В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 502 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболело также 17 медиков.

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В больницы госпитализированы 60 человек, остальные заболевшие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.

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