Криклий о введении обязательного техосмотра автомобилей: Тяжелый законопроект. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году"

Министерство инфраструктуры будет продвигать в правительстве законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей c 2022 года. Законопроект о техосмотре осталось согласовать с Госрегуляторслужбой.

Об этом в интервью Liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная на это поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы", – сообщил министр.

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По его словам, это "тяжелый законопроект".

"Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", − заявил Криклий.

По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра согласно подписанным соглашением с ЕС.

"И это несколько пугает. Ведь [технический осмотр авто] уже давно – частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", − заявил министр.

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Обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС. В мае 2019 года Мининфраструктуры предложило с 2022 года возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей.