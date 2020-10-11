Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется
10 октября Александр Лукашенко в следственном изоляторе КГБ общался с арестованными оппозиционерами. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками.
Встречей с арестованными представителями оппозиции Александр Лукашенко пытается ослабить протесты, заявила в Telegram Светлана Тихановская, передает Цензор.НЕТ.
"Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", – заявила она.
По словам политика, приезд Лукашенко к оппозиционерам и разрешение властей на ее разговор с арестованным супругом – блогером Сергеем Тихановским стали результатом давления протестующих.
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недавно заявлял, что все протестующие - это наркоманы-уголовники или продажные агенты Запада, а сейчас устроил с ними же в тюрьме КГБ нечто вроде государственно-общественного совещания по вопросам гражданского примирения: переговоры за круглым столом, украшенным свежими цветами.
«Ну што? Домітінговалісь? Намайданілісь? Кожнаму кайло ў рукі ўсучу. Навучу жэрці бульбу так, што палосы на спінах павыступаюць, як у каларадскіх жукоў».