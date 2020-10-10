Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с королевской семьей

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква отмечает, что британские СМИ весьма положительно освещали и оценили визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.

"Британские СМИ разные, но в целом британская журналистика считается одним из эталонов мировой журналистики. Там пресса очень непростая, чувствует все нюансы и реагирует, если что-то неправильно. Мы действительно провели анализ британской прессы, нам было интересно посмотреть реакцию на этот визит. И она была, мягко говоря, очень положительной", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Жовква отметил, что во всех СМИ разошлась новость о встрече президента и его супруги с герцогом и герцогиней Кембриджскими, и не только потому, что были красивые фотографии и это была первая встреча для британской королевской семьи после начала пандемии COVID-19.

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"Там говорилось о действительно важных вещах, о благотворительности. Только нельзя разглашать, о чем шла речь, так не принято в королевском протоколе. Состоялась теплая встреча, которая, кстати, длилась наполовину больше определенного времени", - указал он.

Замглавы ОП напомнил, что президент Зеленский пригласил королевскую чету, которая не часто совершает визиты, в Украину. "Безусловно, это не было неожиданностью, об этом предупреждали. Визиты королевских особ – это немного сложнее, чем визиты лидеров. Есть определенное время, когда об этом можно объявлять. Но поверьте мне, мы очень скоро увидим продолжение диалога королевской семьи с президентом Украины и его супругой", - подчеркнул он.

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Жовква отметил, что британские СМИ много писали о встрече Зеленского с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и подписании соглашения между Украиной и Великобританией о стратегическом сотрудничестве, и было очень положительное освещение по существу.