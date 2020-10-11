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Криклий о введении обязательного техосмотра автомобилей: Тяжелый законопроект. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году"

Криклий о введении обязательного техосмотра автомобилей: Тяжелый законопроект. Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят:

Министерство инфраструктуры будет продвигать в правительстве законопроект об обязательном техосмотре личных автомобилей c 2022 года. Законопроект о техосмотре осталось согласовать с Госрегуляторслужбой.

Об этом в интервью Liga.net заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная на это поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы", – сообщил министр.

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По его словам, это "тяжелый законопроект".

"Каждый раз, когда его поднимаем, все говорят: "Давайте не в этом году", − заявил Криклий.

По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра согласно подписанным соглашением с ЕС.

"И это несколько пугает. Ведь [технический осмотр авто] уже давно – частный бизнес. Государство влияет минимально. В Украине уже около 650 таких субъектов", − заявил министр.

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Обязательный техосмотр личных авто в Украине был отменен в 2011 году. Новые требования вводятся в соответствии с Директивой 2014/45/ЕС. В мае 2019 года Мининфраструктуры предложило с 2022 года возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей.

Автор: 

авто (4222) техосмотр (124) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+48
Еле избавились от етой тупой процедуры ТО теперь возвращаемся обратно? Скоро будем просить Януковоща вернуться? Что вы с****ки творите? Причем тут ЕС к внутренним делам украинцев? А ЕС не требует вернуть ежегодную флюрографию? У нас *евробляхи* запрещены зато ТО обязательно? Пашли нах*****!!!!
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11.10.2020 02:11 Ответить
+43
Шо, опять: кум, сват, брат(мент шелудивый), могарь - техосмотр.
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11.10.2020 02:02 Ответить
+37
Не свисти. В Европе и 5-ти летние автомобили дешевле чем в Укарине. И что они не пройдут техосмотр? ТО ето разводилово самое натуральное. В Украине нет даже бензина для двигателей под стандарты Евро-5 и Евро-6. У нас бензин идет с Беларашки и Рашки самого говняного качества. Нах. мне ваша Европа если мы с нее берем все самое плохое. Где европейские дороги и европейский бензин и европейская растаможка и цены на авто? Где европейские зарплаты, чтобы каждый смог купить себе европейский авто за 40-50тыс. Евро?
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11.10.2020 02:24 Ответить
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Страница 3 из 3
Не бреши, я написал что сертификация не может стоить дешево.
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11.10.2020 11:48 Ответить
Вилять начинаешь задом.
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11.10.2020 11:50 Ответить
Криклій про запровадження обов'язкового техогляду автомобілів: Важкий законопроєкт. Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року" - Цензор.НЕТ 9517 https://censor.net/ru/user/400691

Настоящая сертификация не может стоить дешево.
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11.10.2020 11:52 Ответить
И?
5000 грн - это недешево. Откуда цифра?
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11.10.2020 11:53 Ответить
Обратись в министерство, пусть тебе дадут калькуляцию услуг, в чём проблема?
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11.10.2020 11:54 Ответить
ниже ответил
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11.10.2020 11:54 Ответить
Самолеты в Украине падают , хотя регулярно раз

в 40 лет проходят техосмотр .
А гражданские проходят перед каждым вылетом и все равно .....падают т.к. тяжелее воздуха.

Так , что

"успешные бизнесмены" наживаться на Гражданах Украины, имеющих хоть какую движимость -
н а р о д ВАМ не позволит.
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12.10.2020 01:06 Ответить
Даже новый "Лексус" со всеми Вашими иностранными бумагами
о проведенном тех. осмотре для выезда за границу
не

спасает от прокладки между сидением и педалями . Авария во Львове 25 июня 2020 года.

Криклій про запровадження обов'язкового техогляду автомобілів: Важкий законопроєкт. Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року" - Цензор.НЕТ 7659
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12.10.2020 01:19 Ответить
Как считаешь, Украина победила коррупцию?
Следует ли вернуть техосмотр для частного транспорта?
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11.10.2020 11:39 Ответить
Коррупция не побеждена ни в одной стране мира, а техосмотр просто необходимо вводить, иначе скоро задохнёмся на улицах о вонючих помоек евробляхеров, сраных совковых вёдер и пр. хлама на колёсах.
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11.10.2020 11:41 Ответить
Беседа теряет конструктивное русло.
ВВП уже подняли до 40%.
ЗП учителям сделали 4000$.

