В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко
За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 502 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.
Среди заболевших 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболело также 17 медиков.
В больницы госпитализированы 60 человек, остальные заболевшие - на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.
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Как говорил министр здравоОГРАБЛЕНИЯ от 3еленсского ( емец ) --
ничего страшного , умрут в основном - ПОЖИЛЫЕ .
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В основном.....
..??
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
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В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
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Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
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Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
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Без прикола, мой друг, без прикола…
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