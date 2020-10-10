В мире установлен новый рекорд по приросту больных COVID-19 за сутки - более 383 тыс. случаев, - ВОЗ

Всемирная организации здравоохранения сообщила 10 октября о более 383 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Эта цифра стала очередным рекордом.

По всему миру 10 октября зарегистрировано 383 359 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Это стало новым рекордом по количеству зараженных за все время эпидемии. Предыдущий рекорд зафиксировали 8 октября – более 338 тыс. случаев.

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Количество подтвержденных инфицирований COVID-19 достигло на планете более 36,7 млн человек.



Больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США (более 7,5 млн), Индии (более 6,9 млн) и Бразилии (более 5 млн). В пятерку лидеров вошли Россия (1,28 млн) и Колумбия (более 886 тыс.).



10 октября в мире от COVID-19 скончались 8575 пациентов, общее число смертей достигло почти более 1,06 млн.