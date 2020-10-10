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Новости Коронавирус и карантин
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На Буковине за сутки госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - 93 человека, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

На Буковине за сутки госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - 93 человека, - ОГА. ИНФОГРАФИКА

В течение 10 октября в Черновицкой области выявлены 182 новых случая инфицирования коронавирусом, в больницы попали 93 человека с COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергея Осачук, передает Цензор.НЕТ.

"В больницах области из-за коронавируса сейчас находятся 656 буковинцев. За последнюю неделю ежесуточно госпитализировали от 70 до 90 больных, а сегодня их было больше всего с начала эпидемии - 93 человека", - написал Осачук.

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В целом, по его информации, за прошедшие сутки на Буковине подтверждены 182 случая COVID-19, всего с начала эпидемии - 16319.

Осачук добавил, что койки в больницах еще есть, как и есть возможность разворачивать и дополнительные койки, однако мощности системы здравоохранения не безграничны.

"Исчерпываются и силы врачей. Поэтому прошу - не пренебрегайте санитарными нормами. Оставайтесь здоровыми и помогите таким образом медикам бороться с COVID-19", - отметил глава области.

На Буковине за сутки госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - 93 человека, - ОГА 01
На Буковине за сутки госпитализировали рекордное количество больных с COVID-19 - 93 человека, - ОГА 02

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)


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10.10.2020 23:41 Ответить
 
 