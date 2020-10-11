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30-летним гражданам Украины пенсия, на которую можно выжить, уже не светит, - "слуга народа" Янченко

30-летним гражданам Украины пенсия, на которую можно выжить, уже не светит, -

30-летние украинцы могут не надеяться, что после достижения пенсионного возраста будут получать высокие пенсии. Такое заявление сделала народный депутат из фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала " Украина 24 ", передает Цензор.НЕТ.

"Мне 32 года и я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нарпдеп "ЕС" Южанина о "пенсионной страшилке" Шмыгаля: Это все равно, что сказать людям - не платите ЕСВ, все равно ничего не получите

Нардеп отметила, что ситуацию с пенсионным обеспечением может исправить пенсионная реформа и введение накопительных пенсий.

"Пенсионная реформа неизбежна, ее нужно принять для того, чтобы украинские пенсионеры могли стать достойными людьми и обеспечивать себе нормальный уровень жизни. Как европейские пенсионеры, которые на пенсии могут не выживать, а наслаждаться прекрасной старостью, путешествовать, покупать недвижимость. Накопительная пенсионная реформа важна, но к ней мы будем идти постепенно", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: Через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии

Автор: 

пенсионная реформа (1205) пенсия (2162) Янченко Галина (72)


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Топ комментарии
+96
От "конца эпохи бедности" до "нам больше нечем будет платить пенсии" всего полтора года зеленой клоунады. А еще говорят, что галочку в бюллетене нельзя намазать на хлеб.
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11.10.2020 01:19 Ответить
+80
Такой власти не вижу смысла платить налоги.
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11.10.2020 01:07 Ответить
+58
30-летних инвалидов будут на старости кормить пердачей "рассмеши гомика", они ж об этом мечтали
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11.10.2020 02:20 Ответить
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готовят овец к пайки для тех кто молча жует силос в стойле.
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11.10.2020 11:22 Ответить
Нормальна в нас пенсійна система. Якби не зарплати в конвертах і нелегальні робочі місця - вона б справилась. Накопичувальна пенсійна система звичайно хороша, але не для України. Хто дасть гарантії, що банк, де ти накопичуєщ (і йдеться про терміни 20-30 років) не лусне разом з твоїм накопиченням.
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11.10.2020 11:31 Ответить
Если прячут в тени доходы, значит выгодней прятать и рисковать, чем жить по белому. Снижать налоги не хотят, ловить коррупционеров тоже.
Когда дойдем до точки, начнем думать, как всегда.
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11.10.2020 11:59 Ответить
Платникам податків в усіх пострадянських країнах екс-комуністи, тобто жидобільшовики, розповідають одну і ту ж байку про "брак коштів" на пенсії старим, освіту дітям та національну медицину для всіх. Але на фінансування держуправління (285 000 держслужбовців) виділяється сьогодні 51% ВВП країни, а на медицину (40 млн. осіб) лише 3%. Та ж сама фігня з пенсіями та зарплатами для держслужбовців - нараховуючи собі колосальні зарплати( в тисячу у разів більшу за середню, Коболєв, наприклад) вони отримують захмарні пенсії. Але і цього їм замало і вони масово розкрадають бюджетні кошти. Податки в Україні найвищі в Європі. Можливо тільки в Північній Кореї вищі - з урахуванням прихованого оподаткування це вже біля 80%. Я не бачу сенсу сплачувати податки в корумпованій країні. Потрібно створювати паралельні, позабанкові структури самозабезпечення і комітети Лінча для знищення корумпованого класу держслужбвців. Це вже дійсно окремий клас який має окремі від народу України інтереси і який зайнятий лише визискуванням та безсоромним грабунком населення країни. Якщо у людини забрати 8 з 10 зароблених гривень то їй вистачить лише на "животіння" і нічого інвестувати на старість вона не зможе і вона змушена буде покладатись на державні фонди соціального забезпечення. Але корупціонери ці фонди постійно розкрадають і використовують як інвестиційні для власного збагачення. Тому повстаньте проти експлуататорів або здохніть покірно як належить рабам.
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11.10.2020 11:39 Ответить
"...на фінансування держуправління (285 000 держслужбовців) виділяється сьогодні 51% ВВП країни..."

брехня...

"Податки в Україні найвищі в Європі."

