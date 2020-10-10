ЦИК просит власти безотлагательно решить вопрос обеспечения безопасного голосования на местных выборах

Члены Центризбиркома подчеркивают, что есть ряд проблемных вопросов, решение которых крайне важно для минимизации рисков, связанных с распространением COVID-19 во время местных выборов.

Центральная избирательная комиссия обратилась в органы исполнительной власти и местного самоуправления по поводу созданию надлежащих условий для безопасной организации и проведения голосования на местных выборах в условиях эпидемии коронавируса. Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

Центризбирком призвал Кабинет Министров, Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство образования и науки, местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, другие органы безотлагательно решить вопрос о создании надлежащих условий для осуществления противоэпидемических мер при организации и проведении выборов 25 октября.

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По мнению членов Комиссии, есть ряд проблемных вопросов, решение которых крайне важно для минимизации рисков, связанных с распространением COVID-19 во время местных выборов.

ЦИК обратила внимание, что необеспечение осуществления соответствующих противоэпидемических мер создаст угрозы для реализации гарантированного Конституцией права граждан Украины принимать участие в управлении государственными делами, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления.