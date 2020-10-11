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Степанов про доплаты медикам: Большая часть больниц получила средства вовремя, остальные - уже в понедельник-вторник

Степанов про доплаты медикам: Большая часть больниц получила средства вовремя, остальные - уже в понедельник-вторник

Медицинским работникам, которые еще не получили свои доплаты, выплатят их в понедельник или вторник.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Осталось буквально несколько больниц, которые, я думаю, получат уже в понедельник-вторник. Были чисто технические вещи, связанные с очень поздним подписанием договоров, особенно со стороны больниц. Мы исправили уже полностью эту ситуацию. Большая часть больниц получила средства вообще вовремя. Мы сейчас отслеживаем, чтобы все без исключения получили эти средства непосредственно на карточки", - сказал Степанов.

По его словам, общая сумма средств, которая была перечислена на эти цели - 1 млрд 300 млн грн. Кроме того, 101 больница, которая есть в подчинение Минздрава и 272 больницы, не заключившие договора с Национальной службой здоровья и финансируются другим способом из государственного бюджета, получили все эти средства еще 25-26 сентября.

Чиновник напомнил, что врачи получают доплаты в 3 560 грн, медицинские сестры - 2 500 грн и младший медицинский персонал - 1 250 грн.

Читайте: На доплату врачам из фонда COVID-19 выделили 901 млн, на дороги - 13 млрд. ИНФОГРАФИКА

"Поэтому в полном объеме все, что обещали, все, что декларировалось, все доплаты были перечислены в больницы", - заверил глава Минздрава.

Напоминаем, в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль поручил предоставить информацию, на основе которой правительство будет делать представления в Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности председателей ОГА, которые не решили проблемы с доплатами медикам.

Читайте также: Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, повысят зарплаты, - Шмыгаль

Автор: 

медицина (2529) врачи (1518) Степанов Максим (2062)


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Топ комментарии
+6
дотягиваем медиков до учителей, по зеленому так...
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11.10.2020 13:01 Ответить
+5
В четверьг) По прогнозу дождик.
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11.10.2020 13:00 Ответить
+5
А месяц то хоть какой?
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11.10.2020 13:02 Ответить
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В четверьг) По прогнозу дождик.
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11.10.2020 13:00 Ответить
слушне зауваження...
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11.10.2020 13:04 Ответить
дотягиваем медиков до учителей, по зеленому так...
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11.10.2020 13:01 Ответить
А месяц то хоть какой?
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11.10.2020 13:02 Ответить
Утром деньги вечером стулья
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11.10.2020 13:05 Ответить
Степанов про доплаты медикам: Большая часть больниц получила средства вовремя, остальные - уже в понедельник-вторник - Цензор.НЕТ 6264
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11.10.2020 13:07 Ответить
Хорош уже!
Морды трескаются уже
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11.10.2020 13:16 Ответить
Шо вы наделали - дали деньги главврачу перед выходными... Теперь все уйдет дитям на цветы, жене на мороженное, мужу на пиво с пейзажем в стиле ню на шесте и кляп из десяти хирургических масок теще.
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11.10.2020 13:19 Ответить
до середи навить не заикайтеся....
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11.10.2020 13:21 Ответить
хорошо бы... ....а обеспечение больниц (не только койками) ? и медиков ?
(или это уже за свои... премиальные?)
а про больных? (доступность лечения - лекарств, аппаратов ИВЛ и КТ)
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11.10.2020 13:26 Ответить
большая часть средств в коронафонде на месте...
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11.10.2020 13:34 Ответить
Надежном месте ...
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11.10.2020 13:39 Ответить
только фонд переместился в Оман)
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11.10.2020 13:40 Ответить
один зеленый министр сказал, что от коронавируса все пенсионеры умрут, потом пришел еще один зеленый министр, и сказал, что тем пенсионерам, которые не умрут, перестанут платить пенсии.
вот оно - новое качество украинской политики. вот они - новые лица. вот они - зекоманда, укравшая 65 миллиардов гривен из коронавирусного фонда.

пришла пора внедрить новые стандарты зеленой политики на местном уровне.
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11.10.2020 13:53 Ответить
зедейрасты еще в апреле обещали доплаты медикам. Это что получается,клоунат зеленского украл все медицинские доплаты за погода?!
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11.10.2020 14:01 Ответить
что вы как медикам так ****** народа и себе зарплату выплачивали !!!!
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11.10.2020 14:11 Ответить
Петро в своё время этого выхреста из гебрейско-каламойской шайки за мухлёж с выплатами для пенсов одесской области ссаными тряпками в шею выгнал.
И вот спустя каких-то полтора года история со степашкой повторяется....ну,ну...
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11.10.2020 15:14 Ответить
Да нормальные доплаты))) год короновирусников полечил и на Мальдивы
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11.10.2020 15:19 Ответить
 
 