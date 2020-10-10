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Новости Коронавирус и карантин
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ЦИК просит власти безотлагательно решить вопрос обеспечения безопасного голосования на местных выборах

ЦИК просит власти безотлагательно решить вопрос обеспечения безопасного голосования на местных выборах

Члены Центризбиркома подчеркивают, что есть ряд проблемных вопросов, решение которых крайне важно для минимизации рисков, связанных с распространением COVID-19 во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия обратилась в органы исполнительной власти и местного самоуправления по поводу созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения голосования на местных выборах в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Центризбирком призвал Кабинет Министров, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство образования и науки, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие органы безотлагательно решить вопрос о создании надлежащих условий для осуществления противоэпидемических мер при организации и проведении выборов 25 октября.

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По мнению членов Комиссии, есть ряд проблемных вопросов, решение которых крайне важно для минимизации рисков, связанных с распространением COVID-19 во время местных выборов.

ЦИК обратила внимание, что необеспечение осуществления соответствующих противоэпидемических мер создаст угрозы для реализации гарантированного Конституцией права граждан Украины принимать участие в управлении государственными делами, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

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карантин (16729) местные выборы (2752) ЦИК (3644) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
лучшая безопасность - вообще не ходить на очередную клоунаду
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10.10.2020 23:47 Ответить
+3
ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 4626
А кто ето сделал?
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10.10.2020 23:24 Ответить
+2
А запас масок, согласно спискам, должен быть на участках... Иначе пипец... И не пустить не имеешь права, и пустить тоже)))
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11.10.2020 00:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да, нахожусь сейчас в одном ранее вполне благополучном райцентре.
Все соседние районы давно переболели, теперь единичные случаи.
А тут поперло! В местной прессе вовсю агитируют за отмену выборов.
При этом местная власть - проворовавшаяся матькивщина, а беспроигрышный кандидат от слуги урода скоропостижно скончался.
Вот и будь тут умным.
А центральная власть умывает руки.
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10.10.2020 22:58 Ответить
беспроигрышный кандидат от слуги урода скоропостижно скончался.---------Дуже приємна новина !)))
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10.10.2020 23:02 Ответить
Он несколько десятилетий преподавал в этом городе, человек немолодой и каким образом вляпался в эту партию - тайна покрыта мраком.
Что-то пообещали, не иначе.
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10.10.2020 23:08 Ответить
Жаль !
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10.10.2020 23:09 Ответить
Выборы надо отменять чтобы не было третьей волны. А когда волны утихнут - тогда другое дело. Проукраинская власть вполне сбалансирована и ответственна. Зачем вообще что-то менять? Ящетаю.
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10.10.2020 23:06 Ответить
Проукраїнська влада ??? Це де ??)))
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10.10.2020 23:11 Ответить
Назбираєте у ВР 300 (триста) голосів для змін у Конституцію чи оголосите надзвичайний стан?
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10.10.2020 23:46 Ответить
лучшая безопасность - вообще не ходить на очередную клоунаду
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10.10.2020 23:47 Ответить
Все, як завжди, навісять на місцевий бюджет !!)))
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10.10.2020 23:08 Ответить
ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 463
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10.10.2020 23:13 Ответить
ЦВК просить владу невідкладно вирішити питання забезпечення безпечного голосування на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 4626
А кто ето сделал?
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10.10.2020 23:24 Ответить
73% ЛОШАР
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10.10.2020 23:30 Ответить
Так политики-наперсточники заговаривает зубы, отвлекая от фокуса, так мошенники болтают без умолку, пока напарники тащат у жертвы кошелёк из кармана…
🤣
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10.10.2020 23:26 Ответить
Прокинулися. А ще навіть не ранок 26-го...
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10.10.2020 23:43 Ответить
А запас масок, согласно спискам, должен быть на участках... Иначе пипец... И не пустить не имеешь права, и пустить тоже)))
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11.10.2020 00:19 Ответить
страной правят зеленые дегенераты, так что жопа в стране будет только увеличиваться. не все доживут до весны к сожалению при этих правящих мразях.
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11.10.2020 10:03 Ответить
Выборы будут ФАЛЬШИВЫМИ так как в Украине не проводилась ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ . А сколько НАС Украинцев осталось в живых 40мл. или 30мл. НИКТО КАК 20 ЛЕТ НЕ ЗНАЕТ!!!!!
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11.10.2020 10:19 Ответить
 
 