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Новости Коронавирус и карантин
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На Тернопольщине от COVID-19 умер уже шестой медик - анестезиолог-реаниматолог Петренко, - областное управление здравоохранения

На Тернопольщине от COVID-19 умер уже шестой медик - анестезиолог-реаниматолог Петренко, - областное управление здравоохранения

С начала пандемии в Тернопольской области умер уже шестой медик из более 1330 заболевших COVID-19 медицинских работников.

Об этом сообщило областное управление здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На 67 году скоропостижно скончался врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской ЦРБ Олег Петренко. Это уже шестая смерть медика от осложнений COVID-19 в области. В больнице Олег Петренко - с 2006 года. Дважды находился в Ливии, работая там медиком по контракту. Окончательно вернулся на работу в Тернопольскую ЦРБ три года назад. Он до последнего спасал других от COVID-19. Сам не смог спастись", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в областном лабораторном центре, по состоянию на 10 октября по результатам исследований методом ПЦР лабораторно подтверждены 15 585 случаев COVID-19, 197 - летальных, 10813 человек выздоровели.

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карантин (16729) смерть (9259) врачи (1518) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Та ні , винні попередники !!))
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10.10.2020 21:52 Ответить
+8
От був би при владі Порошенко, то б була інша справа. А бубочка ніпрічьом. Ну й що, що гроші з "ковідного фонду" пішли на розпил "великого будівництва", а не на захист лікарів?
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10.10.2020 21:53 Ответить
+7
А винні ще й зелебобіки, які настільки тупі й алогічні, що навіть інстинкту самозбереження ніт. "Никакой короны нет, глобальный фейк, обычный сезонный ОРВИ! Лутьше сдохну, но намордник не одену! Мене НЕУДОБНА!"
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10.10.2020 22:03 Ответить
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Ясенкрасен.
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11.10.2020 01:32 Ответить
Велике будівництво зелі...
На Тернопільщині від COVID-19 помер уже шостий медик - лікар-анестезіолог-реаніматолог Петренко, - обласне управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2768
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10.10.2020 22:29 Ответить
На Тернопільщині від COVID-19 помер уже шостий медик – анестезіолог-реаніматолог Петренко, - обласне управління охорони здоров'я - Цензор.НЕТ 2283
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10.10.2020 23:39 Ответить
Сумно і боляче за наших медиків , які не мають ні захисних костюмів , ні пристойної зарплати за свою , надзвичайно важку
І ризиковану роботу 😪😪😪
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11.10.2020 00:57 Ответить
царство небесне.
Коли бачиш уродів, що вештаються в громадських місцях без масок, бо їм начхати, а потім читаєш такі новини, то має бути не штраф, а кримінальна відповідальність!!
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11.10.2020 01:10 Ответить
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