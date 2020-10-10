В матче Лиги наций УЕФА украинская сборная проиграла команде Германии со счетом 1:2

В третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве уступили национальной команде Германии со счетом 1:2.

Авторами голов на НСК "Олимпийский" стали: Руслан Малиновский, который реализовал пенальти на 77-й минуте - в составе хозяев, Маттиас Гюнтер (20) и Леон Горетцка (49) - в составе гостей, сообщает Цензор.НЕТ.

В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии - 1: 0.

Турнирное положение после трех туров: Испания - 7 очков, Германия - 5, Украина - 3, Швейцария - 1.

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Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве со сборной Испании. Германия же будет принимать швейцарцев.