Пусть будет больше жести. ТО каждый квартал по 1000 грн. Я не против.
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11.10.2020 11:46 Ответить
Все претензии к клоунской власти, ты же за этих голосовал
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11.10.2020 11:47 Ответить
А ты с чего решил, что я за них голосовал?
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11.10.2020 11:49 Ответить
Раз веришь петуху из зэкоМанды ЗПпетушок, то вывод очевиден
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11.10.2020 11:50 Ответить
Ты идиот?
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11.10.2020 11:51 Ответить
Скорее ты, не я же выложил ссылку на зепетуха с израильским паспортом
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11.10.2020 11:53 Ответить
Лижи дальше сраку зеленым
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11.10.2020 11:54 Ответить
Чувак, у тебя нарушение когнитивных функций
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11.10.2020 11:55 Ответить
Просто Владиславчик мало поднимает на сертификатах для ГБО, стоимость которых он поднял в 4 раза.
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11.10.2020 10:39 Ответить
!!!
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11.10.2020 19:04 Ответить
С 1973 года проходил техосмотр на различных видах транспорта и могу сказать, что этот закон породит коррупцию. Всегда появиться причина кому-то что-то заплатить. У кого-то не будет желания или времени стоять в очереди ( а очереди будут при таком обилии машин), у кого-то мелкое повреждение кузова или трещина на лобовом стекле. Кто-нибудь видел в очереди на техосмотр депутата, милиционера или какого-нибудь начальника?
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11.10.2020 10:48 Ответить
Спасибо Яныку что отменил техосмотр. Была просто кормушкой для ментов, а сейчас станет кормушкой для местных князьков, которые все это возьмут в свои загребущие руки.
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11.10.2020 10:51 Ответить
А еще у нас Криклий гений - в 16 лет он уже работал начальником отдела банка.

