72,4%) областей.

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В Киеве же этот показатель составляет 69%.

Меньше всего загружены больницы в Херсонской (23,2%), Ивано-Франковской (36,4%), Закарпатской (41,4%) и Кировоградской (50,9%) областях.

При этом Кировоградская область остается единственным регионом, который готов к ослаблению карантина в стране. Здесь показатель заболеваемости на коронавирус за последние 14 дней на 100 тысяч населения составляет 23,6 при норме в 40. В других регионах этот показатель превышен. В среднем в Украине он составляет 159,5.

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав 01

Автор: 

больница (1444) карантин (16729) Минздрав (4905) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
От повезло.
Пандемія.
І бонусом маємо країну з президентом клоуном, і трускавецькою владою.
Дякуємо житєлям кривбасса, і зрітєлям «Скотов».
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10.10.2020 20:16 Ответить
+7
107% заполнение коек в Донецкой области. Это как? Начинают укладывать по 2 в одну кровать?
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10.10.2020 20:12 Ответить
+3
7,8% під шконкою !!))
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10.10.2020 20:18 Ответить
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107% заполнение коек в Донецкой области. Это как? Начинают укладывать по 2 в одну кровать?
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10.10.2020 20:12 Ответить
7,8% під шконкою !!))
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10.10.2020 20:18 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. 49-річний директор Вишнівского ліцею "Ідеал"
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7923
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10.10.2020 20:44 Ответить
Вчителі-герої, які загинули, виконуючи свій обов'язок перед Батьківщиною. У м.Вінниці померла вчителька історії міської школи №10 Лілія Заворотна
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 6568
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10.10.2020 20:44 Ответить
подшконочные - лица склонные к сепаратизму и 72.3% хотя на доннечіні за бубочку голосовало больше 80ти
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10.10.2020 21:08 Ответить
Это значит что используют те койки которые не планировали использовать под ковид
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10.10.2020 20:24 Ответить
Это если отделение для дрыстунов ( инфекционное ) забито ,переводят к туберкулезникам.затем к дурикам затем к сифилитикам затем в онкологию.судя по ЗЕленой логикой будет самэ так
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10.10.2020 21:11 Ответить
а по барыжной не так?
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10.10.2020 21:21 Ответить
Причина різкого спалаху вірусу - відкриття навчальних установ. Родичка працює в школі, кажe, дужe багато дітeй напівхворі : кашляють, чихають. Діти відносно лeгко пeрeносять хворобу, алe викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл. Звeрху з РайВНО спустили нeофіційний наказ - нe розгалошувати інформацію щоди захворюваності в установах, дирeктори провeли роботу з колeктивами.Всe як у совку, причому вчитeлям дали аж одну маску за вeсь час! Враховуючи, що вчитeлі, здeбільшого, пeнсійного та пeрeдпeнсійного віку з купою хронічних захворювань, ризик важких форм лужe високий. Чи застрахували здоров'я пeдагогів, чи роблять ім рeгулярні тeсти, чи підвищили зарплатню за роботу в шкідливих умовах? Дeкілька днів назад помeр від короновірусу 49річний дирeктор школи 4, у місті Вишнeвому, також загинула вчитeль у м. Вінниці - і цe тільки початок...
https://patrioty.org.ua/society/u-vinnytsi-koronavirus-vbyv-vchytelku-shkoly-foto-347393.html
https://ukranews.com/news/730221-umer-direktor-litseya-v-vishnevom-vladimir-kovalenko-zaklyucheniya-o-prichinah-smerti-net
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10.10.2020 20:43 Ответить
"викладачі почали, мeрти як мухи, у пeрeповнeних класах та приміщeннях шкіл." Прямо в школах умирают? и куда их складывают? В штабеля или так и валяются?
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10.10.2020 21:23 Ответить
Да ну, просто подогнали к школе мобильный крематорий, и кто из школы вышел, всех сжигают.
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10.10.2020 23:24 Ответить
Точно говорю вам - не видел я передвижных крематориев, а вот горы трупов везде - уже даже не хватает места в коридорах так их прм на улице складывают в штабеля
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11.10.2020 16:06 Ответить
я за 200% Там все одно сепарів більше ніж нормальних
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10.10.2020 20:43 Ответить
7% уже не в профильных инфекционках, а где получится.
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10.10.2020 20:48 Ответить
В подвалах и туалетах?
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10.10.2020 23:25 Ответить
В обычных районных, ведомственных и т.п. разервов хватит ещё на месяц-два при сохранении темпов роста заболевших. Потом дойдет и до подвалов с чердаками.
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11.10.2020 01:12 Ответить
,,в коридорах..
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10.10.2020 21:10 Ответить
В коридоре инфекционки - это как раз штатное место, оно учитывается в этих самых 100%
И это не сарказм, к сожалению.
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10.10.2020 23:26 Ответить
От повезло.
Пандемія.
І бонусом маємо країну з президентом клоуном, і трускавецькою владою.
Дякуємо житєлям кривбасса, і зрітєлям «Скотов».
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10.10.2020 20:16 Ответить
"Конец ПЦР-диагностики?": в Украине закончились специальные палочки для тестов...

В Украине появилась новая проблема - возник дефицит специальных палочек для забора материала из носоглотки для ПЦР-теста. Об этом сообщил президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.
Он разъяснил, что для ПЦР-теста подходят только специальные палочки: наконечник из патентованного материала, который легко впитывает вирус и легко отдает его аппарату в лаборатории. Обычная вата для этих целей не подходит.

