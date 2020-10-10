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Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с королевской семьей

Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с королевской семьей

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что британские СМИ весьма положительно освещали и оценили визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

"Британские СМИ разные, но в целом британская журналистика считается одним из эталонов мировой журналистики. Там пресса очень непростая, чувствует все нюансы и реагирует, если что-то неправильно. Мы действительно провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень положительной", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Жовква отметил, что во всех СМИ разошлась новость о встрече президента и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими, и не только потому, что были красивые фотографии и это была первая встреча для британской королевской семьи после начала пандемии COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов, - Зеленский

"Там говорилось о действительно важных вещах, о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Состоялась теплая встреча, которая, кстати, длилась наполовину больше определенного времени", - указал он.

Замглавы ОП напомнил, что президент Зеленский пригласил королевскую чету, которая не часто совершает визиты, в Украину. "Безусловно, это не было неожиданностью, об этом предупреждали. Визиты королевских особ – это немного сложнее, чем визиты лидеров. Есть определенное время, когда об этом можно объявлять. Но поверьте мне, мы очень скоро увидим продолжение диалога королевской семьи с президентом Украины и его супругой", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Чета Зеленских встретилась с герцогом и герцогиней Кембриджскими. ФОТО

Жовква отметил, что британские СМИ много писали о встрече Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и подписании соглашения между Украиной и Великобританией о стратегическом сотрудничестве, и было очень положительное освещение по существу.

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21064) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+28
Зеленський підписав пролонгацію угоди, не більше. Підійшов час-він і підписав. Не роздрукуйте це до розмірів «дипломатичного прориву», котрог не було.
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10.10.2020 22:10 Ответить
+24
Бідолашнй Зе-моск ,, он не в состояніі такоє переваріть .. !! .

Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 3574 ..
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10.10.2020 22:18 Ответить
+19
Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 4502
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10.10.2020 22:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
"продолжение" - позовут провести детский коропоратив?
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10.10.2020 22:34 Ответить
Придворным менестрелем с обучением игры на пианино.
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11.10.2020 06:15 Ответить
А цікаво, що "продолженіє діалога Зєлєнского с сємьйой" і англійського принца з сім'єю дасть для України? Для Зєлєнского дасть декілька приємних жвилин і пілніме його его ще на декілька метрів догори. А Україна що отримає окрім офігенно захоплюючого повідомлення зОПи?
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11.10.2020 08:22 Ответить
Весь 95 квартал утвердили лордами
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10.10.2020 23:09 Ответить
Зеленський підписав пролонгацію угоди, не більше. Підійшов час-він і підписав. Не роздрукуйте це до розмірів «дипломатичного прориву», котрог не було.
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10.10.2020 22:10 Ответить
...ви знаєте, наш президент до виборів був клоуном! Він тут у вас папери деякі підписує, не хочете зустрітись тіпа для протоколу і порикалюєтесь заодно?)
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10.10.2020 22:21 Ответить
Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Источник: https://censor.net/ru/n3224173

Да ти шо-а!? Так само як і в Омані!?)) - ми тут,тіпа, супер-дупер секретною геополітикою займаємось і вам знати нє паложєна!
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10.10.2020 22:55 Ответить
Якась фотка з-за спини ... Оман згадали з підставним у кріслі?
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10.10.2020 22:29 Ответить
Скоріше дублювання угоди, що була з ЄС у зв'язку з Brexit-ом.
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10.10.2020 22:39 Ответить
Царь))))))
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10.10.2020 22:11 Ответить
Покумляться??!
))
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10.10.2020 22:13 Ответить
***********
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10.10.2020 22:32 Ответить
"И она была, мягко говоря, очень положительной"

