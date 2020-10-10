Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: "Узнала? Муж звонит". – "Может, тебя уже где-то встречать?"
В субботу, 10 октября, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская по телефону поговорила со своим мужем Сергеем, который находится в СИЗО в Беларуси. Разговор супругов состоялась впервые за 4 месяца.
Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
В пресс-службе добавили, что подробности разговора Тихановских будут оглашены позже.
"Узнала? Муж звонит", – сказал Сергей в начале беседы.
"Может быть, тебя уже где-то встречать?" – спросила политик.
Тихановская призналась, что держится только благодаря поддержке белорусов. "Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены", – заявила она. Ее супруг посоветовал действовать жестче.
По мнению лидера оппозиции, переговоры власти и оппозиции неизбежны.
Отметим, Сергей Тихановский был кандидатом в президенты Беларуси. Однако белорусский режим арестовал Тихановского. Место Тихановского в гонке заняла его жена Светлана, которая стала главной конкуренткой Александра Лукашенко.
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Сергію Тіхановскому дозволили зателефонувати дружині Світлані. Хтось сьогодні вирішив пограти в доброго царя.
https://www.youtube.com/watch?v=cgGCorpJaho
Єнто паРашка ..
не зря ходили миллионными маршами...
Делаем выводы: Бабарико устраивает Луку, как возможный лидер ручной оппозиции, но врядли устраивает *****.
...ждём третье лицо, которому откроются все объятия -- от тайги до британских морей! ...включая Беларусь...
Эксперд?
Кухонний леворюціонер.
НАРЕШТІ .!!! Фух-х ,, аж в піт кинуло ..
"Какой на х...й медиатор, извините?! Правильная постановка вопроса? Причем медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста, Доктора Зло, самого главного антигероя человечества", - возмутился Михалок, обращаясь к Тихановской
-Светлана : Жестче ? С кем... с Макроном или с Меркель... ....Но значит будем жестче... "
Если серьезно детей конечно жалко, но родители у них явно "УО" как говорила наша учительница начальных классов