брехня ...
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11.10.2020 12:09 Ответить
Гаразд. Тут не місце для лекцій. Просто запитайте себе чому у нас "зарплати в конвертах" і більше 50% економіки "в тіні"? Класична тіньова економіка в європейському розуміння це корупція, торгівля людьми, зброєю, наркотиками та контрабанда і все це разом складає лише від 5 до 8% ВВП в розвинутих країнах! У нас тіньову складову має будь яке виробництво або діяльність яка ще "на плаву". Майже всі активні люди в Україні знаходяться "на порозі вязниці" бо аби діяти мають ухилятися від оподаткування і платити правоохоронцям за кришування". Також подумайте чому у нас фактично відсутній легальний "середній клас" і ці люди змушені "косити під бідних"...
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11.10.2020 13:03 Ответить
наверное даже самый прожженный порохобот не мог представить что ЗЕ умудриться всего за год угондошить экономику Украины
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11.10.2020 11:42 Ответить
Так может судьям, депутатам, генералам и прочим "труженникам" поумерить их 30-50 тысячные пенсии, раз на всех не хватает?
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11.10.2020 11:56 Ответить
Таких пенсій немає. Максимальна 17 тис.
Зарплати захмарні є, це так.
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11.10.2020 12:10 Ответить
180 не хотите? Стельмах например. Если не в теме, не спамьт
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11.10.2020 12:20 Ответить
ПФУ пише ...
Станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб
Найвищу пенсію в Україні отримують судді - 50 тисяч гривень. Про це повідомляється на сайті https://www.pfu.gov.ua/2122188-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-04-2020/ Пенсійного фонду України .
Так, станом на 1 квітня загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 11 268 327 осіб, а середній розмір пенсійної виплати - 3170,14 грн.
За даними ПФУ, виплати отримували:пенсії за віком - 8 467 091 особа, середня пенсія - 3166,53 грн;по інвалідності - 1 411 732 особи, середня пенсія - 2499,74 грн;у зв'язку з втратою годувальника - 538 157 осіб, середня пенсія - 2753,18 грн;за вислугу років - 218 988 осіб, середня пенсія - 2882,06 грн;соціальні пенсії - 75 971 особа, середня пенсія - 1655,77 грн;довічне грошове утримання суддів - 3380 осіб, середня пенсія - 49 844,23 грн.
Крім того, пенсії військовослужбовців отримували 553 188 осіб, середня пенсія - 5378,17 грн.
https://zik.ua/news/ludyna/u_suddiv_naibilsha_pensiia_v_ukraini_statystyka_pfu_966863
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11.10.2020 12:28 Ответить
а де пенсія "слуг народу" - депутати, поліцаї, СБУ, прокурори, фіскали та інші паразити суспільства.
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11.10.2020 12:48 Ответить
"довічне утримання суддів... середня пенсія.."
Оклади суддям почала накручувати Лиса Драна після того як Вася Онопенко якого Вона примазала до вер. Суду, відмазав її від кримінальної справи по ЄЕСУ. Тому зараз багато суддів-пенсіонерів, отримують пенсії з "радянських" зарплат 300-500 дол, а отже середня пенсія це 8 000 для судді зразка 2004 року і 92 000 судді зразка 2018 року
Отака "золота" середина...
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11.10.2020 12:52 Ответить
а причому тут ВАНА
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11.10.2020 13:14 Ответить
До 2005 року, судді отримували оклад відповідно до співвідношення до середньої заробітної плати, після того як кримінальну справу по ЄЕСУ (компанія Тимошенко, через яку пройшло газу на 11 мільярдів доларів) Вася Онопенко закрив, Тимошенко на радощах, різко, в рази підняла зарплату суддям, там же вище написано!?
Зараз Судді КС і ВС отримують до 400 000 на місяць. І це "утримання", до смерті, значить і на "пенсії" отримуватимуть ,і вже отримують (!) стільки ж.
А нам розповідають про якісь там "середні" пенсії.
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11.10.2020 13:27 Ответить
Прахоботів я терпіти ненавиджу, тому що ви тупорилі мерзотні покидьки. Щас поясню чому.
"(компанія Тимошенко, через яку пройшло газу на 11 мільярдів доларів)"
***
"Вонючий газ" з паРаші до 2005 року коштував для України $50 за 1000 куб. м, або $0,05 за 1 куб.м . Робим розрахунок

$11 000 000 000 / 0.05 = 220 000 000 000 куб. м Тобто ЄЕСУ повинна була перегнати таку кількість газу в Україну. З 1995 р. по 2005 р. в середньому за рік Україна споживала 75 000 000 000 куб. м. Потрібно врахувати, що в Україні видобувалось свого газу 20 000 000 000 куб. м. Значить імпортного газу в Україну для споживання закачувалось 55 000 000 000 куб. м. Потрібно ще врахувати, що на той час поставляли газ з Середньої Азії.
Але вернемось до прахоботських баранів.
220 млрд. куб. м / 55 млрд. куб. м. = 4 роки. Тобто ЄЕСУ повинні були 4 роки монопольно поставляти в Україну газ. Золотий період ЄЕСУ був при Павлу Лазаренко з травня 1996 по червень 1997 року. Далі ВАНА пішла в політику і ЄУСУ були знищені.