"длилась наполовину больше определенного времени" - это как? В потора раза дольше - это понятно, а наполовину?
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10.10.2020 22:15 Ответить
1000%
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10.10.2020 22:25 Ответить
а "мягко гаваря" ... Это как " ****** ...ою мать, не говоря худого слова" ?
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10.10.2020 22:35 Ответить
которая, кстати, длилась наполовину больше определенного времени", Источник: https://censor.net/ru/n3224173 Ну,не знаю как там Вильям с Кетрін....меня б стошнило на первих минутах.
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10.10.2020 22:15 Ответить
зеленский переподписал соглашение, подписанное Порошенко, о возможности (только возможности) предоставления кредитных гарантий (а не денег) и гордо заявил, что привез 2,5 млрд фунтов. Вменяемым людям смешно, но большинству населения эта жалкая брехня зайдет на ура.
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10.10.2020 22:16 Ответить
Следующий сезон снимут?))
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10.10.2020 22:16 Ответить
Зебеня & Ко, тягнуть кравчучки з фунтами.Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 3641
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10.10.2020 22:17 Ответить
Шапито
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10.10.2020 22:18 Ответить
Бідолашнй Зе-моск ,, он не в состояніі такоє переваріть .. !! .

Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 3574 ..
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10.10.2020 22:18 Ответить
А-ха-ха! ЗЕлений ублюдок образився на принца Вільяма! Очевидно, напхали Вовчику по самі гланди)
Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
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10.10.2020 22:18 Ответить
Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 8563
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10.10.2020 22:27 Ответить
Всім вам тридцять шість і шість...
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10.10.2020 22:56 Ответить
Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с Королевской семьей - Цензор.НЕТ 4502
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10.10.2020 22:31 Ответить
Да все слышали аудиозаписи Порошенко и путина .Порошенко и Байдена про тарифы . фотошоп только показывает слабость троллей каманды Порошенко
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10.10.2020 23:04 Ответить
Какие записи ?..
Не слышал ?..
А кто их транслировал ?.
.
Часом не слуга ФСБ ?
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10.10.2020 23:06 Ответить
Если записи подделка и фальшивые почему Порошенко не подаст в суд за клевету? Независиміе єкспертизі можно сделать спокойно.
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10.10.2020 23:09 Ответить
Ты в очко шношаешься! Подай на меня в суд!
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10.10.2020 23:22 Ответить
Давай свою настоящую фамилию и покажись. Спокойно подам .
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10.10.2020 23:23 Ответить
даже если будет настоящая фамилия ты не подаш. Попому что ты ватный *****!
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10.10.2020 23:25 Ответить
Вот ты и слился.
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10.10.2020 23:34 Ответить
Бонапард Наполеон Тавричесский
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10.10.2020 23:27 Ответить
Пускай Деркачь доказывает , а не Порох..
или Байден и . . . .
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10.10.2020 23:25 Ответить
Эти х записей можно штамповать --- тысссчами , судов и экспертиз не хватит
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10.10.2020 23:26 Ответить
Да особенно если они тупые! У Лукашенко и то правдивей получились!
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10.10.2020 23:28 Ответить
Да пускай кто хочет тот доказывает ,но все услышали аудиозаписи.
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10.10.2020 23:37 Ответить
какие аудио"записи " ..
И кто такие все ? ..
.
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10.10.2020 23:50 Ответить
А что тарифы! Мояй доход вырос при Порохе в 5 раз а тарифы в 2 ! Скажу больше и при Совке и при Овоще! тарифы повышали по просьбам трудящихся! И ты тогда не ныл!
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10.10.2020 23:27 Ответить
Тарифы при Порошенко выросли в только в 2 раза ? Ты для кого эту херню написал ? Или это тренинг такой, в рамках позитивного мышления ? Доходы у него выросли при Порохе в 5 раз... Член у тебя случайно при Порохе не вырос ? Раза в три...
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11.10.2020 00:25 Ответить
"... о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь". Таємна, підпільна, контрабандна благочинність.

Це якийсь звіздець.
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10.10.2020 22:19 Ответить
Королівська родина мало що вирішує.
Це фікція якась.
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10.10.2020 22:19 Ответить
Ксения. Тем более встретил его даже не наследный принц!
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10.10.2020 22:21 Ответить
Наследный-ненаследный ... Да какая разница принцам всегда всем по приколу с клоуном пообщаться...
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10.10.2020 22:27 Ответить
Яка ганьба для ЗЕбіла - ні Королева, ні спадковий принц Британії його не прийняли
📌 Зеленского и Елену принимали не королева Елизавета, равная по статусу президенту. И даже не наследник престола принц Чарльз, а принц Вильям с женой. У которого на лице было написано непонимание: "кто эти люди, и почему мне надо с ними встречаться?"
Королева что-то знает и не хочет репутацию портить?
Oleg Helgiv

Королева Єлизавета друга - є рекордсменом у питанні терміну перебування на троні, саме тому точно знає, що зустрічатися з самохідним лихом - то зайве.
Принц Чарльз - теж вже далеко не юний і може і не такий розумний, як мамця, але точно не дурень.
Ну а молодь якось переживе.
А от Єлизаветі та Чарльзу вже треба зважати на вік, і бути обережними.
А якщо серйозно, то те, що замість монарха з головою іншої держави зустрічається другий в лінії наслідування (першим все ще офіційно є принц Чарльз) - це явна і безсумнівна демонстрація зневаги до блазня.
Нам плюнули в очі і я не можу ображатися на того, хто це зробив - бо іншого не заслуговують ті, хто терпить на чолі держави блазня і наркомана.
Сором і навіть не іспанський, особистий...
А.Довганюк
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10.10.2020 22:20 Ответить
На семейный корпоратив пригласят клоуном поработать, не более.
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10.10.2020 22:20 Ответить
Нет не пригласят это у нас скоморох величина в шоу -бизнесе а в Англии его потолок захудалое варьете где бы он в перерывах между стриптизершами играл бы на рояле!
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10.10.2020 22:23 Ответить
Разговор торчка из криворожской подворотни с королевской семьей Великобритании?! Ви там что - курить и колоться не перестали. Семья, несколько веков правившая огромной частью мира и марионетка бородатой бабушки, разворовавшей бюджет страны? Только английская чопорность не позволила монархам выставить вон клоуна из Букингемского дворца. Королевская семья никогда не опустилась бы даже до контактов с Коломойшей, а уж до его марионетки, тем более. Венец достижения ЗЕ - фото, которым он будет бесконечно гордиться и втирать своим потомкам что-то типа "я даже королеве Великобритании на рояле играл". Паяц он и в Африке паяц.
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10.10.2020 22:22 Ответить
Ой на 9 днів візиту до Лондона - СУПРУГУ ПОКАЗАЛИ!!! А то все Єрмак та Єрмак! Кажуть він йому її замінює... Він же Вовці усіх заміює ... Й ванни теплі йому готовить...
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10.10.2020 22:22 Ответить
Дайте 100 дней суки!
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10.10.2020 22:22 Ответить
Та ну у него и до пенсии нихрена не выйдет!
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10.10.2020 22:26 Ответить
буба уже и королева геопалитическая?
хера се струя....
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10.10.2020 22:28 Ответить
ДУЖЕ-е обговорювалась ця зустрiч в британских СМИ----90% текстов---- как выглядела и во что была одета Кейт Мидлтон!
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10.10.2020 22:33 Ответить
А мона спросить? Это Ермак запретил своему заместителю показывать Лену в фас ?
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10.10.2020 22:37 Ответить
на увесь візит Вовки три фотки його з Лєною -як вони заходять до хором принцу , як вони стоять перед ними, як вони сидять зі спини - УСЬО!
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10.10.2020 22:48 Ответить
Чета пацталом..
🤣🤣
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10.10.2020 22:46 Ответить
видя "красивые фотографии" успехов азеров по освобождению оккупированных территорий - эти саботажники "слуги народа", должны не улыбаться, а немедленно переводить авиационные предприятия оборонпрома на производство разведывательных и ударных беспилотников, для того чтобы не оказаться в ближайшее время на месте очень погрустневших ар
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10.10.2020 22:50 Ответить
ага. он скорее сдаваться будет быстрее
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10.10.2020 23:51 Ответить
Там говорилось о действительно важных вещах, о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Источник: https://censor.net/ru/n3224173 убила фраза:так не принято в королевском протоколе!! КАРЛ!!принимал фиг знает кто!! в смысле кандидат на престол (далеко не первый!!) ,,а не принято в королевском протоколе??"что может быть общего?? между приёмом крон прица??и королевским протоколом??(теперь не понять??то ли лохи есть лохи либо журналюги лохов за лохов держать собрались??
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10.10.2020 22:50 Ответить
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 8945
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10.10.2020 22:56 Ответить
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 6933
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10.10.2020 22:56 Ответить
спит королева мать, одергивает принца приставучего, и снится ей буба...
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10.10.2020 22:56 Ответить
Я чего гаранта с жо...ы снимали? Затылок у него умнее выглядит экстерьера?
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10.10.2020 22:57 Ответить
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 9717
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10.10.2020 22:57 Ответить
Duke of Cambridge працює пілотом гелікоптера і займається благодійністью. Що таке секретне вони там могли обговорювати? Скількі ці клоуни можуть відверто сцяти цілій нації в очі!?
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10.10.2020 23:01 Ответить
Ні, не нації, а тільки 73 відсотковим...Таких в любій країні не так і багато.
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10.10.2020 23:51 Ответить
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 55
- Если Зеленский меня спросит, я уехала по делам
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10.10.2020 23:02 Ответить
очень скоро увидим продолжение диалога королевской семьи с президентом Украины и его супругойИсточник: https://censor.net/ru/n3224173

