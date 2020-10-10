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Новости Коронавирус и карантин
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В мире установлен новый рекорд по приросту больных COVID-19 за сутки - более 383 тыс. случаев, - ВОЗ

В мире установлен новый рекорд по приросту больных COVID-19 за сутки - более 383 тыс. случаев, - ВОЗ

Всемирная организации здравоохранения сообщила 10 октября о более 383 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции. Эта цифра стала очередным рекордом.

По всему миру 10 октября зарегистрировано 383 359 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Это стало новым рекордом по количеству зараженных за все время эпидемии. Предыдущий рекорд зафиксировали 8 октября – более 338 тыс. случаев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Количество подтвержденных инфицирований COVID-19 достигло на планете более 36,7 млн человек.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в США (более 7,5 млн), Индии (более 6,9 млн) и Бразилии (более 5 млн). В пятерку лидеров вошли Россия (1,28 млн) и Колумбия (более 886 тыс.).

10 октября в мире от COVID-19 скончались 8575 пациентов, общее число смертей достигло почти более 1,06 млн.

Автор: 

ВОЗ (780) карантин (16729) статистика (2311) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Здається у тебе апічатка. Замість Г написав К.
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10.10.2020 23:11 Ответить
+3
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
))
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10.10.2020 23:19 Ответить
+2
Якщо 383 тис тих, у кого тест показав позитивний результат, це не означає, що у них розвинуться симптоми і вони захворіють. Тому не коректно говорити про них, як хворих вже.
Це так само не означає, що цифра правдива. Як в одну, так і в іншу сторони.
1. Серед цих 383 тис є певна к-ть хибних результатів
2. То лише серед тих, кого тестували. А тестують же не всіх.
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10.10.2020 23:12 Ответить
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а кацапская вакина как же?
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10.10.2020 23:00 Ответить
Здається у тебе апічатка. Замість Г написав К.
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10.10.2020 23:11 Ответить
апічатка
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10.10.2020 23:32 Ответить
вроде должна была бы и прекратитиь все ето...
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10.10.2020 23:01 Ответить
Выборы будут отменены: коней на переправе не меняют. Аленей тоже. Умиляет сегодняшний формат встречи бацьки с оппозицией. Абасцацца! Минск. Сегодня. Бацькин переговорный формат с оппозицией всем в ленту. В СИЗО КГБ "АМЕРИКАНКА". Лучший в мире переговорный формат со змагарами. Ящетаю. Мазохисты.
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10.10.2020 23:03 Ответить
еще есть надежа, еще есть гарбузы...
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10.10.2020 23:10 Ответить
Настала епоха рекордів.
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10.10.2020 23:09 Ответить
Якщо 383 тис тих, у кого тест показав позитивний результат, це не означає, що у них розвинуться симптоми і вони захворіють. Тому не коректно говорити про них, як хворих вже.
Це так само не означає, що цифра правдива. Як в одну, так і в іншу сторони.
1. Серед цих 383 тис є певна к-ть хибних результатів
2. То лише серед тих, кого тестували. А тестують же не всіх.
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10.10.2020 23:12 Ответить
Следовательно выборы надо отменять немедленно иначе пуйло нападет.
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10.10.2020 23:16 Ответить
Ти за бугром і не знаєш що він напав ще 6 років тому.
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10.10.2020 23:32 Ответить
Почему наши люди стали редко ходить к врачу? Потомучто у наших людей только две болезни:- х...ня сама пройдет и п...ец не лечится, а в больницу обращаются только когда сомневаются в варианте...
))
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10.10.2020 23:19 Ответить
и третья, когда бабла нет
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11.10.2020 20:31 Ответить
Ordnung muss sein!
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10.10.2020 23:14 Ответить
В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!
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10.10.2020 23:18 Ответить
Одним з найбільших донорів інституту Фаучи і його близьким багаторічним другом є Білл Гейтс. Відразу ж після знаменитої публікації в Nature 2015 року і Дасзак, і Фаучи, і Гейтс неодноразово виступали з передбаченнями про неминуче і швидке настання пандемії респіраторного типу, що викликається коронавірусами. А всі статті про штучне походження коронавірусу Ковід-19 блокуються безжально у фейсбуці. Ну і порукоплещем доктору Ральфу Баріку із Университета Чапел Хілл в Північній Кароліні, який разом з вище згаданими гнідами роду людського і є автором ковид-19
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11.10.2020 08:53 Ответить
це точно? Чи це просто Ваше бачення?
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11.10.2020 18:25 Ответить
В том, что чем глубже погружаешься в деятельность коронавирусологов за последние 15-20 лет, тем лучше понимаешь, что создание ровно таких химер как CoV2 у них было обыденным делом. А CoV2 - это очевидная химера, основанная на летучемышином штамме RaTG13, у которого в шиповидном белке место связывания с рецептором (RBM) заменено с летучемышиного на панголиний, и вдобавок врезан особый участок из 4-х аминокислот, создавший furin cleavage site, который, как ранее выяснили вирусологи, значительно расширяет «репертуар» вируса в плане того, в чьи клетки он может проникать. Скорее всего, именно благодаря этому новому фуриновому сайту, новый мутант и сумел перескочить с исходных носителей на людей.
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11.10.2020 18:48 Ответить
але ми (люди) на це заслужили всією своєю діяльністю останніх 60-70 років. Достатньо глянути на забруднення Тихого океану та й загалом планети...
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11.10.2020 20:05 Ответить
Як сказав один філософ Коли б всі бажання людей збувались планета стала б пеклом. Одному потрібні кошти без врахування моралі, іншому потрібно стати першим хто створив вірус, чи суперотруту, політикам використати вірус в своїх цілях і т.д. і т.п. Треба взагалі змнювати філософію життя, вже лозунг - Збагачуйтесь скільки влізе такого Земля не витримає, вже виробництво товарів одноденок, теж саме, що постріл у висок. Коли суспільство пхає дурнів це вбивство суспільства. Політика, це наука згідно Арістотеля для поліпшення якості суспільсва. Коли купуєте рушницю з вас вимагають купу паперів, а від нардепа і президента жодної від психіатра і нарколога, жодного тесту на освіту бодай мінімального. Досить одного владного дурня щоб розвалити країну Наполеон.
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11.10.2020 20:24 Ответить
Земля витримає, нас просто нестане ми зникнимо, як динозаври, хоча помилився, як тварини яких ми свого часу знищили. Ланцюжок дасть зрештою по голові і нам "людині дурній". Звідки в нас розум? Якщо у нас понад мільярд населення немає достатньо питної води, а "вчені" вже лізуть на Марс... Тощо.
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12.10.2020 07:43 Ответить
чому кацапи лише четверті?? Вони на всіх олімпіадах поки сцаки свої підміняли були в лідерах, а тут раптом поза трійкою?? І де Бангладеш? той смий Китай? Нігерія? ПАР? У них у всіх медицина краща за ту що в штатах???
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11.10.2020 18:24 Ответить
 
 