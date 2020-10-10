Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с королевской семьей
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что британские СМИ весьма положительно освещали и оценили визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.
"Британские СМИ разные, но в целом британская журналистика считается одним из эталонов мировой журналистики. Там пресса очень непростая, чувствует все нюансы и реагирует, если что-то неправильно. Мы действительно провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень положительной", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Жовква отметил, что во всех СМИ разошлась новость о встрече президента и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими, и не только потому, что были красивые фотографии и это была первая встреча для британской королевской семьи после начала пандемии COVID-19.
"Там говорилось о действительно важных вещах, о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Состоялась теплая встреча, которая, кстати, длилась наполовину больше определенного времени", - указал он.
Замглавы ОП напомнил, что президент Зеленский пригласил королевскую чету, которая не часто совершает визиты, в Украину. "Безусловно, это не было неожиданностью, об этом предупреждали. Визиты королевских особ – это немного сложнее, чем визиты лидеров. Есть определенное время, когда об этом можно объявлять. Но поверьте мне, мы очень скоро увидим продолжение диалога королевской семьи с президентом Украины и его супругой", - подчеркнул он.
Жовква отметил, что британские СМИ много писали о встрече Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и подписании соглашения между Украиной и Великобританией о стратегическом сотрудничестве, и было очень положительное освещение по существу.
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Да ти шо-а!? Так само як і в Омані!?)) - ми тут,тіпа, супер-дупер секретною геополітикою займаємось і вам знати нє паложєна!
))
"длилась наполовину больше определенного времени" - это как? В потора раза дольше - это понятно, а наполовину?
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Офіс преЗЕдента відмінив запрошення принцу Вільяму.
З офіційного сайту Офісу преЗЕдента України зникла інформація про запрошення в Україну герцога та герцогині Кембриджських (Принца Вільяма та його дружини Кейт Міддлтон), яка була опублікована вчора, 7 жовтня, передає УНН.
Так, пресслужба ОПУ надала інформацію про зустріч Вована Зеленського та Лєнки Зеленської з членами британської королівської родини - герцогом та герцогинею Кембриджськими у межах візиту до Великої Британії.
В офіційному повідомленні зазначалося, що під час розмови Зеленський запросив королівську родину відвідати Україну.
Водночас, увечері 7 жовтня, новина була видалена з офіційного сайту президента.
Станом на ранок 8 жовтня, вона знову доступна на сайті за час, коли була вперше оприлюднена, однак її текст істотно змінений.
Недоторканими в релізі залишилися тільки дві перші пропозиції про те, що в рамках офіційного візиту до Великої Британії Зеленський разом з Лєнкою зустрівся з герцогом Кембриджським і це була перша аудієнція президента України у членів британської королівської сім'ї.
Вся подальша інформація була видалена з повідомлення і замінена на фразу про те, що аудієнція відбулася в Букінгемському палаці, а Зеленський подякував за теплий прийом і говорив про важливість відносин між нашими народами.
Проте, новину відредагували, її текст став значно коротшим, а інформація про запрошення Принца Вільяма з дружиною до України зникла.
Окрім того, у першому варіанті новини йшлося про те, що сторони обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.
Наразі пресслужба ОПУ повідомляє, що сторони поговорили лише про "важливість відносин між нашими народами".
Не слышал ?..
А кто их транслировал ?.
.
Часом не слуга ФСБ ?
или Байден и . . . .
И кто такие все ? ..
.
Це якийсь звіздець.
Це фікція якась.
📌 Зеленского и Елену принимали не королева Елизавета, равная по статусу президенту. И даже не наследник престола принц Чарльз, а принц Вильям с женой. У которого на лице было написано непонимание: "кто эти люди, и почему мне надо с ними встречаться?"
Королева что-то знает и не хочет репутацию портить?
Oleg Helgiv
Королева Єлизавета друга - є рекордсменом у питанні терміну перебування на троні, саме тому точно знає, що зустрічатися з самохідним лихом - то зайве.
Принц Чарльз - теж вже далеко не юний і може і не такий розумний, як мамця, але точно не дурень.
Ну а молодь якось переживе.
А от Єлизаветі та Чарльзу вже треба зважати на вік, і бути обережними.
А якщо серйозно, то те, що замість монарха з головою іншої держави зустрічається другий в лінії наслідування (першим все ще офіційно є принц Чарльз) - це явна і безсумнівна демонстрація зневаги до блазня.
Нам плюнули в очі і я не можу ображатися на того, хто це зробив - бо іншого не заслуговують ті, хто терпить на чолі держави блазня і наркомана.
Сором і навіть не іспанський, особистий...
А.Довганюк
хера се струя....
🤣🤣
- Если Зеленский меня спросит, я уехала по делам
Боже, храни королеву!
грят бриты завалили зелю фунтами так, шо нам зарабатывать теперь - токо время тратить... грят шо он хер их сам довезёть даже если привлечь для того всех инвестиционных нянь страны и всех корабельных сосен государства, даже если выкурить все айкосы мира...
Продолжение диалога по аналогии с Евросоюзом:
"Великобритания - не банкомат!!!"
Какова цель «дальнейшего диалога с королевской семьей» семейной четыре криворожской ваты с синдромом тоски по совку? О чем «диалог»?! О корпоративе 95-го балагана в королевской бане ?!
О королевской охоте на лис и фазанов ? О неделе высокой моды в Париже/милане? ...
И как этот « диалог» отобразится на жизни граждан и подданые обеих государств???
Или лошки из зеленской ОПы надеются нам замылить глаза, что благодаря «диалогу с королевской семьей» вазелин кредитов больше у британцев наберёт ? Или королевская семья как-то влияет на процесс управления королевством и принятия решений парламентом и правительством ? )))