Боже, храни королеву!
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11.10.2020 01:01 Ответить
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 3814
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10.10.2020 23:11 Ответить
"а давайте дружить семьями!? - встречное предложение- лучше домами! " .. идиоты мля - лезть в королевское семейство с быдло-замашками на аристократичность зеленого поца... пздц
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10.10.2020 23:19 Ответить
итить - колотить...
грят бриты завалили зелю фунтами так, шо нам зарабатывать теперь - токо время тратить... грят шо он хер их сам довезёть даже если привлечь для того всех инвестиционных нянь страны и всех корабельных сосен государства, даже если выкурить все айкосы мира...
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10.10.2020 23:29 Ответить
Заступник голови ОП Жовква про візит Зеленського до Великої Британії: Скоро ми побачимо продовження діалогу з королівською сім'єю - Цензор.НЕТ 5075
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10.10.2020 23:41 Ответить
Шо за бомжари з торбами?
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10.10.2020 23:51 Ответить
🤣🤣🤣👍🏼
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11.10.2020 00:50 Ответить
Ага.

Продолжение диалога по аналогии с Евросоюзом:
"Великобритания - не банкомат!!!"
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11.10.2020 01:43 Ответить
Український брат містера Біна приїде до Тауера, це так цікаво подивитись королеві.
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11.10.2020 06:01 Ответить
зэ-говну до сэра роуэна аткинсона точно так, же как и до Рейгана с Черчиллем )))
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11.10.2020 15:47 Ответить
караул, британская зрадулища.
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11.10.2020 06:40 Ответить
Владимиру Александровичу даже дворянский титул пожалуют - "слонопротирщик задней части в зоопарке Её Величества".
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11.10.2020 07:07 Ответить
Про яку благодійність йшла мова?Про те,що зеленка понаоформляла субсидій на свої маєтності,а її чоловік-скнара в житті ні копійкою не пожертвував нужденним?
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11.10.2020 07:35 Ответить
Может кто знает, кто стилист у Ленки? Ну это же кошмар. При таких деньгах полная безвкусица.
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11.10.2020 15:21 Ответить
Это давно не секрет: жена Лысого из квартала вроде вдруг проснулась не танцовщицей этого шоу, а талантливым дизигнером и модельером и с тех пор обшивает жонку шефа своего муженька ))
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11.10.2020 15:46 Ответить
«Я хотела бы жить на Манхеттене и с Деми Мур делиться секретами...» - что за нхй?!
Какова цель «дальнейшего диалога с королевской семьей» семейной четыре криворожской ваты с синдромом тоски по совку? О чем «диалог»?! О корпоративе 95-го балагана в королевской бане ?!
О королевской охоте на лис и фазанов ? О неделе высокой моды в Париже/милане? ...
И как этот « диалог» отобразится на жизни граждан и подданые обеих государств???
Или лошки из зеленской ОПы надеются нам замылить глаза, что благодаря «диалогу с королевской семьей» вазелин кредитов больше у британцев наберёт ? Или королевская семья как-то влияет на процесс управления королевством и принятия решений парламентом и правительством ? )))
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11.10.2020 15:44 Ответить
Королевская семья в Англии вообще ничего не решает. Это все для картинки, как у путлера. Электорату показать какой зеля крутой.
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11.10.2020 19:18 Ответить
 
 