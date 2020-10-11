Криклий о введении обязательного техосмотра автомобилей: Тяжелый законопроект. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году"
Министерство инфраструктуры будет продвигать в правительстве законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей c 2022 года. Законопроект о техосмотре осталось согласовать с Госрегуляторслужбой.
Об этом в интервью Liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная на это поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы", – сообщил министр.
По его словам, это "тяжелый законопроект".
"Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", − заявил Криклий.
По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра согласно подписанным соглашением с ЕС.
"И это несколько пугает. Ведь [технический осмотр авто] уже давно – частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", − заявил министр.
Обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС. В мае 2019 года Мининфраструктуры предложило с 2022 года возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей.
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Настоящая сертификация не может стоить дешево.
5000 грн - это недешево. Откуда цифра?
в 40 лет проходят техосмотр .
А гражданские проходят перед каждым вылетом и все равно .....падают т.к. тяжелее воздуха.
Так , что
"успешные бизнесмены" наживаться на Гражданах Украины, имеющих хоть какую движимость -
н а р о д ВАМ не позволит.
о проведенном тех. осмотре для выезда за границу
не
спасает от прокладки между сидением и педалями . Авария во Львове 25 июня 2020 года.
Следует ли вернуть техосмотр для частного транспорта?
ВВП уже подняли до 40%.
ЗП учителям сделали 4000$.
Пусть будет больше жести. ТО каждый квартал по 1000 грн. Я не против.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Криклій_Владислав_Артурович
Поглядывая на ***********, понимаешь, что этой стране пипец! Зебилы, не благодарите - это ваша заслуга.
Знакомые собираются ехать на море.
Их турагент, постоянный, спрашивает:
-вы будете тест сдавать или справку покупать?
Про дельту в цене я не уточнял.
Так что если хотите вернут ТО говорите сразу перед выборами чтобы я знал за кого голосовать. К сведению именно Парашенко из-за етого и пролетел на выборах что начал гнобить и грабить украинцев.
Лол. Може краще спочатку визначитись зі своїми проблемами, а вже потім простити порад?
Начните с евроблях - пусть попытается хоть одна действительно пройти действительно настоящий протокольный технический осмотр...
Потом уже остальным задвигать будете свои хотелки по выдаиванию населения
А вот американские битки ...
Как минимум по фарам и световым сигналам.
це не відповідає дійсності.
Ну так замечательно... Кто едет в ЕС на своем транспорте - тот проходит техосмотр и получает соответствующий документ (талон, наклейку).
А Криклий про что намекает?
Беспартийный, проживает в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве .
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