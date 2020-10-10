РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7160 посетителей онлайн
Новости
8 319 148

Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ

Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ

Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Зеленских в Букингемском дворце, где гостей обычно принимает сама королева, и от ее имени. Это особый знак внимания к гостям из Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ. Вот несколько из них:

"Принц Уильям и Кейт приняли украинского президента в Букингемском дворце"

"Джонсон говорит Украине: мы с вами на 100%"

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Жовква о визите Зеленского в Великобританию: Скоро мы увидим продолжение диалога с королевской семьей

"Британский премьер Джонсон обещает Украине противодействовать российскому губительному влиянию"

"Британия и Украина подписали соглашение о стратегическом партнерстве"

"Украина будет развивать военно-морской флот на британский кредит"

"Кембриджи принимают украинского президента в Букингемском дворце от имени королевы"

Ну и важная деталь, которую не заметили в Украине Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Зеленских в Букингемском дворце, где гостей обычно принимает сама королева, и от ее имени (сама королева встречи пока не проводит из-за ковида).

Это особый знак внимания к гостям из Украины и большая радость для фанатов Уильяма и Кейт. Для фанатов стало подтверждением доверия королевы именно к самой популярной молодой паре (с намеком на соответствующие монаршие перспективы).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение между Украиной и Великобританией беспроигрышно для обеих сторон, - Ермак

Об атмосфере встречи точно написал одно британское издание: The royals and the Ukrainian First Couple were all smiles during the visit.

Здесь такая милая английский, что и переводить не хочется. Буду просто отдыхать на выходных с чувством выполненной задачи и благодарности всей нашей команде, которая организовала этот исторический визит", - рассказал Кулеба.

Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ 01
Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ 02

Автор: 

Великобритания (5046) визит (3120) дипломатия (1466) Зеленский Владимир (21077) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ - Цензор.НЕТ 2064
- Если Зеленский меня спросит, я уехала по делам
показать весь комментарий
11.10.2020 00:02 Ответить
+19
Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ - Цензор.НЕТ 1141
показать весь комментарий
11.10.2020 00:00 Ответить
+15
Кулеба о посещении Зеленским Великобритании: Давно уже визит президента Украины в другую страну не генерировал такое количество хороших заголовков в зарубежных СМИ - Цензор.НЕТ 9392
показать весь комментарий
11.10.2020 00:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Визит однозначно результативный для Украины: Великобритания по своему потенциалу и влиянию на мировые дела способна оказать Украине поддержку более сильную и эффективную, ем все 27 стран ЕС вместе взятые.

К тому же ВБ экономически совершенно не зависит от бизнеса с Россией, а в политическом плане считает Мордор враждебным террористическим государством.
показать весь комментарий
11.10.2020 00:58 Ответить
Позитивным может быть только стратегическое управление страной а не побегушки потрахушки!!!
показать весь комментарий
11.10.2020 01:05 Ответить
Приобретение такого мощнейшего союзника как ВБ - это тоже часть стратегического управления страной.
Со времён ассирийской цивилизации и Римской империи и по сей день высшим искусством правителя считалось приобретение сильных и важных союзников.
показать весь комментарий
11.10.2020 01:22 Ответить
Англія, потужний союзник. Без сумніву. І добре, що він туди полетів.
Та Великобританія була потужним союзником України ДО бубочки. І розливатися в дифірамбах про "світову генерацію заголовків ", це якесь совкове дніще з культом особистоті і дуполизами.
показать весь комментарий
11.10.2020 10:03 Ответить
" І добре, що він туди полетів."
То у чому проблема, якщо добре? Чом ваша свора збіглася гівном обкидувати навіть ці дії, якщо добре, що полетів?

"І розливатися в дифірамбах"
А, зрозуміло... розливатися в дифірамбах можна тільки про порошенку.
показать весь комментарий
11.10.2020 13:09 Ответить
Кулеба, ти трошки запізнився із лизанням сраки
всі і так знають, що бубочка - найвеличніший лідер **********
показать весь комментарий
11.10.2020 01:02 Ответить
Ну хоть порадовали,что не так часто ржут...
показать весь комментарий
11.10.2020 03:27 Ответить
Ожидаемо...все зелохи,в обязательном порядке,чтоб хоть как то скрыть свой кретинизм ,вопят "зе=пе"
показать весь комментарий
11.10.2020 03:25 Ответить
Пощечина для ЕС: как британские СМИ отреагировали на визит Зеленского к Джонсону https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
показать весь комментарий
11.10.2020 01:20 Ответить
Вибачте, скористаюсь вашим посиланням.
https://www.obozrevatel.com/politics/poschechina-dlya-es-kak-zapadnyie-smi-otreagirovali-na-vizit-zelenskogo-v-britaniyu.htm
-СМИ пишут, что Джонсон использовал соглашение с Украиной, чтобы позлить Евросоюз
-Издания не обошли вниманием Ермака, который продвигал мысль, что Зеленский сознательно стремится не провоцировать вражду с РФ
-Газеты одобрили выделение Украине кредита на 1,25 млрд фунтов на поставку восьми ракетных катеров типа "Барзан"
показать весь комментарий
11.10.2020 10:08 Ответить
Цілих півтора року влади ЗЕ ніяке закордонне ЗМІ про нього не генерувало нічго доброго, це справді , повний занепад міжнародки при владі НЕлоха!!!
показать весь комментарий
11.10.2020 01:29 Ответить
Ні одне президентсство в Україні ще не було бульбашкою, а тому ніколи ще так бульбашки гучно й не здувалися ...Так-так, пане помічнику агента ГРУ Єрамка.
показать весь комментарий
11.10.2020 01:36 Ответить
Как говорится, делаем ставки. Что в ближайшее время случится в Великобритании. Затопит/ засыпет снегом/ начнутся ураганы... "Не лох" это "предвестник всяких не хороших событий в стране".
показать весь комментарий
11.10.2020 01:46 Ответить
Да,да и да)особенно когда зежабе сигару Черчилля скурить не дали)))))))
показать весь комментарий
11.10.2020 03:19 Ответить
Містер Зебін і королівська родина. Нова зелена комедія
показать весь комментарий
11.10.2020 06:04 Ответить
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Клоуны.
показать весь комментарий
11.10.2020 06:30 Ответить
британская зрадуленция. галимый пеар. вы фсё врётииии.
показать весь комментарий
11.10.2020 06:38 Ответить
Заголовки их порадовали)) вот как не крути, а в первую очередь, зе-власть, больше всего парит, как же они смотрятся со стороны и какой у них рейтинг, и сколько раз их лайкнули!!! Тьфу, блин, клоуны.
показать весь комментарий
11.10.2020 06:52 Ответить
Давно вже такого дятла на міністерській посаді не було.
Надіюсь,він повирізав ті заголовки з газет.і повісив їх в позолочену рамочку.
Буде що на старості згадати.
показать весь комментарий
11.10.2020 07:03 Ответить
Вся Европа сбежалась посмотреть на выехавшего с резервации зебила умеющего играть хреном на пианино.
показать весь комментарий
11.10.2020 07:17 Ответить
Подхалимы не могут оценить даже правильно выезд этого позорища в ЕС
показать весь комментарий
11.10.2020 08:02 Ответить
Уильям и Кейт Кембриджские приняли Владимира и Елену Криворожских.
Прикатили рояль и попросили Владимира сыграть.
показать весь комментарий
11.10.2020 08:51 Ответить
Я не помню еще одного украинского президента с таким комплексом неполноценности, которому нужно все время лизать задницу, бубочка хороший, бубочка великий, бубочку уважают, с бубочкой встретились, бубочке пожали руку.
показать весь комментарий
11.10.2020 09:14 Ответить
Типовий приклад "теплої ванни"
показать весь комментарий
11.10.2020 09:15 Ответить
Заголовки типа: "Феерия игры Зеленского на рояле покорила сердца венценосных обитателей Букингемского дворца" или "Елизавета II от восторга визжала на весь Букингемский дворец, когда Зеленский ударил по клавишам рояля"...
показать весь комментарий
11.10.2020 09:28 Ответить
кто бьы сомневался, что эту власть интересуют лишь заголовки а не реальное состояние дел.
Пиар - все чем занят Зеленский и его окружение.
Министр наверное не знает, что заголовки (статьи) можно купить через пиар агенства. и стоит это относительно не дорого. У Каламойского точно денег хватит....
показать весь комментарий
11.10.2020 09:40 Ответить
Сколько пиара не закажи. а принц всё равно знает сколько заробитчан из Украины
работают в его владениях.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:02 Ответить
Много позитивных заголовков - это положительный момент.
НО!
Этого мало, чтобы назвать визит "историческим"....
показать весь комментарий
11.10.2020 09:47 Ответить
Для королевской семьи и исторический, впервые в своей истории встретили комика, играющего роль президента.
показать весь комментарий
11.10.2020 10:24 Ответить
Прямо, "давно уже"?!
Оно ж только год преЗедентом работает?!
показать весь комментарий
11.10.2020 10:32 Ответить
істерикою касапів задоволений))
показать весь комментарий
11.10.2020 11:36 Ответить
По жополизству высера можно судить о приоритетах назназначения чиновников.
И потом не удивляйтесь что у нас больные Ковид лежат в коридорах, ведь главное для зечиновника умение виртуозно отлизать зежопу.
показать весь комментарий
11.10.2020 12:52 Ответить
Давно уже что-то кулеба и шмендель не генерировали лютый бред о найвэлычнишых пэрэмогах каламойского за-холуя!
Глядишь европейские издания- так над гундосным открыто потешаются. А Еврокомиссия и вовсе карлику криворожскому елдой по лбу официальным письмом стучит через ару_хламидию...
Сказочники, @ля...
показать весь комментарий
11.10.2020 15:36 Ответить
Кого королева Великобританії може прийняти? А ким побрезгує, щоб і рядом не бачили.
Здогадайтесь самі.
Кулеба про відвідування Зеленським Великої Британії: Давно вже візит президента України до іншої країни не генерував таку кількість гарних заголовків у зарубіжних ЗМІ - Цензор.НЕТ 7763
показать весь комментарий
11.10.2020 19:18 Ответить
Езжай в Карабах русский бргатырь диванного фронта))))))
показать весь комментарий
11.10.2020 22:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 