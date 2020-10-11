РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10771 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 335 44

ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан обменяться пленными и погибшими, МККК предлагает помощь

ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан обменяться пленными и погибшими, МККК предлагает помощь

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Нам нужна стабильность, как на месте, так и в процессе, курируемом сопредседателями Минской группы. Соглашение, которое ночью (на 10 октября. - Ред.) достигли в Москве Армения и Азербайджан, открывает нам путь к восстановлению содержательных переговоров в согласованном формате", - сообщает пресс служба организации.

Рама выразил обеспокоенность ростом количества погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе, а также призвал к гуманитарной паузы "для обмена военнопленными и другими задержанными, а также останками убитых во время боевых действий".

Смотрите также: Война после перемирия продолжается: "Байрактары" атаковали шесть армянских гаубиц и два БМ-21 ГРАД. ВИДЕО

Международный комитет Красного Креста уже выразил готовность содействовать обмену телами погибших во время военных действий в Нагорном Карабахе и пленными военнослужащими.

"Мы надеемся, что эта процедура будет осуществлена ​​быстро, чтобы тела жертв боевых действий были возвращены их родственникам. Мы также готовы содействовать освобождению лиц, находящихся в заключении у конфликтующих сторон, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями", - отметил директор Регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.

Читайте также: Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября

Азербайджан (794) Армения (829) ОБСЕ (4888) Красный Крест (443) перемирие (1689) Рама Эди (24)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+8
Обмен пленными ( которых я думаю там единицы) и телами погибших нужно производить по линии Международного Красного Креста и непосредственно это делать где то на границе Азербайджана с Арменией вне Карабаха, т.е. линии фронта. А для этого не какого перемирия не нужно, ну может на день что бы собрать тела. Пашинят опять обратился к международной общественности с призывом признать право на независимость Карабаха. ( какая независимость когда Карабах на нынешний момент это составная часть Армении, иначе почему Армения ведет боевые действия). ну и какие мирные переговоры в таком случае.. Что остается делать Азербайджану. Получается все это затеяно только с целью дать Армении возможность прийти в себя и собраться с силами.
показать весь комментарий
11.10.2020 09:51 Ответить
+5
Азейбарджанцы призывают к миру ар
https://www.youtube.com/watch?v=xtwoVTZvCVo

https://www.youtube.com/watch?v=uUFy7BHWaHM
показать весь комментарий
11.10.2020 09:53 Ответить
+4
В том то и дело, там другой брат на горизонте, итнефиг было с арами что то подписывать, только ещё на 30 лет растянуть войну
показать весь комментарий
11.10.2020 09:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В том то и дело, там другой брат на горизонте, итнефиг было с арами что то подписывать, только ещё на 30 лет растянуть войну
показать весь комментарий
11.10.2020 09:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tC4DIrJeL08&has_verified=1

наши тоже так умеют, я гарантирую 14 год мариновка
показать весь комментарий
11.10.2020 09:55 Ответить
Это под Новозвановкой... 15 год... Может вы не то видео выложили?
показать весь комментарий
11.10.2020 10:27 Ответить
Ніт мариновка 14 год
показать весь комментарий
11.10.2020 15:18 Ответить
Мариновка была летом, а на видео зима...
показать весь комментарий
11.10.2020 16:50 Ответить
аха сорян это не тот видос
показать весь комментарий
12.10.2020 10:43 Ответить
а шо там и пленнных берут?
показать весь комментарий
11.10.2020 09:46 Ответить
Берут в плен.
показать весь комментарий
11.10.2020 09:48 Ответить
Вынуждены брать, сами сдаются!
показать весь комментарий
11.10.2020 09:49 Ответить
там на уничтожение война... - какие пленные?
показать весь комментарий
11.10.2020 09:52 Ответить
Живые!
показать весь комментарий
11.10.2020 09:55 Ответить
рад шо есть...
показать весь комментарий
11.10.2020 09:57 Ответить
Не слушай пропаганду *****, Азейбарджанцы не занимаются резнёй и убийством пленных.
показать весь комментарий
11.10.2020 10:02 Ответить
вы от ето шо сейчас сказали? - пропаганда *****?
не говорите больше такого....
показать весь комментарий
11.10.2020 10:17 Ответить
ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу - Цензор.НЕТ 903
показать весь комментарий
11.10.2020 10:20 Ответить
когда то в поезде Киев-Ростов, командировка...
толкает меня проводница утром - "я открыла дверь в конце вагона - уходи, а то убьют, я слышала их..."
показать весь комментарий
11.10.2020 10:06 Ответить
Приходить вірменин-військовополонений до коменданта табору, азербайджанського офіцера:
- Ефенді, я чув, буде обмін полоненими?
- Так...А що таке? Хочеш потрапить у першу партію?
- Ні, навпаки... Не обмінюйте мене...
- Чому?!!!...
- Якщо мене обміняють, Пашинян знову пошле мене в Карабах, ради своїх "понтів", каміння чуже завойовувать, і мене можуть убить... А в полоні я точно живим залишуся і повернуся після війни у Вірменію, до своїх батьків...
показать весь комментарий
11.10.2020 10:46 Ответить
Метод товарисча Шарикова самый справедливый взять все и поделить
показать весь комментарий
11.10.2020 09:50 Ответить
Обмен пленными ( которых я думаю там единицы) и телами погибших нужно производить по линии Международного Красного Креста и непосредственно это делать где то на границе Азербайджана с Арменией вне Карабаха, т.е. линии фронта. А для этого не какого перемирия не нужно, ну может на день что бы собрать тела. Пашинят опять обратился к международной общественности с призывом признать право на независимость Карабаха. ( какая независимость когда Карабах на нынешний момент это составная часть Армении, иначе почему Армения ведет боевые действия). ну и какие мирные переговоры в таком случае.. Что остается делать Азербайджану. Получается все это затеяно только с целью дать Армении возможность прийти в себя и собраться с силами.
показать весь комментарий
11.10.2020 09:51 Ответить
+, тела меняют командиры на месте и то по их доброй воле
показать весь комментарий
11.10.2020 09:54 Ответить
Всі ці "перемир"я" - звичайне затягування конфлікту Росією... А тут, до того ж, карячиться блискавичний розгром їхї маріонетки... Як тут не "висловить занепокоєння"...
показать весь комментарий
11.10.2020 10:52 Ответить
Та то так.. Що робить Азербайджану...
показать весь комментарий
11.10.2020 11:09 Ответить
Анекдот з області "чорного гумору":
"Збив кацапський автомобіль п"яну бабу на дорозі. Водій підбіг до неї, помацав, кричить:
- Батя! Она мёртвая!!! Что делать?
- Что, что!... Е.и, пока тёплая!..."
показать весь комментарий
11.10.2020 11:15 Ответить
Азейбарджанцы призывают к миру ар
https://www.youtube.com/watch?v=xtwoVTZvCVo

