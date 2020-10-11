30-летним гражданам Украины пенсия, на которую можно выжить, уже не светит, - "слуга народа" Янченко

30-летние украинцы могут не надеяться, что после достижения пенсионного возраста будут получать высокие пенсии. Такое заявление сделала народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала " Украина 24 ", передает Цензор.НЕТ.

"Мне 32 года и я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", - сказала она.

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Нардеп отметила, что ситуацию с пенсионным обеспечением может исправить пенсионная реформа и введение накопительных пенсий.



"Пенсионная реформа неизбежна, ее нужно принять для того, чтобы украинские пенсионеры могли стать достойными людьми и обеспечивать себе нормальный уровень жизни. Как европейские пенсионеры, которые на пенсии могут не выживать, а наслаждаться прекрасной старостью, путешествовать, покупать недвижимость. Накопительная пенсионная реформа важна, но к ней мы будем идти постепенно", - сказала она.

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