Тому прахаботи читайте Інтернет і думайте про свої висЄри.

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11.10.2020 16:37 Ответить
Та хто ж сперечається!? Баба Жуля, відома Бомжиха, ні кола ні двора, ледве-ледве перебивається, голодує, їй співчувають навіть рядові касирки магазину, переводять із "власної" зарплати, мільйон гривень на вибори...
А з інвалідної кАляски як встала і пішла? прямо як у віршику
"Он лежал себе, лежал
А потом ка-а-ак побежал.
Метров сто а может двести,
Нет сортира в этом месте.
Нет сортира в этом месте -
Метров сто а может двести..."
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11.10.2020 19:15 Ответить
Ви "не в темі". Максимальна пенсія в Україні 10 років тому назад була 270 000 гривень. За цей чай такі пенсфії 4 рази "коригували" в сторону збільшення. Ви забули про закон яким заборонено зменшувати пенсії і "погіршувати стан пенсіонерів".
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11.10.2020 13:24 Ответить
судьи получают пенсии из спецфонда...и согласно закона пенсия судьи должна овняться зарплате...то есть где то 40-100 тыс грн в месяц
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11.10.2020 14:13 Ответить
Похоже что та пенсия, которую заработал я, была последней пенсией в нашем роду, по крайней мере в Украине.
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11.10.2020 12:13 Ответить
Ніхто нічого "не заробляє", і ніхто нічого "не накопичує"!
Виплата пенсій відбувається з відрахувань поточно працюючого населення, і розмір її залежав , залежить , і буде залежати виключно від можливості виділення відсотка від доходів робітників.
І солідарна, і накопичувальна системи складаються з одного й того самого - відрахувань від зарплати (обидва примусових !) просто вважається що "добровільно" люди відраховуватимуть більше.
В українському варіанті обшахрають в обох випадках!
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11.10.2020 13:02 Ответить
Іде масована атака - просування ідеї приватних пенсійних фондів.
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11.10.2020 12:13 Ответить
Тогда пенсий вообще никто не будет получать. Надо уезжать за границу, чтобы там заработать себе пенсию.
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11.10.2020 12:14 Ответить
"Тогда пенсий вообще никто не будет получать" - чому ??
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11.10.2020 12:23 Ответить
Анальна атака на тебе йде!
Ще перед пенсійною реформою 11 року, доля недержавних пенсійних фондів складала 12%.
Чули про банк Аркада? То хто тебе масовано атакує?
Що ж робити?
Колишній міністр Рева сказав прямо:"Купляйте долари і кладіть під подушку"
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11.10.2020 22:37 Ответить
А у вісімдесятирічних пенсія ше залишається...майже половина..
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11.10.2020 12:15 Ответить
а для чого податки такі високі ми сплачуємо відмініть їх
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11.10.2020 12:15 Ответить
Не смішіть людей -"ми сплачуємо"... Держслужбовці може і сплачують, а решта ... як прийдеться. Проте бізнесмени більше за усих волають, що вони локомотив економіки.
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11.10.2020 12:22 Ответить
Держслужбовці отримують зарплату і сплачують податки з коштів поступають з бюджету, бюджет формується в реальній економіці де створюється реальна додаткова вартість, а не та віртуальна додаткова вартість, яка створюється державними службовцями.
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11.10.2020 12:43 Ответить
я не знаю в якій галузі ви працюєте та сплачуєте податки, але я чотко знаю що на одному з найбільших заводів України (яки досить працює) робітників вже більше 20 років тому перееоформили як індівідуальних контракторів, тобто замість зарплатні вони всі працюють як індівідуальні підприємці по ставці єдиного податку. Про зарплатню у конвертах я сподіваюсь ви теж чули. Я не буду вступатиме в діскуссію чи держслужбовці створюють додаткову вартість чи ні - основний момент у тому що величезна кількість людей не сплачує податки, а ті крохи яки сплачують, ще й крадуть чиновники.
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11.10.2020 21:57 Ответить
Держ.службовці взагалі ніякої додаткової вартості не створюють. Їх зарплати, навіть податки з їх зарплат, їх пенсії - це все гроші платників податків, громадян та компаній.
Держ.службовці виконують сервісні функції, обслуговують громадян, і точно їх доходи не повинні бути більшими, чим доходи тих,на кого вони повинні працювати,адже слуги не отримують більше, ніж хозяї,на яких вони працюють.
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11.10.2020 20:05 Ответить
нові правила, які набули чинності з 1 липня минулого року, припускають змішане фінансування пенсій, розмір яких буде залежати в основному від внесків, сплачених самим працівником, і державних доплат (варіант накопичувальної системи, яку в Україні не спроможні прийняти навіть під тиском МВФ). І вишенька на торті - з початку 2016 року Китай таки почав поступово піднімати пенсійний вік. Очікується, що до 2045 року усі китайці - і чоловіки, і жінки, будуть входити на пенсію у 65 років.

