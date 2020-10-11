ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан обменяться пленными и погибшими, МККК предлагает помощь
Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня.
Об этом говорится в заявлении ОБСЕ 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"Нам нужна стабильность, как на месте, так и в процессе, курируемом сопредседателями Минской группы. Соглашение, которое ночью (на 10 октября. - Ред.) достигли в Москве Армения и Азербайджан, открывает нам путь к восстановлению содержательных переговоров в согласованном формате", - сообщает пресс служба организации.
Рама выразил обеспокоенность ростом количества погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе, а также призвал к гуманитарной паузы "для обмена военнопленными и другими задержанными, а также останками убитых во время боевых действий".
Международный комитет Красного Креста уже выразил готовность содействовать обмену телами погибших во время военных действий в Нагорном Карабахе и пленными военнослужащими.
"Мы надеемся, что эта процедура будет осуществлена быстро, чтобы тела жертв боевых действий были возвращены их родственникам. Мы также готовы содействовать освобождению лиц, находящихся в заключении у конфликтующих сторон, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями", - отметил директор Регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.
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наши тоже так умеют, я гарантирую 14 год мариновка
не говорите больше такого....
толкает меня проводница утром - "я открыла дверь в конце вагона - уходи, а то убьют, я слышала их..."
- Ефенді, я чув, буде обмін полоненими?
- Так...А що таке? Хочеш потрапить у першу партію?
- Ні, навпаки... Не обмінюйте мене...
- Чому?!!!...
- Якщо мене обміняють, Пашинян знову пошле мене в Карабах, ради своїх "понтів", каміння чуже завойовувать, і мене можуть убить... А в полоні я точно живим залишуся і повернуся після війни у Вірменію, до своїх батьків...
"Збив кацапський автомобіль п"яну бабу на дорозі. Водій підбіг до неї, помацав, кричить:
- Батя! Она мёртвая!!! Что делать?
- Что, что!... Е.и, пока тёплая!..."
https://www.youtube.com/watch?v=xtwoVTZvCVo
https://www.youtube.com/watch?v=uUFy7BHWaHM
Проте магічним чином ОБСЄ виникає в місцях де починають перемелювати в лайно іхтамнетов або путінських маріонеток!
Нам це добре відомо по Донбасу.
Але Еродоган положив на них, як робить весь час московський карлик в ЄС.