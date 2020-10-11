Алиев: Армения должна смириться с тем, что освобожденные нами территории она больше никогда не увидит
Азербайджан должен за столом переговоров увидеть конструктивный подход с армянской стороны, прекращение попыток имитации переговорного процесса, воздержание от провокационных действий, заявлений и приверженность цели нахождения пути урегулирования.
Об этом сказал в интервью РБК президент Азербайджана Ильхам Алиев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Haqqin.az.
"Ночью и утром (с 9 на 10 октября. - Ред.) я был информирован о попытках масштабного контрнаступления армянских сил по многим направлениям: и попытка отбить Гадрут, и попытка отбить освобожденные нами территории в Джебраильском районе, и попытка в северном направлении. Понимая, что в Москве стороны могут договориться, они пытались максимум вернуть себе назад то, что было утеряно, и то, что им не принадлежит. Поэтому главный фактор прочности режима перемирия будет заключаться в том, что Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать", - заявил Алиев.
Ильхам Алиев особо отметил, что на переговорах в Москве Азербайджан не стал требовать за столом переговоров полной капитуляции Армении: "Мы понимаем, что режим Пашиняна достаточно уязвим. Он был уязвим и к эскалации в силу внутриполитических причин. Сейчас он уязвим еще больше. И я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтоб в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы. Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано".
Напомним, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе с полудня 10 октября.
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как вам ?!
миротворца сраного нашли - *****... - дело делайте и не заморачивайтесь.
Гарні слова, адзербаджанцям повезло що у них президент не Зебенський
У мене інтерес пропав. Здулись азери.
Очень, очень хороший результат.