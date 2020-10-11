Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется

10 октября Александр Лукашенко в следственном изоляторе КГБ общался с арестованными оппозиционерами. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками.

Встречей с арестованными представителями оппозиции Александр Лукашенко пытается ослабить протесты, заявила в Telegram Светлана Тихановская, передает Цензор.НЕТ.



"Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", – заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: "Узнала? Муж звонит". – "Может, тебя уже где-то встречать?"

По словам политика, приезд Лукашенко к оппозиционерам и разрешение властей на ее разговор с арестованным супругом – блогером Сергеем Тихановским стали результатом давления протестующих.