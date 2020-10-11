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Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется

Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется

10 октября Александр Лукашенко в следственном изоляторе КГБ общался с арестованными оппозиционерами. По словам лидера оппозиции Светланы Тихановской, Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками.

Встречей с арестованными представителями оппозиции Александр Лукашенко пытается ослабить протесты, заявила в Telegram Светлана Тихановская, передает Цензор.НЕТ.

"Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жестко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", – заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тихановская впервые за четыре месяца поговорила с арестованным мужем: "Узнала? Муж звонит". – "Может, тебя уже где-то встречать?"

По словам политика, приезд Лукашенко к оппозиционерам и разрешение властей на ее разговор с арестованным супругом – блогером Сергеем Тихановским стали результатом давления протестующих.

Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется 01

Автор: 

Беларусь (7937) Лукашенко Александр (3625) репрессии (2771) КГБ Беларуси (65) политзаключенные (1626) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+8
Таракан начал лавировать: чуёт, тварь, что конец близок:

недавно заявлял, что все протестующие - это наркоманы-уголовники или продажные агенты Запада, а сейчас устроил с ними же в тюрьме КГБ нечто вроде государственно-общественного совещания по вопросам гражданского примирения: переговоры за круглым столом, украшенным свежими цветами.
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11.10.2020 00:48 Ответить
+7
Немає в людства часу на те, щоб давати диктаторам доживати свій вік.

Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 3675
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11.10.2020 00:46 Ответить
+4
Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 5587
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11.10.2020 00:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да давление оппозиции на луку очень серьезное, надавили раз - стал бегать с автоматом. еще надавили - поехал в сочи к гному, опять надавили и оказался в СИЗО КГБ. Если при следующем давлении, лука обьявит карлика президентом Беларуси, никто не удивится.
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11.10.2020 00:44 Ответить
Немає в людства часу на те, щоб давати диктаторам доживати свій вік.

Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 3675
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11.10.2020 00:46 Ответить
Таракан начал лавировать: чуёт, тварь, что конец близок:

недавно заявлял, что все протестующие - это наркоманы-уголовники или продажные агенты Запада, а сейчас устроил с ними же в тюрьме КГБ нечто вроде государственно-общественного совещания по вопросам гражданского примирения: переговоры за круглым столом, украшенным свежими цветами.
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11.10.2020 00:48 Ответить
Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 5587
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11.10.2020 00:49 Ответить
+100/500!
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11.10.2020 13:22 Ответить
Света, любой диалог с усатым - это конец света.
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11.10.2020 00:59 Ответить
Лукавый Эксгибиционист??
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11.10.2020 01:01 Ответить
24 days from election..
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11.10.2020 01:03 Ответить
Тихановская о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: Диалог в тюремной камере не ведется - Цензор.НЕТ 765
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11.10.2020 03:58 Ответить
Путін знявши штани вижидає, хто краще вилиже йому задницю чи Лука, чи Свєта з Веронікою. Лука вирвався вперед, а дівкам прикро. Ось послухайте як улесливо стелеться під рашенфюрера білоруська "опозиція" https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/805095270238151/
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11.10.2020 06:15 Ответить
Та да ! З Літви він якось ліпше ведеться той дійлог
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11.10.2020 07:18 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі нават для беларусаў-палітвязняв ў СІЗА заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Ну што? Домітінговалісь? Намайданілісь? Кожнаму кайло ў рукі ўсучу. Навучу жэрці бульбу так, што палосы на спінах павыступаюць, як у каларадскіх жукоў».
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11.10.2020 07:35 Ответить
Какой диалог? Он их спрашивал не досаждают ли клопы и что им передать в камеру.
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11.10.2020 08:32 Ответить
Davit nado samozvanca,stob byli prozracnyje vybori i otpustil vsex politzakliucionix.Ne mozet bit v Evrope kakoj to sssr vremion rezim
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11.10.2020 09:24 Ответить
Почему.. ведется.. Только местами нужно поменять и все.
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11.10.2020 09:57 Ответить
Уголовный кодекс надо чтить, бод боком у кураторов где-нибудь на побережье USA.
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11.10.2020 10:25 Ответить
Сидеть в Европе и оттуда заявлять о "мудром политике Путине" это так "по-Тихановски". Тихановская - полнейшее разочарование.
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11.10.2020 11:27 Ответить
tolko dva posla iz vsex ES stran ostalis Minske.
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11.10.2020 12:50 Ответить
 
 