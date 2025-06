Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ

Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Зеленских в Букингемском дворце, где гостей обычно принимает сама королева, и от ее имени. Это особый знак внимания к гостям из Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ. Вот несколько из них:

"Принц Уильям и Кейт приняли украинского президента в Букингемском дворце"

"Джонсон говорит Украине: мы с вами на 100%"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с королевской семьей

"Британский премьер Джонсон обещает Украине противодействовать российскому губительному влиянию"

"Британия и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве"

"Украина будет развивать военно-морской флот на британский кредит"

"Кембриджи принимают украинского президента в Букингемском дворце от имени королевы"

Ну и важная деталь, которую не заметили в Украине Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Зеленских в Букингемском дворце, где гостей обычно принимает сама королева, и от ее имени (сама королева встречи пока не проводит из-за ковида).

Это особый знак внимания к гостям из Украины и большая радость для фанатов Уильяма и Кейт. Для фанатов стало подтверждением доверия королевы именно к самой популярной молодой паре (с намеком на соответствующие монаршие перспективы).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак

Об атмосфере встречи точно написал одно британское издание: The royals and the Ukrainian First Couple were all smiles during the visit.

Здесь такая милая английский, что и переводить не хочется. Буду просто отдыхать на выходных с чувством выполненной задачи и благодарности всей нашей команде, которая организовала этот исторический визит", - рассказал Кулеба.