https://www.youtube.com/watch?v=uUFy7BHWaHM
показать весь комментарий
11.10.2020 09:53 Ответить
Интересно, когда было снято?
показать весь комментарий
11.10.2020 09:55 Ответить
Разве это важно, шкварят ар жестко.
показать весь комментарий
11.10.2020 09:56 Ответить
если после перемирия-то важно)
показать весь комментарий
11.10.2020 10:13 Ответить
Армения целенаправленно наносит удары по мирным населенным пунктам Азербайджана https://www.youtube.com/watch?v=Apl8yvRTZ7A
показать весь комментарий
11.10.2020 10:05 Ответить
Помощник президента: при обстреле Гянджи армянами убиты семь человек, 33 тяжело ранены https://haqqin.az/news/191328
показать весь комментарий
11.10.2020 10:06 Ответить
Армяне подвергли Мингячевир ракетному обстрелу https://haqqin.az/news/191325
показать весь комментарий
11.10.2020 10:07 Ответить
Минобороны: уничтожены живая сила и боевая техника армян ВИДЕО https://haqqin.az/news/191330
показать весь комментарий
11.10.2020 10:08 Ответить
Шукайте сайт www.report.az. Там багато цікавог відео .
показать весь комментарий
11.10.2020 10:12 Ответить
Головне для тайожньіх будь якою ціною зупинити азрб.
показать весь комментарий
11.10.2020 10:17 Ответить
ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу - Цензор.НЕТ 7461
показать весь комментарий
11.10.2020 10:21 Ответить
а тот карлик ,тут как тут ,везде гнида влезет, я о пленних будет менять,как унас ,ето тебе ,ето мне ,и снова мне ,и опять мне папандопало блин,жалко людей ,война забирает жизнь людей зато карлику в радость ,ему то везде ,чтоб ,,,,,,, горила хата палала ,палала , а планета ,что б ,плакала ,плакала,,,,
показать весь комментарий
11.10.2020 10:25 Ответить
Обмін потрібно робити раз, коли закінчиться війна. Посилате те хабарне ОБСЄ на три координати - ХУZ
показать весь комментарий
11.10.2020 10:36 Ответить
Вже давно замічено, що ОБСЄ ніколи немає там де іхтамнєти знищують міста, вбивають цивільне населення, повітряними бомбардуваннями руйнують лікарні та дитячі установи!
Проте магічним чином ОБСЄ виникає в місцях де починають перемелювати в лайно іхтамнетов або путінських маріонеток!
Нам це добре відомо по Донбасу.
Але Еродоган положив на них, як робить весь час московський карлик в ЄС.
ОБСЄ закликає Вірменію та Азербайджан обмінятися полоненими і загиблими, МКЧХ пропонує допомогу - Цензор.НЕТ 206
показать весь комментарий
11.10.2020 10:49 Ответить
Б/я міжнародна структура, у складі якої є мордор, лайно.
показать весь комментарий
11.10.2020 11:12 Ответить
Азербайджан напал на Азербайджан и хочет защитить свой "Донбасс"...,это мнению пропагандонов Кремля Скабеевой и прпочих Сикелевых Соловьевых гражданская война...
показать весь комментарий
11.10.2020 12:05 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
11.10.2020 21:25 Ответить
 
 