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Криклій_Владислав_Артурович
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11.10.2020 10:52 Ответить
якраз цей 130 зіл таки пройшов ТО!!! бо в Україні ВЕСЬ комерційний транспорт, а до нього відносяться вантажівки, якраз таки проходять ОБОВ'ЯЗКОВИЙ техогляд! і менти, або нині "понти" якраз і не чипають його бо заплатив.
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11.10.2020 10:57 Ответить
Как у нас проводился "техосмотр", все прекрасно помнят. Поэтому, всё это не более, чем возврат к старым схемам.
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11.10.2020 11:14 Ответить
Больше бюрократии, как же задолбали со своими интциативами. Почему не обязать велосипедистов иметь права? Ездят же по дорогам общего опользования при том правил не знает никто. Это куда более актуальный вопрос. Так нет же главное ублюдкам побольше денег в казну чтоб побольше кормушка была. Коррупционные заразы.
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11.10.2020 11:29 Ответить
І не тільки велосипедистам, правила повинні знати всі. Особливо виборці і обранці. Бо у декого не вистачає мізків вивчити закон про дорожній рух, а воно лізе обирати або навіть керувати країною (містом, районом).
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11.10.2020 12:04 Ответить
Все комунальные авто дымят и ездят со скрипящим сцеплением - никто не штрафует и не запрещает. При том что то они проходят(на удивление). Как можно в подобных условиях вводить обязательное то для личного транспорта? Ведь за ним следят в отличие от городского потому что не свое не жалко?
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11.10.2020 11:31 Ответить
У вас криклий НЕТ поддержки от народа на этот законопроект.
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11.10.2020 11:32 Ответить
Зеленый ШАУРАМАед обещал растаможку 500 евро а вместо этого техосмотр зеБабуинам на долгие лета.
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11.10.2020 11:47 Ответить
якщо введуть суворі вимоги до транспорту, то багато старих комерційних авто не зможуть пройти ТО. І у нас закон не розглядає міського чи сільського користувача. А отже багатьом із провінційних містечок і сіл - капут. Бо всі легкові і вантажівки - дуже не нові. А вони тими бусиками возять продукцію на ринок чи в магазин. Щебінь чи пісок населенню возять не нові ДАФи чи мерси зі сканіями, будівельні матеріали возять газони, зіли і камази. Зерно від комбайну до складу - газони, зіли і камази. І лише у великих агрофірмах - сканії, дафи чи ще які іномарки. І то - не зовсім нові. Тобто: або ТО буде про людське око, або більша частина виробництва і послуг стане. ПОмножте на постійну загрозу всеохоплюючого карантину і ви побачите - до чого прагне зелена влада. Схоже, що повний колапс країни - їхня мета.
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11.10.2020 12:01 Ответить
ТО закончится продажей талончиков , если нет верховенства закона -будет очередная кормушка.
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11.10.2020 12:19 Ответить
Какой тех осмотр? Проходил два раза за бутылку, это в 90-х. Потом забил на этот цирк с ТО и талон привозили прямо в гараж в удобное для меня время. Коррупционер Янукович ликвидировал коррупционную схему ТО, а борцун с коррупцией янелох хочет её восстановить. Ну шо сказать - "*****, сэр!"
Поглядывая на ***********, понимаешь, что этой стране пипец! Зебилы, не благодарите - это ваша заслуга.
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11.10.2020 12:42 Ответить
пане с нулевым статусом, а чегой вы себя позиционируете к стране?
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11.10.2020 14:30 Ответить
С талонами ТО будет как с ковидной справкой.
Знакомые собираются ехать на море.
Их турагент, постоянный, спрашивает:
-вы будете тест сдавать или справку покупать?
Про дельту в цене я не уточнял.
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11.10.2020 13:14 Ответить
Та вже хай одним пакетом голосують ТО,подимне,повіконне,кріпостне право.Все ж для народа,нічого собі.
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11.10.2020 13:26 Ответить
Вы только внимательно заметте кто здесь топит за возвращение ТО. Ето боты с иностранным прокси и порохоботы. И именно те кто недавно топил за повышение *зеленых тарифов* и цен на енергоносители. Для чего они ето делают? Для унижения и ограбления украинцев с целью вызвать бунты и подорвать економику Украины чтобы кричать смотрите какая ета власть плохая давайте вернем Порошенка.
Так что если хотите вернут ТО говорите сразу перед выборами чтобы я знал за кого голосовать. К сведению именно Парашенко из-за етого и пролетел на выборах что начал гнобить и грабить украинцев.
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11.10.2020 14:08 Ответить
Криклій про запровадження обов'язкового техогляду автомобілів: Важкий законопроєкт. Кожного разу, коли його обговорюємо, всі кажуть: "Давайте не цього року" - Цензор.НЕТ 9245
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11.10.2020 14:25 Ответить
Бг-ггг... То лахта под чуждым ей украинским флагом развоображалась...ХЕХ
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11.10.2020 14:28 Ответить
".. говорите сразу перед выборами чтобы я знал за кого голосовать"
Лол. Може краще спочатку визначитись зі своїми проблемами, а вже потім простити порад?
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11.10.2020 19:13 Ответить
Кто то уже оплатил закон за новую взяточную контору,про такие законопроекты нужно говорить до выборов,но вы уже сейчас нелегитимны,слуги имеющие большинство в зраде не имеют даже 30 процентов поддержки избирателей.
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11.10.2020 14:31 Ответить
О чем речь, зелёные ?!
Начните с евроблях - пусть попытается хоть одна действительно пройти действительно настоящий протокольный технический осмотр...
Потом уже остальным задвигать будете свои хотелки по выдаиванию населения
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11.10.2020 15:25 Ответить
Евробляхи в 80% пройдут. (если на них ездили меньше года у нас)
А вот американские битки ...
Как минимум по фарам и световым сигналам.
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11.10.2020 17:16 Ответить
Ой не знаю болезный. Моя бляха 97-го года сама прошла техосмотр в европе...
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11.10.2020 19:04 Ответить
Ціну на бензин підняли у рази заявивши, що скасовують ТО та дорожні збори, тепер й бензин захмарний й всі інші побори повертають упирі гнійні
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11.10.2020 16:41 Ответить
"Ціну на бензин підняли у рази.."
це не відповідає дійсності.
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11.10.2020 19:15 Ответить
Це буде кінець цій владі,якщо приймуть закон,бо люди чесно купляли машини,а не купляли євробляхи...
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11.10.2020 16:44 Ответить
По его словам, 2021 год является последним для введения техосмотра согласно подписанным соглашением с ЕС

Ну так замечательно... Кто едет в ЕС на своем транспорте - тот проходит техосмотр и получает соответствующий документ (талон, наклейку).
А Криклий про что намекает?
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11.10.2020 17:04 Ответить
А где закон о высшей мере наказания за поддельный или купленный техосмотр?
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11.10.2020 17:13 Ответить
Кандидат в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B народные депутаты от партии «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) Слуга народа » на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2019) парламентских выборах 2019 года , № 12 в списке.
Беспартийный, проживает в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве .
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11.10.2020 18:24 Ответить
Один Янукович с коррупцией боролся. Янукович в этом вопросе коррупцю ликвидировал, а "реформаторы" хотят вернуть и будут красивыми словами объяснять, что это необходимо, иначе нас в ЕС и в НАТО не возьмут, и МВФ не даст очередной кредит на разворовывание. Пока есть Коломойские, Пинчуки, Фирташи и на них похожие, ЕС нам не видать, хоть каждый месяц техосмотры проводите.
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11.10.2020 18:27 Ответить
Круто!
Буде час - приїзджайте до нас в Україну зі свого Сколково. Люди тут розкажуть вам про боротьбу януковича з корупцією
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11.10.2020 19:17 Ответить
Криклий не за..яПуй ,а то точно будем просить Янека вернутся в Украину.
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11.10.2020 20:57 Ответить
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