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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 85 человек, 937 - выздоровели, выявлено 4 768 новых случаев

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 85 человек, 937 - выздоровели, выявлено 4 768 новых случаев

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 11 октября, зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

За сутки выздоровели 937 пациентов, умерли 85 ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 261 034 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (593), Киеве (502), Хмельницкой (328), Житомирской (302) областях.

Днем ранее, 10 октября, лабораторно подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом – 5 728, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5397, 7 октября - 4753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.

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Топ комментарии
+13
В Украине за сутки 4 768 новых случаев COVID-19, 937 человек выздоровели, 85 - умерли - Цензор.НЕТ 8282
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11.10.2020 09:06 Ответить
+7
https://charter97.org/ru/news/2020/10/11/396495/ Ученые выяснили, обязательно ли носить защитные маски. ... https://charter97.org/ru/news/2020/10/11/396495/ Они пишут, что, несмотря на то, что маска задерживает не все вирусные частицы, доза вирусов, которые попадают от инфицированного человека к здоровому, уменьшается в значительной степени . https://charter97.org/ru/news/2020/10/11/396495/ В результате снижается количество тяжелых и смертельных случаев. Иммунитет успевает отреагировать, и зараженный человек болеет легко или вообще не чувствует симптомов. Американские ученые считают, что риск передачи "опасной" концентрации вирусов снижается и в случае, если маска одета на инфицированного человека, и в случае, если ее носит здоровый человек. При этом даже умеренно эффективные маски, с низкой степенью защиты, уменьшают дозу вируса в десять раз.
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11.10.2020 10:02 Ответить
+5
В понедельник вторник прорвет 6-7 тыщ будет
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11.10.2020 09:05 Ответить
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В выходные часть лабораторий не работает, поэтому количество заболевших всегда меньше.
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11.10.2020 09:01 Ответить
В понедельник вторник прорвет 6-7 тыщ будет
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11.10.2020 09:05 Ответить
у жабоедов 27 и шо? Без масок ходют?
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11.10.2020 21:10 Ответить
Ось до цього ще додасться сезонний грип. А бидло ходе без масок і на всіх кашляє.
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11.10.2020 09:05 Ответить
І ще: іншому бидлу виділили гроші з ковідівського фонду "для боротьби". Контроль відсутній, відповідальності нема, .... бидло цвіте і смердить.
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11.10.2020 10:46 Ответить
Сьогодні день психичного здоров'я, а ти вже рознервований. От так ВОЗ на чолі з ООН досягли своєї мети і вже повідомили про 8 млн людей з розладами в Україні.
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11.10.2020 11:19 Ответить
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11.10.2020 11:28 Ответить
Бережи нерви - кажу.
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11.10.2020 11:28 Ответить
В Украине за сутки 4 768 новых случаев COVID-19, 937 человек выздоровели, 85 - умерли - Цензор.НЕТ 8282
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11.10.2020 09:06 Ответить
Потому что вирус изобрели глобализаторы, которые не хотят отказываться от потребительской конструкции Вавилона, которые свои дегенератские похоти реализуют за счет убийства стариков. Кино Soylent Green.
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11.10.2020 10:41 Ответить
Не там вы живёте.
В процветающей ДЫныРЕ никакого ковида не может быть по умолчанию.

Потому как лечения от него нет там почти никакого.
Вот видите как спокойно родители отпускают своих деток в цирк.
Ну а чем еще им заниматься если в школах до 25 октября дистанционное обучение.
Вообщем, собираться толпами нельзя, но если хочется то можно.
Зашел в "Народную аптеку" - масок ёк.
В Україні за добу 4 768 нових випадків COVID-19, 937 осіб одужали, 85 померли - Цензор.НЕТ 6247
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11.10.2020 09:20 Ответить
Маску можна пошити самому, було б бажання. Двошарову, трьох шарову, яку хош. Я вже давав посилання в Ютубі як її зробити.
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11.10.2020 09:39 Ответить
для нас головне, щоб там черга в морг та цвинтар була завжди
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11.10.2020 09:43 Ответить
вчера на матче Украина-Германия больше 10000 болельщиков.
Я понимаю, к выборам власть хочет "понравится", но это ведь преступление. (с моей точки зрения).
Как так, министр здравоохранения говорит одно а в стране делают всче по другому.
Это говорит что власти в стране нет.
После такого матча на этом же стадионе надо разворачивать дополнительные койки для этих болельщиков.
Почему люди (болельщики) идут на такие риски-- это еще одна загадка. Наверное это из числа избирателей Зеленского.
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11.10.2020 09:25 Ответить
УЄФА дозволила часткове заповнення, сподіваюсь там дотримувалась вимог УЄФА та ВОЗ
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11.10.2020 09:45 Ответить
Похоже на отписку чиновника .
)))) ну то есть вирус договорился с УЕФА ?

А когда эти болельщики заболеют, их УЕФА будет лечить ?
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11.10.2020 10:00 Ответить
Просто это говорит о том, что наверху знают, что вирус - обычное сезонное ОРВИ.
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11.10.2020 20:05 Ответить
https://censor.net/ru/user/444513 Потому что большинству хорошо промыли мозги пропагандой, что ковида не существует, а свои мозги не включают.. Вот на концерт "шлепки ", пришло более 2 тыс человек....в масках единицы.Это при сегодняшней ситуации в Харькове... Моя соседка, аж бегом и детей потащила. Я ей о риске, а она отмахнулась,мол все равно все переболеют, кто то раньше ,кто то позже. Вот такая упоротая логика.Но ведь кто то может и не заболеть,или заболеть и не почувствовать даже это, а кто то может оказаться на аппаратах или в морге. Если можно уменьшить риск, почему сами люди не хотят этого сделать? Самое страшное,что таких большинство.....
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11.10.2020 10:21 Ответить
учора чули від "сильной и смелой" про померлих від ковіду ".. ну и Царство им небесное". ... і їхала ця сволота до лікарні на зміну без маски, звичайно.
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11.10.2020 10:51 Ответить
@все равно все переболеют@
1. Самое печальное что они то могут и вылечится, но заразят (по сути убьют) своих близких , которые могут не пережить эту инфекцию.

2. Никто в мире еще не может ответить сколько новых инвалидов появится из числа тех кто вроде бы вылечился от ковида. Сейчас обнаруживаются весьма неприятные последствия, которые дают серьезные осложнения и паталогии. Даже у детей, которые вроде бы переносят болезнь "легко"
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11.10.2020 10:59 Ответить
Самое страшное что вирус не поражает людей с низким уровнем серого вещества... если бы было наоборот- тогда Ковид был бы важнейшей ступенью для развития человечества. А с точки зрения эволюции - это вполне ожидаемый ответ природы на угнетающий фактор .
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11.10.2020 23:12 Ответить
Я НЕ ВЕРЮ ЭТОЙ ВЛАСТИ !!!!!!!!!1
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11.10.2020 09:30 Ответить
А їй якось отвінта.
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11.10.2020 10:44 Ответить
Там в Карабахе кипиш .В азер..городе Гянджа упала и взорвалась баллистическая ракета вчера вечером
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11.10.2020 09:31 Ответить
а якась інфа конкретина є? Від інформагенств?
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11.10.2020 09:46 Ответить
Все там є. Балістична ракета в житлову багатоповерхівку
7 погибших 33 раненых вытащили из под завалов
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11.10.2020 10:07 Ответить
В Україні за добу 4 768 нових випадків COVID-19, 937 осіб одужали, 85 померли - Цензор.НЕТ 5421
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11.10.2020 09:55 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/10/11/396495/ Ученые выяснили, обязательно ли носить защитные маски. ... https://charter97.org/ru/news/2020/10/11/396495/ Они пишут, что, несмотря на то, что маска задерживает не все вирусные частицы, доза вирусов, которые попадают от инфицированного человека к здоровому, уменьшается в значительной степени . https://charter97.org/ru/news/2020/10/11/396495/ В результате снижается количество тяжелых и смертельных случаев. Иммунитет успевает отреагировать, и зараженный человек болеет легко или вообще не чувствует симптомов. Американские ученые считают, что риск передачи "опасной" концентрации вирусов снижается и в случае, если маска одета на инфицированного человека, и в случае, если ее носит здоровый человек. При этом даже умеренно эффективные маски, с низкой степенью защиты, уменьшают дозу вируса в десять раз.
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11.10.2020 10:02 Ответить
Так.
Успішність формування імунного захисту, залежить від величини первинної «дози» короновірусів, що потрапили в організм.
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11.10.2020 10:42 Ответить
Если не убрать власть зеленых дегенератов, то вместо хроники разаработки вакцин и лекарств в прессе так и будет хроника похорон.
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11.10.2020 10:13 Ответить
Только в Украине сейчас умирает меньше, чем в прошлом году. Такой вот "опасный" вирус.
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11.10.2020 20:08 Ответить
Главное, что к кладбищам зеленский положил новые дороги. Теперь умерших от короны будут доставлять с комфортом
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11.10.2020 10:17 Ответить
Как там в "Веселой покойницкой" у Высоцкого...

Едешь ли в поезде, в автомобиле,
Или гуляешь, хлебнувши винца,-
При современном машинном обилье
Трудно по жизни пройти до конца.

Вот вам авария: в Замоскворечье
Трое везли хоронить одного,-
Все, и шофер, получили увечья,
Только который в гробу - ничего.
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11.10.2020 11:18 Ответить
что будет зимой...
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11.10.2020 11:11 Ответить
Зимой писец придет.
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11.10.2020 11:19 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 85 осіб, 937 одужали, виявлено 4 768 нових випадків - Цензор.НЕТ 118
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11.10.2020 12:19 Ответить
В Україні дуже слаба медицина. Якщо у Франції за добу 25000 чол. захворюваність і смертність 54 чоловіки то в нас кожний день майже 100 чоловік смертність при суточній зараженності 5000 чол. Медецина в технічному плані розвалена і медиків майже не має " від бога" та і відношення до людей буває хамське.
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11.10.2020 12:27 Ответить
Ну тут спорный вопрос, в США бывало и по 2 тыс смертей при 50 тыс заболевших, а ведь там хорошая медицина.
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11.10.2020 12:48 Ответить
Глвное кто счтает . А это с ковидом или от ковида. Американцы посчитав от ковидом уменьшили в 10 раз смертность. больной или выявленный. Это еще одна особь придуманная
коронобесами как и какие то бессимптомные суслики. Температуры нет но больничный лист
есть для ковида а для остальных вирусов и не мечтайте. И 40 тыс на больного заведению
Ну как тут не поверить в ковид всемогущий. Шарлатаны вы за это ответите.
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11.10.2020 13:51 Ответить
https://enovosty.com/zdorove/full/1110-mediki-vyyasnili-chto-covid-19-sposoben-pronikat-v-mozg Медики выяснили, что COVID-19 способен проникать в мозг .
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11.10.2020 16:31 Ответить
В мозг коронабесам уже проник.
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11.10.2020 20:09 Ответить
Ну и как оно? Расскажите, если еще в состоянии.
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12.10.2020 02:11 Ответить
 
 