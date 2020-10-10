РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10832 посетителя онлайн
Новости Репрессии в Беларуси Революция в Беларуси
8 567 31

Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: "Узнала? Муж звонит". – "Может, тебя уже где-то встречать?"

Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем:

В субботу, 10 октября, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская по телефону поговорила со своим мужем Сергеем, который находится в СИЗО в Беларуси. Разговор супругов состоялась впервые за 4 месяца.

Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе добавили, что подробности разговора Тихановских будут оглашены позже.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Лукашенко встретился в СИЗО КГБ с политзаключенными оппозиционерами. ФОТО

"Узнала? Муж звонит", – сказал Сергей в начале беседы.

"Может быть, тебя уже где-то встречать?" – спросила политик.

Тихановская призналась, что держится только благодаря поддержке белорусов. "Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены", – заявила она. Ее супруг посоветовал действовать жестче.

По мнению лидера оппозиции, переговоры власти и оппозиции неизбежны.

Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: Узнала? Муж звонит. – Может, тебя уже где-то встречать? 01
Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: Узнала? Муж звонит. – Может, тебя уже где-то встречать? 02
Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: Узнала? Муж звонит. – Может, тебя уже где-то встречать? 03
Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: Узнала? Муж звонит. – Может, тебя уже где-то встречать? 04

Отметим, Сергей Тихановский был кандидатом в президенты Беларуси. Однако белорусский режим арестовал Тихановского. Место Тихановского в гонке заняла его жена Светлана, которая стала главной конкуренткой Александра Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) Тихановская Светлана (390)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек !
показать весь комментарий
10.10.2020 21:11 Ответить
+5
я знаю, росія, північна Корея.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:14 Ответить
+5
лугандония...... там нет ниодного биндеровца и кококорателя.люди так от этого счастливы шо за пенсиями и продуктами ездют к фошистам
показать весь комментарий
10.10.2020 21:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек !
показать весь комментарий
10.10.2020 21:11 Ответить
я знаю, росія, північна Корея.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:14 Ответить
лугандония...... там нет ниодного биндеровца и кококорателя.люди так от этого счастливы шо за пенсиями и продуктами ездют к фошистам
показать весь комментарий
10.10.2020 21:31 Ответить
Так це ж не країна, це пухлина.
показать весь комментарий
10.10.2020 23:10 Ответить
Вот переговоры
Сергію Тіхановскому дозволили зателефонувати дружині Світлані. Хтось сьогодні вирішив пограти в доброго царя.
https://www.youtube.com/watch?v=cgGCorpJaho
показать весь комментарий
10.10.2020 21:48 Ответить
А може то зовсім не Тихановська і зовсім не з чоловіком розмовляла? Пранки в тренді. Хто там з Данією розмовляв?
показать весь комментарий
11.10.2020 09:48 Ответить
точно Тихановская? или опять хренпойми какие пранкеры..
показать весь комментарий
10.10.2020 21:12 Ответить
судя по записям бацькиного кгб, это была какая-то немка. её пытали. пытки по телефону. кроме "Das ist fantastisch!" и стонов, больше ничо было не разобрать ))
показать весь комментарий
10.10.2020 21:25 Ответить
Трэш-шапито с применением картофеля.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:12 Ответить
Было смешно, когда Тихановская возжелала переговоров с Путиным, а ее Раисся тут же в розыск объявила.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:15 Ответить
хм??всё логично!!ФСБ ,,пообщаться" как бы не против!!за чашечкой ,,чая" разумеется!!
показать весь комментарий
10.10.2020 21:39 Ответить
Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем - Цензор.НЕТ 4417
показать весь комментарий
10.10.2020 21:20 Ответить
странно, шо без пяти процентов президент беларуси шляется по заграницам вместо того, шобы косами своими русыми вытащить мужа из картофельного погреба
показать весь комментарий
10.10.2020 21:22 Ответить
А могла б и перестукиватца..
Єнто паРашка ..
показать весь комментарий
10.10.2020 21:24 Ответить
Оттепель...
не зря ходили миллионными маршами...
показать весь комментарий
10.10.2020 21:26 Ответить
Семья -- ячейка общества! -- муж у станка, баба на кухне, дети в школе.

Делаем выводы: Бабарико устраивает Луку, как возможный лидер ручной оппозиции, но врядли устраивает *****.
...ждём третье лицо, которому откроются все объятия -- от тайги до британских морей! ...включая Беларусь...
показать весь комментарий
10.10.2020 21:36 Ответить
Сдавай Лука пост . https://www.youtube.com/watch?v=v1EOEMpj9WM
показать весь комментарий
10.10.2020 21:41 Ответить
Это кто?
Эксперд?
показать весь комментарий
10.10.2020 21:43 Ответить
Залізні аргументи.
Кухонний леворюціонер.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:47 Ответить
$e#$ по телефону.
показать весь комментарий
10.10.2020 21:41 Ответить
Это что на фото переодетый мужик, или все таки переводчица которая познакомилась с будущим мужем в ночном клубе в котором он был хозяином а она случайно зашла будучи студенткой?
показать весь комментарий
10.10.2020 21:46 Ответить
Кремль готовит ее на трон
показать весь комментарий
10.10.2020 21:50 Ответить
Zapad ne dast ne centa poka vo vlasti rezim.Vycerknuli vse pomoci
показать весь комментарий
10.10.2020 23:07 Ответить
Новина з розряду - супер ,, Тіхановська позвоніла мужу ,, я такий розчулений , місця собі не знаходжу . !! .

НАРЕШТІ .!!! Фух-х ,, аж в піт кинуло ..
показать весь комментарий
10.10.2020 22:01 Ответить
Михалок нарвется, шо Вовка нагороди у него заберет , ну шоб уХйлу понравиться...
"Какой на х...й медиатор, извините?! Правильная постановка вопроса? Причем медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста, Доктора Зло, самого главного антигероя человечества", - возмутился Михалок, обращаясь к Тихановской
показать весь комментарий
10.10.2020 22:06 Ответить
Крємбіліадські методи-проходили..
показать весь комментарий
10.10.2020 22:06 Ответить
шо б его хотя бы не *********** за етот разговор - бесплатного ничего нет в етой жизни...
показать весь комментарий
10.10.2020 22:15 Ответить
Vopros kto vzial 15 tysiac,samozvanec skazal sto dali jej,a ona oprovergla.Gde dengi.propali?
показать весь комментарий
10.10.2020 22:39 Ответить
"Сергей :-Ну , надо как-то жёстче быть.
-Светлана : Жестче ? С кем... с Макроном или с Меркель... ....Но значит будем жестче... "
показать весь комментарий
10.10.2020 23:51 Ответить
Агния, Корней - семейка Адамсов
Если серьезно детей конечно жалко, но родители у них явно "УО" как говорила наша учительница начальных классов
показать весь комментарий
11.10.2020 00:45 Ответить
 
 