«Купить палочки (китайские, близкие к оригиналу) можно за 1 доллар, а это 1/5 стоимости теста», - констатировал медик, отметив, что именно качество материала палочки является гарантией того, что лаборатория обнаружит вирус.
Он также отметил, что проблема коснулась не только Украины - еще весной президент США Дональд Трамп заявлял, что именно количество палочек лимитирует тестирование в США.
В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4197

...
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10.10.2020 20:17 Ответить
Думаю, люба паличка, виготовлена із поліпропілену (а краще-із скла) вирішить проблему. Ціна питання -10 коп.
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10.10.2020 20:36 Ответить
Поліпропілен та скло нічого не впитують.
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10.10.2020 22:00 Ответить
Звичайно. Плюс інертні. А потрібно щоб "впитували"? Я думаю, навпаки. Якщо потрібно шкрябати, можна зробити повехню шершавою.
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11.10.2020 09:26 Ответить
А мне брали кровь с пальца и наносили на тест. Через 15 минут результат.
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10.10.2020 21:35 Ответить
наиболее распространены 4 вида тестов:* метод ПЦР (он же - молекулярная диагностика, он же - метод амплификации нуклеиновых кислот, он же - ОТ ПЦР, он же - RT-LAMP). Метод позволяет найти РНК коронавируса. Если РНК найдена - человек инфицирован. Если РНК не найдена - человек либо не инфицирован, либо инфицирован, но вирусная нагрузка очень маленькая, либо инфицирован, но уже серьезно - вирус "спустился" в лёгкие, либо был инфицирован, но уже выздоровел. Для исследования по этому методу берется мазок из носа или ротоглотки;
** иммунохроматографический экспресс-анализ на антитела к COVID. Позволяет быстро выяснить, болел ли пациент (или, может, болеет прямо сейчас). Антитела IgM и IgG - это иммунные клетки, которые вырабатываются в организме человека в результате его контакта с вирусом в самом начале заболевания. Для экспресс-теста нужна кровь - из пальца или из вены;
*** анализ на эти же антитела, но методом иммуноферментного анализа крови (ИФА), он же - иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА). Не только покажет, что есть антитела IgM и IgG, но и сколько их (их титр). Другими словами, находится ли пациент в стадии болезни, или у него уже сформирован иммунитет (правда, еще неясно, силен ли этот иммунитет, как долго он действует и какой, собственно, титр является "хорошим"). Для анализа возьмут кровь из вены;
**** иммунохроматографический экспресс-анализ на вирусные антигены (белки в РНК коронавируса, на которые реагирует иммунная система). Показывает, заражен ли человек в момент взятия мазка (его берут из носа). Достоинства: очень быстрый, можно "отстреляться" прямо на приеме у врача. Минусы: неточный
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10.10.2020 21:40 Ответить
Спасибо. 🙂
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10.10.2020 21:45 Ответить
понятно - заколят до здоху по любому.
и уже потом выяснится, шо трупик и не болел вроде ничем....
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10.10.2020 21:47 Ответить
а степашка говорил всего хватает...
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10.10.2020 20:24 Ответить
Язик він без кісток і мозолей на ньому не буває !!Звіздіти , не мішки тягати !!))
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10.10.2020 20:28 Ответить
Масок ніде не бачу, особливо в магазінах, один в масці почуваю себе якимсь божевільним. Але таких як я все менше і менше, деякі носять маски лише на підбородку, що не дає ніякого ефекту. Знаю перехворівших у легкій та середній формі, про затрати розказують що ПЦР тести дуже дорогі.
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10.10.2020 20:30 Ответить
А у нас в магазинах все в масках.
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10.10.2020 21:31 Ответить
На житомирщині і київщині нема, а де Ви?
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10.10.2020 21:37 Ответить
В Запорожье. Я не о наличии масок в продаже, а о том, что люди ходят в масках в магазинах.
Насчет наличия в продаже не знаю, я накупила целую кучу давно, как только появились.
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10.10.2020 21:43 Ответить
В транспорті всі майже в масках. На бороді. Прямо, як в трусах на колінах.
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11.10.2020 09:30 Ответить
Про трусы супер👍🙂🙂
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11.10.2020 09:33 Ответить
Це де таке? У нас всі у масках (Київ), але останнім часом побільшало дурнуватих, які саме в магазинах носять маску на підборідді, одну таку сьогодні мала честь зустріти в аптеці, і це чмо розповідало, що воно після температури дуже довго викашлює і дайте їй лікі. Дуже хотілося стартонути з тої аптеки.
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10.10.2020 21:42 Ответить
так зачем вы шастать дырляндцам даете? Они всякую заразу разносят и ковид - еще цветочки
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10.10.2020 20:31 Ответить
Ваш тест, тест неправильный.Только наши дефицитные китайские палочки могут выявмть кто
ты есть на самом деле. Китайскими палочками заменим конституцию слабоумным так что ли?
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10.10.2020 20:39 Ответить
При чем тут конституция?
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10.10.2020 22:01 Ответить
Думаю, справа йде планомірно до відміни виборів у дирі.
а). Щоб не дати опежопі зайняти 1 місце зараз.
б). Щоб потім провести вибори одночасно на підконтрольній і окупованій території.
Старались із усіх сил, щоб пік на ту частину в цей час спихнути. Молодці, зебобики.
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10.10.2020 20:42 Ответить
Ну ясное дело!
Больничная койка, конечно не слишком большая, но для того, что бы ее заполнить на 100% нужен еще тот жиртрест-пациент!
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10.10.2020 21:17 Ответить
Великие зеленые математики, это как в рашке 146% проголосовавших. Братья они с рускамирцами по разуму.
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10.10.2020 21:30 Ответить
 
 