Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ
Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Зеленских в Букингемском дворце, где гостей обычно принимает сама королева, и от ее имени. Это особый знак внимания к гостям из Украины.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ. Вот несколько из них:
"Принц Уильям и Кейт приняли украинского президента в Букингемском дворце"
"Джонсон говорит Украине: мы с вами на 100%"
"Британский премьер Джонсон обещает Украине противодействовать российскому губительному влиянию"
"Британия и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве"
"Украина будет развивать военно-морской флот на британский кредит"
"Кембриджи принимают украинского президента в Букингемском дворце от имени королевы"
Ну и важная деталь, которую не заметили в Украине Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Зеленских в Букингемском дворце, где гостей обычно принимает сама королева, и от ее имени (сама королева встречи пока не проводит из-за ковида).
Это особый знак внимания к гостям из Украины и большая радость для фанатов Уильяма и Кейт. Для фанатов стало подтверждением доверия королевы именно к самой популярной молодой паре (с намеком на соответствующие монаршие перспективы).
Об атмосфере встречи точно написал одно британское издание: The royals and the Ukrainian First Couple were all smiles during the visit.
Здесь такая милая английский, что и переводить не хочется. Буду просто отдыхать на выходных с чувством выполненной задачи и благодарности всей нашей команде, которая организовала этот исторический визит", - рассказал Кулеба.
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К тому же ВБ экономически совершенно не зависит от бизнеса с Россией, а в политическом плане считает Мордор враждебным террористическим государством.
Со времён ассирийской цивилизации и Римской империи и по сей день высшим искусством правителя считалось приобретение сильных и важных союзников.
Та Великобританія була потужним союзником України ДО бубочки. І розливатися в дифірамбах про "світову генерацію заголовків ", це якесь совкове дніще з культом особистоті і дуполизами.
То у чому проблема, якщо добре? Чом ваша свора збіглася гівном обкидувати навіть ці дії, якщо добре, що полетів?
"І розливатися в дифірамбах"
А, зрозуміло... розливатися в дифірамбах можна тільки про порошенку.
всі і так знають, що бубочка - найвеличніший лідер **********
https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан"
Надіюсь,він повирізав ті заголовки з газет.і повісив їх в позолочену рамочку.
Буде що на старості згадати.
Прикатили рояль и попросили Владимира сыграть.
Пиар - все чем занят Зеленский и его окружение.
Министр наверное не знает, что заголовки (статьи) можно купить через пиар агенства. и стоит это относительно не дорого. У Каламойского точно денег хватит....
работают в его владениях.
НО!
Этого мало, чтобы назвать визит "историческим"....
Оно ж только год преЗедентом работает?!
И потом не удивляйтесь что у нас больные Ковид лежат в коридорах, ведь главное для зечиновника умение виртуозно отлизать зежопу.
Глядишь европейские издания- так над гундосным открыто потешаются. А Еврокомиссия и вовсе карлику криворожскому елдой по лбу официальным письмом стучит через ару_хламидию...
Сказочники, @ля...
Здогадайтесь самі.