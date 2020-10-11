В Украине за сутки от COVID-19 умерли 85 человек, 937 - выздоровели, выявлено 4 768 новых случаев

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 11 октября, зафиксировано 4 768 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сообщает Цензор.НЕТ.

За сутки выздоровели 937 пациентов, умерли 85 ранее заболевших.

Всего с начала пандемии в Украине коронавирус выявили у 261 034 человек.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (593), Киеве (502), Хмельницкой (328), Житомирской (302) областях.

Днем ранее, 10 октября, лабораторно подтверждено наибольшее количество инфицированных коронавирусом – 5 728, 9 октября - рекордные 5 804 больных, 8 октября - 5397, 7 октября - 4753 новых случая заболевания, 6 октября - 4 348 случаев.

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