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2188745-a-ak-z-pensiami-v-pivtoramilardnomu-kitai.html
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11.10.2020 12:20 Ответить
Накопичувальна система пенсійного забезпечення (НСПЗ) має, як переваги, так і недоліки.
Головний недолік, що в корумпованій державній системі управління НСПЗ не працює, навіть коли держава бере на себе гарантії на збереження коштів на особових рахунках НСПЗ. Тому нема чого заїкатись про НСПЗ, поки в державі гуляє корупція.
Що робити? - споконвічне питання ЛЮДСТВА.
Світ стоїть на порозі глобальної світової кризи. Загальний світовий борг перевищує більше чим в 2,5 рази світовий ВВП. Цей світовий пузир продовжує надуватися і у певний час він повинен вибухнуть. Всі цінні папери перетворяться в непотріб, нерухомість знеціниться - почнеться фінансово-економічний колапс, який викличе політичну і моральну кризу ЛЮДСТВА.

Тому довгострокове нагромадження бажано робити в банківське фізичне золото і тримати його в банках 3л.
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11.10.2020 12:36 Ответить
"Мне 32 года и я думаю, что моему поколению пенсия, на которую можно выжить, уже не светит. Более того, я думаю, что пенсия, которую страна выплачивает, это средства, за которые сложно прожить", - сказала она".
Мне 72. Я наверное не доживу до того времени,когда перестанут платить пенсии. А вот детей жалко....Да,а насчет накопительной пенсии-обворуют,"лопнул" банк...

Пенсионер, будь патриотом-УМРИ!
https://censor.net/ru/n3224186
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11.10.2020 12:45 Ответить
...нічого не жири,
свіжим повітрям харчуйся
і в лапті узуйся.

Коли в прожитковій корзині 2-є трусів на рік, то це вже цікаво, бо 3-і труси то розкіш.
І як сказала моя сусідка пенсіонерка - Хворіти сьогодні, то - велика розкіш. Не кожен може собі дозволити хворіти.
Більше четверті населення за лінією бідності, а 5% населення жирують. От в цьому і вся причина.
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11.10.2020 12:58 Ответить
Точно! Закрепить на законодательном уровне!
Пенсионер, которого не взяла корона, агент Кремля!
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11.10.2020 17:55 Ответить
В Дании 5,8 миллиона населения , то сколько может быть пенсионеров ? Но датские приватные пенсионные фонды имеют 100 миллиардов долларов. Не говоря уже за государство. Вот так , где в стране нет еврея ЗЕ , бени , Рабиновича и т д
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11.10.2020 12:48 Ответить
В Данії високі податки і вони прогресивні. Звісно корупція мізерна.

Відповідно Данія рухалась до такого стану багато віків.

І ще одна цікава річ в Данії протестантська церква, в в Україні православна церква. Так от, ВВП на душу населення у Світі по релігійній прикметі розміщуються наступним порядком
1. Протестанти
2. Католики

