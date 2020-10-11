ОБСЕ призывает Армению и Азербайджан обменяться пленными и погибшими, МККК предлагает помощь

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама приветствует договоренности между Азербайджаном и Арменией о прекращении огня.

Об этом говорится в заявлении ОБСЕ 10 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Нам нужна стабильность, как на месте, так и в процессе, курируемом сопредседателями Минской группы. Соглашение, которое ночью (на 10 октября. - Ред.) достигли в Москве Армения и Азербайджан, открывает нам путь к восстановлению содержательных переговоров в согласованном формате", - сообщает пресс служба организации.

Рама выразил обеспокоенность ростом количества погибших из-за обострения в Нагорном Карабахе, а также призвал к гуманитарной паузы "для обмена военнопленными и другими задержанными, а также останками убитых во время боевых действий".

Смотрите также: Война после перемирия продолжается: "Байрактары" атаковали шесть армянских гаубиц и два БМ-21 ГРАД. ВИДЕО

Международный комитет Красного Креста уже выразил готовность содействовать обмену телами погибших во время военных действий в Нагорном Карабахе и пленными военнослужащими.

"Мы надеемся, что эта процедура будет осуществлена ​​быстро, чтобы тела жертв боевых действий были возвращены их родственникам. Мы также готовы содействовать освобождению лиц, находящихся в заключении у конфликтующих сторон, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями", - отметил директор Регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Мартин Шюпп.

Читайте также: Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября