Степанов про доплаты медикам: Большая часть больниц получила средства вовремя, остальные - уже в понедельник-вторник

Медицинским работникам, которые еще не получили свои доплаты, выплатят их в понедельник или вторник.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Осталось буквально несколько больниц, которые, я думаю, получат уже в понедельник-вторник. Были чисто технические вещи, связанные с очень поздним подписанием договоров, особенно со стороны больниц. Мы исправили уже полностью эту ситуацию. Большая часть больниц получила средства вообще вовремя. Мы сейчас отслеживаем, чтобы все без исключения получили эти средства непосредственно на карточки", - сказал Степанов.

По его словам, общая сумма средств, которая была перечислена на эти цели - 1 млрд 300 млн грн. Кроме того, 101 больница, которая есть в подчинение Минздрава и 272 больницы, не заключившие договора с Национальной службой здоровья и финансируются другим способом из государственного бюджета, получили все эти средства еще 25-26 сентября.

Чиновник напомнил, что врачи получают доплаты в 3 560 грн, медицинские сестры - 2 500 грн и младший медицинский персонал - 1 250 грн.

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"Поэтому в полном объеме все, что обещали, все, что декларировалось, все доплаты были перечислены в больницы", - заверил глава Минздрава.

Напоминаем, в пятницу премьер-министр Денис Шмыгаль поручил предоставить информацию, на основе которой правительство будет делать представления в Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности председателей ОГА, которые не решили проблемы с доплатами медикам.

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