3. Православні
4. Мусульмани.
Все ж таки релігія мала певний вплив, як на менталітет народу так і матеріальний і моральний стан суспільства.
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11.10.2020 13:10 Ответить
Ты пишешь очень далеко от истины . Думаешь если бы в Украине была протестантская церковь или большой и прогрессивный налог , что-то бы поменялось и вы бы жили как в Дании и коррупция была бы мiзерна ? 120 % было бы то , что есть !
А знаешь почему в Дании так , а в Украине по другому ? Это очень простой ответ . Потому что датчане не знают русского языка и тем самим на них нет влияние русского , агрессивного , фальшивого , лицемерного мира . Ещё один пример , это Финляндия и Норвегия . Что бы было сегодня с Норвегией , если бы Норвегию в 1945 году «освободили « советские освободители ? Карабах ? Приднестровье? Ордло? Как только украинцы забудут русскою речь , а этот вакуум заполнять английским языком, поменяется менталитет с быдлячо-русского , советского на человеческий и тогда все получается . По другому никак . Быдлячо-русский менталитет, это разрушительный , а не созидательный !
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11.10.2020 15:34 Ответить
"30-летним гражданам Украины пенсия, на которую можно выжить, уже не светит, - "слуга народа" Янченко" - светят хорошие зарплаты и пенсии, если избавиться от Коломойских, Пинчуков, Фирташей с ихними наследниками и на них похожими.
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11.10.2020 13:21 Ответить
Та нет базара, только верните тогда все что уплачено в пенсионный фонд
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11.10.2020 13:25 Ответить
Легко! Скидуй цифры Privat
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11.10.2020 18:05 Ответить
И cvv?)
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11.10.2020 18:54 Ответить
Всё скидуй и абв и дшб.
И тебе вернут деньги из коронавирусного фонда
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11.10.2020 19:57 Ответить
Это если ты не пенсионер. Если предпенсионного возраста - не должен перенести вторую волну короны.
Вот уж пенсионеры укроповские живучие какие!
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11.10.2020 21:23 Ответить
А ты сначала пообщайся с психиатром Эмиля Золя, а потом ознакомься з умовами труда на приисках ГУЛАГА на Колыме.
А мечты о коммунизме (шоб работать когда захочу, выпить как только захочу и закусить за счет общества) возникают в голове каждого, когда он встает в понедельник утром, чтобы идти на работу! И Ленин тут ни при чем - он только себя "директором понедельника" назначил. Кому похмел, кому расстрел - он себе право решать выцыганил у баранов...
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11.10.2020 13:26 Ответить
Для чого їм пенсія коли вони так гарно посміялися , вибравши в свої лідери клоуна ,... ?))
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11.10.2020 13:37 Ответить
Так может не стоит тогда платить налоги в пф?
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11.10.2020 13:49 Ответить
То что мы платим в пф в первую очередь идёт на ДНР и ЛНР.
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11.10.2020 14:19 Ответить
А ну, а ну... Кто это мы? Кто твои подельники! На днр они платят...
Штаны себе купи...
И похмелись, если есть за что после уплаты в днр и лнр.
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11.10.2020 18:08 Ответить
Пенсии и ПФ платят пенсионераи в ДНР и ЛНР. В том числе и тем, что работают в МГБ и в других органах молодых республик.
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11.10.2020 21:05 Ответить
А тебе какое дело до ПФУ? Каждый в этот общак свою пятачину сует! При это "платят" туда на словах.
А на деле кричат, почему маленькая пенсия?
Ничего, вот корона должна ещё поработать, бо шось пока не того...
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11.10.2020 21:27 Ответить
Я думаю за пол-года до Майдана можно прекращать налоги платить и коммунальные.
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11.10.2020 14:17 Ответить
ПО замыслам условно говоря Соросятинской власти (потому, что Сорос является не самым влиятельным в мире финансов но одним из идеологов финансового порабощения стран третьего мира путем долгового бремени, через недопуск к рынкам сбыта, высокий % по гос.долгу и вообще банковский %, из за которого часто случаются банковские кризисы и потери сбережений населения от девальвации, что в отсутствии правового государства приводит к еще большим заимствованиям государства, ведь даже какзалось бы неугодные Западу люди от власти Януковича ни один не пострадал все живут препиваючи на Западе, как Злочевский, Иванющенко, значит главная задача не борьба с коррупцией, а финансовое паробощение Украины), а посему таким дорогим для Украинского народа-населения "шестеркам"как Янченко, Шмиыгаль доручили намекнуть на правду, что будет:
Народ может налоги не платить но не официально, ну самую малость,потому что все равно пенсий, образования, субсидий, медицины финансироваться не будет, даже армия будет без современного оружия, деньги только на содержание но ни как не на оборону, но официально налиги еще сильнее увеличат, что бы неугодных можно было посадить.Весь бюджет пойдет на выплату долга и содержание "правоохранительной" системы.
А в замен они финансовые круги Запада ну те кто рапряжается эмиссионеым станком, особенно в кризис завезут сюда свои инвестиции, оборудование, вооружение и поставят под контроль все активы Украины не только Землю,леса, порты, береговую линию и шельф с многочисленной симтемой Меделеева, но всю територию.Вым ни чего не светит, можете не платить, гсударство не ваше, а если будете возмущаться посадим за ту же неуплату налогов.
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11.10.2020 14:18 Ответить
Ещё один сорософоб!
Ну что ты мелешь?
"...неугодные Западу люди от власти Януковича ни один не пострадал все живут препиваючи на Западе..." - так может они были угодны украинцам? Кто это так припеваючи из "власти Януковича" живёт на Западе. Не он ли сам?
"...таким дорогим для Украинского народа-населения "шестеркам"как Янченко, Шмиыгаль доручили намекнуть на правду, что будет..." - люди при памяти и так знают, что будет. И без таких "экспертов" как Янченко. Работай на себя, занимайся предпринимательской деятельностью, а не смотри на "любимых" властей и считай бюджет, к которому ты не имеешь отношения. А так тебя будут "любить" (и любят) вечно - при "злочинных", "революцийных", "соросовских" (???) и др. властях? Какие долги? У тебя? Бери лопату и в@******!
"...даже армия будет без современного оружия..."
"...а потом финансовые круги Запада ну те кто рапряжается эмиссионеым станком, особенно в кризис завезут сюда свои инвестиции, оборудование, вооружение и поставят под контроль все активы..." - инвестиции в кризис - это плохо? Так армия будет без оружия или всё-таки соросы поставят и "оборудование" и "вооружение"? Противоречите сами себе.
Главное я понял: Москву побеждать уже не надо (Жму руку. Обнимаю), теперь нужно бороться с "соросятами", которые хотят забрать все активы (чьи, твои?), поработить укропов и наверняка "чипировать".
Ты идиот?
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11.10.2020 21:48 Ответить
Сорософоб я или нет это не важно, главное, что бы в Украине не БЫЛО КОМПРАДОРСКОЙ ВЛАСТИ , которая загоняет страну в долгомую яму,беря кредиты под огромные % и продавая народные активы включая территорию иностранцам при том наживаясь,а ты предлагаешь не обращать на это внимание, а жить за что? на состояние бюджета куда платиться налоги из которого финансируется армия, медицина, образование, что миллиарды уходят налево или ты идешь в магазин платиш деньги а товар оставляеш?
При этом заниматься предпринимательством, зная что малый бизнесейчас в основном выживает,действительно брать лопату и киддать по дальше только в нынешних условиях если ты не при бюджете тоже надо уметь заработать и если ты не видеш плохого в том, что владельцем бизнеса будут не Украинцы которые сами себе будут решать сколько себе платить , а дядя который всю прибыль отправит за границу продав нам товар из наших составляющих и то что ты считаеш нас идиота удивительно , но это тоже не важно, как то без нас народ разберется.
По поводу иностранного оружия, Украине не передается, а служит, как полицейская мисия для охраны купленных активов и ни какого отношеия к обороне не имеет потому, что с РФ воевать ни кто не собирается-это проблема только Украины-аксиома.
Победить Рф это невозмжно, если они сами себя не угроблят, защитить Ураину когда все разворовали и выехать на солдатах это не целесообрзно хотя возможно потому, что наши солдаты безценны и пока они защищают рубежи надо что бы Украина становилась нармальной страной типа Польши, тогда точно и РФ победим.
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12.10.2020 04:09 Ответить
У вас в голові якась каша,в тому числі і з рашистських наративів.
Пишете безграмотно,путано,нелогічно...

