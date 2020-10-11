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Новости Коронавирус и карантин
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В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 502 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Заболевание коронавирусом за минувшие сутки в Киеве обнаружили у 502 человек. 12 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 481 киевлянина. На сегодня в столице уже 27 497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Среди заболевших 290 женщин в возрасте от 19 до 85 лет, 188 мужчин от 18 до 87 лет, 10 девочек от 1 месяца до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболело также 17 медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 70% в четырех областях: больше всего на Донетчине - 107,8%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В больницы госпитализированы 60 человек, остальные заболевшие - на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 75 человек. Всего коронавирус преодолели 9 702 жителя Киева.

В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко 01

Также смотрите: Кличко просит Кабмин разрешить лечить больных COVID-19 в ведомственных больницах, расположенных в Киеве: "Заполненность коек уже более 70%". ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Киев (25792) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 5185
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11.10.2020 12:54 Ответить
+1
В Киеве за сутки 502 новых случая COVID-19, 12 больных умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 9475
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11.10.2020 12:31 Ответить
+1
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 2285
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11.10.2020 12:46 Ответить
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А Какая разница ? -
-
Как говорил министр здравоОГРАБЛЕНИЯ от 3еленсского ( емец ) --


ничего страшного , умрут в основном - ПОЖИЛЫЕ .
.
В основном.....
..??
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11.10.2020 12:30 Ответить
Потому шо они - наиболее уязвимая часть населения, и сейчас им даже в больницу лечь пролечиться проблематично: тест за деньги сдай, очередь на солнцепеке или холоде отстой. А если температура и сердце прихватило, никто спасать уже не поедет. К температурящим семейный не придет, в поликлинике не примут, без теста не положат даже в инфекционку. Слушать надо было Емца - наверное, он правду сказал.
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11.10.2020 13:43 Ответить
В Киеве за сутки 502 новых случая COVID-19, 12 больных умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 9475
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11.10.2020 12:31 Ответить
Когда начнуть бить морды падлам которые носят маску на бороде?
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11.10.2020 12:34 Ответить
Начнут? А ты шо, не можешь? Все чужими руками?
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11.10.2020 13:10 Ответить
П О П Р И К О Л У
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
На конференциях он по шпаргалке блеет,
Не зная, как и чем живет страна.
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Коломойского шут очень любит бабло,
И налоги платить не желает.
Ведь «Вечерний Квартал» это кипрский офшор,
На России деньжата гуляют.
.
В махинациях Бени замешан давно,
Хорошо в США это знают.
И в Оман преЗЕдент летает тайком -
Как там деньги на счет поступают?
.
Без прикола, мой друг, без прикола…
.
ЗЕ много обещал, но не идут реформы,
И армию гнобят исподтишка.
Зато регионалов появились толпы,
Что ждут очередного барыша.
.
Как опухоль растет коррупция в стране,
Воруют деньги нагло, не шутя.
А ты кричал - «Мы сделаем их всех!».
Но «сделали» самих себя…
.
Без прикола, мой друг, без прикола…

.
.
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11.10.2020 12:38 Ответить
В дно снизу постучал порохобот, кандидат от ПЕС в депутаты Запорожского горсоветашоколадні з задоволенням піаряться на чужому горі, хоч і абсолютно неадекватно

В Киеве за сутки 502 новых случая COVID-19, 12 больных умерли, - Кличко - Цензор.НЕТ 3914
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11.10.2020 12:43 Ответить
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 12 больных, 75 человек выздоровели, новых случаев - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 2285
показать весь комментарий
11.10.2020 12:46 Ответить
У Києві за добу від COVID-19 померли 12 хворих, 75 осіб одужали, нових випадків - 502, - Кличко - Цензор.НЕТ 5185
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11.10.2020 12:54 Ответить
А кацапские тесты никого не смущают?
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11.10.2020 13:00 Ответить
 
 