В матче Лиги наций УЕФА украинская сборная проиграла команде Германии со счетом 1:2
В третьем туре Лиги наций УЕФА 2020/21 футболисты сборной Украины в Киеве уступили национальной команде Германии со счетом 1:2.
Авторами голов на НСК "Олимпийский" стали: Руслан Малиновский, который реализовал пенальти на 77-й минуте - в составе хозяев, Маттиас Гюнтер (20) и Леон Горетцка (49) - в составе гостей, сообщает Цензор.НЕТ.
В параллельном поединке группы сборная Испании в Мадриде взяла верх над командой Швейцарии - 1: 0.
Турнирное положение после трех туров: Испания - 7 очков, Германия - 5, Украина - 3, Швейцария - 1.
Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 13 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве со сборной Испании. Германия же будет принимать швейцарцев.
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+15 Vedana
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В стране 15 хороших футболистов?
Что за дол____бы принесли на стадион вевезулы.? Этого позорище давно не было...
ни страны ни сборной у нас другой нема.
уважаю ваше мнение, остаюсь при своем.
Я не знаю, может за шесть лет уже одни настоящие патриоты Украины в сборной играют? Может что-то поменялось? Ну, если так, то я не прав.
Не йшов останній пас, до штрафного доходили. Коли програвали, коли вигравали пресинг.
Бущан - молодець. Другий гол - дуже прикрий. Але в захисті іноді були реальні =пожежі=.
На жаль, бракувало точності, сили удару. Могли забити ще спокійно.
Я б сказала (ще раз: враховуючи те, що не пильно стежила всі 90+4 хв за грою), що не вистачило сил і форми для кращого.
Німці зіграли теж не на повну потужність. Не знадобилося.
Подяка вболівальникам. Молодці !!! Навіть після свистка скандували Україна.
Удачі на вівторок, збірна.
Але співчуваю ..фанатикам..
))
Якщо не бачивши гру подивитися на рахунок 1:2, то може скластися враження запеклої боротьби.
Але боротьби як такої не було. Німці повністю контролювали гру, шансів на 2:2 не було і близько. Згадайте скільки разів Нлйєр падав у стрибку за м'ячем? Я запам'ятав тільки один раз - коли він тягнувся за пенальті. Скільки разів при 1:2 наші входили з м'ячем у карний майданчик німців за рахунку 1:2? Я зауважив жодного. Тільки небезпечний штрафний на 80+ хвилині який традиційно бездарно пробив Малиновський. При тому, що на полі тоді ще був Сидорчуе, який б'є здалнко ні як не гірше....