Ви можете нормально,по пунктам написати, що саме пропонуєте, щоб покращити стан речей?
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12.10.2020 07:54 Ответить
Мені здається, що цей пан неспроможний логічно сформулювати свої думки, про раціоналізм тут навіть не йдеться.
Я, чесно кажучи, вже вжив добряче коньяку, почитав того Серьогу, і навіть не знаю, що йому відповісти... Таке враження, що допис створено якоюсь автоматизованою системою за встановленим алгоритмом: набір вкрай сумнівних тверджень (продукування рашистів - скрєпніков) накшталт "знаменитого" "соросовського" режиму, котрий "все вивозить з України", "...победить Рф это невозможно...", одновременно "...выехать на солдатах это не целесообрзно хотя возможно потому, что наши солдаты безценны и пока они защищают рубежи надо что бы Украина становилась нармальной страной типа Польши, тогда точно и РФ победим и т.д."
Бухону пока пива...
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12.10.2020 12:18 Ответить
Судя по флажку Вы имеете отношение к Польше или от фонаря отметили? Так вот для покращення ситуации в Украине делать надо все как в Польше под копирку,тогда Украина не на словах а на деле пойдет в Европу , а не в долговую колонию и не какая РФ нам не будет не страшна, потому, что будем сильны экономически с современной армией,отсутствием коррупции , а значит едины.
Как достигается Это не секрет , было бы желание для чиновника,исполнять свои слудебные обязательсва, а не только получать привилегии и грабить страну во время войны и пандемии.
Любой человек может посмотреть экономические показатели Польши и их законы и исполнение, как организована экономика , прежде всего это рыночная конкурентная экономика с отсутствием коррупции, монополизма,начиная в финансовой сфере и заканчивая сельским хозяйством, приватизация проводится открыто по рыночным ценам, стратегические объекты приватизируются частями где государство имеет не менее 51% как облэнерго, шахты или приватизируется народом, как Земля, а не властью.
Сравните лишь три показателя:,% ставка по кредитам, % по долгам государства и курс национальной валюты и поймете, что коррупция, монополизм и разрушение экономики в Украине возвела в ранг закона, а теперь как следствие власть отказывается выполнять социальные обязательства от имени государства перед народом по пенсиям и то нищенским или вы не видете, что Украина платит по долгам 15%,а Польша 1,5% при депозите в валюте 2% куда девается разница с бюджета?
или вы не понимаете, что 13% государство переплачивает, а умножте на долг и получим примерно 200 миллрд.грн. уходит просто из бюддета и таких схем не одна только помоменьше.
Кредит для бизнеса 20%, а в Польше 4% вот лакмусовая бумажка корупции и что власть не работет на страну, можно закрыть страну как прочитаную книгу и нормальные инвестиции сюда ни когда не пойдут, расчитаные на технологии и экспорт, а пойдут на покупку Земли , лесов и других ресурсов , а затем из украинских сырья, сотавляющих офшоры буду продавать нам продукцию, тоесть денежные потоки от так щваных инвестиций идут не в страну , а из ее. Не Украина будет становиться заможной державой, а другие благодаря коррупционному руководству.Потому и минимальная пенсия в Польше в разы выше и полиции там меньше, а средняя пенсия не 3, 5 тыс.грн., а 400 евро и все у их в порядке и больницы всем обеспечены .
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12.10.2020 18:08 Ответить
Вам не понятно из контекста, что народ и армию надо беречь и финансировать пенсии медицину и армию вместо выплат не рыночных процентов и строительства дорог за гос.счет, а не создавать условия для строительства бизнесу.
Что набо беречь каждого солдата, а не призывать на амбразуру к шапкозакидательским Пировым победам , как предыдущий Пан, а потом подписывать новые соглашения не выгодные для страны , какие же это рашистские нарративы?А что делать для покращення ситуации с выплатами пенсий и всего другого, я писал делать все под копирку как в Польше, тем более как там вы должны знать раз у вас отмечено пльским флажком.
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12.10.2020 19:18 Ответить
А СОVID-19 зачем ? Богатые пенсы выживут, бедным париться не следует...
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11.10.2020 14:25 Ответить
Да никакая корона их не берёт, в том то и дело!
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11.10.2020 18:10 Ответить
Такой себе призыв, не плати есв, бо пенсии не будет. Воны емнутые, экономику подымать надо, рабочие места делать или идите накую и побыстрее. Евреи в свое время сьехали в Америку и пенсы, получили их пенсию,ни дня не проработав.Хотя можно было и послать куда подальше?
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11.10.2020 14:34 Ответить
Зе дауны с Каложуйским не воровать пробовали?
И еще вопрос так не платить ЕСВ? Пенсии все равно не видать?
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11.10.2020 14:39 Ответить
поднимите выход на пенсию до 70 лет,и уже почти никому выплачивать не нужно будет
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11.10.2020 14:51 Ответить
Ну шо? Попріколу?
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11.10.2020 14:57 Ответить
Я что-то запамятовал. А напомните мне пожалуйста кто принял закон выхода на пенсию в 65 лет и не менее 35 лет стажа. Действительно видать поприколу его приняли.
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11.10.2020 15:10 Ответить
А ви може натякаєте що треба такий закон прийняти щоб у 65 не виходити на пенсію а щоб виганяли обпісяними ганчірками і пеньками по гузні? Я не проти!
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11.10.2020 15:17 Ответить
Ми тобі натякаєм, що ти дебіл на побєгушках, якого гетьмани й погнали обісцяною тряпкою по рилу. А ти по привичці й далі дрочиш на пороха. Ну не ідіот? На виставці картин був у сивочолого? Людина вже так збідніла, що картини виставляє. А тобі поприколу...
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11.10.2020 18:14 Ответить
