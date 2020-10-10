Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: "Узнала? Муж звонит". – "Может, тебя уже где-то встречать?"

В субботу, 10 октября, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская по телефону поговорила со своим мужем Сергеем, который находится в СИЗО в Беларуси. Разговор супругов состоялась впервые за 4 месяца.

Об этом сообщила пресс-служба оппозиционерки в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

В пресс-службе добавили, что подробности разговора Тихановских будут оглашены позже.

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"Узнала? Муж звонит", – сказал Сергей в начале беседы.



"Может быть, тебя уже где-то встречать?" – спросила политик.



Тихановская призналась, что держится только благодаря поддержке белорусов. "Знаю, что отступать мы не можем и никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены", – заявила она. Ее супруг посоветовал действовать жестче.



По мнению лидера оппозиции, переговоры власти и оппозиции неизбежны.









Отметим, Сергей Тихановский был кандидатом в президенты Беларуси. Однако белорусский режим арестовал Тихановского. Место Тихановского в гонке заняла его жена Светлана, которая стала главной конкуренткой Александра Лукашенко.