На Тернопольщине от COVID-19 умер уже шестой медик - анестезиолог-реаниматолог Петренко, - областное управление здравоохранения

С начала пандемии в Тернопольской области умер уже шестой медик из более 1330 заболевших COVID-19 медицинских работников.

Об этом сообщило областное управление здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На 67 году скоропостижно скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской ЦРБ Олег Петренко. Это уже шестая смерть медика от осложнений COVID-19 в области. В больнице Олег Петренко - с 2006 года. Дважды находился в Ливии, работая там медиком по контракту. Окончательно вернулся на работу в Тернопольскую ЦРБ три года назад. Он до последнего спасал других от COVID-19. Сам не смог спастись", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в областном лабораторном центре, по состоянию на 10 октября по результатам исследований методом ПЦР лабораторно подтверждены 15 585 случаев COVID-19, 197 - летальных, 10813 человек выздоровели.