За своей пенсией я сам лично приду и с собой своих единомышленников приведу в поместья и на зарубежные виллы к таким как это за-гаденыш и его внукам в рамках «возвращения народу украденных активов и денежных средств». Так что пусть пока беззаботно чирикает в интервью и «жирок набирает»...
Напомню: один из таких грамотеев т-щ жулькин министр Пинзэнык вместе со своей супругой с паяльниками в заднице немного посидели и сразу вспомнили о том, что им не принадлежит и с радостью поделились с робингудами, которые также пожаловали к ним в поместье за своей пенсией
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11.10.2020 15:31 Ответить
Фу, як жорстоко, не могли вУтюг використати.
А Пєціку 4-и вУтюга - один на груди два на пузо і один на яйця і ПФУ буде переповнений.
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11.10.2020 16:54 Ответить
Куда ты придёшь со своими подельниками? В поместьяи зарубежные виллы? Да уж...
Это когда вас из дурдома выпустят? Всё таки рассчитываешь, что твою дурку расформируют, а вас, шизиков, выгонят под жопу?
Да не, твою вроде пока не планируют. Так что сиди тихо.
Не опоздай на ужин - сегодня пюре и жареная селёдка.
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11.10.2020 18:19 Ответить
Коротше молодим , хто має клепку в голові , одна дорога - втікати за кордон , поки не пізно . Старе вже не поїде , а молоде ще може врятуватися .
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11.10.2020 15:39 Ответить
тут створені умови для виживання, а там умови для життя.
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11.10.2020 16:48 Ответить
А ти ще не поїхав? Розумом.
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11.10.2020 18:20 Ответить
А то зараз бл#дь пенсія на яку можно "жити" .... пи#доту обрали знову й знову по колу.
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11.10.2020 16:01 Ответить
Ну это ясно, простому народу не светит пенсия на которую можно будет прожить, зато тебе и таким как ты, пенсии будут такие, что ежемесячно будете посещать дорогие курорты. Да собственно и сейчас простые пенсионеры во многом себя ограничивают из-за таких цен.
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11.10.2020 16:04 Ответить
У мене є пару знайомих, яким за 65 і вони отримують 400-600 Євро пенсії з Італії, а також соціальну пенсію України.
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11.10.2020 16:46 Ответить
Дануна, 400/600 €?! это ж 30/35 лет с зарплатой 1800€ в Италии работать надо к тому же не по черному.
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11.10.2020 17:26 Ответить
Я тобі ще раз кажу - їдь хоч в Італію хоч в Мадагаскар, і там виживай чи доживай, а українцям не пудри мізки своїми казками. Вали вже!
Пенсіонерів він придумав знайомих...
А от я знаю і пенсіонерів, що отримують пенсії з двох різних фондів, і чув, скажімо так, про переселенців, що отримують виплати з українського бюджету, при цьому ніколи фізично не виїжджали з ордло (наразі трохи цю тєму в Лісічанську/Сєвєродонецьку прикрили, а от Марік - клондайк!). Ну не додумався молоть про такі суми, як то Олєкса той собі видумав!
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11.10.2020 22:32 Ответить
Олигархи со своими властями Украины - разграбили Украину и еще на сто лет вперед кредитов оставили отдавать и аж правнукам придется все деньги не на свое развитие тратить, а все отдавать и с процентами еще - кредиторам мировым. Народ терпилы и не могут убить олигархов и сменить эту систему олигархическую власти. Людям просто нет смысла тратить свое время на эту страну с такими перспективами. Все будут умные валить на Запад. русская мафия за эти 30 лет у власти Украины, беды оставила на век наверное и она ж продолжает управлять страной - олигархи все в русской мафии. Ужасно все это, что этот синдикат международных бандитов управляют жизнями 40 миллионов человек. Ничего хорошего от них не жди!
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11.10.2020 16:57 Ответить
Ну, хоч на депутатську прожити можна буде - комусь же така країна повинна бути потрібна?
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11.10.2020 17:08 Ответить
тобто вона хоче сказати, що пенси СЬОГОДНІ МОЖУТЬ ВИЖИТИ тільки на пенсію?? а ось через 30 років вже не зможуть? Берусь її просвітлити, але ПЕНСІОНЕРИ ВЖЕ СЬОГОДНІ НЕ ВИЖИВАЮТЬ НА ОДНУ ПЕНСІЮ!!!! ШОК-СЕНСАЦІЯ!!! Тому якщо я СЬОГОДНІ ВЖЕ бачу, що пенси НЕ можуть жити на пенсію, то чому я повинен платити сьогодні за мою майбутню пенсію??? І це ще навіть не говорячи про те, що середній вік життя чоловіка в Україні якраз 65-70 років, тобто ДО ПЕНСІЇ ЧОЛОВІКИ ЕЛЕМЕНТАРНО НЕ ДОЖИВАЮТЬ!!!!
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11.10.2020 17:09 Ответить
Нехай спочатку доживуть до 65 років.
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11.10.2020 17:12 Ответить
Зачем платите налоги! (с) Янченко.
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11.10.2020 17:18 Ответить
Більшість "слуг", що проскочили під брендом "Зе" і нічого не розуміючи в тому що відбувається , а лише кнопкодавлять по сигналу Разумкова очікує один кінець.
Депутати від слуг після дострокових парламентських виборів. Що самі на-голосували те і матимуть.
Тридцятирічним громадянам України пенсія, на яку можна вижити, вже не світить, - "слуга народу" Янченко - Цензор.НЕТ 7081
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11.10.2020 18:38 Ответить
30 летним не надо платить в пенсионный фонд уже сейчас.
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11.10.2020 21:13 Ответить
Оце колбасить кондома з грузніком. Дивись не всерися, патріот.
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11.10.2020 23:00 Ответить
ты наверное хочешь сказать что типа на ту что сейчас платят можно выжыть?! ты не путай свои депутатские и правительственные с пенсиями простых роботяг
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12.10.2020 10:32 Ответить
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